Premium|AI at Workplace: कामाच्या ठिकाणी एआय वापरणं तुमच्यात असुरक्षिततेची भावना निर्माण करतंय का..?

मुंबई – आज आमच्या ऑफिसमध्ये मिटिंग झाली. इन्शूरन्सचं एक युनिट बंद झालं. आमच्यातल्या काही लोकांना घरी जायला सांगतलं तर काही लोकांना दुसऱ्या टीममध्ये शिफ्ट केलं. शिफ्ट केलेल्या लोकांमध्ये मी आहे. आज माझा नव्या टीममधला पहिला दिवस. आम्हाला ट्रेनिंग दिलं आणि आता सांगितलं की, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करा आणि कामाला लागा. नोकरी जाईल ही तर भिती आधीपासूनच होती पण आता हे एआय कसं वापराचं, त्याचा खरोखरच मला काही उपयोग होतोय का? अशी भिती वाटून आज पहिल्याच दिवशी मला अक्षरश: गरगरत होतं.. नव्या गोष्टी, ट्रेनिंग, आकडे, कायदे डोळ्यासमोर फिरतायेत.. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापरायला तयार आहे, शिकायचीही तयारी आहे तरी नाही जमलं तर काय अशी भिती वाटते आहे. पुण्यातील खराडी येथील आयटी पार्कमध्ये काम करणाऱ्या एका मध्यमवयीन पुरूषाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर हे सांगितलं.काहीच दिवसांपूर्वी Pew Research ने अमेरिकेत ५,२७३ नोकरदारांसोबत अभ्यास केला. या अभ्यासानुसार ५२% कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नोकऱ्यांवर 'एआय' चा काय परिणाम होईल याविषयी चिंता वाटते आहे. तर ३२% कर्मचाऱ्यांना असा विश्वास वाटतोय की, 'एआय'मुळे त्यांच्या रोजगाराच्या संधी कमी होतील. ६% कर्मचाऱ्यांच्या मते 'एआय'मुळे अधिक नोकऱ्या निर्माण होतील.एआयमुळे नोकरी देणाऱ्यांपासून ते नोकरी करणाऱ्यांपर्यंत प्रत्येकाच्याच मनात संभ्रम आणि भिती आहे. ही असुरक्षितता एक व्यक्ती म्हणून कशी कमी करावी, संस्थात्मक पातळीवर हा विषय कसा हाताळावा, एआय वापरण्याबाबत मानसिकता कशी तयार करावी, संस्थेत एआय कल्चर रूजवताना कर्मचाऱ्यांची मानसिकता हा महत्वाचा विषय कसा हाताळावा याविषयी जाणून घेणार आहोत सकाळ+ च्या विशेष लेखातून..!.कर्मचारी AI ला घाबरतात की त्यांच्या अस्तित्वाला..?एखादे नविन तंत्रज्ञान आले की, कंपन्या त्याचे प्रशिक्षण देतात आणि ते वापरायला सांगतात आणि जे कर्मचारी हे नवे तंत्रज्ञान वापरायला नकार देतात त्यांना बदल न स्विकारणारे कर्मचारी किंवा ‘वर्क कल्चर’ मधील समस्या म्हणून त्याच्याकडे पाहिले जाते. पण अन्य तंत्रज्ञानाप्रमाणेच याची भिती आहे का.? की ही ‘एआय’ची भिती थोडी वेगळी आहे.?एआयची भीती ही साधी भीती नाही. एआय थेट कर्मचाऱ्यांच्या Professional Identity लाच हात घालतो आहे त्यामुळे ही फक्त तंत्रज्ञान स्विकारण्याची भिती राहिलेली नाही.या विषयावर ‘सायकोलॉजी टुडे’ च्या लेखात याविषयी कंपन्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी एआय स्विकारत असताना काय मानसिकता ठेवावी याविषयी सांगतले आहे. . ‘ऑक्टोपस मॉडेल’ काय..?एआयच्या काळात यशस्वी होण्यासाठी कंपनीने ऑक्टोपससारखे (Octopus) होणे गरजेचे आहे. ऑक्टोपसकडे नऊ मेंदू असतात. त्याचे बहुतेक न्यूरॉन्स त्याच्या हातांमध्ये असतात. यामुळे प्रत्येक हात म्हणजे थोडक्यात मेंदू त्याच्या स्वत:च्या पातळीवर स्वतः निर्णय घेऊन काम करू शकतो. तर मध्यवर्ती मेंदू हा या अनेक मेंदूंमध्ये समन्वय साधन्याचे काम करतो.