Premium|Smart AI Glasses: एआय स्मार्ट ग्लासेस; आता चष्मा फक्त पाहण्यासाठी नाही; तर विचार करण्यासाठीही..!

ब्रिजेश सिंहतुम्ही पुस्तकांच्या दुकानात आहात आणि समोरच्या एका मुखपृष्ठाकडे पाहता. तुम्ही सहज विचारता, ‘हे पुस्तक कशाबद्दल आहे?’ काही सेकंदांत तुमचा चष्मा त्याचे उत्तर देतो. त्या क्षणी तुम्हाला मुखपृष्ठ वाचायची गरजही भासत नाही. हा चमत्कार शक्य होतो; कारण तुमचा चष्मा त्या पुस्तकाचा क्षणिक फोटो क्लाउड सर्व्हरवर पाठवतो, जिथे कृत्रिम बुद्धिमत्ता त्याचं विश्लेषण करते...आता चष्मा फक्त पाहण्यासाठी नाही; तर विचार करण्यासाठीही तयार झाला आहे. डोळ्यांसमोर तरळणारं जग अचानक अर्थपूर्ण होतंय - रस्त्यावरील परदेशी फलक तुमच्या भाषेत वाचला जातो, गर्दीत एखाद्या ओळखीच्या चेहऱ्यावर तुमच्या आठवणी उजळतात आणि काळजी करू नका, हरवलेली गाडी कुठे आहे हेही सांगणारा तोच चष्मा. ही जादू नाही; तर बुद्धिमत्तेचा नवा आकार आहे - ‘एआय स्मार्ट ग्लासेस’. साध्या काचेच्या आत आत एक सूक्ष्म मेंदू दडला आहे, जो तुमच्यासोबत पाहतो, ऐकतो, समजतो आणि प्रतिसाद देतो. विज्ञान कल्पनेच्या पडद्यावरून उतरून, ही तंत्रज्ञान क्रांती आपल्या दैनंदिन जगण्यात एक नव्या नजरेचा अनुभव घडवते आहे. .आपण सगळे जेव्हा मोठ्या आणि अवजड व्हर्च्युअल रिॲलिटी (VR) हेडसेटच्या जगात गुंतलो होतो तेव्हा जगाच्या नजरेआड एक शांत; पण ऐतिहासिक क्रांती आकार घेत होती. कॅलिफोर्नियातील प्रयोगशाळांमध्ये, शेन्झेनच्या कारखान्यांमध्ये आणि सोलच्या डिझाइन स्टुडिओंमध्ये काही अभियंते आणि संशोधक तब्बल दशकभर एका स्वप्नावर काम करत होते - कृत्रिम बुद्धिमत्ता इतकी सूक्ष्म बनवायची, की ती चष्म्यासारख्या हलक्या वस्तूमध्ये सहज सामावून जाईल. गोल्फच्या चेंडूपेक्षा कमी वजनाच्या फ्रेममध्ये मेंदूपेक्षा जलद विचार करणारा संगणक बसवण्याची ही शर्यत होती. फार मोठं असं उपकरण हातात घेण्याची गरज संपवणं तसेच जेवढ्या वेळा आपण स्मार्टफोनकडे पाहतो, तेवढी वेळ आता डोळ्यांसमोर थेट दिसणाऱ्या माहितीने भरून टाकणं हे याचं ध्येय होतं.हे स्मार्ट ग्लासेस दिसायला अगदी सामान्य चष्म्यासारखे भासतात; पण त्यांच्या फ्रेममध्ये लपलेलं आहे एक संपूर्ण डिजिटल यंत्रजगत - नखाएवढी चिप, सूक्ष्म कॅमेरे, मायक्रोफोन आणि सेन्सर्सचं एक जिवंत जाळं. ही चिप इतकी सामर्थ्यवान आहे, की ती चॅट-जीपीटीसारखी कृत्रिम बुद्धिमत्ता चालवू शकते. हे ग्लासेस फक्त तुमच्या डोळ्यासमोर माहिती दाखवत नाहीत; तर तुमचं जग समजून घेतात. तुम्ही काय पाहत आहात, कुठे उभे आहात, कोणाशी बोलत आहात हे सगळं ते ओळखतात आणि योग्य क्षणी कानात हलकासा सल्ला कुजबुजतात. .