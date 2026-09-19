Premium|AI War: एआयचा 'तो' एक चुकीचा शब्द आणि अमेरिका-चीनमध्ये पडली असती युद्धाची ठिणगी!

AI War: How One False Intelligence Report Nearly Triggered a US-China ConflictArtificial Intelligence अर्थात एआय सगळीकडे पसरलं आहे. आपण आता जवळपास प्रत्येक गोष्टीत एआयचा वापर करत असतो. पण शेवटी एआय ही एक Machin Generated प्रणाली आहे आणि तिला मर्यादा आहेत, हे विसरून जातो. नुकतंच एआयच्या एका चुकीमुळे जगाला युद्धाच्या उंबरठ्यावर जाण्याची वेळ येऊन ठेपली होती. चीन आणि अमेरिकेदरम्यान एका मोठ्या युद्धाचा भडका उडण्याची शक्यता होती ज्यामुळे संपूर्ण जग अस्थिरतेच्या खाईत लोटलं गेलं असतं. ही चूक नेमकी कोणती होती, कशाप्रकारे आणि कोणत्या यंत्रणेकडून ती झाली होती? एआय आणि लष्करातील त्याचा वापर याविषयी तज्ज्ञांचं काय मत आहे, असं सगळं सविस्तर जाणून घेऊ, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखामधून....AI and War: How an AI Error Nearly Sparked a US-China Conflict२०२६च्या वसंत ऋतूत, इराणसोबत युद्ध सुरू असताना, अमेरिकेच्या लष्करात एक गुप्तचर अहवाल प्रसारित झाला. तसे तर लष्करासाठी असे गुप्त अहवाल नवे नाहीत पण या अहवालातली माहिती विशेष चिंताजनक होती. त्यात असा दावा केला होता की, मध्य-पूर्वेत असलेल्या एका चिनी जहाजातून अण्वस्त्र कार्यक्रमाशी संबंधित घटकांची वाहतूक केली जातेय. ही माहिती नक्कीच चिंताजनक आणि High Alert मोडवर नेणारं होतं. अर्थातच पुढील कारवाई नेमकी काय असावी, यावर मंथन सुरू झालं. विचारचक्र फिरू लागलं, रणनीती आखण्याची सुरुवात झाली. CNNच्या वृत्तानुसार तर, या अहवालामुळे अमेरिकेच्या लष्कराने थेट हे जहाजच अडवण्याची तयारी सुरू केली होती. अमेरिकेच्या लष्कराने हे जहाज अडवण्याची तयारी सुरू केली होती. सशस्त्र जवान जहाजावर चढून तपासणी करण्यासाठी सज्ज होते, तर लष्करी विमानंही हवेत होती. सीएनएनला ही माहिती त्या घटनेशी संबंधित असलेल्या सूत्रांनी दिली होती. .Premium|US China AI Competition : एआयच्या जागतिक शर्यतीत अमेरिका की चीन कोण पुढे?.आता प्रश्न पडतो की, या सगळ्या माहितीत एआय ची नेमकी भूमिका काय आहे?तर ती आहे पुढे, कारवाईची तयारी सुरू झाली होती... पण त्याआधी अधिकाऱ्यांनी या गुप्तचर माहितीची सत्यता पुन्हा एकदा तपासण्याचं ठरवलं. तेव्हा लक्षात आलं की, ही माहिती AI च्या मदतीने तयार केली गेलीय. .झालं होतं असं की, विश्लेषकाने ship's manifest संबंधी intelligence reporting तपासली. ती माहिती US Special Operations Command Pacific कडून आली होती. चॅटबॉटने जहाजावर असलेल्या मालाची चुकीची ओळख पटवली होती.त्या एका चुकीच्या माहितीमुळे संपूर्ण अहवालाचा अर्थच बदलू शकत होता.ज्यावेळी अधिकाऱ्यांनी पुन्हा एकदा अहवालातील संपूर्ण तथ्य आणि माहितीचा आढावा घेतला त्यावेळी ही चूक लक्षात आली, सीएनएला एका सूत्राने सांगितलं की, हा अहवाल “पूर्णपणे चुकीचा” आहे. पण ही चूक जर वेळीच सुधारली न जाती तर तर अमेरिका-चीन सशस्त्र संघर्ष वाढण्याचा धोका होता..Premium | AI and human jobs: एआय युगात माणसाला नोकऱ्यांसाठी आरक्षण हवं, असं बिल गेट्स का म्हणतात?.या घटनेची सुरुवात हवाई येथे असलेल्या US Special Operations Command Pacific कडून मिळालेल्या जहाजाच्या मालवाहतूक यादीशी संबंधित गुप्तचर माहितीच्या विश्लेषणापासून झाली. विश्लेषकाने या माहितीबाबत चॅटबॉटशी संवाद साधला आणि त्याला प्रश्न विचारले. मात्र, AI प्रणालीने जहाजावरील मालाची चुकीची ओळख पटवली. हा निष्कर्ष काढताना चॅटबॉटने सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध माहिती तसेच अमेरिकन सरकारकडे असलेल्या वर्गीकृत सिग्नल्स इंटेलिजन्सचा वापर केला होता. हे झाल्यानंतर विश्लेषकाने AI चा पुन्हा वापर करून या निष्कर्षांना नेहमीच्या गुप्तचर अहवालाच्या स्वरूपात मांडले. त्यामुळे या मूळातच चुकीच्या माहितीला पारंपरिक लष्करी गुप्तचर अहवालासारखे स्वरूप आणि विश्वासार्हता मिळाली आणि ती पुढे अधिकृत माध्यमांतून प्रसारित झाली.. या घटनेमुळे लष्करी गुप्तचर आणि लक्ष्यनिश्चितीसारख्या संवेदनशील कामांमध्ये AIवर कितपत आणि कोणत्या नियंत्रणांसह अवलंबून राहावे, हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.