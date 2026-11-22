जागतिक शेअर बाजारात गेली दोन वर्षे गुंतवणुकीचा मोठा हिस्सा अमेरिकेतील ‘एआय’शी संबंधित कंपन्या, चिपनिर्मिती, डेटा सेंटर्स आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राकडे वळला होता. परिणामी भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांकडे परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ कमी झाला होता. मात्र नोव्हेंबर २०२६ मध्ये या चित्राला अनपेक्षित कलाटणी मिळाली. याची कारणे, भारताला झालेला फायदा व भविष्याविषयी...अमेरिकेतील एआय कंपन्यांच्या प्रचंड भांडवली खर्चाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊन या गुंतवणुकीतून अपेक्षित परतावा मिळेल का, याबाबत गुंतवणूकदारांच्या मनात साशंकता निर्माण झाली. त्यामुळे एआय क्षेत्रातील गुंतवणुकीतून काही प्रमाणात पैसा बाहेर पडू लागला आणि त्यातील काही पैसा भारताकडे वळल्याचे चित्र नोव्हेंबर महिन्यात पाहायला मिळाले. याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारात ऐतिहासिक स्वरूपात दिसून आला. नोव्हेंबर महिन्यात आतापर्यंत परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (एफआयआय/एफपीआय) भारतीय शेअर बाजारात सुमारे १०.६ अब्ज डॉलर म्हणजेच १.०१ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. एका महिन्यातील परदेशी गुंतवणुकीचा हा आतापर्यंतचा सर्वोच्च आकडा ठरला. डिसेंबर २०२० मध्ये नोंदवलेला ८.४ अब्ज डॉलरचा विक्रमही यामुळे मोडला गेला. विशेष म्हणजे, जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२६ या दहा महिन्यांत परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून सुमारे २.९५ लाख कोटी रुपये काढून घेतले होते. त्यामुळे नोव्हेंबरमधील ही गुंतवणूक म्हणजे केवळ हळूहळू परत येण्याची प्रक्रिया नसून, त्यांच्या गुंतवणूक धोरणातील मोठा बदल असल्याचे दिसते.भारत वगळता इतर सात प्रमुख आशियायी बाजारपेठांमधून याच काळात एकत्रितपणे २२.६ अब्ज डॉलरचा निधी बाहेर गेला. अशा प्रतिकूल जागतिक वातावरणात भारताने मात्र १०.६ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक आकर्षित केली. त्यामुळे भारताची ही कामगिरी निश्चितच विशेष ठरते. .भारताकडेच पैसा का वळला?जागतिक गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने भारताचे एक वेगळे आकर्षण निर्माण झाले आहे. जेपी मॉर्गनसारख्या जागतिक वित्तीय संस्थांनी भारताला ‘एआय हेज’ असे संबोधले आहे. यामागील विचार साधा आहे. भारताची बाजारपेठ मोठी आणि सहज व्यवहार करता येण्याजोगी आहे; मात्र अमेरिकेप्रमाणे ‘एआय’शी संबंधित कंपन्यांचे अवाजवी मूल्यांकन किंवा एआय क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे मोठे केंद्रीकरण भारतात नाही. त्यामुळे एआय क्षेत्रातील तेजीला फटका बसल्यास भारत हा तुलनेने सुरक्षित पर्याय ठरू शकतो. यालाच काही विश्लेषक ‘रिव्हर्स एआय ट्रेड’ किंवा गुंतवणुकीचे क्षेत्रांतर असे म्हणतात. अर्थात, हा बदल सर्व गुंतवणूकदारांचा कायमस्वरूपी निर्णय आहे असे समजणे योग्य ठरणार नाही..परदेशी गुंतवणूकदारांची मालकी किती?नोव्हेंबरमधील विक्रमी गुंतवणुकीकडे पाहताना आणखी एक महत्त्वाची बाब लक्षात घ्यावी लागेल. एवढी मोठी गुंतवणूक भारतात आली असली तरी भारतीय कंपन्यांमधील परदेशी गुंतवणूकदारांची मालकी अजूनही तुलनेने कमी आहे. ‘बीएसई ५००’ कंपन्यांमधील ‘एफपीआय’ची मालकी १७.