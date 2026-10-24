Premium|AI in School Education and Child Development : डिजिटल आकर्षणात करपतं बालपण!

वैशाली मंडपे - sakal.avtaran@gmail.comजेव्हा एखादे मूल डिजिटल उपकरणाचा वापर करते, तेव्हा त्याची संपूर्ण माहिती विविध प्लॅटफॉर्मवरून गोळा केली जाते. अनावधानाने मुलं आपली वैयक्तिक माहिती सोशल मीडियावर शेअर करतात. अवैध काम करणारी लोकं अशा सॉप्ट टार्गेटच्या शोधात सक्रिय असतात..शालेय शिक्षणात एआयचा वापर अंतर्भूत करण्यात आला. शिक्षकांना ट्रेनिंग दिले गेले. काळाबरोबर आधुनिक तंत्रज्ञान माहिती असणे गरजेचे आहे. जगभरातील ज्ञान एका क्लिकवर उपलब्ध असल्यामुळे मुले अधिक जागरूक आणि माहितीपूर्ण बनू शकतात; पण ‘योग्य वयात’ हे जास्त महत्त्वाचे. चॅट जीपीटी वापरून होमवर्क, शालेय प्रोजेक्ट झटपट एका क्लिकवर करून उरलेल्या भरपूर वेळात ही मुलं काय करतात? शालेय वयात मुलांना पुस्तकांच सखोल वाचन करणं, क्रिटिकल थिंकिंग यासाठी सातत्यपूर्ण लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असते. मात्र, सततच्या डिजिटल माऱ्यामुळे मुलांची शिकण्याची क्षमता मंदावते. कोविड काळात मुळातच मुलांमधील डिजिटल ॲडिक्शन वाढलंय. त्याचबरोबर गेमिंग आणि त्यातूनच मुलांना लागलेली गॅम्बलिंगची सवय. या इझी मनीमुळे शालेय विद्यार्थ्यांच्या व्यसनातही भर पडली आहे. शिक्षण, करिअर यापेक्षा रील बनवणे, गेम खेळणे, ट्रेडिंग करणे याकडे मुलांचा कल जास्त प्रमाणात वाढला आहे..Premium|Screen Time: सतत घरात स्क्रीनसमोर बसून मुलांची हाडं कमकुवत होतायत का?.मानवी मेंदूचा सर्वाधिक विकास बालपणात आणि किशोरवयात होतो, याच काळात मुले डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या रचनांकडे वेगाने आकर्षित होतात. सोशल मीडिया फीडपासून ते व्हिडिओ-शेअरिंग ॲप्सपर्यंत बहुतांश डिजिटल प्लॅटफॉर्म युझर्सचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी डिझाइन केलेले असतात.मुलांचे लक्ष केंद्रित करणाऱ्या, मुलांच्या आवडीनिवडी ओळखून त्यांना व्यसनाधीन करणाऱ्या किंवा चुकीच्या उत्पादनांच्या जाहिरातींचा मारा असाच अल्गोरिदम डिजाइन केलेला असतो. ‘ऑटो-प्ले’ आणि ‘इन्फिनिट स्क्रोल’ यांसारखी वैशिष्ट्ये मुले स्क्रीनला खिळवून ठेवण्यासाठी जाणीवपूर्वक वापरली जातात, ज्यामुळे त्यांची झोप, अभ्यास आणि आरोग्य धोक्यात येते.गेम खेळून मिळणारे आभासी पर्क, पॉइंटस, आभासी बक्षीस यामुळे अल्प काळासाठी सुखावणारी मुले प्रत्यक्ष आयुष्यातही विनासायास सगळं मिळावं याच मानसिकतेची होतात. शालेय विद्यार्थ्यांमधील गॅंबलिंगचे वाढते प्रमाण बघता शिक्षण, करिअर याचे महत्त्व मुलांना राहिले नाही. रील बनवून, बेटिंग करून पैसे मिळवणे आणि सहजपणे मिळालेले पैसे पार्टी, व्यसनांवर उडवले जातात.अल्पवयीन मुलांमध्ये तातडीने निर्णय घेण्याची क्षमता आणि संकट व्यवस्थापनाचे कौशल्य पूर्णपणे विकसित झालेले नसते. किशोरवयात हॉर्मोनल बदलांमुळे चंचलपणा, अतिउत्साह आणि धाडस दाखवण्याची प्रवृत्ती जास्त असते. गेममध्ये वेगाने गाड्या चालवणाऱ्या अल्पवयीन मुलांच्या मानसिकतेत या वेगातच झिंग आहे, हे इतकं बिंबलेलं असतं की वास्तवातही अल्पवयीन मूल वेगाने गाडी चालवणे किंवा मित्रांसमोर स्टंट करणे यांसारखे धोके पत्करतात.सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे मुलांमध्ये नैराश्य, चिंता आणि असुरक्षिततेची भावना वाढल्याचे संशोधनातून समोर आले आहे. मुले स्वतःची तुलना इतरांच्या खोट्या आणि आकर्षक डिजिटल प्रतिमेशी करतात, ज्यामुळे त्यांच्यात न्यूनगंड निर्माण होतो..Premium|Nobel Prize in Economics 2026: मंदी, महागाई आणि लोकांच्या अपेक्षाने अर्थव्यवस्थेचं गणित कसं बदलतं..? अर्थशास्त्रातील नोबेल विजेत्यांचं संशोधन नेमकं काय?.सायबर बुलिंग मुलांच्या घरात आणि अगदी त्यांच्या वैयक्तिक मोबाईलपर्यंत पोहोचते. डिजिटल माध्यमातून केलेली मानहानी काही सेकंदांत शेकडो लोकांपर्यंत पोहोचते, ज्यामुळे मुलांच्या मनावर खोल आघात होतो. यातूनच अल्पवयीन मुलांमधील आत्महत्यांचं प्रमाण वाढलेलं दिसतंय. मोबाईलसाठी पालकांवरच होणारे जीवघेणे हल्ले, घरातून निघून जाणे, सायबर स्टॅकिंग, बुलिंगसारख्या सायबर गुन्ह्यांमध्ये अल्पवयीन मुलांचे प्रमाण जास्त आहे.ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरती काय दाखवावे याचे बंधन नसल्याने अल्पवयीन मुलांमध्ये पोर्न बघणे यातूनच किशोरवयीन मुलांमधील शारीरिक संबंध आणि लहान वयातच मुलींच्या प्रेग्नसीचं वाढलेलं प्रमाण, हनी ट्रॅपमधे अडकणं हे चिंताजनक आहे. खुले इंटरनेट अफाट ज्ञान देते; पण ते पारंपरिक सुरक्षिततेच्या मर्यादाही पुसून टाकते. गुन्हेगार आणि अयोग्य प्रवृत्तीचे लोक डिजिटल नेटवर्कचा वापर करून मुलांची फसवणूक करू शकतात.आजची मुलं ही इतिहासातील सर्वाधिक डेटा गोळा केली गेलेली पिढी आहे. जेव्हा एखादे मूल डिजिटल उपकरणाचा वापर करते, तेव्हा त्याची संपूर्ण डिजिटल माहिती विविध प्लॅटफॉर्मवरून गोळा केली जाते. अनावधानाने अल्पवयीन मुलं आपली आणि कुटुंबाची प्रायव्हसी, वैयक्तिक डेटा सोशल मीडियावर शेअर करतात. अवैध काम करणारी लोकं अशा सॉप्ट टार्गेटच्या शोधात सक्रिय असतात. ज्यामुळे पोर्न इंडस्ट्रीसाठी अल्पवयीन मुलांची मानवी तस्करी केली जाते..लग्नाच वय, मतदानाचा अधिकार या प्रत्येक बाबतीत वयाच बंधन आहे. कारण कायदेशीर बंधन असण्यामागे सुरक्षितता, शारीरिक व मानसिक विकास आणि सामाजिक उत्तरदायित्व याची जाणीव असणं गरजेचं आहे. शारिरिक व मानसिक अपरिपक्वता, निर्णय क्षमता आणि भावनिक नियंत्रण हे अल्पवयीन मुलांमध्ये अजिबातच विकसित झालेले नसतात.ज्या मुलांची बौद्धिक क्षमता, भावनिक पक्वता आणि आत्मनियंत्रण अजूनही विकसित होत आहे, त्यांच्यासाठी डिजिटल जगताचे अनेक गंभीर धोके आहेत. मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करणे आणि बालसुरक्षा सुनिश्चित करणे हे एकविसाव्या शतकातील पालकांसमोर आणि प्रशासनासमोर एक मोठे आव्हान आहे.इंटरनेट हे प्रगतीचे साधन आहे, पण योग्य मार्गदर्शनाशिवाय ते मुलांसाठी धोकादायक आहे. मुलांचे तंत्रज्ञानासोबतचे नाते निरोगी ठेवण्यासाठी शाळा आणि पालकांनी एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजेत.इंटरनेट वापराच्या हक्कासोबत जबाबदारीही येते याचं भान जाणीवपूर्वक विकसित करणं गरजेचं आहे. मुलांना सुरक्षित डिजिटल वातावरण देणे ही आपली जबाबदारी आहे. यासाठी कठोर नियम तयार करणे, डिजिटल साक्षरता वाढवणे आणि पालकांनी योग्य ती खबरदारी घेणे ही आजची गरज आहे. उद्याचा सक्षम, संवेदनशील समाज घडविण्यासाठी...vaishali.mandape@gmail.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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