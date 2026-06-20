Premium|Artificial Intelligence in Mathematics : कृत्रिम बुद्धिमत्तेची ऐतिहासिक झेप; दशकानुदशके न सुटलेले गणितीय कोडे सुटले

ब्रिजेश सिंह - brijeshbsingh@gmail.comसॅन फ्रान्सिस्कोतील एका प्रयोगशाळेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेने दशकानुदशकं न सुटलेल्या एका गणिती कोड्याला नवे उत्तर दिले. ही कथा केवळ एका शोधाची नाही, तर मानवी बुद्धी, संशोधनाची दिशा आणि विज्ञानाच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह उभे करणाऱ्या नव्या युगाची सुरुवात आहे.सॅन फ्रान्सिस्कोमधील एका शांत संशोधन प्रयोगशाळेत, एका कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मॉडेलने अशी ऐतिहासिक कामगिरी करून दाखवली, जी गेल्या ऐंशी वर्षांत एकाही मानवी गणितज्ञाला जमली नव्हती. या मशीनने थेट ‘पॉल एर्डोस’ या गणिताच्या जगात अत्यंत आदराने घेतल्या जाणाऱ्या महान शास्त्रज्ञाचा एक जुना सिद्धांत खोटा ठरवला. त्यांनी मांडलेली समस्या दिसायला अतिशय सोपी होती : एका कागदावर कितीही बिंदू (ठिपके) ठेवा आणि त्या ठिपक्यांच्या किती जोड्यांमध्ये तंतोतंत ‘एक एकक’ (१ युनिट) इतके अंतर असू शकते, हे शोधा; पण गेल्या आठ दशकांपासून हा प्रश्न जगातील सर्वोत्तम बुद्धिवंतांना सतत हुलकावणी देत होता. अखेर, एका मशीनने स्वतःलाच एक वेगळा आणि योग्य प्रश्न विचारला आणि या जुन्या कोड्याचा निकाल लागला.काही दिवसांपूर्वीच ‘ओपनएआय’ या संस्थेने जाहीर केलेल्या या यशाने जागतिक वैज्ञानिक जगतात एकच खळबळ उडवून दिली आहे. यावर सुरू झालेली चर्चा आता केवळ शाळा-कॉलेजांच्या भिंतींपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. जागतिक दर्जाचे शास्त्रज्ञ आणि अभियंते निर्माण करणारा देश म्हणून भारतासाठी ही घडामोड जितकी अभिमानास्पद आहे, तितकीच ती विचार करायला लावणारीही आहे. आपण एका नवीन वैज्ञानिक युगाच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत की ही माणसाच्या बौद्धिक वर्चस्वाच्या अंताची सुरुवात आहे, असा गंभीर प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे..Premium|Machine Learning History : मशिन लर्निंगचा इतिहास; यंत्रांच्या शिकण्याची क्रांती.या रंजक कथेची सुरुवात १९४६ मध्ये झाली, जेव्हा पॉल एर्डोस यांनी पहिल्यांदा हा प्रश्न जगासमोर मांडला होता. त्यांचा अंदाज अतिशय सोपा आणि आकर्षक होता : जर आपण ठिपक्यांची मांडणी एका विशिष्ट चौरस जाळीसारखी (ग्रीड पद्धत) केली, तर आपल्याला समान अंतरावरील जोड्यांची जास्तीत जास्त संख्या मिळू शकेल. अनेक दशके जगभरातील गणितज्ञांनी हाच अंदाज गृहीत धरून काम केले. भारतातील ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च’ (TIFR), ‘इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट’ (ISI) आणि जगातील इतर नामांकित संस्थांमधील तज्ज्ञांच्या पिढ्यांनी या समस्येचा अभ्यास करण्यात आपले संपूर्ण आयुष्य