उदाहरणार्थ, तुम्ही पुस्तकांच्या दुकानात शेल्फसमोर उभे आहात आणि समोरच्या एका आकर्षक मुखपृष्ठाकडे पाहता. तुम्ही सहज विचारता, ‘हे पुस्तक कशाबद्दल आहे?’ काही सेकंदांत तुमचा चष्मा उत्तर देतो, ‘हे युवाल नोआ हरारी यांचं ‘होमो डियस’ आहे - भविष्यातील मानवाच्या उत्क्रांतीवर आधारित पुस्तक.’ त्या क्षणी तुम्हाला मुखपृष्ठ वाचायची गरजही भासत नाही. हा चमत्कार शक्य होतो; कारण तुमचा चष्मा त्या पुस्तकाचा क्षणिक फोटो क्लाउड सर्व्हरवर पाठवतो, जिथे कृत्रिम बुद्धिमत्ता त्याचं विश्लेषण करते, पुस्तक ओळखते आणि ताबडतोब आवश्यक माहिती पाठवते. हा संवाद इतक्या वेगाने घडतो, की जणू काही तो चष्मा स्वतः तुमच्याशी बोलतोय - तुमच्या प्रश्नाचा अर्थ समजून, माहिती निवडून, तिचं भाषांतर करून ती सौम्य स्वरात परत देतो.या क्षणी तंत्रज्ञान फक्त हातातील साधन राहत नाही; ते तुमच्या विचारप्रक्रियेत सहभागी होतं. अशा संवादातून चष्मा फक्त जग दाखवत नाही; तर ते समजून घेण्याचा एक जिवंत साथी बनतो - एक असा मित्र, जो पाहतो, ऐकतो आणि बुद्धिमत्तेने प्रतिसाद देतो. .ही क्रांती अचानक का घडत आहे?बारा वर्षांपूर्वी गुगलने ‘गुगल ग्लास’ आणले होते; पण ते खूप महागडे, विचित्र दिसणारे आणि लोकांच्या खासगी आयुष्यात डोकावणारे ‘संकट’ म्हणून बदनाम झाले. त्यानंतर स्नॅपचॅटचे ‘स्पेक्टॅकल्स’ आले; पण त्यांची बॅटरी एका कॉफीतच संपायची. मग आता असं काय बदललं? याचं उत्तर दोन मोठ्या तांत्रिक बदलांमध्ये आहे. पहिलं म्हणजे, आता अशा शक्तिशाली चिप्स उपलब्ध झाल्या आहेत, ज्या प्रचंड प्रमाणात डेटावर प्रक्रिया करू शकतात आणि तरीही विजेचा वापर अत्यंत कमी करतात. दुसरं म्हणजे, पारदर्शक लेन्सचं तंत्रज्ञान इतकं प्रगत झालं आहे, की त्या आपल्याला सायबॉर्ग (Cyborg) किंवा रोबोसारखं न दाखवता, डोळ्यासमोर स्पष्ट मजकूर दाखवू शकतात. या दोन गोष्टींमुळे एका सामान्य माणसाला परवडेल आणि आवडेल, असं गॅझेट बनवणं शक्य झालं आहे.या शर्यतीत फेसबुकची मालकी असलेल्या ‘मेटा’ कंपनीने मोठी आघाडी घेतली आहे. त्यांनी प्रसिद्ध ‘रे-बॅन’ कंपनीसोबत मिळून नवीन स्मार्ट ग्लासेस बाजारात आणल्या आहेत, ज्या दिसायला क्लासिक ‘वेफेअरर’ मॉडेलसारख्याच आहेत. गेल्या वर्षभरात या एआय ग्लासेसच्या विक्रीत ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे आणि हा वेग आयफोनच्या सुरुवातीच्या दोन वर्षांपेक्षाही जास्त आहे. ‘मेटा’ने आतापर्यंत दहा लाखांपेक्षा जास्त ग्लासेस विकल्या आहेत आणि पुढच्या उन्हाळ्यापर्यंत आणखी ५० लाख ग्लासेस बनवण्याची ऑर्डर दिली आहे. चीनची मोठी कंपनी ‘शाओमी’ने ऑगस्टमध्ये स्वतःचे स्मार्ट ग्लासेस आणले आणि अवघ्या सहा मिनिटांत त्यांचा संपूर्ण स्टॉक विकला गेला. आता हुआवे, ओप्पो आणि लक्झोटिकासारखे फॅशन ब्रँडही या स्पर्धेत उतरत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, २०२७ पर्यंत जगात व्हर्च्युअल रिॲलिटी हेडसेटपेक्षा जास्त एआय स्मार्ट ग्लासेस वापरात असतील आणि त्यांची किंमत साधारण २० हजार रुपयांपर्यंत खाली येईल, जी आज एका चांगल्या डिझायनर फ्रेमची किंमत आहे. .