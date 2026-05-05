Premium|AI Jobs: आता एआयमुळे नोकरी जाणार नाही! चीनचा मोठा निर्णय

AI vs Jobs: China Sets Rules, But Where Does India Stand?एआयमुळे जाणाऱ्या नोकऱ्या हे जागतिक संकट आहे पण चीनने आता याविषयी महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. चीनच्या हांगझोऊ न्यायालयाने कंपन्यांना सांगितलं आहे की, तुम्ही सरसकट ऑटोमेशन करून लोकांना नोकऱ्यांवरून कमी करू शकत नाही. भारतात काय परिस्थिती आहे बरं? एकीकडे परदेशी कंपन्यांना पायघड्या घालताना दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांच्या हक्काची काय परिस्थिती आहे, सविस्तर वाचा सकाळ प्लसमधील या लेखातचीनमधील हांगझोऊ येथील न्यायालयाच्या निर्णयामुळे एआय आणि नोकऱ्यांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. अनेकदा कंपन्या ऑटोमेशनचा आधार घेऊन कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करतात. ओरॅकल, मायक्रोसॉफ्ट यांसारख्या कंपन्यांनी मागच्या काही महिन्यांत केलेल्या नोकरकपातीमागे एआय हेच कारण होतं, असं म्हटलं जातंय. जगभरातील व्यवसायांत अत्यंत वेगाने एआय मॉडेल्सचा वापर करून मानवी कामांची जागा घेत असताना किंवा त्यांचे स्वरूप बदलत असताना, हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. चीनच्या न्यायालयाने केवळ एआय नव्हे तर कायदा, न्याय्यता, तांत्रिक संक्रमणाच्या काळातील जबाबदारी अशा विविध गोष्टींवर भर दिलाय. .प्रकरण काय आहे?हांगझोऊ इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्टातील या प्रकरणात एआयमुळे नोकरी बदलण्याच्या प्रक्रियेचा तपशीलवार अभ्यास झाला. शिन्हुआ या चिनी वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, सुमारे २५,००० युआन मासिक वेतन मिळवणाऱ्या एका सिनिअर क्वालिटी अश्युरन्स सुपरव्हायझर ( वरिष्ठ गुणवत्ता नियंत्रण पर्यवेक्षकाची) नोकरी गेली. युजर्सच्या प्रश्नांना मोठ्या भाषा मोड्युल्सशी जुळवून देणं आणइ एआयने तयार केलेल्या उत्तरांमधील चुकीची, बेकायदा किंवा गोपनीयतेचा भंग करणारा कंटेंट फिल्टर करणं हे त्याचं काम होतं. एकप्रकारे मानव आणि एआय यांच्यातील समन्वयक म्हणूनच तो काम करत होता. कालांतराने भाषा मोड्युल्समध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि त्यांनी ही कामं स्वयंचलितपणे पार पाडण्यास सुरूवात केली. साहजिकच त्या कर्मचाऱ्याची भूमिका संपली आणि त्याच्या नोकरीवर गदा आली. आता कंपनीसाठी कर्मचाऱ्याचं काम संपलं होतं पण त्यांनी त्याला नोकरीतून काढून टाकण्याऐवजी कमी दर्जाच्या पदावर, कमी पगारात (१५,००० युआन) काम देण्याचा प्रस्ताव दिला. पगारात जवळपास १० हजार युआनचा फरक असल्याने कर्मचाऱ्याने तो करार नाकारला. त्यामुळे कंपनीने त्याला कामावरून काढून टाकलं आणि सुमारे ३.११ लाख युआन इतकी भरपाई देऊ केली. कंपनीचे म्हणणे होते की एआयमुळे झालेल्या संघटनात्मक बदलांमुळे हा निर्णय योग्य आहे. तर कर्मचाऱ्याने या निर्णयाला आव्हान दिले. .Premium|Oracle Layoffs : एका ईमेलने संपली नोकरी: AI युगात IT इंजिनिअरचे भविष्य.न्यायालयात काय घडलं?मध्यस्थी समिती आणि खालच्या न्यायालयाने कर्मचाऱ्याच्या बाजूने निर्णय दिला आणि हांगझोऊ न्यायालयानेही तो कायम ठेवला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की एआयचा वापर हा परिस्थितीतील मोठा बदल (major change in objective circumstances) मानला जाऊ शकत नाही. करार संपवण्यासाठी तो आवश्यक असतो. अशा बदलांमध्ये स्थलांतर, विलीनीकरण किंवा काम करणे अशक्य होईल आदी बाह्य परिस्थितींचा समावेश होतो. मात्र कंपनीने एआयचा वापर करण्याचा निर्णय हा अंतर्गत आणि स्वेच्छेने घेतलेला आहे, असंही न्यायालयाने सांगितलं. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की काही कामं ऑटोमेट झाली असली तरी, सदर कर्मचाऱ्याची मुख्य जबाबदारी म्हणजेच एआय आउटपुटची देखरेख आणि गुणवत्ता नियंत्रण हे काम अजूनही अस्तित्त्वात आहे. त्यामुळेच अंशतः ऑटोमेशन म्हणजे पूर्ण नोकरी संपली असे मानता येणार नाही.