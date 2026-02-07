Premium|AI in Healthcare : वैद्यकीय क्षेत्रातील ‘एआय’ चा वापर

From ICU to OPD: How AI Is Reshaping Hospital Workflows डॉ. प्रसाद राजहंसअतिदक्षता विभाग’प्रमुख (डीएमएच)कृत्रिम बुद्धिमत्ता किंवा ‘एआय’ हा शब्द आज सर्वदूर चर्चेत आहे. २०२२ मध्ये ‘ओपन एआय’च्या आणि चॅट जीपीटीच्या आगमनानंतर ‘एआय’ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचले आणि अनेक क्षेत्रांनी तिला आपल्या कामकाजात आणण्यास सुरुवात केली. आरोग्यसेवेचे क्षेत्र हेदेखील त्याला आता अपवाद राहिले नाही. मात्र, त्यात उत्साहाइतकीच संभ्रमाची छायादेखील आहे. एआय म्हणजे नेमकं काय? ते कसे वापरायचे? कुठून सुरुवात करायची? या आणि अशा अनेक प्रश्नांबद्दल डॉक्टर, परिचारिका, आणि प्रशासकीय पातळ्यांवर स्पष्टता नाही..सर्वप्रथम एक गोष्ट आपण सगळ्यांनी स्पष्टपणे समजून घेणे गरजेचे आहे, की ‘एआय’ ही डॉक्टर किंवा परिचारिका यांची जागा घेण्यासाठी निश्चित नाही. आरोग्यसेवा ही मूलत: मानवी स्पर्शावर आधारित प्रक्रिया आहे. ‘एआय’ची भूमिका म्हणजे निर्णयप्रक्रियेची अचूकता वाढविणे, कामकाज सुरळीत करणे आणि निदान आणि उपचार अधिक कार्यक्षम करणे. ‘एआय’ ही कोणती जादूची कांडी नाही, सर्व प्रश्नांची एकमेव उत्तरयंत्रणाही नाही. त्यामुळे ‘no one stop solution’ अशा पद्धतीने याकडे पाहता येत नाही. .Premium|Jammu Kashmir Medical College : जम्मू-काश्मिरमधील मेडिकल कॉलेजवर संक्रांत का ?.एआय साक्षरता हाच पायाएआय-सक्षम आरोग्यव्यवस्था घडविण्यासाठी सर्वप्रथम ‘एआय साक्षरता’ हाच महत्त्वाचा पाया ठरणार आहे, याबद्दल आता दुमत नाही. व्यवस्थापक, डॉक्टर, परिचारिका, तांत्रिक व प्रशासकीय कर्मचारी या सर्वांना ‘एआय’ काय करू शकते आणि काय करू शकत नाही, याचे मूलभूत, नेमकेपणाने ज्ञान असणे, ही आजच्या काळाची गरज आहे. त्याशिवाय अपेक्षा अवास्तव होतील आणि अंमलबजावणीही दोषपूर्ण ठरेल. .दुसरी पायरी म्हणजे खरी समस्या ओळखणे. प्रत्येक आव्हानाचे उत्तर ‘एआय’मध्येच शोधण्याची गरज नसते; अनेकदा सोपे, पारंपरिक उपायही पुरेसे असतात. तिसरी पायरी म्हणजे, ओळखलेल्या समस्येवर आधीपासून उपलब्ध असलेले ‘एआय टूल’ वापरता येईल का, की रुग्णालयाला तांत्रिक संस्थांशी मिळून नवे साधन विकसित करावे लागेल, याचा विचार करणे. ‘एआय’च्या विकासात सहभागी होण्यासाठी एआय तज्ज्ञ असणे गरजेचे नाही; समस्या ओळखण्याची दृष्टी असणे अधिक महत्त्वाचे आहे. .Premium|AI Impact Summit 2026:सार्वजनिक हिताचे साधन बनावे ‘एआय’.