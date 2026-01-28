Premium|Ajit Pawar plane crash: अजितदादा प्रवास करत होते, त्या विमानाची वैशिष्ट्यं कोणती? खासगी विमान कंपन्यांचा कारभार कसा चालतो?

Baramati Aircraft Crash Explained: Go-Around, NSOPs and DGCA Rulesमहाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री मा. अजित पवार यांच्या विमानाला आज २८ जानेवारी २०२६ला अपघात झाला आणि त्यात त्यांचं दुर्दैवी निधन झालं. मुंबईहून बारामतीला निघालेल्या या खासगी विमानात अजितदादांसह ४ कर्मचारी होते. अजितदादा ज्या विमानाने प्रवास करत होते, त्या लिअरजेट-४५ (Learjet 45) या विमानाचा याआधीही एक अपघात झाला होता. त्यामुळे या विमानाविषयी आणि कंपनीविषयी अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) मार्फत या अपघाताची चौकशी होऊन सत्य समोर येईलच पण या विमानाची वैशिष्ट्ये आणि खासगी विमान कंपन्यांच्या कारभाराविषयी सर्व माहिती वाचा, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखामध्ये. .‘लिअरजेट-४५’ विमाननागरी विमान वाहतूक महासंचलनालयाच्या (DGCA) माहितीनुसार, अजित पवार हे लिअरजेट-४५ या मध्यम आकाराच्या व्यावसायिक जेट विमानातून प्रवास करत होते. हे विमान व्हीएसआर व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या खासगी कंपनीच्या मालकीचं होतं.या विमानात स्वच्छतागृहाची सोय असून वेळ वाचवणाऱ्या प्रवासासाठी राजकारणी आणि व्यावसायिकांकडून याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो.सुपर लाइट बिझनेस जेट श्रेणीतील हे विमान सुमारे ३ हजार किमी अंतर पार करू शकतं. ताशी ८०० ते ८५० किमी वेग, ६ ते ८ प्रवाशांची क्षमता आणि सुमारे ५१ हजार फूट उंचीवरून उड्डाण करण्याची क्षमता, ही त्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.बम्बार्डियर एरोस्पेसने तयार केलेलं हे विमान १९९८ पासून सेवेत आहे.फ्लाइटरडार२४ या वेबसाइटच्या माहितीनुसार बम्बार्डिअर एअरोस्पेसने या विमानाची बांधणी केली होती. त्यांनी १९५५ ते २०१२ या काळात जवळपास ६४० विमानांची बांधणी केली होती.मात्र या विमानाचं प्रोडक्शन बम्बार्डिअर एरोस्पेसने २०१२मध्येच बंद केल्याची माहिती माजी वैमानिक संजय कर्वे यांनी प्रशांत कदम यांच्या यूट्युब चॅनेलशी बोलताना दिली. जवळपास १२ वर्षांपूर्वी बंद झालेल्या मॉडेलचे स्पेअरपार्ट्स उपलब्ध होणं अत्यंत कठीण असल्याने त्याची देखभाल ही महत्त्वाची गोष्ट असते. .Premium|plane crash: अहमदाबाद विमान दुर्घटनेनंतर हवाई क्षेत्रात कोणते मूलगामी बदल होणार..?.छोट्या धावपट्ट्यांसाठी सोयीचेलिअरजेट-४५ हे विमान छोट्या धावपट्ट्यांवर उतरण्यासाठी उपयुक्त मानलं जातं. राजकीय नेत्यांना एका दिवसात अनेक ठिकाणी जायचं असतं. बऱ्याच ठिकाणी मोठे विमानतळ उपलब्ध नसतात. अशावेळी अशी लहान जेट विमानं सोयीची ठरतात..VSR व्हेंचर्स कोण आहेत?अजितदादा प्रवास करत असलेलं विमान M/s VSR Ventures Pvt. Ltd या कंपनीच्या मालकीचं होतं. व्ही. के. सिंह यांनी ही कंपनी स्थापन केली होती. Non-Scheduled Operator (NSOP) म्हणून कार्यरत आहे. चार्टर जेट सेवा, विमान व्यवस्थापन, वैमानिक प्रशिक्षण आणि आपत्कालीन हवाई सेवा हे तिचे मुख्य व्यवसाय आहेत..कंपनीकडे एकूण १७ विमानांचा ताफा आहे Learjet 45: ७Embraer 135BJ: ५King Air B200: ४Pilatus PC-12: १.Premium| Air india Plane crash : बोइंग कंपनीने कोणता इशारा दिला होता? ज्यापायी एअरइंडियाला लाखो-करोडोंचा फटका बसला? .अपघात कसा झाला?अपघात प्रत्यक्ष पाहणाऱ्या नागरिकांच्या माहितीनुसार विमान आकाशात घिरट्या घालताना दिसलं. पहिल्या प्रयत्नात लँडिंग शक्य न झाल्याने ‘गो-अराउंड’ करण्यात आला. दुसऱ्या प्रयत्नात धावपट्टीवरून विमान बाजूला सरकलं आणि भीषण अपघात झाला. विमानाने पेट घेतल्याने नागरिक आतील कोणालाच वाचवू शकले नाहीत. .नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या अधिकृत माहितीनुसार, बारामती हे अनियंत्रित (Uncontrolled) हवाई क्षेत्र आहे. २८ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी ०८:१८ वाजता विमानाचा बारामतीशी पहिला संपर्क झाला. वारे शांत असून दृश्यमानता सुमारे ३००० मीटर असल्याची माहिती देण्यात आली.रनवे ११ दिसत नसल्याने पहिल्या प्रयत्नात गो-अराउंड करण्यात आला. दुसऱ्यांदा रनवे दिसत असल्याचं सांगितल्यानंतर ८:४३ वाजता उतरण्याची परवानगी देण्यात आली. मात्र त्यानंतर अवघ्या एका मिनिटात धावपट्टीजवळ आगीच्या ज्वाळा दिसून आल्या.अपघातग्रस्त विमानाचे अवशेष रनवे ११ च्या थ्रेशोल्डजवळ, डाव्या बाजूस आढळले..अपघाताची चौकशी कोणामार्फत होते ?या अपघाताची चौकशी Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) कडे सोपवण्यात आली आहे. फ्लाइट डेटा रेकॉर्डर, कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डिंग आणि हवामान अहवालांच्या आधारे अपघाताची कारणे शोधली जातील.DGCA कडून फेब्रुवारी २०२५ मध्ये झालेल्या शेवटच्या ऑडिटमध्ये या विमानाला क्लीअरन्स मिळाला होता. मात्र २०२३ मध्ये याच कंपनीच्या लिअरजेट-४५ विमानाचा मुंबई विमानतळावर अपघात झाला होता, ज्याची चौकशी अद्याप सुरू आहे.दरम्यान विमानकंपनीच्या मालकांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. व्ही. के. सिंह यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, आमच्या नोंदी आणि माहितीनुसार हे विमान (Learjet 45, रजिस्ट्रेशन VT-SSK) १००% सुरक्षित आणि तांत्रिकदृष्ट्या पूर्णपणे सुस्थितीत होते. उड्डाणापूर्वी सर्व आवश्यक सुरक्षा तपासण्या आणि चाचण्या पूर्ण झाल्या होत्या. त्यामुळे तांत्रिक बिघाडामुळे अपघात झाला असावा असे वाटत नाही. .Ajit Pawar: नियतीचा योगायोग! ज्या घड्याळानं सत्ता मोजली, राजकारणात नाव दिलं; त्याच घड्याळानं अजितदादांची शेवटची ओळख पटवली.खासगी विमानकंपन्यांचा व्यवसाय कसा चालतो?भारतात खासगी विमानकंपन्या प्रामुख्याने Non-Scheduled Operator (NSOP) म्हणून काम करतात. ज्या ठिकाणी नियमित व्यावसायिक विमानसेवा उपलब्ध नसतात, तिथे मुख्यत्वे या कंपन्या सेवा देतात. राजकीय नेते, उद्योगपती, सेलिब्रिटी, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील व्यक्ती तसेच व्हीआयपींसाठी चार्टर फ्लाइट्स पुरवणे, वैद्यकीय तातडीच्या वेळी हवाई रुग्णवाहिका देणे, तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत सेवा देणे हा त्यांचा प्रमुख व्यवसाय असतो. काही कंपन्या वैमानिक प्रशिक्षण, सर्वेक्षण आणि विशेष ऑपरेशन्ससाठीही काम करतात.या विमानांचं ठराविक वेळापत्रक नसतं. गरजेनुसार उड्डाणं घेतली जातात..अर्थकारणया विमानांसाठी अंतराऐवजी तासानुसार दर आकारले जातात. साधारणपणे ताशी ३ ते ६ लाख रुपये इतका खर्च येतो. राजकीय पक्ष, मोठे उद्योग, कॉर्पोरेट हाऊसेस आणि कधी कधी सरकारही प्रोटोकॉल पाळून व्हीआयपींच्या वाहतुकीसाठी ही विमानं वापरते.मात्र या व्यवसायात मेंटेनन्सचा खर्च प्रचंड असतो. विमान उड्डाणात नसतानाही त्याची नियमित देखभाल, इंधनाची काळजी, कर्मचारी, विमा आदी खर्च करावा लागतो. त्यामुळेच या खासगी विमानकंपन्यांना अनेकदा ‘पांढरा हत्ती’ असंही म्हटलं जातं..खासगी विमान सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांवर नियंत्रण कोणाचं?नागरी विमान वाहतूक महासंचलनालय (DGCA) ही देशातील प्रमुख नियामक संस्था आहे. विमानांना उड्डाणासाठी परवानगी देणे, त्यांच्या सुरक्षिततेची तपासणी करणे, वैमानिक आणि कर्मचाऱ्यांचे परवाने व वैद्यकीय तपासणी, तसेच उड्डाणांबाबतचे नियम पाळले जात आहेत की नाही, यावर DGCA लक्ष ठेवते. नियमांचं उल्लंघन झाल्यास कंपन्यांचे परवाने किंवा विमानांची उड्डाणं रद्द होऊ शकतात.विमान अपघात झाल्यास Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) कडून चौकशी केली जाते. अपघाताची कारणं शोधून सुरक्षेच्या दृष्टीने सूचना केल्या जातात. 