Premium : THE END OF A GLORIOUS TEST ERA : अजिंक्य रहाणेची निवृत्ती अन् एक पिढी घडवणाऱ्या सुवर्णकाळाचा शेवट…

Ajinkya Rahane's Retirement Closes a Glorious Test Era : अजिंक्य रहाणेने इंस्टाग्रामवर व्हिडीओ पोस्ट करून आंतरराष्ट्रीय आणि सर्व फॉरमॅटच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. संपूर्ण इंग्रजीत असलेल्या या व्हिडीओमध्ये जेव्हा भावनांना वाट मोकळी करण्याची वेळ आली तेव्हा अजिंक्य मराठीत व्यक्त झाला.. म्हणाला, तुम्ही मला केव्हाच परकं केलं नाहीत... त्याच्या डोळ्यांतील अश्रू काळजाला भिडणारे होते. अजिंक्य हा तसा नेहमीच अनेकांच्या फेव्हरिट लिस्टमधला खेळाडू... विराट कोहली, रोहित शर्मा या खेळाडूंसमोर जिथे संघातील अन्य खेळाडूंचा तेज कमी वाटायचा, त्यातही अजिंक्यने आपला ठसा उमटवला... अजिंक्यने निवृत्ती जाहीर केली आणि डोळ्यासमोर एडिलेड कसोटी, लॉर्ड्सचं मैदान अन् सेना देशांमधील त्याची शतकं झपझप उभी राहिली... पण, त्याच्या निवृत्तीने एक पिढी घडवणारी टीम आता गेली, ही चटका देणारी गोष्टही समोर आली...दिग्गजांचा वारसा अन् कसोटीचा नवसंजीवनी काळ.मोहम्मद अझरुद्दीन, अजय जडेजा, रॉबिन उथप्पा, विनोद कांबळी, सचिन तेंडुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड, व्ही व्ही एस लक्ष्मण या पिढीला पाहून लहानाचे मोठे झालेलो आपण... या दिग्गजांनी एकामागून एक जेव्हा क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली, तेव्हा आपला क्रिकेटमधील विशेषतः कसोटीतील रस टिकून राहिल का, हा प्रश्न समोर उभा राहिला होता. गांगुली, द्रविड, लक्ष्मण आणि सचिन, वीरेंद्र सेहवाग हे कसोटी क्रिकेट जगले आणि चाहत्यांना या लाँग फॉरमॅटच्या प्रेमात पाडले. पण, त्यांच्यानंतर कसोटी क्रिकेट खऱ्या अर्थाने कुणी जीवंत ठेवले असेल तर ते विराट, रोहित, चेतेश्वर पुजारा, आर अश्विन, रवींद्र जडेजा आणि अजिंक्य रहाणे ( अर्थात यात फक्त फलंदाजांचीच नावे जास्त दिसतील, पण अनिल कुंबळे, जवागल श्रीनाथ, अजित आगरकर, हरभजन सिंग, झहीर खान, इरफान पठाण आदी गोलंदाजांना विसरून चालणार नाही.) यांनी....Ajinkya Rahane: क्रिकेट संपलं तुझं कौतुक कमी झालं, पण तूच आमचा खरा हिरो! अजिंक्य रहाणेच्या निवृत्तीनंतर आई वडिलांचं भावूक पत्र व्हायरल.भारतीय कसोटीचे ‘Golden Six’या पिढीसमोर दुहेरी आव्हान होते.. क्रिकेटचा फॉरमॅट बदलत चाललेला आणि ट्वेंटी-२० तरुणांना आकर्षित करत होती. त्यामुळे वन डे सोडा, कसोटी क्रिकेटचे अस्तित्वच धोक्यात येईल..., असे वाटत होते. ट्वेंटी-२०मुळे काही अंशी वन डे क्रिकेटची ओढ कमी झालीय, परंतु ते तग धरून उभे आहे. या अशा आव्हानात्मक परिस्थितीत आणि महान खेळाडूंच्या निवृत्तीनंतर कसोटी क्रिकेट जीवंत ठेवले ते अजिंक्य रहाणे अन् टीमने.. काल जेव्हा Jinks निवृत्त झाला, तेव्हा काळ केवढ्या झपाट्याने बदलतोय हे जाणवले... अजिंक्य, विराट , रोहित, पुजारा, अश्विन आणि जडेजा या सहा दिग्गज खेळाडूंनी भारताला कसोटी क्रिकेटमध्ये एका सुवर्णयुगाचा अनुभव करून दिला..