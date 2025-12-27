Premium|AI and Parenting: माझ्या मुलाच्या चिडचिडीचं कारण एआय सांगेल का? तुम्ही चॅटबॉटला प्रश्न विचारता का?

parents using AI for kids homework, children mental healthमुलांच्या गृहपाठासाठी, प्रोजेक्टसाठी तुम्ही एआयचा वापर करता का, कधीकधी एआयला मुलांच्या वाढीविषयी प्रश्नही विचारता का, एआयने दिलेली उत्तरं तुम्हाला पटतात का या सगळ्याची उत्तरं जर हो असतील तर तुम्ही हा लेख जरुर वाचायला हवा. मध्यंतरी चॅटजीपीटीचे सीईओ सॅम अल्टमन म्हणाले, आता चॅटजीपीटीशिवाय मुलं वाढवण्याची कल्पनाच मी करू शकत नाही. सॅमच्या या विधानाने जागतिक स्तरावर चांगलीच खळबळ माजवली. पालकत्त्वासाठी लोक जर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करत असेल तर त्याकडे नक्कीच निरखून पाहायला हवं आणि काळजीही घ्यायला हवी, असा सल्ला अनेक मानसोपचारतज्ज्ञ आणि समुपदेशकांनी दिला आहे. का म्हणतायत ते असं? एआयने पालकत्त्वाविषयक सल्ले देण्यात नेमकं काय गैर आहे? जगभरात किती पालक एआयचा वापर करतात? अशा सगळ्या प्रश्नांविषयी वाचा, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखामध्ये. .सरिताची मुलगी इंग्रजी शाळेत जाते. तिच्या वर्गात प्रोजेक्ट करण्यासाठी अनेक पालक एआयची मदत घेतात. त्यांच्यासारखे सुबक, सुंदर आणि रेडिमेड प्रोजेक्ट देणं सरिताला पटत नाही आणि जमतही नाही. पण मुलीला मात्र तेच प्रोजेक्ट हवे असतात. त्या प्रोजेक्टमधली सुबकता, सौंदर्य, नेटकेपण तिला आवडतं. .मुख्य म्हणजे लागणारा अगदी कमी वेळ सरिताच्या लेकीला मोहात पाडतो. कारण सरिता प्रत्येक प्रोजेक्ट करण्याआधी तो विषय समजावून सांगणे, त्यावर मुलीला विचार करायला लावणे, याआधी त्या विषयांत काय काम झालं आहे, अशा हजार बाजूंनी विचार करायला लावते आणि मुलीला नेमकं हेच नको असतं.मुलीचं म्हणणं असतं, कशाला हवेत हे उद्योग. जर एआय झटपट देत असेल तर प्रोजेक्टवर वेळ कशाला घालवायचा.आता सरितालाही वाटू लागलं आहे की, एआय शिकून घ्यायला हवं. कारण पालक म्हणून ती गोष्ट आता महत्त्वाची पेक्षा प्रतिष्ठेची व्हायला लागली आहे..दुसरीकडे मेधा मात्र चॅटजीपीटीशी सतत बोलत असते. तिला ३-४ वर्षांची मुलगी आहे. लेकीच्या बाबतीत कित्येक छोट्या मोठ्या गोष्टी मेधा चक्क चॅटजीपीटीला विचारते. मुलगी खात नाहीये, तिला अमुक ते कसं खायला घालू, तिच्या टँट्रम्सना कसा आवर घालू, तिला शिस्त कशी लावू असे एक ना अनेक प्रश्न मेधा चॅटजीपीटीला विचारत असते. .एकीकडे एआय शिकू पाहणारे सरितासारखे पालक तर दुसरीकडे हरेक गोष्ट एआयला विचारणारे झटपट उत्तर हवं असणारे पालक.. पण पालक आणि एआय हे कॉम्बिनेशन काही आता नवीन उरलेलं नाही. उलट अनेक पालक मुलं वाढवताना कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी एआयचा वापर करताना दिसतात. अर्थात शहरी आणि निमशहरी भागातील पालकांचं प्रमाण जास्त आहे..