Premium|AI in Government : एआयमुळे बदलते सरकारी कार्यालयांचे रूप आणि कामकाज

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकर - saptrang@esakal.comवीज आणि पाणीपुरवठा या खात्यांमध्ये एआयचा वापर प्रभावी ठरला. स्मार्ट मीटर्सच्या डेटावरून भविष्यात किती वीज लागेल, याचा अंदाज एआय लावतो. त्यामुळे विजेचं अनावश्यक उत्पादन टळलं. वीज चोरी किंवा अचानक वाढलेला विजेचा वापर एआय लगेच पकडतो. पण याविषयी काही वाद आहेत. पूर्वी ‘सरकारी कार्यालय’ हा शब्द उच्चारला, की आपल्या डोळ्यांसमोर काय यायचं? धुळीनं माखलेल्या फायलींचे ढीग, लांबच लांब रांगा, लालफितीचा कारभार, कामाचा प्रचंड खोळंबा आणि टेबलाखालून चालणारे व्यवहार! पण आज हे चित्र वेगानं बदलत चाललंय. सरकारी खात्यांमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजेच ''एआय''चा (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) वापर हा आता काही भविष्यातला किंवा सायन्स फिक्शन चित्रपटातला विषय राहिलेला नाही. तो आजच जगभरातल्या सरकारांच्या दैनंदिन कामाचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे. एआय, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT), ड्रोन्स आणि रोबोटिक्स या ''इंडस्ट्री ४.०'' च्या तंत्रज्ञानांमुळे आज जगभरातील सरकारं अधिक वेगवान, अचूक आणि कार्यक्षम बनली आहेत. जगभरातल्या शासकीय व्यवस्थेत एआयचा वापर किती वेगानं वाढतो आहे, याची कल्पना ''ओईसीडी'' (OECD) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या एका अभ्यासावरून येते. त्यांनी ११ वेगवेगळ्या देशांमधील तब्बल २०० सरकारी एआय प्रकल्पांचा बारकाईनं अभ्यास केला. त्यामध्ये सार्वजनिक सेवा, न्यायव्यवस्था, कायदा-सुव्यवस्था, करप्रणाली, आपत्ती व्यवस्थापन आणि थेट मंत्रालयामधील प्रशासन अशा सर्वच क्षेत्रांमध्ये एआयनं आपला जम बसवला असल्याचं दिसून आलं..एस्टोनिया आणि सिंगापूरची कमालसरकारी एआय वापराबाबत जगात सर्वांत आघाडीवर असलेला देश म्हणजे युरोपमधला ''एस्टोनिया''. अवघी १३ लाख लोकसंख्या असलेल्या या छोट्याशा देशानं एक कमाल करून दाखवली. त्यांनी आपली जवळपास ९९ टक्के सरकारी सेवा ऑनलाइन केली. तिथे नागरिक घरात बसून कर भरू शकतात, मतदानासारखा मोठा हक्क बजावू शकतात, अवघ्या १५ मिनिटांत नवीन कंपनी सुरू करू शकतात आणि सरकारी अनुदानं थेट मिळवू शकतात. इथे एआय प्रणालीच नागरिकांची कागदपत्रं तपासते, अर्जांची प्राथमिक छाननी करते आणि फाइल योग्य विभागाकडे पाठवून देते. दुसरं जबरदस्त उदाहरण म्हणजे ''सिंगापूर''. सिंगापूरनं तर आपल्या संपूर्ण देशालाच ''स्मार्ट नेशन'' प्रकल्पाची प्रयोगशाळा बनवलं. तिथल्या ७० हून अधिक सरकारी संस्थांमध्ये एआयचा वापर केला गेला. ''आस्क जेमी (Ask Jamie)'' नावाचा त्यांचा सरकारी एआय सहाय्यक नागरिकांच्या लाखो प्रश्नांची उत्तरं अगदी सेकंदांत देतो. संपूर्ण शहरात बसवलेल्या सेन्सर्समधून मिळणाऱ्या ''रिअल टाइम'' माहितीमुळे ट्रॅफिक जॅम, पाण्याची गळती किंवा सुरक्षेच्या समस्या कुठे आहेत, हे सरकारला आधीच समजतं.