३ टक्क्यांवर आली आहे. ही गेल्या १२ वर्षांतील नीचांकी पातळी आहे. याउलट देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची मालकी १८.८ टक्क्यांवर पोहोचली असून, ती १२ वर्षांतील सर्वोच्च पातळी आहे. जागतिक गुंतवणुकीच्या दृष्टीनेही भारतातील परदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण फार मोठे नाही. जगभरातील शेअर बाजारांमध्ये परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांच्या मालमत्तेचे मूल्य सुमारे ४,२३४ लाख कोटी रुपये आहे. त्यापैकी ऑक्टोबर २०२६ अखेर भारतातील ‘एफपीआय’च्या मालमत्तेचे मूल्य सुमारे ७३.६७ लाख कोटी रुपये होते. म्हणजे जागतिक गुंतवणुकीत भारताचा वाटा केवळ १.७ टक्के आहे. याशिवाय, मोठ्या उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या ६१ टक्के जागतिक फंडांचे भारतातील गुंतवणुकीचे प्रमाण अजूनही अपेक्षित पातळीपेक्षा कमी आहे. त्यांचे भारतातील ओव्हरवेट प्रमाण केवळ ०.१ टक्का असून, गेल्या दहा वर्षांची सरासरी २.२ टक्के आहे. याचा अर्थ असा, की नोव्हेंबरमध्ये मोठी खरेदी झाली असली तरी जागतिक गुंतवणूकदारांनी भारतातील गुंतवणूक अद्याप सामान्य पातळीवर आणलेली नाही. त्यांनी भारतातील गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवण्याचे ठरवल्यास भविष्यात आणखी मोठा निधी भारतीय बाजारात येण्याची शक्यता आहे. .भारताच्या आकर्षणाची कारणे‘एआय’मधील गुंतवणुकीबाबत साशंकतागेली दोन वर्षे अमेरिकेतील एआय कंपन्या, तैवानमधील चिपनिर्मिती कंपन्या आणि डेटा सेंटर्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत होती. मात्र या प्रचंड खर्चातून अपेक्षित उत्पन्न आणि नफा मिळेल का, हा प्रश्न आता गुंतवणूकदारांना पडू लागला आहे. एआयच्या मदतीने तयार करण्यात आलेल्या विविध संगणकीय प्रोग्राम्सचा वापर शेअर बाजारातील व्यवहार, गुंतवणुकीचे निर्णय आणि बाजारातील संभाव्य चढ-उतारांचा अंदाज घेण्यासाठी वाढला आहे. मात्र अशा प्रोग्राम्सची अचूकता आणि विश्वासार्हता पुरेशा प्रमाणात तपासली गेली आहे का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे एआयवर आधारित गुंतवणूक धोरणांमधील जोखीम पुन्हा चर्चेत आली. परिणामी तैवानमधून सुमारे १९.७६ ते २१ अब्ज डॉलर आणि दक्षिण कोरियातून ८.३२ ते ९.३ अब्ज डॉलर इतका निधी बाहेर पडला. याच काळात भारतात मोठी गुंतवणूक आली. एआय क्षेत्रातील संभाव्य जोखीम टाळण्यासाठी भारताकडे तुलनेने सुरक्षित पर्याय म्हणून पाहिले जात आहे.कच्च्या तेलातील घसरणभारत हा जगातील मोठ्या कच्च्या तेल आयातदार देशांपैकी एक आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्या, की भारताच्या आयात बिलात मोठी वाढ होते. त्याचा परिणाम चालू खात्यातील तूट, महागाई आणि रुपयाच्या विनिमय दरावर होतो. ब्रेंट क्रूडच्या किमती ३० ऑक्टोबर रोजी सुमारे ११८ डॉलरवरून नोव्हेंबरच्या मध्यात ९३ ते ९७ डॉलरपर्यंत खाली आल्या. जवळपास २१ टक्क्यांची ही घसरण भारतासाठी दिलासादायक ठरली. स्वस्त तेलामुळे आयात खर्च कमी होण्याची, चालू खात्यातील तूट नियंत्रणात राहण्याची आणि रुपयावरील दबाव कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली. परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी हा महत्त्वाचा सकारात्मक संकेत होता. .