Premium|Ajit Pawar Political Career : अजित पवार नावाचा ‘ब्रँड’

पांडुरंग म्हस्केमहाराष्ट्राच्या राजकारणातील अत्यंत धडाडीचे, रोखठोक आणि विकासकामांवर भर देणारे नेतृत्व म्हणून अजित पवार यांनी स्वतःचा ‘ब्रँड’ तयार केला होता. त्यांच्या निधनामुळे केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला नव्हे, तर संपूर्ण राज्याला धक्का बसला आहे. त्यांच्या आकस्मिक निधनानंतर सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनाही राजकारणातील सारीपाटावर खेळाची नव्याने मांडणी करावी लागणार आहे.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातातील निधनामुळे केवळ पवार कुटुंबीयच नव्हे, तर संपूर्ण राज्य दुःखात बुडाले आहे. साखर कारखान्याच्या संचालक पदापासून राजकारणाची सुरुवात करून राज्याच्या उपमुख्यमंत्रिपदापर्यंत त्यांनी झेप घेतली होती. राजकारणाचा श्रीगणेशा करताना देशातील ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यासारखा काका आणि पाठीराखा असणे ही जमेची बाजू असली, तरी वटवृक्षाच्या सावलीत स्वतःचे मोठेपण सिद्ध करणे अवघड असते. तरीही तीन दशकांहून अधिक काळात अजित पवारांनी स्वतःची स्वतंत्र राजकीय ओळख आणि ‘ब्रँड’ उभा केला. कुशल प्रशासक, चतुर रणनीतिकार आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शब्दाला जागणारा नेता अशी त्यांची प्रतिमा होती. त्यांच्या कट्टर विरोधकांनीही ही वैशिष्ट्ये जाहीरपणे मान्य केली होती. त्यामुळेच, सर्व राजकीय चढउतारांनंतरही ते डगमगले नाहीत आणि सदैव जनतेच्या प्रेमाला पात्र ठरले, ही त्यांच्या कार्याची फलश्रुती आहे. .Jaykumar Gore: सातारा झेडपीच नव्हे; जिल्हा बँकही ताब्यात घेणार: मंत्री जयकुमार गोरे, मुलाखतीत नेमकं काय म्हणाले...संचालकपदापासून सुरुवातअजित पवारांचा राजकारणातील प्रवेश १९८२मध्ये एका सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळावर निवडून आल्यानंतर झाला. त्या काळात त्यांचे काका शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असले, तरी अजित पवारांना विधानमंडळात प्रवेश करण्यासाठी १९९१पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागली. त्या वर्षी त्यांनी काँग्रेसच्या तिकिटावर बारामती लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक जिंकली. काही महिन्यांतच शरद पवार यांची संरक्षणमंत्री म्हणून नियुक्ती झाली आणि अजित पवारांनी लोकसभेची जागा आपल्या काकांसाठी रिक्त केली. त्याचबरोबर अजित पवार राज्याच्या राजकारणात परतले. १९९१मध्ये बारामती विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत त्यांनी विजय मिळवला आणि मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांच्या सरकारमध्ये कृषी आणि ऊर्जा खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून सूत्रे हाती घेतली. नाईक यांच्या राजीनाम्यानंतर पुन्हा शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री म्हणून राज्याची सूत्रे हाती घेतली. त्यावेळी त्यांनी तरुण रक्ताला वाव देण्यासाठी लढाऊ नेते म्हणून छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, आर. आर. पाटील, जयंत पाटील यांना पुढे केले. या तरुणाईमध्ये अजित पवार हेही होते, मात्र ते पुढे नसायचे. कालांतराने त्यांची भीड चेपत गेली. १९९५मध्ये राज्यात युतीचे सरकार येण्याआधी आणि नंतर पवारांच्या नेतृत्वाखाली अनेक राजकीय उलथापालथीत त्यांनी सगळे बारकावे, कंगोरे न्याहाळले. माणसे हेरत आपले राजकीय व्यक्तिमत्त्व परिपक्व केले.