खर्च वाढवण्याची गरजदुबई सरकारनंही आपल्या ३३ संस्थांमध्ये ७५ पेक्षा जास्त एआय प्रकल्प राबवले. यामुळे सरकारी चॅटबॉट्स ६० टक्क्यांहून अधिक नागरिकांच्या चौकशा स्वतः हाताळू लागले. परिणामी सरकारी खर्चात ३५ टक्के घट झाली आणि लोकांचा वेळ वाचला. शिक्षण क्षेत्रात एआय विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या पद्धतीचं अचूक विश्लेषण करतं. समजा एखाद्या विद्यार्थ्याला गणितात अडचण आहे, पण विज्ञानात त्याची गती चांगली आहे, तर एआय हे ओळखतं आणि त्यानुसार त्या विद्यार्थ्यासाठी स्वतंत्र, वैयक्तिक अभ्यासक्रम तयार करतं. चीनमधल्या अनेक प्रांतांमध्ये लाखो विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका एआयच्या मदतीनं काही मिनिटांत तपासल्या गेल्या. त्यामुळे शिक्षकांना प्रत्येक मुलाकडे वैयक्तिक लक्ष देणं सोपं झालं. अमेरिकेतही एआयवर आधारित ट्यूटर्स विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताहेत. भारतातही ''इंडिया एआय मिशन'' अंतर्गत शिक्षणाला विशेष प्राधान्य दिलं गेलं असून, २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात ''एआय इन एज्युकेशन''साठी ५०० कोटी रुपयांचं ''सेंटर ऑफ एक्सलन्स'' जाहीर करण्यात आलं. पण तरीही हा खर्च खूपच कमी आहे. भारतानं शिक्षणावर आपल्या जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च केला पाहिजे हे सर्व मान्य असूनही आपण फक्त तीन टक्के खर्च करतो आणि त्यातही अनेक गैरव्यवहार, पेपरफुटी आणि भ्रष्टाचार असल्यामुळे आपल्या शिक्षणाची अवस्था खूपच बिकट आहे..आरोग्य व्यवस्थेत बदलाची गरजजगभर आरोग्य खात्यात तर एआयमुळे एक मोठी क्रांतीच होत आहे. डॉक्टरांची कमतरता असलेल्या भागात एआयनं एक्स-रे, एमआरआय आणि सीटी स्कॅनचं अचूक विश्लेषण करायला सुरुवात केली आहे. ब्रिटनमध्ये तर रुग्णाला कधी डिस्चार्ज द्यायचा, याचा अंदाज एआय लावतो. त्यामुळे रुग्णालयातल्या बेड्सचा तुटवडा कमी झाला. भारतात ''ई-संजीवनी'' या टेलिमेडिसिन प्लॅटफॉर्ममध्ये एआयवर आधारित यंत्रणा वापरली गेली. याचा फायदा जवळपास १९.६ कोटी रुग्णांना झाला असून, १.२ कोटी निदानांमध्ये एआयची थेट मदत झाली. भारतात टीबी शोधण्यासाठी वापरलेल्या ''कफ अगेंस्ट टीबी" (Cough Against TB)'' या एआय प्रणालीमुळे टीबी शोधण्याचं प्रमाण १२ ते १६ टक्क्यांनी वाढलं. पण आपण अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. भारतामध्ये एकूणच आरोग्यवस्थेत आमूलाग्र बदल झाल्याशिवाय आणि त्यावर सरकारी खर्च प्रचंड वाढवल्याशिवाय भारताची आरोग्यव्यवस्था सुधारणं शक्यच नाही हे मात्र खरं.न्यायप्रक्रियेतील वेळेत बचतरस्ते आणि महामार्ग विभागात तर एआय एखाद्या हुशार ट्रॅफिक पोलिसासारखं काम करत आहे. रस्त्यावरील वाहनांची संख्या पाहून सिग्नलचा कालावधी स्वतः बदलणारी ''स्मार्ट ट्रॅफिक व्यवस्थापन प्रणाली'' दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरु, पुणे आणि हैदराबादमध्ये सुरू झाली. नियमभंग करणाऱ्या गाड्यांचे नंबर्स कॅप्चर करून एआय कॅमेऱ्यांनी स्वयंचलित दंड (चलान) पाठवण्यास सुरुवात केली. विमानतळांवर सोडून दिलेलं बेवारशी सामान ओळखणं असो किंवा ''डीजी यात्रा'' सारख्या प्रणालींमधील चेहरा ओळखण्याचं (Face Recognition) तंत्रज्ञान असो, एआय सगळीकडे आहे.