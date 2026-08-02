Premium|Future of Jobs : शिंपी, वेल्डर्स, प्लंबर्स; रोबोट्समुळे रोजगाराच्या जगात होणार मोठे बदल

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकर - saptrang@esakal.comसर्वांत जास्त काम करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये एनन्व्हिडीया, गुगल डीपमाइंड, टेस्ला, फिगर एआय, बॉस्टन डायनॅमिक्स, अँजिलिटी रोबॉटिक्स, सँक्च्युअरी एआय, कोव्हेरिअन्ट आणि इतर अनेक स्टार्टअप्स आहेत. त्यांचं उद्दिष्ट स्पष्ट आहे - रोबोट्सना "डोळे, मेंदू आणि हात" देणं. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. अनेक जुन्या कौशल्यांची मागणी कमी होईल.आजपर्यंत अनेकांना वाटायचं, की एआय म्हणजे फक्त ऑफिसमध्ये बसून कॉम्प्युटरवर काम करणाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात येतील. तसंच पुढच्या २०-३० वर्षांत ड्रायव्हरलेस कार्स, बसेस, ट्रॅक्टर्स आणि ट्रेन्स आल्या, की जगामध्ये कोट्यवधी ड्रायव्हर्सचे जॉब्ज जातील. पण गेल्या काही वर्षांत एक वेगळीच गोष्ट घडायला लागली आहे. आता एआय फक्त मजकूर लिहीत नाही किंवा फोटोज किंवा व्हिडिओज तयार करत नाही, तर तो माणसाच्या हातानं केलं जाणारं प्रत्यक्ष कामही त्याचं निरीक्षण करून शिकायला लागला आहे. यासाठी कंपन्या कामगारांच्या डोक्यावर किंवा छातीवर लावलेले कॅमेरे, सेन्सर्स, स्मार्ट ग्लासेस आणि रोबॉट्स वापरत आहेत. थोडक्यात कामगार स्वतःच्या हातानं स्वतःचं थडगं खणतोय..Premium|AI decision making : एआय आपला शत्रू नाही तर सोबती! मायक्रोसॉफ्टच्या मंचावर रंगली मातबर मॉडेल्सची अनोखी 'बोर्ड मीटिंग'.एखादा शिंपी शर्ट कसा शिवतो, इलेक्ट्रिशियन वायर कशी जोडतो, प्लंबर पाइप कसा बसवतो, सुतार कपाट कसं तयार करतो, वेल्डर वेल्डिंग कसं करतो, हे सगळं हजारो तास व्हिडिओजमध्ये रेकॉर्ड केलं जातं. त्यानंतर हे व्हिडिओज एआय मॉडेलला दाखवले जातात. जसं चॅट जीपीटी लाखो पुस्तकं वाचून भाषा शिकतो, तसंच ही नवीन एआय मॉडेल्स लाखो तासांचे व्हिडिओज पाहून प्रत्यक्ष काम शिकताहेत.आज जगभरात याला लर्निंग फ्रॉम डेमॉनस्ट्रेशन, इमिटेशन लर्निंग, व्हिजन लँग्वेज ॲक्शन मॉडेल्स आणि फिजिकल एआय अशा नावानं ओळखलं जातं. यामध्ये रोबॉट फक्त चित्र ओळखत नाही, तर पुढे कोणती हालचाल करायची हेही शिकतो.उदाहरणार्थ, एखाद्या शिंप्यानं दहा हजार वेळा शर्टची कॉलर शिवली. त्या सगळ्या हालचाली कॅमेऱ्यानं टिपल्या. कापड कसं धरायचं, मशीनचा वेग किती ठेवायचा, सुई कुठे वळवायची, धागा कुठे कापायचा, हे सगळं एआय चक्क शिकतो. नंतर तोच एआय रोबोटिक शिवणयंत्राला नियंत्रित करू शकतो. आज पूर्णपणे सर्व प्रकारची शिवणकामं रोबॉट्स करू शकत नसले, तरी टी-शर्ट्स, टॉवेल्स, उशीची कव्हर्स किंवा एकसारखी वस्त्रं तयार करणाऱ्या कारखान्यांमध्ये अशा प्रकारचे प्रयोग सुरू आहेत..