स्वतंत्र बाणा जपलामहाराष्ट्राच्या राजकारणातील अत्यंत धडाडीचे, रोखठोक आणि विकासकामांवर भर देणारे प्रमुख नेतृत्व असलेल्या या बेधडक नेत्याची अखेर अशा आकस्मिक पद्धतीने होईल, असे कोणी स्वप्नातही पाहिले नसेल. बारामतीतून सलग सात वेळा आमदार राहिलेले अजित पवार यांनी सहा वेळा उपमुख्यमंत्री म्हणून काम केले. प्रशासनावरील जबरदस्त पकड, वक्तशीरपणा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर स्वतंत्र वाट चोखाळत त्यांनी स्वतःची वेगळी राजकीय ओळख निर्माण केली होती. कार्यकर्त्यांना अयोग्य कामास परखडपणे नकार देणारे; परंतु योग्य काम शब्द दिल्याप्रमाणे वेळेत करणारे असे हे नेतृत्व होते. त्यामुळे कार्यकर्त्यांचे त्यांच्यावर प्रेम होते. राष्ट्रवादीमध्ये फूट पडल्यानंतर अजित पवार बाहेर पडून भाजपबरोबर सत्तेत सामील झाले. मात्र त्यांनी शिव-शाहू-फुले-आंबेडकरांचा विचार सोडला नाही. भाजपसोबत सत्तेत असूनही नागपूर येथे असलेल्या संघाचे मुख्यालय असलेल्या रेशीमबागेत जाऊन नतमस्तक होण्याचे त्यांनी टाळत स्वतंत्र बाणा जपला. वास्तविक पक्षातून बाहेर पडून वेगळी चूल मांडताना किती लोक बरोबर येतील, याबाबत साशंकता होती. शरद पवार यांच्यासारख्या दिग्गज व्यक्तिमत्त्वाला सोडून किती लोक येतील, याची खात्री नव्हती. तरीसुद्धा बहुतांश नेते-कार्यकर्ते अजित पवार यांच्यासोबत आले ते केवळ त्यांच्यावरील प्रेमामुळे..Ajit Pawar Funeral News Updates : अजित पवार यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार पूर्ण, अश्रूंनी व जड अंतःकरणाने अखेरचा निरोप.आता पुढे काय?राष्ट्रवादी काँग्रेसचा तंबू ज्या अजित पवार नावाच्या मजबूत एकखांबी आधारावर उभा होता, तोच खांब अचानक निखळल्याने पक्ष निराधार होतो की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यातच शरद पवार यांच्या गटाने विलीनीकरणाची चर्चा सुरू असल्याचे सांगण्यास सुरुवात केली. मुळात पक्षातील अजित पवार नावाचा ‘ब्रँड’ गेल्याने पक्षात आता कार्यकर्ते थांबविणे अवघड होणार असल्याचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल आणि प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे पक्षाच्या प्रमुख पदावर पवार यांचे नाव असणे गरजेचे आहे, याची त्यांना जाणीव झाली. नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या निमित्ताने दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस इतक्या जवळ आल्या होत्या, की शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने अजित पवारांच्या घड्याळावरच अनेक ठिकाणी निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका संपल्या, की काही महिन्यांतच दोन्ही पक्ष एकत्र येणार असल्याचे आधीपासूनच बोलले जात होते. मात्र, अजित पवार जाण्याने याबाबत कार्यकर्त्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. अजित पवार यांच्या दुर्दैवी निधनानंतर अवघ्या दोन दिवसांत त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांचा उपमुख्यमंत्रिपदी शपथविधी झाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. मात्र ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची अत्यंत अचूक आणि विचारपूर्वक रणनीती आहे. पक्षाच्या नेतृत्वावर इतर इच्छुक दावेदारांना बाजूला करणे; तसेच दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलीनीकरणाबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना पूर्णविराम देणे, हा त्यामागील उद्देश असावा. त्यातच ग्रामीण महाराष्ट्रातील मतदार आजही पवार घराण्यावर प्रेम करतो. त्यांच्या मनात सकारात्मक परिस्थिती निर्माण होणे करणे, हा यामागील उद्देश असावा.नव्या मांडणीची अपरिहार्यतादोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र आल्यास पुढे कशाप्रकारे जायचे याबाबत दोन्ही पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्याचे दोन्ही पक्षांच्या गोटात उघड बोलले जात होते. या पार्श्वभूमीवर, दोन्ही राष्ट्रवादीच्या एकीकरणानंतरही त्या एकीकृत पक्षाचे प्रमुख नेते म्हणून अजित पवारच असणार, अशीही चर्चा यानिमित्ताने दोन्ही पक्षांच्या वर्तुळात केली जात होती. मात्र, अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे ही सगळीच गणिते संपुष्टात आली आहेत. त्यामुळे आता सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनाही राजकारणातील सारीपाटावर खेळाची नव्याने मांडणी करावी लागणार आहे..