सोबतच कंपनीने कर्मचाऱ्याला कनिष्ठ पद आणि पगारात कपात मान्य करण्याचा जो पर्याय दिला होता वाजवी बदव मानला जाऊ शकत नाही, असंही न्यायालयाने सांगितलं. नोकरी बदलताना कर्मचाऱ्याचा सन्मान, आर्थिक स्थैर्य टिकवणं आवश्यक आहे. हे न्यायालयाने पुन्हा एकदा सांगितलं. .आजवर एआयमुळे नोकऱ्यांवर परिणाम होतील, याची चर्चा सुरू होतीच. पण ती मुख्यत्त्वेकरून आकडेवारी आणि अंदाजांवर आधारित होती. कोट्यवधी नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात, असे इशारेही दिले जात होते. पण ते आता सत्यात उतरू लागल्यानंतर या सगळ्यावर कायदेशीर काही धाक असावा, नियम असावे अशी चर्चा जोर धरू लागली आणि विविध देशांनी एआयसंबंधी पॉलिसी बनवायला घेतल्या..Premium | Oracle Layoffs :खरोखरच AI मुळे ओरॅकलमध्ये नोकऱ्या गेल्या का? सत्य काय आहे?.पाश्चिमात्य देशांत काय परिस्थिती आहे?अमेरिका आणि युरोपमध्ये एआयविषयक धोरणे तयार होत आहेत, पण ती प्रामुख्याने मार्गदर्शक तत्त्वांपुरती मर्यादित आहेत. कामगार संरक्षणावर भर दिला जात असला तरी ठोस कायदेशीर चौकट अजूनही तयार झालेली नाही. दुसरीकडे युरोपियन युनियनचा AI Act प्रामुख्याने जोखीम आणि सुरक्षिततेवर केंद्रीत आहे. कामगार संघटना मात्र अधिक मजबूत संरक्षणाची मागणी करतायत. या प्रकरणातील विशेष बाब म्हणजे हा निर्णय कायद्याऐवजी न्यायालयातून आला आहे. यामुळे भविष्यात एआय आणि रोजगारासंबंधी नियम न्यायालयीन निर्णयांद्वारे वेगाने विकसित होऊ शकतात. शिवाय या निर्णयामुळे एक महत्त्वाचा आर्थिक संदेशही मिळतो. एआयमुळे मिळणारे फायदे पूर्णपणे कंपन्यांनीच मिळवू नयेत, तर त्यासाठी लागणारा संक्रमण खर्च (भरपाई, पुनर्प्रशिक्षण, योग्य बदली नोकरी) देखील त्यांनी उचलावा..आता चीनी कंपन्यातील एआय वापरावर परिणाम होणार का?नक्कीच. परंतु हा निर्णय एआय वापरू नका, असं सांगत नाही तर त्या वापरासाठी काही नियम निश्चित करण्यास मदत करतो. जगभरातील धोरणकर्त्यांसाठी हा एक महत्त्वाचा संदर्भ ठरू शकतो..Premium| Gen Z Career : तब्बल ८८ % कंपन्या भरती करत आहेत, पण जेन झींना नोकरी मिळणार का? HR चं काय म्हणणं आहे? .चीनमधील या निर्णयामुळे एआय वापर आणि कर्मचारी कपात याविषयी एक चांगला मापदंड घातला गेला आहे, असं म्हणता येईल..भारतात काय परिस्थिती?भारतात एआयमुळे नोकऱ्या कमी होण्याबाबत स्पष्ट, स्वतंत्र कायदा (AI-specific law) अद्याप अस्तित्त्वात नाही.अर्थात भारतात कामगार कायदे लागू आहेत. सध्या भारतात Industrial Disputes Act, 1947Industrial Relations Code, 2020Employment Contract Lawआदी महत्त्वाचे कायदे, करार अस्तित्त्वात आहेत. Industrial Disputes Act, 1947 अंतर्गत जर कंपन्यांना कर्मचारी कमी (Retrenchment)करायचे असतील तर कंपन्यांनी आधी नोटीस द्यावी, कारण योग्य असावे. भरपाई द्यावी आदी नियम आहेत. अर्थात एआयमुळे कर्मचारी कपात केली, असं कारण योग्य मानलं जाईल, याची शाश्वती नाही. दुसरं म्हणजे नव्याने लागू झालेला Industrial Relations Code, 2020 हा अजून पूर्णत: लागू झालेला नाही. या कायद्याअंतर्गत मोठ्या कंपन्यांना (३००+ कर्मचारी) कामावरून कमी करायचे असतील (layoffs) तर सरकारची परवानगी घ्यावी लागू शकते. अर्थात त्यासाठी Business restructuring किंवा technology adoption हे कारण दिलं जाऊ शकतं. मात्र न्याय्य प्रक्रिया, भरपाई, कर्मचारी हक्क आदी मुद्दे राहतातच.रोजगार करार (Employment Contract Law)या अंतर्गत प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा ऑफर लेटर / करार खूप महत्त्वाचा असतो. या पत्रामध्ये कर्मचाऱ्याचं काम, पगार आणि कामावरून काढण्यासाठी दिलेली कारणं स्पष्टं असतात. त्यात कंपनीने अचानक बदल केल्यास कर्मचारी कोर्टातजाऊ शकतो. .AI साठी specific labour law नाही पण NITI Aayog आणि सरकार एआयचा जबाबदार आणि नैतिक वापरासाठी मार्गदर्शक तत्त्वं आखत आहेत. .हांगझोऊ न्यायालयाचा हा निर्णय एआयच्या प्रगतीला रोखत नाही, पण त्या प्रगतीच्या अटी बदलतो. केवळ एआयचा आधार घेऊन कर्मचारी कमी करता येणार नाहीत, हे स्पष्ट करत तो मानवी भूमिका आणि कायदेशीर जबाबदारी या दोन्हीचं महत्त्व पुन्हा एकदा जाणवलं आहे. भविष्यातील रोजगार बाजार केवळ तंत्रज्ञानानेच ठरणार नाही, तर सरकार, न्यायालये आणि नियामक यांच्याकडून ठरवले जाणारे नियमही तेवढेच निर्णायक ठरणार आहेत—and ते अपेक्षेपेक्षा लवकर आणि अधिक कडक स्वरूपात लागू होऊ शकतात. 