एआय म्हणजे चॅटजीपीटी किंवा अॅलेक्सा किंवा सिरी यातल्या अनेक माध्यमांतून पालक संवाद साधत असतात. कुणी गृहपाठासाठी तर कुणी इतर समस्यांसाठी एआयशी संवाद साधत असतात..पालक AI ला सर्वाधिक कोणते प्रश्न विचारतात?या प्रश्नांची विभागणी खालीलप्रमाणे करता येईल. वर्तनविषयक प्रश्नअभ्यासाविषयक प्रश्नआरोग्याविषयक प्रश्नमानसिक आरोग्याविषयक प्रश्नमुलांचे मोबाईल वेड आणि त्यांच्या डिजिटल वापराविषयी प्रश्नपालक म्हणून स्वत:विषयीचे प्रश्न. मुलांच्या वर्तनाविषयी पालक अनेकदा एआयला प्रश्न विचारतात.माझं मूल ऐकत नाही, काय करावं?मुलं सतत चिडचिड का करतात?स्क्रीन टाइम किती असावा?मूल हट्टी/आक्रमक का होतंय?.लहान मुलं असलेल्या घरांतून अॅलेक्साला दरमहा जवळपास अडीच कोटी प्रश्न विचारले जातात. अॅलेक्सा या सगळ्या प्रश्नाची योग्य उत्तरं देऊ शकेल, यासाठी दररोज अॅमेझॉनमध्ये तिच्यावर काम सुरू असतं. दिलीप आर.एस. अॅलेक्साचे कंट्री मॅनेजर, अॅमेझॉन इंडिया.मुलांच्या अभ्यासाविषयक प्रश्न माझं मूल अभ्यासात लक्ष का देत नाही?मुलांचं लिखाण, हस्ताक्षर कसं सुधारायचं?मुलांमध्ये एकाग्रता कशी आणायची?ऑनलाइन क्लासचा फायदा होतो का?परीक्षेचा ताण कसा कमी करायचा?.मुलांच्या आहाराविषयी, वजन आणि झोपेविषयी.मूल नीट खात नाही, काय करावं?वजन कमी/जास्त आहे का?झोप किती तास हवी?जंक फूड कसं कमी करायचं?.मुलांच्या मानसिक आरोग्याविषयकसुद्धा मोठ्या प्रमाणात जनजागृती होते आहे. त्यामुळे पालक अनेकदा एआयला त्याविषयीही प्रश्न विचारतात मूल तणावात आहे का? हे कसं ओळखायचंमुलाला एकटं वाटत असलं तर काय करायचं, मुलं असं का म्हणतात?निरनिराळ्या भावभावनांबद्दल मुलांशी कसं बोलायचं?.चॅटजीपीटीचा जागतिक स्तरावरील वापराचा मागोवा घेतला तर आढळलं की, पालकत्त्वाविषयक प्रश्नांमध्ये Parenting queries मध्ये वागणुक आणि शिस्त (Behaviour + Discipline) हे सगळ्यात जास्त चर्चिले जाणारे विषय होते..मोबाईल, इंटरनेट आणि ऑनलाइन सुरक्षामुलांचं मोबाइल वेड कसं कमी करायचं?YouTube सुरक्षित आहे का?parental control कसे लावायचे?ऑनलाइन धोके कसे ओळखायचे?.मुलांविषयी प्रश्न विचारताना पालकांना स्वत:विषयीही अनेक प्रश्न पडत असतात. मी चांगला, चांगली पालक आहे कामी कडक शिस्तीची पालक आहे कामी मुलांना ओरडले, ओरडलो तर त्यांना नुकसान होईल की फायदापालकत्त्वाच्या प्रवासात येणारे निरनिराळे न्यूनगंड guilt कसे कमी करायचे ?.Pew Researchने एआय आणि त्याचा भावनिक वापर याविषयी एक रिसर्च केला होता. तो सांगतो की, पालक एआयला बिनधास्त प्रश्न विचारतात कारण ते मशिन आहे. प्रश्न विचारल्यावर एआय कोणतीही लेबलं न लावता जजमेंटल न होता उत्तर देईल..