या सहा खेळाडूंनी एकत्र मिळून ४६ कसोटी सामने खेळले. हा भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी आणि वर्चस्व गाजवणाऱ्या कालखंडाची ही साक्ष आहे. या ‘Golden Six'ने भारतीय कसोटी संघाला जागतिक स्तरावर एक अशी नवी ओळख मिळवून दिली, ज्याची दहशत जगभरातील बलाढ्य संघांमध्ये होती.या सहा खेळाडूंच्या एकत्र येण्याने भारतीय संघाला एक परिपूर्ण संतुलन मिळाले होते, ज्याने घरच्या मैदानावर तर एकहाती वर्चस्व राखलेच, शिवाय परदेशात जाऊनही मालिका जिंकण्याचा नवा इतिहास रचला..ऐतिहासिक ऑस्ट्रेलिया दौरा आणि अजिंक्यचे नेतृत्वकोहली, पुजारा, रहाणे आणि रोहित, या चार खेळाडूंनी जगातील सर्वोत्तम गोलंदाजी आक्रमणांना धूळ चारली. प्रत्येकाची खेळण्याची शैली वेगळी होती, पण ध्येय एकच होते,भारताला मजबूत स्थितीत पोहोचवणे. विराट या संपूर्ण युगाचा केंद्रबिंदू होता. त्याची आक्रमकता, तंदुरुस्ती आणि जिंकण्याची तीव्र इच्छा यांमुळे संपूर्ण संघाची मानसिकता बदलली. राहुल द्रविडनंतर भारतीय संघाची ‘भिंत’ म्हणून पुजाराने आपली जागा निर्माण केली. खेळपट्टीवर तासनतास उभे राहून चेंडू खेळून काढणे आणि विरोधी गोलंदाजांना थकवणे ही पुजाराची खासियत होती. त्याने अनेक सामन्यांमध्ये एका बाजूने खिंड लढवून भारताचे पराभव टाळले आणि विजयाचा पाया रचला..Premium|Spain FIFA World Cup Victory : विजय स्पॅनिश तरुणाईचा....ऑस्ट्रेलियाचा २०२०-२१ दौरा जरा आठवा... अजिंक्यच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या त्या संघातील पुजाराने ऑसी गोलंदाजांच्या वेगवान चेंडूंचा मारा त्याने आपल्या शरीरावर झेलला होता आणि त्यामुळे निर्माण झालेले व्रण जेव्हा त्याने दाखवले, त्यानंतर त्याच्याबद्दलचा आदर आणखी वाढला. जिद्द, चिकाटी, संयम अन् कणखरपणा काय असतो, हे पुजाराने त्या मालिकेत दाखवून दिले. तसेच, जेव्हा जेव्हा भारतीय संघ संकटात असायचा, तेव्हा अजिंक्य संकटमोचक म्हणून धावून यायचा. मेलबर्नमधील त्याचे शतक किंवा परदेशातील कठीण खेळपट्ट्यांवर केलेल्या खेळी अविस्मरणीय आहेत. शांत संयमी स्वभाव आणि उपकर्णधार म्हणून त्याची रणनीती विराटला नेहमीच मदत करायची. विशेषतः २०२०-२१ च्या ऐतिहासिक ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात विराटच्या अनुपस्थितीत त्याने संघाचे नेतृत्व करत भारताला मालिका जिंकून दिली. अजिंक्यच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने सहा कसोटी खेळल्या आणि त्यात संघ अपराजित राहिला. अजिंक्यला संघाचे नेतृत्व करण्याची आणखी संधी मिळायला हवी होती, ही खंत नेहमी राहील..ॲडलेडमधील सर्वबाद ३६ अशा लाजीरवाण्या कामगिरीनंतर अजिंक्यने पुढच्या सामन्यात शतक झळकावून खेळाडूंमध्ये एक सकारात्मक ऊर्जेचे बीज पेरले. त्याचा परिणाम, भारताने ही मालिका २-१ अशी जिंकून बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी आपल्याकडे राखली. विराटनंतर ऑस्ट्रेलियाच्या भूमित कसोटी मालिका जिंकणारा अजिंक्य हा भारताचा दुसरा कर्णधार आहे. या सर्वांच्या चर्चेत रोहित शर्मा, हे नाव विसरून चालणार नाही. रोहितची कसोटी क्रिकेटमध्ये एन्ट्री उशीराने झाली, परंतु त्याने सलामीवीर म्हणून आपली पकड मजबूत केली. घरच्या मैदानावरील त्याचे कसोटीतील विक्रम थक्क करणारे आहेत. दक्षिण आफ्रिका आणि इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत त्याने सलामीवीर म्हणून दिलेले योगदान या ४६ सामन्यांमधील भारताच्या यशात मैलाचा दगड ठरले. पुढे जाऊन त्याने संघाचे कर्णधारपदही भूषवले..