Premium| AI Job Displacement Solution : AI मुळे कोट्यवधींच्या नोकऱ्या जाणार..! नोकऱ्या गमवायच्या की आठवडे कमी करायचे?

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकर ‘एआय’ तंत्रज्ञानामुळे कोट्यवधी लोकांच्या नोकऱ्या ५ ते १५ वर्षांनंतर जाणार असतील, तरी त्या गेल्यावर त्यांनी काय करायचं आणि ही बेकारी थांबवण्यासाठी काय करायला पाहिजे याचं एक सोपं उत्तर म्हणजे लोकांना कामावरून काढण्याऐवजी प्रत्येकाचे कामाचे तास कमी करावेत. त्यामुळे लोक बेकार होणार नाहीत आणि त्यांना मित्र आणि कुटुंब यांच्याबरोबर जास्त वेळ घालवणं, खेळ, करमणूक, संगीत, वाचन किंवा इतर छंद या गोष्टी जोपासणं हे शक्य होईल. एकूणच सामाजिक आणि मानसिक स्थैर्य आणि शांती अधिक निर्माण होईल. .‘एआय’मुळे प्रोग्रॅमिंग आणि टेस्टिंग करणारे सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्स, ड्रायव्हर्स, स्क्रिप्ट रायटर्स, ज्युनिअर वकील, रेडिओलॉजिस्ट्स, वेगवेगळ्या वस्तू किंवा अन्न पोचवणारे गिग वर्कर्स, कस्टमर सपोर्ट आणि कॉल सेंटर्समध्ये काम करणारे कर्मचारी, अकाउंटंट्स, इक्विटी रिसर्च करणारे तज्ज्ञ, भाषांतरकार, पेरणी आणि कापणी करणारे शेतकरी, कारखाने आणि ऑफिसेस इथे तीच ती रिपिटेटिव्ह काम करणारे कर्मचारी अशा कोट्यवधी लोकांच्या नोकऱ्या जाण्याची शक्यता आहे, असे अनेक तज्ज्ञ सांगत असले, तरी त्या नक्की किती प्रमाणात जातील आणि केव्हा जातील याविषयी मतभेद आहेत. यात दोन टोकाची मतं आहेत. एका गटाला वाटतं, की यामुळे नोकऱ्यांवर काहीच परिणाम होणार नाही. म्हणजे जेवढ्या नोकऱ्या जातील तेवढ्याच नवीन तऱ्हेच्या निर्माण होतील. दुसऱ्या गटाला वाटतं, की ६० टक्क्यांहून अधिक नोकऱ्या जातील किंवा त्यांच्यावर खूप मोठा परिणाम होईल.प्रस्तुत लेखकांना असं वाटतं, की या दोन टोकांमधलं काहीतरी होईल. म्हणजे १० ते २० टक्के लोकांच्या नोकऱ्या जातील आणि इतरांच्या कामाच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल होतील. आणि तेही अगदी ताबडतोब म्हणजे उद्या होणार नाहीत, तर ते टप्याटप्यानं होतील. म्हणजे काही ५ वर्षांत, काही १० वर्षांत तर काही १५ ते २० वर्षांत होतील. म्हणजे यामुळे घाबरून जाण्यासारखं काही नसलं, तरी या बदलांसाठी आपण पूर्णपणे तयार मात्र नक्कीच असले पाहिजे. .Premium|Zendunchi Phule Book: प्र.के. अत्रे यांची १०० वर्षीय 'झेंडूची फुले'..!.विशेषतः तरुणांनी, जे आज शिकताहेत किंवा ज्यांचं करिअर अजून पुढची ३०-४० वर्षं शिल्लक आहे असे कर्मचारी, व्यावसायिक किंवा उद्योजक अशी मंडळी. बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे कामाचं स्वरूप एकाच करिअरमध्ये ३ ते ४ वेळा बदलेल आणि त्यामुळे पूर्वी शिकलेलं विसरून, म्हणजे अनलर्न करून नवीन शिकावं लागेल. हे जे लोक करू शकतील तेच या स्पर्धेमध्ये आणि बदलत्या जगामध्ये टिकून राहतील. या सगळ्याचे मानसिकतेवर प्रचंड परिणाम होणार आहेत. त्याविषयी आपण नंतर केव्हातरी बोलूच.