घालवले. एर्डोस यांचा अंदाज मूलभूतपणे योग्यच आहे, याच समजुतीवर सर्वांचे संशोधन सुरू होते. माणसाने शोधलेली सर्वोत्तम रचना या चौरस जाळीमध्ये केवळ किरकोळ सुधारणा करू शकली होती. त्यामुळे यापेक्षा वेगळी किंवा याहून चांगली रचना अस्तित्वात असू शकते, यावर कोणाचा विश्वासच नव्हता. परंतु, एआय मॉडेलने जे शोधून काढले, ती केवळ एखादी किरकोळ सुधारणा नव्हती. तो मानवी समजुतींवर घातलेला एक मोठा घाव होता. या मशीनने बिंदूंची अशी काही अनोखी रचना तयार केली, ज्याचा वाढीव दर माणसाने आजपर्यंत विचार केलेल्या कोणत्याही रचनेपेक्षा खूप वेगवान आणि सरस होता. गणिताच्या भाषेत हा फरक दिसायला कदाचित खूप लहान वाटेल; पण प्रत्यक्ष व्यवहारात साधी वाढ आणि चक्रवाढ वेगाने होणारी वाढ यातील फरक म्हणजे एखाद्या अरुंद पायवाटेची थेट एक्स्प्रेस हायवेशी केलेली तुलना ठरते. प्रिन्स्टन विद्यापीठातील आघाडीचे तज्ज्ञ नोगा अलोन याबद्दल म्हणाले, ‘या समस्येचे अचूक उत्तर आमच्या अपेक्षेपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. एआयने केलेली ही रचना आणि त्याचे विश्लेषण कमालीचे उत्कृष्ट आणि हुशारीचे आहे. यासाठी संख्यांच्या सिद्धांतातील अत्यंत सखोल संकल्पनांचा वापर केला गेला आहे.’या संशोधनात वापरलेली पद्धत खरोखरच अद्भुत आहे. एआयने यासाठी पारंपरिक भूमितीय ज्ञानाचा किंवा आकृत्यांच्या अंदाजांचा आधार घेतला नाही. त्याऐजी त्याने गणिताच्या दुसऱ्या शाखेत डोकावून पाहिले. त्याने संख्या प्रणाली आणि त्यांच्या विस्ताराचा अभ्यास करणाऱ्या क्षेत्रातील संकल्पना हुशारीने उधार घेतल्या. या प्रक्रियेत त्याने अत्यंत अमूर्त आणि गुंतागुंतीच्या अशा गणितीय साधनांचा वापर केला, जे पाहून मोठे भूमिती तज्ज्ञही चक्रावून जातील. केंब्रिज विद्यापीठातील जागतिक पुरस्कार विजेते टिमोथी गोवर्स यांनी यावर भाष्य करताना लिहिले, की ‘यापूर्वी एआयने तयार केलेले कोणतेही गणितीय पुरावे उच्च दर्जाच्या जागतिक नियतकालिकांमध्ये प्रसिद्ध होण्याच्या लायकीचे नव्हते; परंतु या मशीनने सादर केलेला पुरावा त्या सर्व कडक निकषांवर तंतोतंत खरा उतरतो.’ भारताच्या वैज्ञानिक समुदायासाठी या निकालाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. भारत हा संख्याशास्त्र आणि गणितीय आकृत्यांच्या रचनेच्या क्षेत्रात नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. श्रीनिवास रामानुजन, हरिश-चंद्र आणि अलीकडच्या काळातील प्रिन्स्टनचे मंजील भार्गव (ज्यांना त्यांच्या अद्वितीय कामासाठी सर्वोच्च पुरस्कार मिळाला आहे) यांसारख्या दिग्गजांची मोठी परंपरा आपल्याला लाभली आहे. आपल्या देशातील स्पर्धा परीक्षांची संस्कृती - जसे की जेईई, ऑलिम्पियाड आणि ‘चेन्नई मॅथेमॅटिकल इन्स्टिट्यूट’सारख्या संस्थांमधील कडक प्रशिक्षण - विद्यार्थ्यांना ठरवून दिलेल्या चौकटीत राहून अचूक उत्तरे शोधण्यास सक्षम करते. परंतु, एआयच्या या यशामुळे आता असे वाटते, की हेच पारंपरिक शिक्षण कदाचित दुधारी तलवार ठरू शकते. कारण हे शिक्षण चौकटीच्या आत सर्वोत्तम कामगिरी करायला शिकवते; पण चौकटीबाहेर जाऊन विचार करण्याची जी क्षमता नवीन शोध लावण्यासाठी आवश्यक असते, ती कुठेतरी दाबून टाकते..Premium|Vatican AI warning : सिलिकॉन व्हॅलीला व्हॅटिकनचा थेट इशारा!.