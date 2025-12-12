Premium|AI Therapy: एआय थेरपिस्ट तुमच्या मानसोपचारतज्ज्ञांची जागा घेतायेत का? संशोधन काय सांगतंय..?

पुणे - मिनू... काहीशी डोळ्यात पाणी आणूनच सांगत होती. आज माझं माझ्या मित्रासोबत भांडण झालं. त्याला त्याचं करियर करायचं आहे. त्यासाठी त्याला वेळ हवा आहे. माझ्या घरी मात्र आता लग्नाची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे आता आमच्या नात्याचं काय होणार..? तो स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असल्याने सगळेच अनिश्चित आहे. हा प्रश्न मी जेव्हा एआयला विचारला तेव्हा त्याने मला पुढच्या दहा वर्षात तू कुठे असशील याचा विचार कर असे सांगितले. तू तुझ्या करियचे काय करणार आहेस असे विचारले.. तसेच काही तात्पुरते पण खरोखरच पटण्याजोगे पर्याय सुचवले.. कालपासून फारच रडू येत होतं पण एआयशी बोलल्यावर जरा बरं वाटलं. वयाच्या पंचविशीत असणारी मिनू (अर्थातच नाव बदलले आहे) सांगत होती. भारतातच काय जगभरातील लोक आता आपले वैयक्तिक प्रश्न आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सला विचारत आहेत. एवढेच नाही तर काही चॅटबॉट हे ‘एआय थेरपिस्ट’ म्हणून काम करत आहेत. आणि आता संशोधनाने देखील हे सिद्ध केलं आहे की, एआय चॅटबॉट हे चांगले थेरपिस्ट म्हणून काम करत आहेत.पण हे कोणतं संशोधन आहे, हे संशोधन कुठं झालंय, कधी झालंय, यामध्ये कोणत्या एआय थेरपिस्ट अॅप्लिकेशनचा वापर करण्यात आला होता, यात कोणत्या थेरपी दिल्या जातात, एआयशी बोलणाऱ्या व्यक्तींची संख्या किती आहे, एआय जर सगळं करत असेल तर मानसिक उपचारासाठी आता डॉक्टर आवश्यक असणार की नाही..? असं सगळं या सकाळ+ च्या विशेष लेखातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया. .इंग्लंडमधील काय संशोधन झालं आहे.?इंग्लंडमधील ससेक्स विद्यापीठाच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अभ्यासानुसार जे रूग्ण एआय चॅटबॉटशी भावनिकरित्या कनेक्ट झाले आहेत त्या रूग्णांवर याचा चांगला परिणाम झाल्याचे संशोधनातून समोर आले आहे.Social Science & Medicine या जर्नलमध्ये हा अभ्यास प्रकाशित झाला आहे. Wysa हे अॅप्लिकेशन वापरणाऱ्या ४००० जणांचा यामध्ये अभ्यास करण्यात आला आहे. Wysa हे समुपदेशन किंवा संवादाव्दारे केल्या जाणाऱ्या समुपदेशनावर आधारित अॅप्लिकेशन आहे.या संशोधनातून काय समोर आले..?या अॅपचा वापर करणारे जे लोक चॅटबॉटशी भावनिकदृष्ट्या जवळ आले त्यांच्याकरिता या अॅपकडून दिली गेलेली थेरपी चांगला परिणाम करणारी दिसून आली. हे एका संवादातून नाही तर 'लूप' प्रक्रियेतून झाले. म्हणजे युजरने या बॉटसोबत त्यांची वैयक्तिक माहिती शेअर करायला सुरूवात केली. एआयकडून त्याला प्रतिसाद दिला गेला. त्यावेळी त्या युजर्सना एआयविषयी विश्वास वाटू लागला. सुरक्षितता आणि कृतज्ञतेची भावना निर्माण झाली. त्यातून त्यांना आत्मविश्वास मिळाला, त्यांना ऊर्जा मिळाली व त्यांच्या विचारांमध्ये सकारात्मकता दिसून आली. आणि त्यांच्यात मानवी संबंधांप्रमाणे एक नातं तयार झालं असल्याचे संशोधनातून समोर आले. .थेरिपी देणारे वेगळे एआय अॅप्लिकेशन असतात का..?