पण प्रश्न असा आहे की या तंत्रज्ञानामुळे कोट्यवधी लोकांच्या नोकऱ्या जरी ५-१५ वर्षानंतर जाणार असतील, तरी त्या गेल्यावर त्यांनी काय करायचं आणि ही बेकारी थांबवण्यासाठी काय करायला पाहिजे याचं एक सोपं उत्तर म्हणजे लोकांना कामावरून काढण्याऐवजी प्रत्येकाचे कामाचे तास कमी करावेत. त्यामुळे लोक बेकार होणार नाहीत आणि त्यांना मित्र आणि कुटुंब यांच्याबरोबर जास्त वेळ घालवणं, खेळ, करमणूक, संगीत, वाचन किंवा इतर छंद या गोष्टी जोपासणं हे शक्य होईल आणि एकूणच सामाजिक आणि मानसिक स्थैर्य आणि शांती जास्त निर्माण होईल..इतिहास कामाच्या तासांचाइ. स. १८०० पूर्वी, म्हणजे औद्योगिक क्रांतीच्या आधी माणसांच्या कामाच्या वेळा ठरलेल्या नसत. बरीचशी कामं शेतीतली किंवा जंगलातली असल्यामुळे ऊन आणि पाऊस यांच्यावर कुठं, केव्हा आणि किती तास काम करायचं हे ठरत असे. त्या काळात हिवाळा आल्यावर कामाचे तास खूप इतिहास कामाच्या तासांचाइ. स. १८०० पूर्वी, म्हणजे औद्योगिक क्रांतीच्या आधी माणसांच्या कामाच्या वेळा ठरलेल्या नसत. बरीचशी कामं शेतीतली किंवा जंगलातली असल्यामुळे ऊन आणि पाऊस यांच्यावर कुठं, केव्हा आणि किती तास काम करायचं हे ठरत असे. त्या काळात हिवाळा आल्यावर कामाचे तास खूप कमी असायचे आणि सुगीच्या काळात प्रचंड काम असायचं. त्यामुळे दिवसाचे कामाचे ठराविक तास असे काही नव्हतंच. एकोणिसाव्या शतकात औद्योगिक क्रांतीनंतर कारखाने निर्माण झाले. माणसं खेड्यातून शहराकडे आली आणि दिवसाला १२ ते १६ तास काम करायला लागली. जेमतेम ८ तास विश्रांतीला किंवा झोपेसाठी मिळत असत. खूप लहान मुलांना सुद्धा कामाला जुंपलं जाई. यामध्ये कामगारांची प्रचंड पिळवणूक होत असे. चार्ल्स डिकन्सच्या कादंबऱ्यांमध्ये आणि एंगेल्सच्या 'द कंडिशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लंड' या पुस्तकामध्ये त्याचे पडसाद आपल्याला दिसतात.याच वेळी १८१७ मध्ये रॉबर्ट ओवेन यांनी दिवसातले '८ तास काम, ८ तास करमणूक आणि ८ तास झोप' अशी चक्क घोषणा दिली होती. १८६६ मध्ये अमेरिकेतल्या नॅशनल लेबर युनियननं दर दिवशी ८ तासाचं काम अशी मागणीही केली होती. १ मे १८८६ रोजी शिकागो इथे कामाचे तास दर दिवशी ८ असावेत या मागणीसाठी अमेरिकेतल्या ४ लाख कामगारांनी संप पुकारला होता. त्यामुळेच १८८९पासून जगभरातल्या १६० राष्ट्रांमध्ये १ मे हा आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन म्हणून ओळखला जातो. फुले'..!.१९१४मध्ये हेन्री फोर्डनं त्याच्या फोर्ड मोटर कंपनीमध्ये ८ तासाचा नियमही केला होता आणि १९३८मध्ये फेअर लेबर स्टॅंडर्ड्ज अॅक्ट् पास झाला आणि त्यानुसार दर आठवड्याचे कामाचे ४० तास हे पक्क झालं. १९३९ ते १९४५ च्या दरम्यान दुसरं महायुद्ध झालं. त्या दरम्यान राष्ट्राकरता त्याग म्हणून कामगार ४० पेक्षा जास्त तास काम करू लागले. युद्ध संपल्यानंतर, म्हणजे १९४५ ते १९७३ या दरम्यानच्या काळाला ‘गोल्डन एज ऑफ कॅपिटॅलिझम’ असं म्हणतात. या काळात श्रीमंतांवर भरपूर कर लादल्यामुळे सरकारकडे पैसेही येत होते आणि त्याचा वापर करून रोझवेल्टच्या धोरणानुसार वाढत्या सरकारी गुंतवणुकीमुळे केन्सच्या थेअरीप्रमाणे रोजगार निर्माण होऊन बेकारी खूपच घटली होती, तसंच वाढत्या कामगार चळवळींमुळे कामगारांचे पगारही वाढले होते, त्यामुळे विषमताही कमी झाली होती आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत तेजी- मंदीचे बुडबुडेही नाहीसे झाले होते.