चॅटजीपीटीचे सीईओ सॅम अल्टमन जिमी फॅलनच्या स्टारिंग द टुनाईट या कार्यक्रमात आले होते. तेव्हा ते म्हणाले, चॅटबॉटशिवाय नवजात बाळाचं संगोपन करण्याची कल्पनाही करता येत नाही. चॅटजीपीटीसारखाच दुसरा एक लोकप्रिय एआय मॉडेल म्हणजे अॅमेझॉनची अलेक्सा. सहा देशांतल्या जवळपास साडेसातशेपेक्षा जास्त पालकांशी बोलून २०२४मध्ये एक सर्वेक्षण करण्यात आलं. त्यानुसार जवळपास ५४ टक्के पालकांनी सांगितलं की मुलांना जी लगेच उत्तरं हवी असतात त्यासाठी त्यांना तंत्रज्ञानाची विशेषत: एआयची चांगली मदत होते. जवळपास ८० टक्के पालकांनी सांगितलं की ते मुलांच्या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी अनेकदा एआयची आणि तंत्रज्ञानाची मदत घेतात. अलेक्सा किंवा सिरीसारख्या आवाजी एआय डिव्हायसेसच्या माध्यमातून पालकांना खूप मदत होते, असं पालक म्हणाले. .द सन या वेबसाइटने एआय आणि पालकत्त्व या विषयावरील एक लेख प्रसिद्ध केला होता. त्यात वन पोल या संस्थेने २०२५च्या एप्रिल महिन्यात केलेल्या एका संशोधनाविषयक माहिती दिलेली आहे. या संशोधनाअंतर्गत असं लक्षात आलं की, अमेरिकेतील जवळपास ७९% पालक एआय वापरतात.त्यातले २९% रोज एआय वापरतात. वाढत्या वयातील मुलांच्या पालकांनी एआय वापरण्याचं प्रमाण लहान मुलांच्या पालकांपेक्षा अधिक आहे. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांत जिथे तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक प्रगती अधिक आहे. तेथील हे आकडे भारताशी थेट संबधित नसले तरी एक सहसंबंध जरुर दर्शवतात. कारण शेवटी विकसित देशांतील विचारपद्धती, आचार आणि राहणीमान जसं विकसनशील देशांकडे झिरपत असे तीच गोष्ट आता डिजिटल संसाधनांची झाली आहे..UNICEF चा Parenting in Digital Age हा २०२३चा अहवाल सांगतो की, १० पैकी ६ पालकांना आपल्या मुलांच्या वागण्याविषयी आणि स्क्रीनच्या वेळेविषयी शंका आहे, गोंधळ आहे. यात निर्णय कसा घ्यावा, या प्रश्नाशी अनेक पालक झगडत असतात. हा अहवाल केवळ अमेरिकेशी संबंधित नाही. तो संपूर्ण जगभरातील पालकत्त्वाचा आढावा घेतो..एआय किंवा चॅटजीपीटीचा वापर कधीही तुमच्या मानसिक समस्या सोडवू शकत नाही. कारण त्याच्याकडे तो ह्युमन टच नाही.तृप्ती कुलश्रेष्ठ,बिहेव्हिअरल थेरपिस्ट, गेली १५-१६ वर्षं समुपदेशनातील अनुभव असलेल्या तज्ज्ञ.एआयकडून उत्तर काढून घ्यायचं तर परफेक्ट प्रॉम्प्ट द्यावा लागतो. पण मानसोपचाराचं तसं नसतं. मानसिक समस्यांचं गणित वेगळं असतं. इथे २+२ म्हणजे ४ इतका सरळ हिशोब नसतो. माणसं जेव्हा आमच्याकडे येतात तेव्हा ते खूप काही सांगत असतात, बोलत असतात.आम्ही तज्ज्ञ म्हणून त्यातल्या नेमक्या गोष्टी निवडतो आणि त्यातून ठिपके जुळवत त्या व्यक्तीला आत्ता जी अडचण आहे ती कशामुळे याचा अंदाज बांधत असतो. कारण मनाचे व्यापार गुंतागुंतीचे असतात. व्यक्तीला आता जी समस्या आहे तिचं मूळ कदाचित तिच्या बालपणातसुद्धा असू शकतं. .