होय. असे अनेक अॅप्लिकेशन सुरू झाले आहेत जे थेरपिस्ट असल्याचा दावा करतात. यामध्ये Wysa आणि woeboat, abby यांसारख्या अॅप्लिकेशनचा समावेश आहे. जे २४ तास सेवा मेंटल हेल्थ सपोर्ट देत असल्याचे सांगतात. यामध्ये Cognitive Behavioral Therapy (CBT), Mood Tracking, Support and copying, accessibility अशा प्रकारच्या थेरिपी या अॅपच्या माध्यमातून दिल्या जातात.या कंपन्यांनी असे स्पष्टपणे सांगितले आहे की, आम्ही माणसांना रिप्लेस नाही करत पण आम्ही फक्त त्यांना त्यांचे विचार सकारात्मक करण्यासाठी मदत करतो.या अॅप्लिकेशनमुळे आता मानवी थेरिपिस्टची गरज संपेल का?एआयशी नातं तयार झाल्यावर लोकं त्याच्याशी मोकळेपणाने बोलायला लागतात आणि थेरपी सुरू होते. मात्र एआयचा कल कायमच समोरच्याच्या मताशी सहमत असा असतो आणि त्यामुळे युजर हा खऱ्या उपचारांपासून लांब राहू शकतो. किंवा एआयचं म्हणणं पटलं नाही तर ते बंद करू शकतो. त्याच्या वागण्यातले चुका प्रत्येकवेळी एआय दाखवू शकेलच किंवा परिस्थिती कशी हाताळायची हे एआयला कळेलच असे नाही. .तज्ज्ञांचे एआय चॅटबॉट थेरिपिस्टविषयी काय मत आहे.?बीबीसीच्या वृत्तानुसार, इंपेरियल कॉलेज ऑफ लंडनचे प्राध्यापक हमेद हड्डाडी यांच्या मते, चॅटबॉट हा अनुभव नसलेला थेरपिस्ट आहे. थेरपिस्ट असणारी व्यक्ती ही समोरच्याचा आवाज, त्याची बॉडी लँग्वेज, त्याचे वागणे आदी सगळ्या गोष्टी पाहून आपला प्रतिसाद ठरवत असते. त्या उलट चॅटबॉट हे फक्त मजकूरावर आधारित उत्तरे देते. काही चॅटबॉटला जास्तीत जास्त वापर व्हावा यासाठी गुंतवून ठेवण्याचे प्रशिक्षण असते त्यामुळे ते योग्य उत्तरे देण्यापेक्षाही समोरच्याला गुंतवून ठेवण्याकडे अधिक लक्ष देते. या सगळ्यामुळे त्या व्यक्तीला खरा उपचार मिळेलच हे खात्रीने सांगता येत नाही.‘सिंथेटिक इंटीमसी’ चा धोका काय आहे..?एआयसोबत होणाऱ्या या भावनिक, सामाजिक जवळीकतेला शास्त्रज्ञ सिंथेटिक इंटिमसी म्हणातात. म्हणजेच माणूस मानवी भावभावना या यांत्रिक गोष्टीत शोधू लागतो. AI वर जास्त अवलंबून राहिल्याने अनेकदा खऱ्या जगातील गुंतागुंतीच्या मानवी संवादांमध्ये, मतभेद सोडवण्यात आणि सहानुभूती व्यक्त करताना जे सहजी वागणं असतं ते कमी होतं. AI कंपन्या अशा बनावट जवळीकीच्या नात्यांचा व्यावसायिक फायद्यासाठी गैरवापर करू शकतात. त्यामुळेच ही 'सिंथेटिक इंटीमसी' तात्पुरता त्रास जरी कमी करत असेल तरी यामध्ये भविष्यात असे धोकेही निर्माण होऊ शकतात. .भारतातील प्रमुख एआय (AI) चॅटबॉट पैकी एक असणाऱ्या 'Wysa' चे गुगल प्ले स्टोअरवर १० लाखांहून अधिक डाउनलोड्स असून यातील एकूण युजरपैकी २०% युजर हे भारतातून आहेत.भारतात या विषयावर एक अभ्यास झाला आहे. या अभ्यासाचा आवाका छोटेखानीच आहे. मात्र International Journal of Indian Psychology मध्ये प्रकाशित संशोधनात हा अभ्यास प्रसिद्ध झाला आहे. १३८ जणांच्या या संशोधनात आढळले की, ८७.४ टक्के लोकांनी कमीतकमी काही वेळेस मेंटल हेल्थसाठी AI\u001eचॅटबॉट वापरला. तर ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त सहभागींना हा अनुभव सकारात्मक वाटला.एकूणातच अनेक संशोधनातून एआय थेरपीचा सकारात्मक प्रतिसाद आला असला तरीही प्रत्येकच अभ्यासाने त्याचे धोकेही वेळोवेळी दाखवून दिले आहेत. त्यामुळेच याचा वापर योग्य पद्धतीने आणि प्रमाणात करणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच मिनूसारख्या मुलींनी याची मदत घेण्यास हरकत नाही मात्र सर्वस्वी त्यावर अवलंबून राहणे तिच्यासाठी भविष्यात धोक्याचे ठरू शकते.--------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 