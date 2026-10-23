Premium|Screen Time: सतत घरात स्क्रीनसमोर बसून मुलांची हाडं कमकुवत होतायत का?

Are Smartphones and Indoor Lifestyles Putting Children's Bone Health at Risk?तुमचं मूल दिवसातले ५ तास स्क्रीनसमोर घालवतंय? मग वयाच्या ३० तच त्यांची हाडं साठीच्या म्हाताऱ्यासारखी ठिसूळ होऊ शकतात. ही भीती नाही, तर डॉक्टरांचा इशारा आहे आणि त्याचा संबंध आहे... घरात बसण्याशी. सतत Online राहण्याच्या नादात आपण आपल्या Offline Activity विसरुनच गेलोय. हल्ली मुलंसुद्धा मैदानी खेळात हवी तशी रमताना दिसत नाहीत. खरंतर वयाच्या १८ व्या वर्षापर्यंत ९०% हाडं तयार होतात, त्यांच्यात ताकद येते पण याच वयात तुमचं मूल घरात बसून स्क्रीनमध्ये रमलं असेल तर? बहुतांश पालकांची हीच तक्रार आहे पण त्यावर उपाय काय? स्क्रीनटाइम आणि आरोग्य यांचा खरंच संबंध आहे का? सविस्तर वाचा, सकाळ प्लसच्या या लेखामध्ये. .जेन झी नव्हे तर त्यांच्यापेक्षाही लहान असलेल्या भारतातल्या जेन अल्फामध्ये मुलांची हाडं अकाली कमकुवत होण्याची भीती डॉक्टरांना वाटतेय. शहरातील बहुतांश मुलं टॅबलेट आणि स्मार्टफोनवर खेळताना दिसतात. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे शहरांतील मोकळ्या जागा कमी होणं. इमारती, टॉवर्समध्ये मोकळी जागा असणं आता अगदीच दुर्मीळ झालंय. तुमचं मूल जर सतत घरातच बसून राहत असेल, सतत स्क्रीनसमोर वेळ घालवत असेल तर त्यांना आरोग्याच्या अनेक अडचणी येऊ शकतात. वयाच्या तिशीतच त्यांच्या हाडांची स्थिती साठीतल्या व्यक्तीसारखी होण्याचा एक मोठा धोका संभवतो. .Premium |Parenting Tips: परीक्षेत कॉपी करताना मुलाला पकडलं तर? पालक म्हणून मी काय करायचं?.ऑस्टिओपोरोसिस म्हणजेच हाडांची घनता कमी होऊन ती ठिसूळ होण्याचा आजार असतो. हा आजार आता अधिक मोठ्या प्रमाणावर दिसू लागलाय. इतकंच नव्हे तर तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की त्याची सुरुवात लहान वयापासूनच होऊ लागलीय..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .मुलांमध्ये 'ड' जीवनसत्त्वाची कमतरताIndian Pediatrics या वैद्यकीय नियतकालिकात २०२३ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या गरिमा राणा आणि सहलेखकांच्या अभ्यासात, २०१६–१८ च्या Comprehensive National Nutrition Survey मधील माहितीचे विश्लेषण करण्यात आले.त्यानुसार, भारतातील १० ते १९ वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलांमध्ये ‘ड’ जीवनसत्त्वाच्या कमतरतेचे प्रमाण २३.९% होते.या अहवालात दिसून आलं की, बालवाडीत जाणाऱ्या मुलांमध्ये (१-४ वर्षे), शालेय वयोगटातील मुलांमध्ये (५-९ वर्षे) आणि किशोरवयीन मुलांमध्ये (१०-१९ वर्षे) व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेचे (VDD) एकूण प्रमाण अनुक्रमे १३.७%, १८.२% आणि २३.९% होते. वय, शहरी भागात राहणे आणि हिवाळा हे घटक व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेशी लक्षणीयरीत्या संबंधित होते. ५-१९ वर्षे वयोगटात शाकाहारी आहार आणि उच्च उत्पन्न असलेली कुटुंबे हे मुख्य धोक्याचे घटक आढळले. किशोरवयीन मुलींमध्ये आठवड्यातून तीन तासांपेक्षा कमी शारीरिक हालचाल होत असेल तर त्या मुलींच्या आरोग्यावर अधिक वाईट परिणाम दिसत होता. .Premium|Parent tips: मुलांचा Screen Time कमी करण्यासाठी You Tube Health Head च्या टिप्स वाचा!.नोबल हॉस्पिटलचे वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सल्लागार आणि ऑर्थोपेडिक्स विभागाचे प्रमुख डॉ. विशाल चौधरी यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना सांगितलं की, “ हाडांच्या आरोग्याकडे लक्ष द्यायला खरंतर आपण उशीरच करतोय. वयाच्या १८ वर्षांपर्यंत हाडांच्या कमाल घनतेपैकी जवळपास ९० टक्के घनता विकसित झालेली असते. बालपणाचा बहुतांश काळ जर घरात बसून, तासनतास स्क्रीनसमोर घालवला आणि धावणे, उड्या मारणे, मैदानी खेळ खेळणे अशा संधीच मिळाल्या नाहीत, तर प्रौढ वयात मजबूत हाडं मिळतील, अशी अपेक्षा करणं कठीण आहे. मुलांसाठी खेळण्याच्या, बाहेर जाण्याच्या या हालचाली दैनंदिन नसतात तर हाडांच्या विकासासाठी आवश्यक असतात. पुरेसा आणि संतुलित आहार घेण्यासोबतच, शरीराला ‘ड’ जीवनसत्त्व मिळणं आणि खेळांना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे..काही अभ्यासांनुसार, भारतीय मुलांच्या हाडांची प्राथमिक घनता पाश्चिमात्य देशांतील मुलांच्या तुलनेत आधीपासूनच कमी आहे. त्यातच दररोज जर मुलं स्क्रीनसमोर बसून राहिली, बाहेर खेळायला गेलीच नाही तर मग व्यायाम तर होणार नाहीच शिवाय ‘ड’ जीवनसत्त्वाची कमतरताही निर्माण होते आणि त्याचा परिणाम हाडांच्या घनतेवर होऊ शकतो.Premium | Screen Time : तुम्ही लोकांना व्यसनाधिन बनवताय, असा इशारा मेटाला कुणी दिला?.शारीरिक हालचाली अगदी कमी असणाऱ्या व्यक्तींना पुढे जाऊन ऑस्टिओपोरोसिसचा धोका निर्माण होऊ शकतो.मैदाना खेळांमुळे हाडांच्या विकासाला आणि ती मजबूत होण्यास मदत मिळते.शारीरिक हालचाली कमी असतील तर वाढीच्या महत्त्वाच्या वर्षांमध्ये हाडांची कमाल घनता विकसित होत नाही..हाडांमध्ये घनता निर्माण होण्यासाठी काय गरजेचं असतं? हाडांमध्ये घनता निर्माण होण्यासाठी त्यांच्यावर पडणारा यांत्रिक ताण महत्त्वाचा असतो. जेव्हा मूल धावते, उड्या मारते, दोरीच्या उड्या किंवा क्रिकेट, फुटबॉलसारखे खेळ खेळते तेव्हा त्यामुळे शरीरात एक सकारात्मक आणि आरोग्यदायी ताण तयार होतो. त्याला प्रतिसाद म्हणून हाडांमध्ये नवीन ऊती तयार करणाऱ्या ‘ऑस्टिओब्लास्ट्स’ या पेशी सक्रिय होतात. त्यामुळे हाडांमध्ये कॅल्शियम जमा होण्यास आणि त्यांची घनता वाढण्यास मदत होते, असं तज्ज्ञ म्हणतात..Premium|Screen Time vs Reading : मोबाईल की पुस्तक? मुलांच्या मेंदूसाठी कोणता पर्याय अधिक फायदेशीर.स्क्रीन आणि हाडांवरील परिणाम एखादं मूल बाहेर न जाता घरातच दररोज ४-६ तास स्मार्टफोन, टॅबलेट किंवा टीव्ही पाहत बसलं असेल तर त्याचे दुहेरी नुकसान होतं. हाडांच्या घनतेसाठी आणि ताकदीसाठी आवश्यक असलेल्या शारीरिक हालचाली होत नाहीत दुसरं म्हणजे बराच काळ एकाच जागी बसून राहिल्याने हाडांची निर्मिती आणि ताकद वाढवणाऱ्या नैसर्गिक प्रक्रियांना हवी तशी चालनाही मिळत नाही. सूर्यप्रकाशापासून दूर राहिल्यामुळे शरीरात ‘ड’ जीवनसत्त्वाची निर्मिती कमी होते. स्क्रीनसमोर बसून राहिल्याने मुलं बाहेर कमी पडतात त्यामुळे नैसर्गिक सूर्यप्रकाश मिळत नाही आणि शरीरात ‘ड’ जीवनसत्त्वाची कमतरता होते.आतड्यांमधून कॅल्शियम शोषलं जाण्यासाठी ‘ड’ जीवनसत्त्व महत्त्वाचे असते..जागतिक आकडेवारीवर नजर टाकल्यास लक्षात येतं की, स्तनाचा कर्करोग, हृदयरोग आणि स्ट्रोक या तिन्ही आजारांनी बाधित रुग्णांच्या संख्येपेक्षाही जास्त रुग्णसंख्या एकट्या ऑस्टिओपोरोसिसची दिसते.. सह्याद्री सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे संचालक आणि एंडोक्रिनोलॉजी व मधुमेह विभागाचे मुख्य सल्लागार डॉ. उदय फडके यांनी टीओआयशी बोलताना सांगितलं की, “आनुवंशिकता, पोषण, सूर्यप्रकाश आणि शारीरिक हालचाल या गोष्टी बालपणातील हाडांच्या घनतेवर परिणाम करतात. आनुवंशिकता ही आपल्या हातातील गोष्ट नाही पण बाकीच्या ३ तर नक्कीच बदलू शकतो..पालकांनी काय करायला हवं?मुलांना मर्यादित प्रमाणात स्क्रीन वापरायला द्या.मुलांना खेळायला घराबाहेर आवर्जून पाठवा.मुलांचा आहा कॅल्शियम आणि पुरेशा प्रथिनांनी समृद्ध असलेला आणि संतुलित असावा.मुलांना ‘ड’ जीवनसत्त्वाच्या निर्मितीसाठी पुरेसा सूर्यप्रकाश आवश्यक आहे.नियमित व्यायाम करणंही हाडांच्या आरोग्यासाठी गरजेचं आहे.बालपण ते पौगंडावस्थेचा संपूर्ण काळ हाडांच्या ताकदीसाठी महत्त्वाचा असतो. कारण १८ वर्षे वयापर्यंत तुमच्या हाडांची घनता वाढत असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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