हौशी तरुणाने दिलेला धक्का आणि मानवी मर्यादायासंदर्भात ब्रिटनमधील २३ वर्षांच्या लिआम प्राईस या तरुणाचे उदाहरण पाहण्यासारखे आहे. त्याला गणिताचे कोणतेही उच्च किंवा विशेष शिक्षण मिळालेले नव्हते. तरीही त्याने चॅटजीपीटीला फक्त एक योग्य प्रश्न विचारून संख्यांच्या एका विशिष्ट समूहाशी संबंधित ६० वर्षे जुने कोडे सहज सोडवले. हे असे कोडे होते जे टेरेन्स टाओसारख्या जगातील सर्वात महान गणितज्ञालाही सोडवता आले नव्हते. खुद्द टाओ यांनीही कबूल केले की, ‘मानवी संशोधकांनी सुरुवातीलाच एक छोटीशी चुकीची दिशा निवडली होती.’ एआयवर कोणत्याही पारंपरिक गणिताच्या इतिहासाचे किंवा सिद्धांतांचे ओझे नसल्यामुळे, त्याने अगदी सहजपणे एक वेगळी आणि योग्य दिशा पकडली.याचा अर्थ असा मुळीच नाही, की मानवी विचारवंतांचे महत्त्व आता संपले आहे. उलट, एआयने तयार केलेल्या या पुराव्याची पडताळणी करण्यासाठी, त्यात सुधारणा करण्यासाठी आणि त्याचा खरा संदर्भ समजून घेण्यासाठी मानवी बुद्धीचीच गरज लागली. टोरंटो विद्यापीठाचे डॅनियल लिट, प्रिन्स्टनचे विल साविन आणि ऑक्सफर्डचे थॉमस ब्लूम यांसारख्या दिग्गज गणितज्ञांनी अनेक आठवडे या मशीनच्या उत्तराचा बारकाईने अभ्यास केला. त्यातील चुका दुरुस्त केल्या आणि त्याचे व्यापक महत्त्व तपासले. थॉमस ब्लूम यांनी नोंदवले की, ‘या पुराव्यावर चर्चा करणे, तो समजून घेणे, त्यात सुधारणा करणे आणि त्याचे परिणाम शोधणे यामध्ये मानवाची भूमिका अजूनही अत्यंत महत्त्वाची आहे.’ त्यामुळे हे नाते माणसाला बाजूला सारणारे नसून कामाचे स्वरूप बदलणारे आहे. येथे मशीन हे नवनवीन बौद्धिक शक्यता निर्माण करणारे माध्यम असेल; तर माणूस हा त्याचा मुख्य मार्गदर्शक आणि अर्थ लावणारा असेल..तथापि, हे बदलणारे स्वरूप भारताच्या सद्य शैक्षणिक आणि संशोधन व्यवस्थेसमोर काही कठीण प्रश्न उभे करते. आपल्याकडील विद्यापीठे आणि संशोधन संस्था अजूनही एकाकी काम करण्याच्या पद्धतीवर चालतात - म्हणजेच एक संशोधक वर्षानुवर्षे एकाच समस्येवर एकटाच काम करत राहतो; पण या एआय मॉडेलने दाखवून दिले आहे, की भविष्य अशा लोकांचे असेल जे या बुद्धिमान मशीनसोबत प्रभावीपणे काम करू शकतील. मशीनने शोधलेल्या हजारो वाटांपैकी कोणती वाट सत्याकडे जाते, हे ओळखण्याची कला ज्यांच्याकडे असेल, तेच पुढे जातील. मग आपल्या संस्था विद्यार्थ्यांना या नवीन वास्तवासाठी तयार करत आहेत का? की आपण अजूनही त्यांना अशा जुन्या जगात जगण्याचे शिक्षण देत आहोत, जिथे केवळ मानवी मन हेच शोधाचे एकमेव साधन मानले जात होते? या विषयाची आर्थिक आणि धोरणात्मक बाजूही तितकीच महत्त्वाची आहे. गणित ही आधुनिक जगाची एक अदृश्य पायाभूत सुविधा आहे. भारताच्या डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेला सुरक्षित ठेवणाऱ्या सुरक्षा कोड्सपासून ते रेल्वेचे जाळे आणि