तृप्ती म्हणतात, एआयच्याच शब्दांत सांगायचं झालं तर त्या व्यक्तीला काय समस्या आहे, त्याचा प्रॉम्प्ट आमचा आम्हीच शोधून काढतो. चॅटजीपीटीला किंवा इतर एआय टूल्सना मात्र तो आपल्यालाच द्यावा लागतो. प्रॉम्प्ट योग्य नसेल तर उत्तर साहजिकच योग्य नसतं. उदा. एखादी आई जेव्हा सांगते की मुलीने वस्तू जाग्यावर ठेवली नाही म्हणून मी चिडले तेव्हा त्या आईशी आधी बोललेलं असल्याने मला माहिती असतं की त्या आईला OCD आहे. त्यामुळे मुलीने वस्तू जाग्यावर न ठेवणं त्या बाईसाठी किती भयंकर वाटणारं आहे. पण जर हेच त्या बाईने चॅटजीपीटला सांगितलं की मुलीने वस्तू जाग्यावर ठेवली नाही आणि मला राग आला तर त्या यंत्राला कळणार नाही की त्या बाईला OCD आहे का त्याचा याच्याशी संबंध आहे का आणि अशा व्यक्तीसाठी वस्तू जागेवर न ठेवणं किंवा नीटनेटकी न ठेवणं हे किती भयंकर असतं. ती व्यक्ती कशावरुन ट्रिगर झाली असेल?.एकूणच चॅटजीपीटी किंवा तत्सम एआय चॅटबॉटशी संवाद करताना तो निखळ माहितीसाठी असेल तर ठीक पण त्यात तुम्ही अधिक गुंतत असाल किंवा एआयसोबत मानसिक समस्यांची चर्चा करून त्यातून उत्तरं मिळवत असाल तर मात्र काळजीचं कारण आहे. .Microsoft India Digital Skills Surveyमध्ये असं लक्षात आलं की, जे पालक मुलांना घरीच शिकवतात त्यातील अनेकजण एआयचा वापर करतायत..मग पालकांनी करायचं काय?तृप्ती सांगतात, एआय किंवा चॅटबॉट वापरायला ना नाही पण काम सोपं व्हावं म्हणून ते शक्यतो वापरू नका. यासाठी त्या एक उदाहरण देतात. त्या म्हणतात, माझ्या मुलीचा अभ्यास घेताना, तिच्या अभ्यासक्रमाचा नीट अभ्यास करून मी एक सराव प्रश्नपत्रिका तयार करायचे आणि ते सोडवायला देत असे. मी स्वत:च ही प्रश्नपत्रिका करताना माझी मुलगी माझे श्रम, कष्ट पाहत होती. त्यामुळे तीही हा पेपर सोडवताना मनापासून सोडवत होती. हेच जर एखाद्या पालकाने वेळ वाचावा म्हणून एआयला अभ्यासक्रम देऊन झटपट ४-५ प्रश्नपत्रिका काढून घेतल्या तर मग मुलाला संदेश जातो की, तंत्रज्ञानामुळे झटपट काम होतं. मग अभ्यासाचे कष्ट घेण्याचं कारण नाही. .पालकांनो हे लक्षात ठेवा.पालक म्हणून आपली प्रत्येक कृती मुलावर परिणाम करत असते. त्यामुळे आपलं काम सोपं करण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञान, एआय वापरणं शक्यतो टाळा. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने जगभरातले विविध रिसर्च शोधणं, त्यांची माहिती घेणं हे जरुर करावं त्यातून पालक म्हणून अधिक चांगली कामगिरी करण्यास मदत होईल पण प्रत्येक प्रश्न एआयला विचारू नका.माहिती घेण्यासाठी चॅटबॉट आणि एआयचा जरुर वापर करा, पण भावनिक माहिती घेण्यासाठी चॅटबॉट आणि एआयचा जरुर वापर करा, पण भावनिक गुंते असतील तर तंत्रज्ञानावर आंधळा विश्वास टाकू नका. एआय म्हणजे तंत्रज्ञान आपल्यासाठी आहे, आपण त्याच्यासाठी नाही. मुलांसमोर एआयचा अतिरेकी वापर टाळा. मुलांना डिजिटल बाऊंड्रीजची ओळख जरुर करून द्या. ऑफलाइन जगाशी जोडलेपण टिकवून ठेवा. 