नैसर्गिक संकटाची चाहूलवीज आणि पाणीपुरवठा या अत्यंत महत्त्वाच्या खात्यांमध्ये एआयचा वापर प्रभावी ठरला. स्मार्ट मीटर्सच्या डेटावरून भविष्यात किती वीज लागेल, याचा अंदाज एआय लावतो. त्यामुळे विजेचं अनावश्यक उत्पादन टळलं. वीज चोरी किंवा अचानक वाढलेला विजेचा वापर एआय लगेच पकडतो. पण याविषयी काही वाद आहेत. पाणीपुरवठा विभागात पाइपलाइनमधला दाब आणि गळती शोधण्यासाठी इस्राईल आणि सिंगापूरनं एआयचा वापर करून लाखो गॅलन पाणी वाचवलं. सिंचन खात्यात उपग्रह चित्रं, हवामान आणि जमिनीतला ओलावा यांचा अभ्यास करून कोणत्या भागात किती पाणी सोडायचं, हे एआय ठरवतो. बांधकाम क्षेत्रात भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी ड्रोन्स आणि एआयची जोडी एकत्र आली. ड्रोननं घेतलेल्या फोटोंची तुलना करून प्रत्यक्ष काम किती झालं, याचा अहवाल एआय तयार करतो. त्यामुळे खोटे अहवाल सादर करण्याला चाप बसला.महसूल आणि कर विभागात एआय हा सर्वांत मोठा ''डिटेक्टिव्ह'' बनला आहे. लाखो करदात्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची पडताळणी करून करचुकवेगिरी किंवा संशयास्पद व्यवहार शोधणं एआय मुळे सोपं झालं. अनेक सरकारी विभागांमध्ये यामुळे बॅक-ऑफिस कामाचा वेग १० पटीनं वाढला. कल्याणकारी योजनांमध्ये एकाच कुटुंबाला वेगवेगळ्या ठिकाणांहून अवैध लाभ मिळतो आहे का, हे एआय लगेच शोधून काढतो. आपत्ती व्यवस्थापनात उपग्रह चित्रं आणि हवामानाच्या डेटावरून पूर, चक्रीवादळ किंवा जंगलातील आग यांचा अंदाज एआय आधीच वर्तवतो. त्यामुळे वेळेत लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवून हजारो लोकांचे प्राण वाचवणं शक्य झालं..अंतिम निर्णय मानवी पातळीवरचअगदी शासकीय कार्यालयांच्या अंतर्गत कामातही फाइल्सचं वर्गीकरण करणं, पत्रांचे मसुदे तयार करणं, भाषांतर आणि नागरिकांच्या तक्रारींचं निवारण अनेक देशांत एआय करत आहे. ब्रिटनमधल्या एका सर्वेक्षणात तर सार्वजनिक क्षेत्रातील तब्बल २२ टक्के कर्मचारी स्वतः कामासाठी जनरेटिव्ह एआय (Generative AI) वापरत असल्याचं समोर आलं होतं. या सर्व नाण्याला जशी उज्ज्वल बाजू आहे, तशीच दुसरी बाजू धोक्यांचीही आहे. जर एआयला पुरवला गेलेला डेटा चुकीचा किंवा पूर्वग्रहदूषित असेल, तर एआय चुकीचे निष्कर्ष काढू शकतो. नागरिकांच्या गोपनीयतेचा (Privacy) प्रश्नही तितकाच मोठा आहे. म्हणूनच जगातल्या अनेक देशांनी एआयच्या वापरासाठी आता कठोर कायदे आणि नियमांची चौकट तयार करायला सुरुवात केली आहे. विशेषतः आरोग्य, न्याय आणि पोलीस यंत्रणेत अंतिम निर्णय मानवी नियंत्रणातच राहतील, याची खबरदारी घेतली जात आहे. एकंदरीत पाहिलं, तर भारतीय प्रशासन अजून अमेरिका किंवा चीन यांच्यापेक्षा खूपच मागे आहे. भारताचे इंडिया एआय मिशन'', डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) आणि विविध राज्य सरकारांचे प्रयोग पाहता, आगामी १०-२० वर्षांत भारताच्या शासनव्यवस्थेत ''एआय'' हा वीज, पाणी किंवा इंटरनेटइतकाच एक मूलभूत आणि अपरिहार्य घटक बनलेला असेल, यात शंका नाही!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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