सुनेत्रा पवारांपुढील आव्हानेसुनेत्रा पवार या बारामती लोकसभा निवडणुकीस उभ्या राहिल्यापासून त्यांनी पक्षातील अनेक जबाबदाऱ्या घेण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळे पक्षातील एका गटात याबाबत नकारात्मक चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करून सुनेत्रा पवार यांनी पक्षाच्या कामात अधिकाधिक लक्ष दिले. त्यामुळे त्या अगदीच अनुभवी नाहीत, अशा प्रसंगी कार्यकर्त्यांचा धीर वाढवायचा असल्यास त्यांच्याशिवाय पर्याय नाही, असे पक्षातील अनेक आमदार व बहुतांश कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांना राजकारणाचा, प्रशासकीय कामाचा अनुभव नसल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष अनुभव गाठीशी नसताना आता राज्यातले राजकीयदृष्ट्या आणि प्रशासनातही क्रमांक दोनच्या पदावरून कारभार करताना त्यांच्यासमोर कोणती मोठी परीक्षा असणार आहे? त्या राजकारणात अगदीच नवख्या आहेत, असे नाही. राज्याचे राजकारण अनेक वर्षे त्यांच्या घरातच फिरत असल्यामुळे त्यांनी ते जवळून पाहिले आहे. त्यांचे माहेरचे घराणेही अनेक वर्षे राजकारणात सक्रिय होते. त्यामुळे राजकारणाचे बाळकडू त्यांना आधीच मिळाले आहे. त्यांना सरकारमधील प्रशासकीय अनुभव नाही, हेही तितकेच खरे; मात्र त्या खासदार झाल्यानंतर संसदेच्या काही समित्यांवर सदस्य झाल्या असून, तेवढाच एक अनुभव त्यांच्या पाठीशी आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष सरकार कसे चालते, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत सहमतीने काम करणे, मंत्री म्हणून विधिमंडळातील कामकाज हे मात्र त्यांच्यासाठी नवे असणार आहे. बारामतीमध्ये, पुण्यात अनेक सामाजिक कामांमध्ये त्या सहभागी असतात. त्यामुळे सरकार आणि सत्ता त्यांना नवखे नाहीत. परंतु सत्ता जवळून पाहणे आणि प्रत्यक्ष कार्यवाही करणे यात फरक आहे. केवळ मंत्री म्हणून काम करताना त्यांना पक्षावरही कमांड ठेवणे आवश्यक ठरणार आहे. पक्षात वेगवेगळ्या पदांवर वेगवेगळे नेते असले, तरी पक्षाचा चेहरा मात्र सुनेत्रा पवार याच असणार आहेत. त्यामुळे ती राजकीय कुशलता त्यांना दाखवावी लागणार आहे. त्याचबरोबर पक्षाचे राज्यभर असलेले जाळे जपताना कार्यकर्त्यांना जवळ ठेवणे यासाठी वेगळेच कौशल्य त्यांना दाखवावे लागणार आहे.मित्रपक्षांबरोबरील संतुलनराष्ट्रवादी काँग्रेस भाजपसारख्या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षासोबत सत्तेत आहे. तेथे राहूनही अजित पवार यांनी आपली विचारधारा जपली आहे. त्यामुळे सत्तेत काम करताना ही विचारधारा जपणे हे मोठे आव्हान असणार आहे. त्यातच सत्तेतील दुसरा भागीदार असलेला शिवसेना (शिंदे गट) या पक्षासोबत सुप्त स्पर्धा करतानाच त्यांच्याशी मैत्रिपूर्ण संबंध ठेवणे आवश्यक आहे. शरद पवार यांच्याप्रमाणे बेरजेचे राजकारण करत अजित पवार यांनी अनेक नवे मित्र जोडले होते. सुनेत्रा पवार यांना हे राजकारण कितपत जमणार आहे, हे काळच ठरवेल. मुंबई आणि दिल्लीतील भिन्न विचारधारेच्या मित्रपक्षांशी संबंध टिकवण्याचे संतुलन अजित पवार यांनी साध्य केले होते. ते टिकवावे लागणार आहे. इंदिरा गांधी यांच्यानंतर राजकारणात नसलेल्या राजीव गांधी यांच्याकडे पक्षाची आणि देशाची जबाबदारी आली होती. तर राजीव गांधी यांच्यानंतर कार्यकर्त्यांच्या रेट्यामुळे सोनिया गांधी यांना काँग्रेसची सूत्रे हाती घ्यावी लागली होती. याचाच पुढील अध्याय महाराष्ट्रात होतो का, हे पाहावे लागणार आहे. 