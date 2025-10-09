Premium|Goldman Sacks Report: आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा परिणाम भविष्यात काय होईल?

पुणे- आपल्या घरातील लहान मुलांसकट आता सगळ्यांना हे वाक्य पाठ झालं असेल की, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे आता नोकऱ्या जाणार..! पण हे वाक्य आलं कुठून.? याचा जनक कोण..? खूप वर्षे आधी जेव्हा कॉम्पुटर आले त्यावेळी देखील अशीच चर्चा सगळीकडे सुरू झाली होती. बॅकांतील कर्मचाऱ्यांनी तर कॉम्पुटरला विरोध करत संपही पुकारल्याच्या नोंदी आहेत. तरीही आजच्या युगात कॉम्पुटर हा आपल्या आयुष्यातला महत्त्वाचा घटक झाला आहे. तसंच आता एआयबाबत देखील होईल का..?याविषयी गोल्डमन सॅक्स या अमेरिकन कंपनीने याचा सविस्तर अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. गोल्डमन सॅक्स ही जगातील सर्वांत मोठी आर्थिक सेवा देणारी कंपनी आहे. याचे मुख्य कार्यालय अमेरिकेतील न्यू यॉर्क शहरात आहे. या कंपनीने याचा सविस्तर अभ्यास करत एआय आल्याने नोकऱ्या जातील का, बेरोजगारी वाढेल का, त्यामुळे श्रम उत्पादनावर काय परिणाम होईल, नव्याने नोकरी मिळण्याचे प्रमाण कमी होईल का, कोणत्या क्षेत्रांवर अधिक परिणाम होईल या प्रश्नांची उत्तरे आकडेवारींचा दाखला देत प्रसिद्ध केली आहेत. काय आहे या अहवालात सविस्तर जाणून घेऊया सकाळ+ च्या लेखातून..आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या सर्वत्र वापरामुळे मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या गमावण्याची चिंता असली तरी, एकूण रोजगार पातळीवर याचा परिणाम हा तात्पुरता आणि तुलनेने कमीच असेल असा महत्त्वाचा निष्कर्ष गोल्डमन सॅक्सने नोंदवला आहे.गोल्डमन सॅक्स रिसर्चमधील अर्थतज्ज्ञ जोसेफ ब्रिग्स आणि सारा डाँग यांच्या मते, AI मुळे सुमारे ६ ते ७% अमेरिकी कामगारांच्या कामाचे विस्थापन होऊ शकते, परंतु हे विस्थापन तात्पुरते असेल, कारण या तंत्रज्ञानातील नवीन संधींमुळे लोकांना इतर क्षमतांमध्ये काम करण्याची संधी देखील उपलब्ध होईल.AI चा श्रम उत्पादकतेवर कसा परिणाम होईल?यातील अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे की, जनरेटिव्ह AI पूर्णपणे स्वीकारले आणि नियमित उत्पादनामध्ये समाविष्ट केले गेल्यास, अमेरिका आणि इतर विकसित बाजारपेठांमध्ये श्रम उत्पादकतेची पातळी साधारण १५ टक्क्याने वाढवेल. AI च्या या संक्रमण कालावधीत बेरोजगारी दरामध्ये त्याच्या ट्रेंडपेक्षा अर्धा टक्का वाढ होईल; पण जर AI चा वापर हा सुरुवातीच्या काळात जास्त राहिला तर हा परिणाम जास्त असू शकतो. त्यांच्या संशोधनाचा भाग म्हणून, AI उत्पादकता वाढीमुळे नोकरी विस्थापन होईल की नाही हे तपासण्यासाठी त्यांच्या टीमने ८०० हून अधिक व्यवसायांचा अभ्यास केला. AI मुळे नोकरी विस्थापनाचा ६ ते ७% हा टीमचा मूलभूत अंदाज आहे, परंतु ते असेही म्हणताता की, वेगवेगळ्या गृहितकांनुसार विस्थापन दर ३% ते १४% पर्यंत बदलू शकतो. .नोकरी विस्थापनाचा धोका किती.?तंत्रज्ञानामुळे मानवी श्रमाची गरज कमी होईल, ही भविष्यवाणी फार पूर्वीपासून केली जात आहे, परंतु आजवरचा इतिहास मात्र वेगळेच काहीतरी सांगतो आहे. तंत्रज्ञान बदलामुळे नेहमीच नवीन व्यवसायातील कामगारांची मागणी वाढल्याचे आतापर्यंत समोर आले आहे. याचा ऐतिहासिक संदर्भच द्यायचा झाल्यास आज अमेरिकेतील सुमारे ६०% कामगार अशा व्यवसायांमध्ये आहेत जे १९४० मध्ये अस्तित्वातच नव्हते. सध्याच्या आकडेवारीनुसार जर AI चा वापर मोठ्या प्रमाणात झाला तर अमेरिकेतील ६ ते ७% रोजगार विस्थापित होऊ शकतात. सध्याची परिस्थिती आणि परिणामअनेक कंपन्यांनी एआय वापरायला तर सुरूवात केली आहे मात्र त्यावरचे अवलंबित्व अजुनही तुलनेने कमी आहे. विशेषतः लहान आणि मध्यम उद्योगांमध्ये अजून तितक्या प्रमाणात एआयचा शिरकाव झालेला नाही. एका सर्वेक्षणात फक्त ९.३% कंपन्यांनी गेल्या दोन आठवड्यांत उत्पादनात जनरेटिव्ह AI वापरल्याचे सांगितले.सुरूवातीच्या टप्यावरचा मार्केटिंग सल्ला, ग्राफिक डिझाईन, प्रशासकीय कामकाज आणि कॉल सेंटर्ससारख्या उद्योगांमध्ये AI मुळे श्रमाची मागणी कमी झाल्याचे दिसत आहे. नोव्हेंबर २०२२ पासून तंत्रज्ञान क्षेत्रातील रोजगार सातत्याने कमी झालेला दिसत आहे आणि याचा परिणाम तरुणांवर मोठ्या प्रमाणात झालेला दिसत आहे..Premium|Nepal : जेन झी पिढीच्या नेतृत्वाखाली नेपाळचे नवे युग सुरू होतंय का..?.संशोधकांनी ८०० हून अधिक कंपन्यांचे विश्लेषण करून भविष्यात AI मुळे कोणत्या नोकऱ्यांवर जास्त धोका आहे, हे तपासले आहे.सर्वाधिक धोका असलेले व्यवसाय कॉम्प्युटर प्रोग्रामर्सलेखापाल आणि लेखापरीक्षककायदेशीर आणि प्रशासकीय सहायकग्राहक सेवा प्रतिनिधीप्रूफरीडर्स आणि कॉपी एडिटर्स सर्वात कमी धोका असलेले व्यवसायफोटोग्राफर्सधर्मगुरूरेडिओलॉजिस्टमुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEOs)एअर ट्रॅफिक कंट्रोलर्स.Premium|Study Room: कृत्रिम बुद्धिमत्ता : भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्य.या कंपनीने या विषयातील सविस्तर माहिती त्यांच्या संकेस्थळावर देखील प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार AI चा रोजगारावर होणारा परिणाम कसा असेल हे या कंपन्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग कसा करतात, यावर अवलंबून असेल. AI वर असण्याऱ्या अंवलंबनाचे चक्र पूर्ण होईपर्यंत तसेच एआयची घडी व्यवस्थित बसेपर्यंत नोकरीत बदल होत राहणार आहेत. तोपर्यंत नोकऱ्यांच्या बाजारात चढउतार हे होत राहणार आहेत असे या कंपनीतील तज्ज्ञांचे मत आहे.-------------------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.