हेच प्लंबर्स आणि इलेक्ट्रिशियन्स यांच्याबाबतही घडतंय. प्लंबर पाइप कापतो, फिटिंग लावतो, गळती तपासतो, त्या वेळी त्याच्या कपाळावर किंवा हेल्मेटवर कॅमेरा असतो. तो प्रत्येक हालचाल रेकॉर्ड करतो आणि त्यावरून तो एआय शिकतो. त्याचप्रमाणे इलेक्ट्रिशियन वायर जोडतो, मीटर बसवतो, सर्किट तपासतो, तेही एआय शिकतो. पुढे एखादा मानवरूपी रोबॉट किंवा विशेष औद्योगिक रोबॉट हेच काम करू शकतो.यामध्ये सर्वांत जास्त काम करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये एनन्व्हिडीया, गुगल डीपमाइंड, टेस्ला, फिगर एआय, बॉस्टन डायनॅमिक्स, अँजिलिटी रोबॉटिक्स, सँक्च्युअरी एआय, कोव्हेरिअन्ट आणि इतर अनेक स्टार्टअप्स आहेत. त्यांचं उद्दिष्ट स्पष्ट आहे - रोबोट्सना "डोळे, मेंदू आणि हात" देणं. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. अनेक जुन्या कौशल्यांची मागणी कमी होईल. आज सर्वाधिक धोका ज्या क्षेत्रांना आहे, त्यामध्ये डेटा एंट्री, टेलिमार्केटिंग, कॉल सेंटर्स, बँकेतल्या साध्या प्रक्रिया, अकाउंटिंगमधलं रुटीन काम, भाषांतर, बेसिक प्रोग्रॅमिंग, ग्राफिक डिझाइन, व्हिडिओ एडिटिंग, कंटेंट रायटिंग आणि ग्राहक सेवा यांचा समावेश होतो असं समजलं जायचं. पण आता याच यादीमध्ये हळूहळू प्रत्यक्ष हातानं काम करणाऱ्या अनेक व्यवसायांचाही समावेश होतोय.शिंपी, प्लंबर्स, इलेक्ट्रिशियन्स, वेल्डर्स, पेंटर्स, सुतार, कारखान्यातले मशीन ऑपरेटर्स, गोदामातला माल उचलणारे कामगार, पॅकिंग करणारे कर्मचारी, हॉटेलमधली काही कामं, शेतीतली तण काढणं, फवारणी करणं, फळं तोडणं, बांधकामातली विटा रचणं अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये रोबॉट्स आणि एआय यांचा वापर वाढतो आहे. याचा अर्थ उद्यापासून लाखो लोक बेरोजगार होतील का? तसं नाही. कारण प्रत्यक्ष जग खूप गुंतागुंतीचं आहे. प्रत्येक घर वेगळं असतं, प्रत्येक इमारतीचं वायरिंग वेगळं असतं, प्रत्येक पाण्याची गळती वेगळ्या प्रकारची असते. त्यामुळे पूर्णपणे माणसाची जागा घेणं अजून अवघड आहे. पण एआयमुळे एक कामगार पूर्वीच्या तुलनेत ३-४ पट जास्त काम करू शकेल. त्यामुळे नवीन कामगारांची गरज खूपच कमी होऊ शकते..Premium|Salary hike vs savings : पगार वाढतोय, बचत वाढत नाही?.उदाहरणार्थ, आज एखाद्या मोठ्या कारखान्यात २०० शिवणकाम करणारे कर्मचारी लागत असतील आणि उद्या जर त्यापैकी १७५ कामं रोबॉट्स करायला लागले, तर कदाचित तेच काम करायला फक्त २५ लोक पुरतील. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची नवीन भरती खूपच कमी होईल. अनेक देशांमध्ये हाच ट्रेंड दिसायला लागला आहे.