उपग्रहांचे मार्ग निश्चित करणाऱ्या संगणकीय प्रणालींपर्यंत सर्वकाही गणितावरच अवलंबून आहे. जर एआय यंत्रणा आता क्लिष्ट समस्या स्वतःहून सोडवू लागल्या, तर जे देश या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आघाडी घेतील, त्यांना सायबर सुरक्षा, तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्रांत अभूतपूर्व धोरणात्मक फायदा मिळेल. चीनने हे आव्हान केव्हाच ओळखले आहे. त्यांनी वैज्ञानिक शोधांमध्ये मशीन लर्निंगचा वापर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक सुरू केली आहे. अमेरिकादेखील ओपनएआय आणि इतर कंपन्यांच्या माध्यमातून याच दिशेने वेगाने धावत आहे. भारताकडे गणित आणि संगणक क्षेत्रातील अफाट मानवी क्षमता आहे. आपण या स्पर्धेत नक्कीच टिकू शकतो; पण त्यासाठी आपल्याला संशोधनाची पद्धत, त्याला मिळणारा निधी आणि संशोधकांना प्रोत्साहन देण्याचे नियम वेगाने बदलावे लागतील. शतकानुशतके गणिताला मानवी बुद्धीचे सर्वात शुद्ध रूप मानले गेले आहे. असे क्षेत्र जिथे केवळ माणसाची कल्पकता, सर्जनशीलता आणि तर्कशक्ती चालते अन् मशीन कधीही त्याची जागा घेऊ शकत नाही, असा सर्वांचा ठाम विश्वास होता. पण एआयच्या या यशामुळे या विश्वासाला मोठा तडा गेला आहे. त्या मशीनला या पुराव्यातील सौंदर्याची कोणतीही जाणीव नव्हती की शोध लागल्याचा कोणताही आनंद झाला नव्हता. तरीही त्याने दिलेले उत्तर मानवी तज्ज्ञांना ‘सुंदर’ आणि ‘हुशारीचे’ वाटत आहे. जर केवळ आकडेमोडीतून असे सौंदर्य निर्माण होऊ शकते, तर गणितज्ञ हा कोणीतरी वेगळा द्रष्टा असतो, या कल्पनेचे काय करायचे? हार्वर्ड विद्यापीठाच्या गणितज्ञ मेलानी मॅचेट वूड यांनी यावर एक अतिशय वास्तववादी दृष्टिकोन मांडला आहे. त्यांच्या मते, एआयने शोधलेला मार्ग हा अतिशय सरळ होता; पण माणसांनी एका विशिष्ट मानसिक अडथळ्यामुळे कधी त्या दिशेने विचारच केला नाही. आवश्यक ती सर्व साधने पुस्तकांमध्ये उपलब्ध होती, फक्त त्यांचा संबंध जोडण्याचे काम कोणी केले नव्हते. त्या सुचवतात की, ‘कदाचित माणसांनी आता प्रस्थापित सिद्धांतांच्या विरोधात जाऊन विचार करण्यासाठी अधिक वेळ देणे गरजेचे आहे.’ भारताच्या वैज्ञानिक समुदायासाठी हाच सर्वात महत्त्वाचा धडा आहे : आपण आपल्या संस्थांमध्ये प्रस्थापित ज्ञानाला आव्हान देणाऱ्या विचारांचे स्वागत केले पाहिजे आणि चौकटीबाहेरचा विचार करणाऱ्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे.थॉमस ब्लूम यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर ‘एआय आपल्याला माणसांनी शतकानुशतके उभारलेली ज्ञानाची ही इमारत अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यास मदत करत आहे. अजून न जाणो किती चमत्कार या इमारतीमध्ये लपलेले असतील!’ भारतासाठी आता प्रश्न हा नाही, की एआय गणिताचे भविष्य बदलणार का - कारण ते त्याने आधीच बदलले आहे. या बदलत्या भविष्याचे शिल्पकार बनण्यासाठी आपण तातडीने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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