संस्थांनीही अशाच प्रकारे प्रत्येकाला त्याच्या पद्धतीने एआयचा वापर करू देणे आवश्यक असते. प्रत्येक कर्मचारी त्याच्या पद्धतीने या गोष्टी करून पाहतील. त्यातून त्यांच्यातील भिती कमी होण्यास मदत होईल. कर्मचाऱ्यांमधील भिती ही विरोध न मानता संस्थेसाठी एक डेटा आहे ज्यात अमूक इतक्या कर्मचाऱ्यांना या गोष्टींची अडचण आहे असे वाटते, ज्यातून संस्थेने कशा पद्धतीने पुढे जाण्याची गरज आहे हे समजते..Premium|AI Regulation & Labelling: ‘हा एआय जनरेटेड कॉन्टेंट आहे’ असे नमूद करणे बंधनकारक होणार..?.भीतीला आत्मविश्वासात बदलण्याचे ३ टप्पे१)वातावरणाचा अंदाज घ्याएक साधा प्रयोग करून पाहू शकता...'माझ्या भूमिकेत एआय कसा बदल करेल हे मला समजले आहे का?' याचा एक छोटा सर्व्हे करा. हे फक्त ७२ तासांसाठी ओपन ठेवा.सर्वेक्षण संपताच त्याचे निकाल लगेच प्रकाशित करा. एका कंपनीत कर्मचाऱ्यांना नोकरीच्या सुरक्षिततेची भीती नव्हती, पण 'एआय वापरण्याची परवानगी कशी आणि कोणाकडून घ्यायची यात गोंधळ होता. त्यामुळे थेट प्रशिक्षण देण्याआधी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी किंवा म्हणणं ऐकून घ्या.२) तीन स्तरांवर टीम ठरवून घ्या'एआय'ची अंमलबजावणी फक्त 'वरिष्ठ' नव्हे, तर सर्व स्तरांवरून व्हावी यासाठी प्रत्येक स्तरावर एआय वापरायला सुरूवात करा.फ्रंटलाइन चॅम्पियन : जो 'एआय'चा वापर करून प्रामाणिक अनुभव सांगेल.व्यवस्थापक चॅम्पियन : जो मध्यम स्तरावर काम करेल ज्याला ‘मिडल लीडर’ म्हणता येईल जो एआय वापरण्यातील अडथळे म्हणजे परवानग्या किंवा वेळेची समस्या दूर करेल.कार्यकारी चॅम्पियन : म्हणजे वरच्या स्तरावर काम करणारा कर्मचारी जो एआयच्या मर्यादा सांगेल तसेच स्पष्ट नियम घालून देईल. म्हणजे अनेकदा कर्मचाऱ्यांना एआयला कोणता डेटा द्यायचा आणि कोणता नाही याची माहिती नसते. त्यामुळे संवेदनशील डेटा न वापरण्याबाबत तो माहिती देईल. ३) छोटे प्रयोग करून यश साजरं कराएआय हा भितीचा विषय असल्याने तो वापरून आपलं काम कसं सोपं झालं हे दाखवून देणारे छोटे छोटे सेलिब्रेशन करा. जेणेकरून कर्मचाऱ्यांचा एआय वापरण्यासंबंधीचा आत्मविश्वास वाढेल.सुरूवातीला कमी जोखीम असणारी छोटी छोटी कामे करण्यास सुरूवात करा. जसे की, एआयच्या मदतीने ईमेल लिहून घेणे. ज्यामध्ये कमी रिस्क आहे अशी कामे परत परत करायला सांगा, ज्यामुळे आत्मविश्वास वाढून कर्मचारी पुढील पावले टाकायला धजावतील.कामचे मुल्यमापन करून ते यश मिळालेले यश कर्मचाऱ्यांसोबत साजरे करा. म्हणजे एआयच्या मदतीने ईमेल लिहायला लागल्यापासून आमचा १५ टक्के वेळ वाचला असे कर्मचाऱ्यांना आवर्जून सांगा..Premium|Microsoft AI Diffusion Report: जगभरात AI कोणत्या देशात अधिक वापरलं जातंय आणि त्याचे परिणाम काय?.एआयकडे बघण्याची मानसिकता बदलतेकर्मचाऱ्यांवर गोष्टी लादण्यापेक्षा त्या प्रयोगाने शिकल्यामुळे त्यांच्यात आत्मविश्वास वाढतो. 'एआय' ला घाबरण्याऐवजी, त्याचा वापर कसा करायचा आणि कधी वापरायचा नाही, हे कर्मचारी आत्मविश्वासाने शिकतात. कर्मचारी 'एआय' मुळे माझी जागा जाईल या विचारातून बाहेर पडून, 'एआयवर प्रभुत्व मिळवून मी माझे काम अधिक चांगले कसे करू शकेन' या विचाराकडे वळतात. त्यामुळे मानसिकता बदलण्यासाठी मदत होते. 'एआय'चा उद्देश खर्च कमी करणे नसून, कर्मचाऱ्यांची क्षमता वाढवणे (Capability Expansion) आहे.