याउलट काही नवीन व्यवसाय वेगानं निर्माण होतील. रोबॉट ट्रेनर, एआय डेटा कलेक्टर, रोबॉट मेंटेनन्स इंजिनिअर, एआय सेफ्टी एक्स्पर्ट, डिजिटल ट्विन डिझायनर, रोबॉट सुपरवायझर, एआय इंटिग्रेशन स्पेशालिस्ट, ऑटोमेशन कन्सल्टंट, ह्यूमन-रोबोट इंटरॅक्शन डिझायनर असे अनेक नवीन जॉब्ज तयार होत आहेत. पण यात काही मोठे प्रश्नही आहेत. एक म्हणजे हे नवीन होणारे जॉब्स संख्येनं नष्ट होणाऱ्या जॉब्सच्या प्रमाणात खूपच कमी असतील. शिवाय हातानं काम करणाऱ्या या सगळ्या माणसांना लागणारी स्किल्स आणि नवीन निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्यांना लागणारं ज्ञान आणि स्किल्स यात खूप फरक असल्यामुळे सहजपणे जुन्या लोकांना चटकन नवीन गोष्टी शिकवून अपग्रेड करणं शक्य होईल असं वाटत नाही. त्यामुळे त्यांनी काय करायचं हा एक मोठा प्रश्न आपल्यासमोर उभा टाकेल. भारतात शिवणकाम, बांधकाम, इलेक्ट्रिकल, मशीन ऑपरेशन्स, प्लंबिंग, वाहन दुरुस्ती, शेती आणि लघुउद्योग यांच्यामध्ये कोट्यवधी लोक काम करतात. जर जगभरात रोबॉट्स स्वस्त झाले, तर भारतीय उद्योगांनाही स्पर्धेत टिकण्यासाठी ऑटोमेशन करावं लागेल. त्यामुळे फक्त हाताचं कौशल्य पुरेसं राहणार नाही. मशीन चालवणं, एआयबरोबर काम करणं, रोबॉट दुरुस्त करणं, डिजिटल साधनं वापरणं ही कौशल्यं तितकीच महत्त्वाची ठरतील..एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एआय माणसाकडून फक्त ज्ञानच शिकत नाही, तर अनुभवही शिकतो. पूर्वी एखादा कुशल शिंपी किंवा प्लंबर अनेक वर्षांच्या अनुभवामुळे उत्कृष्ट काम करायचा. आता तो अनुभव व्हिडिओजच्या रूपात जतन केला जाऊ शकतो. हजारो तज्ज्ञांचे अनुभव एकत्र करून एआयला शिकवलं जाऊ शकतं. त्यामुळे भविष्यात एखादा रोबॉट एका व्यक्तीचा नव्हे, तर लाखो तज्ज्ञांचा एकत्रित अनुभव वापरून काम करू शकतो. अर्थात हे उद्या होणार नाहीये पण पुढच्या काही वर्षांत किंवा १०-२० वर्षांत होण्याची शक्यता बरीच दाट असल्यामुळे आपण त्याची तयारी दाखवली पाहिजे. म्हणून पुढची दहा ते पंधरा वर्षं हीफक्त "एआय विरुद्ध माणूस" अशी नसतील. ती "एआय वापरणारा माणूस विरुद्ध एआय न वापरणारा माणूस" अशी असतील. जो सतत नवीन कौशल्यं शिकेल, एआयची साधनं वापरेल आणि बदल स्वीकारेल, त्याच्यासाठी संधी वाढतील. पण "मी तीस वर्षं हेच काम केलं आहे, आता काही बदलणार नाही," असा विचार करणाऱ्यांसाठी आव्हानं नक्कीच वाढतील.इतिहासात वाफेचं इंजिन, वीज, संगणक आणि इंटरनेट यांनी काम करण्याची पद्धत बदलली. एआय आणि रोबॉट्स ही त्यापेक्षाही मोठी क्रांती ठरू शकते. या वेळी बदल फक्त ऑफिसमध्ये नाही, तर कारखान्यात, दुकानात, शेतात, हॉस्पिटल्मध्ये, बांधकामाच्या ठिकाणी आणि आपल्या घरातही दिसायला लागतील. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सर्वांत मौल्यवान कौशल्य एकच असेल ते म्हणजे सतत शिकत राहण्याची क्षमता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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