वापरातील सोपेपणा आणि उपयुक्तताअशा ग्लासेसच्या लोकप्रियतेमागे दोन मुख्य कारणे आहेत. पहिले म्हणजे आराम. या चष्म्याचे वजन फक्त ४५ ग्रॅम असते, जे अनेक लोक वापरत असलेल्या कॉर्ड-वाले हेडफोनपेक्षाही कमी आहे. दुसरे आणि महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांची उपयुक्तता. पर्यटकांना आता जपान किंवा चीनमधील मेन्यू वाचण्यासाठी फोन काढून भाषांतर ॲप उघडण्याची गरज नाही; त्यांचा चष्माच ते काम करेल. सायकल चालवणाऱ्यांना रस्त्यावरच वळणाचे बाण दिसतील. गोदामात काम करणाऱ्या कामगारांना शेल्फवरील सामानाची तुलना डिजिटल यादीशी त्याच क्षणी करता येईल. जनरल इलेक्ट्रिक कंपनीने त्यांच्या पवनचक्की विभागात केलेल्या एका प्रयोगात, एआय ग्लासेस वापरणाऱ्या तंत्रज्ञांनी दुरुस्तीचा वेळ एक तृतीयांशने कमी केला. यामुळे प्रत्येक वेळी टॉवरवर विनाकारण चढण्याचा त्रास वाचला आणि कंपनीचे लाखो रुपये वाचले. सौंदर्यप्रसाधने बनवणाऱ्या लॉरिअल कंपनीच्या मते, जे ग्राहक या चष्म्यातून लिपस्टिक ‘ट्राय’ करतात, त्यांच्या खरेदीची शक्यता फोन वापरणाऱ्यांपेक्षा १८ टक्क्यांनी जास्त असते. असे आकडे कंपन्यांसाठी खूप महत्त्वाचे ठरतात. .Premium|Court Story : अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंबंध..पोक्सो कायदा आणि कोर्टरूम नंबर ४०..! नेमकं काय घडलं..? .फायद्यांसोबत येणाऱ्या चिंताजिथे फायदे आहेत, तिथे काही गंभीर चिंताही आहेत. या चष्म्यांमधील कॅमेरा बाहेरच्या जगाकडे पाहत असतो, म्हणजेच तो तुमच्या नकळत इतरांना रेकॉर्ड करत असतो. युरोपमध्ये यावर नियम बनवले जात आहेत, ज्यानुसार सेन्सर चालू असताना एक दिवा (LED) दिसलाच पाहिजे आणि रेकॉर्डिंग होताना एक ‘क्लिक’ आवाज आला पाहिजे, जो बंद करता येणार नाही. इटलीमध्ये तर एका कंपनीला भुयारी रेल्वेतील प्रवाशांचे चेहरे ओळखणारे ग्लासेस तपासल्याबद्दल दंडही ठोठावण्यात आला आहे. ही चिंता आपल्याला कॅमेरा फोनच्या सुरुवातीच्या काळातल्या दिवसांची आठवण करून देते; पण या वेळी कॅमेरा अशा वस्तूमध्ये लपलेला आहे जो अनेक लोकांना पाहण्यासाठी आवश्यक असतो.