याच काळात वाढती गुंतवणूक, वाढतं उत्पादन, वाढते पगार आणि त्यामुळे वाढता खर्च याचं चक्र चालू होऊन एकूण देशांतर्गत उत्पादनही (जीडीपी) वाढत गेले, पण याच काळात प्रचंड मक्तेदारी आणि चंगाळवाद याही गोष्टी वाढत गेल्या. खूप काम करा, खूप कमवा आणि खूप खर्च करून मजा करा अशा तत्त्वज्ञानामुळे क्रेडिट कार्डची क्रांती आणि संस्कृती यावर आधारलेला चंगळवाद वाढतच गेला आणि यामुळे कामाचे तास कमी न होता आठवड्याला ४० तासावरच रेंगाळत राहिले. २०३०पर्यंत उत्पादकता आणि उत्पादन इतकं वाढलेलं असेल की आठवड्याला फक्त १५ तास काम केलं तरी पुरेल असं जॉन मेनियार्ड केन्स या प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थतज्ञानं १९३०मध्येच लिहून ठेवलं होतं, पण ते स्वप्न केव्हाच विरून गेलं होतं..ग्लोबलायझेशन आणि नवउदारमतवादअर्थव्यवस्थेत खेळणारे पैसे वाढत गेल्यामुळे चलनफुगवटा होऊन महागाई वाढत गेली आणि त्याच सुमाराला १९७३ साली तेलाच्या किमती भडकल्या आणि मंदीही सुरू झाली. एकाच वेळी भाववाढ आणि मंदी या वरवर परस्पर विरोधी वाटणाऱ्या गोष्टी एकत्र आल्यावर त्याला पॉल सॅम्युल्सनच्या भाषेमध्ये स्टॅगफ्लेशन असं म्हणतात. यातून बाहेर पडण्यासाठी ग्लोबलायझेशन आणि नवउदारमतवाद यांचं राज्य चालू झालं. सरकारनं कशातच लक्ष घालू नये आणि सगळं खासगी उद्योगांनी चालवावं अशी विचारसरणी पुढे आली. याच काळामध्ये, म्हणजे १९८० ते २०१०च्या दरम्यान कॉम्प्युटर्स, इंटरनेट आणि मोबाईल या तंत्रज्ञानांमुळे उत्पादकता प्रचंड वाढली आणि ती १९५०पेक्षा ५ ते ८ पट वाढली. पण एवढं असूनही कामाचे तास मात्र कमी झाले नाहीत. त्यामुळे उत्पादन प्रचंड वाढलं. पण त्याचा फायदा फक्त वरच्या वर्गालाच झाल्यामुळे विषमता प्रचंड प्रमाणात वाढली. शिवाय उत्पादनातली वाढ, जीडीपी वाढीचं वेड आणि त्यासाठीची चढाओढ, युज अँड थ्रोची संस्कृती आणि चंगळवाद या सगळ्यामुळे पर्यावरणाचं अरिष्ट मात्र खूपच बिकट होत गेलं..आठवड्याला ३२ तास कामया सगळ्या काळात आठवड्यातले कामाचे तास कमी करण्यासाठी मागण्या होतच होत्या, पण त्यांच्याकडे कोणी लक्ष दिलं नाही. उलट पैसा मिळवण्याच्या नादामध्ये सगळे लोक प्रचंड काम करायला लागले आणि आपण कसे बिझी आहोत हे दाखवण्यामध्येच अभिमान बाळगायला लागले. ‘ओव्हरवर्क्ड अमेरिकन’ नावाचं जुलिएट बी. स्कोर हिनं लिहिलेलं पुस्तक याच काळात गाजलं. या सगळ्या काळात तंत्रज्ञानामुळे जी प्रगती झाली ती खालपर्यंत कशी पोहोचली नाही, त्यामुळे विषमताच कशी वाढली, कामाचे तास कमी झालेच नाही उलट पर्यावरणाचा ऱ्हास कसा जास्त झाला या सगळ्याविषयी डरोन एसमोग्लु आणि सायमन जॉन्सन या एमआयटीमधल्या नोबेल पारितोषिक विजेत्या अर्थतज्ज्ञांनी 'पॉवर अँड प्रोग्रेस' नावाचं एक अतिशय महत्त्वाचं पुस्तक लिहिलं आहे. ते जरूर वाचावं. आता तर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सनं (एआय) कामाच्या तासांचा मुद्दा पुन्हा पुढे आणला आहे. सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे या तंत्रज्ञानामुळे कोट्यवध 