प्रशासकीय कामकाजात ‘एआय’चा अवलंब ‘टॉप-डाउन’ पद्धतीने करता येतो, परंतु क्लिनिकल प्रक्रियांसाठी ‘बॉटम-अप’ दृष्टिकोन आवश्यक आहे, कारण रुग्णांशी थेट काम करणारे डॉक्टर व परिचारिका प्रत्यक्ष अडचणी सर्वाधिक अचूकपणे ओळखतात. योग्य वापर केल्यास एआय हे क्लिनिकल निर्णयांचे पर्याय नसून त्यांच्या निदानाला पूरक ठरतो..Premium|India AI strategy : ‘एआय’विषयी धोरणात्मक पंचसूत्री .आज अनेक रुग्णालयांत एआय साधने प्रत्यक्ष वापरात येत आहेत. एआय-सहाय्यित ओपीडी टूल्समध्ये डॉक्टर-पेशंट संभाषण ऐकून एआय रुग्णाचा इतिहास, लक्षणे, कालावधी, वारंवारता तसेच नोंद केलेले व्हायटल्स आपोआप टिपते. डॉक्टर उपचारयोजना सांगताच एआय ताबडतोब हॉस्पिटलच्या लेटरहेडवर प्रिस्क्रिप्शन तयार करते. त्याचबरोबर फॉलो-अपची आठवण किंवा औषधांची वेळेवरची नोटिफिकेशनही पाठवते. आपत्कालीन विभागात एआय-आधारित ट्रायाज सिस्टीम रुग्णांची प्रकृती लक्षात घेऊन वर्गीकरण करता येते. तातडीने उपचाराची गरज असलेल्या रुग्णाचा समावेश लाल वर्गामध्ये केला जातो. ज्याची प्रकृती स्थिर आहे. पण, त्यालाही काही उपचार अत्यावश्यक असलेल्या रुग्णांना पिवळ्या आणि जीवाला धोका नसलेल्या रुग्णांना हिरव्या गटांत वर्गीकृत करता येते. त्यामुळे कोणत्या रुग्णावर प्राधान्यक्रम उपचार करायचा ते स्पष्ट होते. रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांचे वर्गीकरण करण्यात खूप वेळ जाण्याचा धोका असतो. त्यात स्थितीत अत्यवस्थ आणि अतिगंभीर रुग्णांचे प्राण वाचविण्यासाठी डॉक्टरांचा पुरेसा वेळ मिळेल, अशी व्यवस्था एआय आधारित उभारणे नजिकच्या भविष्यात शक्य होईल. .‘ग्राउंडवर्क’चे महत्त्व‘एआय’ची अंमलबजावणी हा केवळ तंत्रज्ञानाचा विषय नाही; त्यामागे मोठं ‘ग्राऊंडवर्क’ आवश्यक असतं. एआय प्रणाली अपेक्षित तऱ्हेने काम करण्यासाठी रुग्णालयातील मूलभूत व्यवस्था सक्षम असणे ही पहिली अट आहे. सर्वप्रथम, रुग्णालयातील डेटा पूर्णपणे डिजिटल, सुव्यवस्थित आणि संरचित असला पाहिजे. आज अनेक ठिकाणी ‘डेटा’ वेगवेगळ्या स्वरूपात, विविध संगणकांवर किंवा कागदांवर साठवला जातो. या विस्कळीतपणामुळे ‘एआय’ला शिकण्यासाठी लागणारा डेटा योग्य स्वरूपात उपलब्ध होत नाही. एआयसाठी ‘स्वच्छ आणि सातत्यपूर्ण डेटा’ म्हणजे ऑक्सिजन आहे..Premium|Doctor Life : अभिनयाच्या साथीने....दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, डेटा एकाच पद्धतीने नोंदवला जाईल आणि उपचारांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालक होईल, अशी व्यवस्था रुग्णालयात उभारणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ‘एआय’ गोंधळात पडणार नाही. तिसरा घटक म्हणजे, आयटी पायाभूत सुविधा. नेटवर्कची क्षमता, सर्व्हरची ताकद, डेटा सुरक्षा, बॅकअप प्रणाली, एपीआय इंटिग्रेशन या गोष्टी सक्षम नसतील, तर ‘एआय’ साधनांची अंमलबजावणी अर्धवटच राहते. अनेकदा रुग्णालयांना या टप्प्यावर आयटी कंपन्यांसोबत भागीदारी करावी लागते किंवा स्वतःचे एआय अभियंते नियुक्त करावे लागतात. कारण ‘एआय टूल्स’ विकसित करण्याइतकेच, त्यांना रुग्णालयाच्या विद्यमान सिस्टिममध्ये ‘एकत्र’ करण्याचे कामही तितकेच गुंतागुंतीचे असते. .इथे आणखी एक गंभीर मुद्दा समोर येतो. बहुतेक ‘एआय प्रारूपे’ (मॉडेल) ही सार्वजनिक, आंतरराष्ट्रीय डेटावर प्रशिक्षित केलेली असतात. त्यामुळे भारतीय रुग्णांच्या प्रकृती, आजारांची प्रवृत्ती, आनुवांशिक वैशिष्ट्ये, पर्यावरणीय प्रभाव आणि उपचारपद्धती यांच्याशी ते पूर्ण जुळत नाहीत. परिणामी एआय काही वेळा चुकीची भविष्यवाणी करू शकते किंवा निर्णयांमध्ये पक्षपात दिसू शकतो. ही समस्या टाळण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे, भारतीय रुग्णालयांमधील प्रत्यक्ष डेटावर आधारित प्रारूपे विकसित करणे. हा डेटा स्थानिक वास्तव दाखवतो. भारतीय लोकसंख्येचे आजाराचे नमुने, वय-वर्ग, जीवनशैली, पोषण स्थिती, रुग्णालयातील उपचार पद्धती इत्यादी सर्व गोष्टी त्यात उतरतात. अशा डेटावर तयार झालेले एआय प्रारूपे अधिक अचूक, अधिक विश्वासार्ह आणि भारतीय आरोग्य व्यवस्थेसाठी खऱ्या अर्थाने उपयोगी ठरतात..Premium|Grok AI: एआयचा अंधार, ग्रोक प्रकरणानं उघडली गोपनीयतेची भयावह बाजू.जगभरात एआय साधनांचा विकास प्रचंड वेगाने सुरू आहे. आजपर्यंत १.५ कोटींहून अधिक ‘एआय टूल’ तयार झाली असून दररोज सुमारे सात नवीन साधने विकसित होतात. त्यामुळे आज उपयुक्त ठरणारे टूल उद्या अप्रस्तुत होऊ शकते. नवे ‘टूल’ विकसित करणे महागडे ठरते, पण आधीपासून उपलब्ध असलेल्या साधनांचा योग्य संगम करून प्रभावी उपाय तयार करता येतात. भारताला या प्रवासात पुढे जायचे असेल, तर मोठ्या प्रमाणावर सहकार्य आवश्यक आहे. आपल्या देशात उत्कृष्ट एआय अभियंते आहेत, सक्षम आयटी कंपन्या आहेत, आणि प्रचंड प्रमाणात वैद्यकीय डेटा उपलब्ध आहे. आता गरज आहे, ती या तिघांमधील सुसंगत, सतत आणि उद्देशपूर्ण सहकार्याची. आरोग्यसेवा संस्था आणि तंत्रज्ञान क्षेत्र एकत्र आले, तर भारत जगाला दिशा देऊ शकेल, अशी एआय साधने विकसित होऊ शकतात; तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत, क्लिनिकली महत्त्वपूर्ण आणि भारतीय वास्तवाशी सुसंगत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.