लष्कर आणि गुप्तचर यंत्रणांमधील विश्लेषकांकडून वापरल्या जाणाऱ्या प्रणालींची माहिती असलेल्या अमेरिकेच्या एका माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्याने CNNला सांगितले की, अंतर्गत वापरासाठी असलेली AI साधने “बहुतेक व्यावसायिक AI साधनांवरच थोडी वरवरचे बदल, रंगरंगोटी करून लावलेल्या प्रतीच आहेत.”लष्करासारख्या देशाच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आणि अनेक गोपनीय माहिती अहवाल असलेल्या विभागातही एआयचा वापर कितपत असायला हवा, तो कोणत्या पद्धतीने हवा याविषयी चर्चा सुरू झाल्या आहेत. दुसरीकडे अमेरिकन लष्करात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढत आहे. .अमेरिकन लष्करात AI चा वाढता वापरया घटनेनंतरही अमेरिकेचे लष्कर आणि गुप्तचर संस्थांनी AI चा वापर वाढवलेला आहे. गुप्तचरांकडून आलेल्या माहितीचे विश्लेषण, लक्ष्य निश्चित करणे, लष्करी साधनसामग्रीची हालचाल, लॉजिस्टिक्स, अर्थसंकल्प आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थापन अशा विविध कामांत एआयचा वापर करण्याचा विचार लष्कर करत आहे. १२ जानेवारी २०२६ मध्ये अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री पीट हेगसेथ यांनी पेंटागॉनची “Artificial Intelligence Acceleration Strategy” जाहीर केली. लष्करात AIचा वापर वाढवणे हा या धोरणाचा उद्देश आहे..Premium|AI Data center : AI आपलं पाणी संपवतंय का?.युद्धभूमीवरील गुप्तचर माहितीपासून थेट शस्त्रांपर्यंत AIचा वापरएकीकडे एआय माणसाला फायद्याचं आहे पण त्याचे काही तोटे नाकारता येत नाहीत. अधिकाधिक सक्षम होत असलेल्या AI प्रणालींचा कोणी गैरवापर कसा कमी करायचा, थांबवायचा? हा प्रश्न एआय कंपन्या, लष्कर आणि तज्ज्ञांसमोर आहे. AIचा वापर शस्त्रविकासासाठीही Anthropicच्या सप्टेंबर २०२६च्या Threat Intelligence Reportनुसार, उत्तर येमेनमधील एका गटाने Claude Codeचा वापर guided rocket आणि missile programmesसाठी guidance, navigation and control (GNC) software विकसित करण्यासाठी केला. Open-source autopilot integrate करणे, control software लिहिणे, settings tune करणे, firmware build आणि flight simulation यांसाठीही Claudeचा वापर करण्यात आला..Premium|India Trade Strategy : अमेरिका-इराण संघर्षानंतर भारताची नवी व्यापारनीती; आयात-निर्यातीच्या प्राधान्यक्रमात मोठे बदल का झाले?.या गटाने guided rocketची चाचणी घेतली; मात्र ती यशस्वी झाल्याचे दिसत नाही. Operational weapon यशस्वीरीत्या field केल्याचा पुरावा आढळला नसल्याचे Anthropicने म्हटले आहे. कंपनीच्या safeguardsनी अनेक संशयास्पद requests रोखल्या, मात्र सर्व requests रोखता आल्या नाहीत. संबंधित गटाने हे safety restrictions टाळण्यासाठी विविध पद्धती वापरल्याचेही अहवालात नमूद आहे.Anthropicच्या तपासात शस्त्रविकासाशी संबंधित आणखी प्रकरणेही समोर आली. त्यात autonomous drone swarms, anti-torpedo systems, electronic warfare आणि air-defense suppressionसाठी AIचा वापर करण्याचे प्रयत्न आढळले..संयुक्त राष्ट्रांत एआयची चर्चाReutersच्या वृत्तानुसार, आता OpenAIचे CEO सॅम ऑल्टमन पुढील आठवड्यात AI आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत बोलणार आहेत. एकीकडे देशांमधील AI प्रणाली शक्तिशाली होतायत दुसरीकडे त्यांच्या गैरवापरावर निर्बंध घालण्याचे अजूनही कोणते ठोस मॉड्यूल नाही. त्यामुळेच जगभरातील सरकारे सर्व देशांमध्ये समान सुरक्षा मानके कशी विकसित करता येतील, याबाबत विचार करत आहेत. याच काळात सॅम ऑल्टमन कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेबाबत बोलणार असल्याने या गोष्टीला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.