रुपयाच्या विनिमय दरातील स्थिरताभारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत झाल्यास परदेशी गुंतवणूकदारांना शेअर बाजारातील नफ्याबरोबरच चलन विनिमयातील नुकसानही सहन करावे लागते. त्यामुळे रुपयाची घसरण ही त्यांच्या दृष्टीने मोठी जोखीम असते. नोव्हेंबरमध्ये रुपयाने काही प्रमाणात स्थिरता दाखवली आणि डॉलरच्या तुलनेत ९३.९२च्या आसपास व्यवहार केला. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा चलनविषयक आत्मविश्वास वाढण्यास मदत झाली. याशिवाय, परदेशी गुंतवणूकदारांना डॉलरमध्ये व्यवहार करण्यास अधिक सुविधा देण्याबाबत चर्चा सुरू होती. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भांडवली नफ्यावरील कररचनेचा पुनर्विचार करण्याचे संकेत दिल्याचीही चर्चा होती. या संभाव्य बदलांमुळे भारतातील गुंतवणुकीचे आकर्षण वाढण्यास हातभार लागला.आकर्षक मूल्यांकन, कंपन्यांचे निकालगेल्या दोन वर्षांतील बाजारातील घसरण आणि परदेशी गुंतवणूकदारांच्या सातत्यपूर्ण विक्रीमुळे अनेक मोठ्या भारतीय कंपन्यांचे शेअर तुलनेने आकर्षक मूल्यांकनावर उपलब्ध झाले होते. त्याच वेळी आर्थिक वर्ष २०२६-२७च्या दुसऱ्या तिमाहीतील कंपन्यांचे निकाल अपेक्षेपेक्षा चांगले आले. ‘एनएसई ५००’ मधील ३९५ कंपन्यांच्या एकत्रित करपश्चात नफ्यात वर्षाच्या तुलनेत २७.५ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांच्या नफाक्षमतेबाबत गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला. याशिवाय जागतिक फंड भारतात अपेक्षित प्रमाणापेक्षा कमी गुंतवणूक करून होते. त्यामुळे भारतातील गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवण्याची संधी त्यांना दिसू लागली. .जागतिक राजकीय आणि इतर घडामोडीअमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांनंतर एआय आणि डेटा सेंटर्समधील प्रचंड खर्चावर काही प्रमाणात नियंत्रण येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. ‘एमएससीआय’च्या नोव्हेंबरमधील पुनर्रचनेत चार नव्या भारतीय कंपन्यांचा समावेश झाला आणि आणखी ११ कंपन्यांचे वेटेज वाढले. त्यामुळे निर्देशांकांशी निगडित परदेशी गुंतवणुकीलाही चालना मिळाली. त्याचबरोबर अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव कमी होण्याच्या शक्यतेमुळे जागतिक गुंतवणूकदारांच्या भावना सुधारण्यास मदत झाली.भारतात पैसा कुठे गुंतवला गेला?परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतात आलेला पैसा सर्वच कंपन्यांमध्ये समान प्रमाणात गुंतवलेला नाही. त्यांचा कल प्रामुख्याने मोठ्या आणि सहज खरेदी-विक्री करता येणाऱ्या कंपन्यांकडे राहिला. बँकिंग आणि वित्तीय सेवा, दूरसंचार, वाहन उद्योग, भांडवली वस्तू आणि औषधनिर्मिती या क्षेत्रांना त्याचा फायदा झाला. विशेषतः वित्तीय सेवा क्षेत्राचे महत्त्व मोठे आहे. ‘एफपीआय’च्या भारतातील एकूण गुंतवणुकीपैकी जवळपास ३० टक्के गुंतवणूक या क्षेत्रात असून, तिचे मूल्य सुमारे २०६ अब्ज डॉलर आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांमध्ये परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ अधिक दिसून आला. स्मॉल कॅप कंपन्यांपेक्षा लार्ज कॅप कंपन्यांना अधिक पसंती मिळाली. या गुंतवणुकीचा परिणाम शेअर बाजाराच्या निर्देशांकांवरही झाला. नोव्हेंबरमध्ये ‘निफ्टी’ आणि ‘सेन्सेक्स’मध्ये सुमारे १० टक्क्यांची वाढ झाली. गेल्या सहा वर्षांतील हा सर्वोत्तम मासिक परतावा ठरला. .