आर. अश्विन आणि रवींद्र जडेजा, ही क्रिकेटच्या इतिहासात अनिल कुंबळे आणि हरभजन सिंग यांच्यानंतरची सर्वात यशस्वी फिरकीपटूंची जोडी. या दोघांनी भारताच्या खेळपट्ट्यांवर फिरकीचे असे जाळे विणले की परदेशी फलंदाजांना तिथे टिकणे अशक्य झाले. अश्विन हा केवळ एक गोलंदाज नसून क्रिकेटचा एक उत्तम अभ्यासक आहे. त्याच्याकडे असलेल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या फिरकी चेंडूंमुळे तो जगातील सर्वोत्तम कसोटी गोलंदाजांपैकी एक बनला. डाव्या हाताच्या फलंदाजांविरुद्ध अश्विनचा रेकॉर्ड थक्क करणारा आहे.जडेजाने स्वतःला एक उत्कृष्ट अष्टपैलू खेळाडू म्हणून सिद्ध केले. त्याची अचूक गोलंदाजी, संकटसमयी धावून येणारी फलंदाजी आणि जगात भारी असलेली क्षेत्ररक्षण क्षमता यामुळे तो संघाचा सर्वात महत्त्वाचा कणा बनला.या दोघांनी गोलंदाजीसोबतच खालच्या फळीत फलंदाजी करून अनेकदा शतकी भागीदारी केल्या, ज्यामुळे भारताला सामन्यावर पकड मजबूत करता आली..या सुवर्ण पिढीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी भारताला केवळ भारतातच नाही, तर परदेशी भूमीवर (SENA देशांमध्ये - दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया) जिंकायला शिकवले. २०१८-१९ आणि २०२०-२१ मध्ये भारताने ऑस्ट्रेलियाला त्यांच्याच भूमीवर पराभूत करून बॉर्डर-गावस्कर चषक जिंकला. या विजयांमध्ये पुजाराची संयमी फलंदाजी, रहाणेचे नेतृत्व व फलंदाजी, आणि अश्विन-जडेजाची फिरकी कमालीची ठरली. २०२१ च्या इंग्लंड दौऱ्यात भारताने अप्रतिम खेळ केला. रोहित शर्माची फलंदाजी आणि विराट कोहलीच्या आक्रमक नेतृत्वामुळे भारताने इंग्लंडला त्यांच्याच देशात बॅकफूटवर आणले होते..सुवर्णयुगाचा शेवट आणि नव्या पिढीपुढील आव्हानया खेळाडूंनी एकत्रित खेळलेल्या ४६ सामन्यांच्या काळात भारताने घरच्या मैदानावर एकही कसोटी मालिका गमावली नाही. अश्विन आणि जडेजाच्या फिरकीसमोर जगातील सर्वोत्तम फलंदाजही शरणागत झाले. पुजारा आणि रोहितने धावांचा डोंगर उभा केला, तर विराटने आपल्या द्विशतकांच्या जोरावर भारताला मोठ्या फरकाने विजय मिळवून दिले. भारताला कसोटी क्रमवारीत पहिल्या क्रमांकावर नेण्यात या सहा खेळाडूंचा वाटा सिंहाचा होता..काळ बदलतो तसा संघही बदलतो. पुजारा आणि अजिंक्य यांचे संघातील स्थान तरुण खेळाडूंनी घेतले. रोहित आणि विराट यांनीही आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० नंतर कसोटीलाही रामराम केले आहे. आर. अश्विननेही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलीय आणि जडेजा अजूनही कसोटी फॉरमॅटमध्ये सक्रिय खेळाडू आहे. या खेळाडूंनी भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना अभिमान वाटावा अशा अनेक आठवणी दिल्या. या पिढीने भारतीय कसोटी क्रिकेटला एका अशा उंचीवर नेऊन ठेवले, जिथून पुढे जाणे येणाऱ्या तरुण पिढीसाठी एक मोठे आव्हान आणि प्रेरणा असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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