ही केवळ खासगीपणाची एक बाजू झाली. दुसरी आणि अधिक गंभीर चिंता डेटाच्या वापराची आहे. हे ग्लासेस प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी क्लाउड सर्व्हरशी जोडलेले असतात. याचा अर्थ, तुमची प्रत्येक नजर एका डेटा पॉइंटमध्ये बदलते. तुम्ही कुठे खरेदी करता, कोणाला भेटता, कोणत्या जाहिरातीकडे किती वेळ पाहता, या सगळ्याची नोंद ठेवली जाते. ‘मेटा’सारख्या कंपन्या सांगतात, की माहितीवर प्रक्रिया झाल्यावर फोटो डिलीट केले जातात; पण या कंपन्यांचा व्यवसायच जाहिरातींवर चालतो. चीनमधील कंपन्या तर हा सर्व डेटा बीजिंगमधील सर्व्हरवर साठवतात, ज्यामुळे अमेरिकेने सरकारी कर्मचाऱ्यांवर विशिष्ट ब्रँडच्या वस्तू वापरण्यावर बंदी घातली आहे. हा एक मोठा विरोधाभास आहे : एक असे उत्पादन जे तुम्हाला चांगले पाहण्यासाठी मदत करते, तेच तुम्हाला अभूतपूर्व पातळीवर इतरांच्या निरीक्षणाखाली आणू शकते. .Premium|Generation Z : जेनझीकरण..! पण.. जेन झी लोकं हा लेख वाचतील का? वाचणं हा त्यांचा स्थायीभाव आहे का? .पुढील वाटचाल आणि भविष्यअर्थात, या तंत्रज्ञानासमोर अजूनही काही आव्हाने आहेत. चष्म्याच्या दांडीत बसणारी बॅटरी फक्त तीन ते सहा तास टिकते. लेन्सवर दिसणारी माहिती मर्यादित जागेतच दिसते, डोळे जास्त फिरवल्यास ती दिसेनाशी होते. शास्त्रज्ञांचे स्वप्न तर अशा कॉन्टॅक्ट लेन्स बनवण्याचे आहे; पण त्यासाठी सुरक्षित ऊर्जा स्रोत मिळायला अजून बरीच वर्षे लागतील. तरीही, या तंत्रज्ञानाची गती थांबवता येणार नाही; कारण यात कंपन्या आणि ग्राहक दोघांचाही फायदा आहे. स्मार्टफोनची विक्री आता मंदावली आहे. त्यामुळे कंपन्यांना कमाईचा एक नवीन मार्ग हवा आहे. स्मार्ट ग्लासेस त्यांना हार्डवेअर आणि सबस्क्रिप्शन सेवांमधून (उदा. महिन्याला ठरावीक रक्कम घेऊन भाषा शिकवणारे ॲप) पैसे मिळवून देतील.पुढच्या दीड वर्षात आपल्याला काय अपेक्षित आहे? पहिले म्हणजे किमती कमी होतील. दुसरे म्हणजे, अधिक पर्याय उपलब्ध होतील, ज्यात नंबरच्या लेन्सचा समावेश मूळ किमतीतच असेल. तिसरे म्हणजे, असे अनेक विशेष ॲप्स येतील, जे या ग्लासेसना तुमचा ‘वैयक्तिक सहाय्यक’ बनवतील.थोडक्यात सांगायचे तर, एआय स्मार्ट ग्लासेस एका रात्रीत स्मार्टफोनची जागा घेणार नाहीत; पण जिथे खिशातून किंवा बॅगेतून फोन काढणे गैरसोयीचे वाटते, जसे की नेव्हिगेशन, भाषांतर किंवा फोटो काढणे, तिथे ते हळूहळू आपली जागा निर्माण करतील. जसे एकेकाळी ऐच्छिक असलेला स्मार्टफोन नकाशा, कॅमेरा आणि क्रेडिट कार्ड स्वतःत सामावून घेत आपल्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनला, तसेच या ग्लासेसचेही होऊ शकते. त्यामुळे, पुढचा चष्मा काळजीपूर्वक निवडा; कारण भविष्यात तो तुम्हाला तुमच्या स्वतःपेक्षा जास्त ओळखायला लागेल.-----------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.