ही तेजी कायम राहणार का?नोव्हेंबरमधील विक्रमी गुंतवणूक निश्चितच भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आणि भांडवली बाजारासाठी सकारात्मक आहे. मात्र या तेजीचा अर्थ परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतात कायमस्वरूपी परतण्याचा निर्णय घेतला आहे, असा लावणे घाईचे ठरेल. नोव्हेंबरमधील मोठ्या गुंतवणुकीनंतरही २०२६ या संपूर्ण वर्षात परदेशी गुंतवणूकदारांची निव्वळ विक्री सुमारे २१ अब्ज डॉलरच्या आसपास राहिली आहे. त्यामुळे यंदाचे वर्ष परदेशी गुंतवणुकीच्या दृष्टीने अत्यंत प्रतिकूल ठरले आहे. दुसरीकडे, नोव्हेंबरमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांनी मोठी खरेदी केली असताना देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी सुमारे ५२,००० कोटी रुपयांचे शेअर्स विकून नफावसुली केली. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते. भारतातील गुंतवणुकीचे आकर्षण वाढत असले तरी सध्याचा निधीचा ओघ हा काही प्रमाणात जागतिक बाजारातील गुंतवणुकीच्या क्षेत्रांतराचा परिणाम आहे. त्याला कायमस्वरूपी गुंतवणूकवाढ म्हणता येणार नाही. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील बदल, अमेरिकेतील व्याजदर, डॉलरची ताकद, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि भारतीय कंपन्यांची भविष्यातील नफावाढ या सर्व बाबी पुढील काळात महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.एकंदरीत, जागतिक गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने भारत पुन्हा एकदा आकर्षणाचे केंद्र बनत आहे. एआयच्या झगमगत्या बाजारातून बाहेर पडणाऱ्या पैशाला भारताने पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र या संधीचे रूपांतर दीर्घकालीन गुंतवणुकीत होण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ, कंपन्यांची नफाक्षमता आणि बाजारातील मूल्यांकन यांचा समतोल टिकणे आवश्यक आहे. नोव्हेंबरमधील विक्रमी गुंतवणूक हा भारतासाठी आशादायक संकेत आहे; पण खरी कसोटी या गुंतवणुकीचा ओघ पुढील महिन्यांतही कायम राहतो का, हीच असेल..इतर आशियाई बाजारांतून पैसा बाहेर का गेला?नोव्हेंबरमधील भारताची कामगिरी समजून घेण्यासाठी इतर आशियाई बाजारांतील परिस्थिती पाहणेही महत्त्वाचे आहे. भारत वगळता सात प्रमुख आशियाई बाजारपेठांमधून एकत्रितपणे २२.६ अब्ज डॉलरचा निधी बाहेर गेला. तैवानमधून सर्वाधिक १९.७६ ते २१ अब्ज डॉलर, तर दक्षिण कोरियातून ८.३२ ते ९.३ अब्ज डॉलर इतकी गुंतवणूक काढून घेण्यात आली. या दोन्ही देशांतील चिपनिर्मिती आणि एआय तंत्रज्ञानाशी संबंधित कंपन्यांमध्ये परदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर केंद्रित होती. जपानमध्येही एआय आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील शेअर्सची विक्री झाली. थायलंड, इंडोनेशिया आणि व्हिएतनाममधूनही काही प्रमाणात निधी बाहेर गेला. आशियाबाहेर ब्राझीलमध्ये निवडणुकीनंतरच्या राजकीय आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे शेअर्सची विक्री पाहायला मिळाली. या पार्श्वभूमीवर भारतातील गुंतवणुकीचा ओघ अधिक उठून दिसतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या 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