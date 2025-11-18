Premium|Diella AI Minister Albania : डिएलाच्या निमित्ताने आदर्शाचे नवे पाऊल

ब्रिजेश सिंह - brijeshbsingh@gmail.comसप्टेंबर २०२५ मध्ये अल्बानियाने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले, ज्यामुळे जगभरात खळबळ उडाली. या देशाने आपल्या मंत्रिमंडळात ‘डिएला’ नावाच्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेला (एआय) मंत्रिपद दिले! हा निर्णय केवळ धाडसी नव्हता; तर प्रशासकीय सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाकांक्षी आणि दूरदृष्टीचा प्रयत्न होता. अल्बानियामध्ये अनेक वर्षांपासून भ्रष्टाचाराची समस्या होती, ज्यामुळे देशाच्या विकासाला खीळ बसली होती आणि नागरिकांचा सरकारवरील विश्वास उडाला होता. त्यामुळे सरकारने या समस्येवर मूलभूत बदल करण्याची गरज ओळखली. डिएलाच्या माध्यमातून प्रशासनात पारदर्शकता आणणे, निर्णयप्रक्रिया जलद करणे आणि नागरिकांसाठी सुलभ सेवा निर्माण करणे हे सरकारचे ध्येय आहे..हा प्रयोग केवळ एक बातमी नाही; तर विचार करण्यासारखा विषय आहे. सरकारी कामकाज अनेकदा लाल फितीत अडकते, निर्णय व्हायला विलंब होतो आणि सामान्य माणसाला त्याचा त्रास होतो. अशा परिस्थितीत, अल्बानियाचा हा प्रयोग आशेचा किरण दाखवतो का? की हा केवळ एक दिखावा आहे, ज्यामध्ये भविष्यात अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात? या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे आवश्यक आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास, प्रशासकीय कार्यपद्धतीत क्रांती घडवून आणता येईल. निर्णयप्रक्रिया अधिक जलद आणि पारदर्शक होईल, तसेच नागरिकांना अधिक चांगल्या सेवा मिळतील. मात्र, या प्रयोगात अनेक आव्हाने आहेत. तंत्रज्ञानाचा वापर योग्य प्रकारे कसा करायचा, डेटा सुरक्षित कसा ठेवायचा आणि मानवी हस्तक्षेप कसा सुनिश्चित करायचा, यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे आवश्यक आहे. या प्रयोगाचे यश केवळ अल्बानियासाठीच नव्हे; तर इतर देशांसाठीही एक आदर्श निर्माण करू शकते.डिएला : कशी आहे ही ‘एआय’ मंत्री?डिएला ही एक खास एआय प्रणाली आहे. ही ओपनएआयच्या जीपीटी मॉडेलवर आधारित आहे, जे जगातील सर्वात प्रगत भाषा मॉडेल्सपैकी एक आहे. या प्रणालीला Microsoft Azure च्या शक्तिशाली क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरवर विकसित केले गेले आहे, ज्यामुळे तिला मोठ्या प्रमाणात डेटा प्रक्रिया करण्याची क्षमता प्राप्त झाली आहे. अल्बानियन आयटी संस्थेने या प्रणालीला आकार दिला आहे, स्थानिक गरजा आणि सांस्कृतिक संदर्भांना विचारात घेऊन तिची कार्यक्षमता वाढवली आहे.डिएला दिसायलाही आकर्षक आहे. ती पारंपरिक अल्बानियन पोशाख परिधान केलेली एक तरुण स्त्री आहे, ज्यामुळे तिच्या व्यक्तिमत्त्वाला एक मानवी स्पर्श मिळतो. तिचे रूप आणि बोलणे लोकांना सकारात्मक वाटेल, असे तयार केले गेले आहे, ज्यामुळे नागरिकांचा तिच्यावरील विश्वास वाढेल. डिएला केवळ एक मशीन नाही, तर ती अल्बानियाच्या आधुनिकतेचे आणि भ्रष्टाचारविरोधी धोरणाचे प्रतीक बनली आहे, एक नवा अध्याय सुरू करण्याचा प्रयत्न करत आहे..Premium| Bonded Labour Liberation: वेठबिगार मुक्तीच्या कामातूनच ग्रामविकासाची नवी दिशा कशी मिळाली?.डिएला काय काम करते?डिएलाचे काम सरकारी निविदाप्रक्रियेत मदत करणे आहे, जी अनेकदा किचकट आणि वेळखाऊ असते. ती खालील कामे करते :१. निविदा तयार करणे : डिएला मानवी हस्तक्षेपाशिवाय, नियमांनुसार निविदा तयार करते, ज्यामुळे वेळेची बचत होते आणि चुका कमी होतात.२. पात्र ठरवणे : स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या लोकांची आणि संस्थांची पात्रता ती काटेकोरपणे तपासते, ज्यामुळे योग्य व्यक्ती निवडली जाईल.३. किंमत निश्चित करणे : प्रकल्पासाठी योग्य किंमत किती असावी, हे ती बाजारातील मूल्यांचा अभ्यास करून ठरवते, ज्यामुळे अनावश्यक खर्च टाळता येईल.४. कागदपत्रे तपासणे : सादर केलेल्या कागदपत्रांची अचूकता ती बारकाईने तपासते, ज्यामुळे फसवणूक टाळता येईल.डिएला अल्बानियाच्या प्रशासनात केवळ शिफारसी पुरवते, अंतिम निर्णय मानवी तज्ज्ञांकडूनच घेतले जातात. त्यामुळे डिएला स्वतंत्रपणे कोणताही निर्णय घेत नाही, हे महत्त्वाचे आहे. तथापि, ‘ऑटोमेशन बायस’चा धोका नाकारता येत नाही. या धोक्यात मानवी तज्ज्ञ विचार न करता डिएलाच्या मतांना सरळ स्वीकारू शकतात, ज्यामुळे वस्तुनिष्ठ निर्णय घेण्यास अडथळा येऊ शकतो. केवळ ऑटोमेशन पुरेसे नाही; प्रशासकीय विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता टिकवण्यासाठी मानवी हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक आहे. निर्णयप्रक्रियेत स्पष्ट जबाबदारी निश्चित करणे, नागरिकांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करणे आणि संपूर्ण प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामुळे तंत्रज्ञानाचा उपयोग केवळ प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी न होता अधिक न्यायपूर्ण, लोकाभिमुख आणि जबाबदार प्रशासनासाठी होईल. नागरिकांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी आणि लोकशाही मूल्यांचे जतन करण्यासाठी हे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर मानवी विवेक आणि नैतिक मूल्यांच्या आधारावर व्हायला हवा..कायद्याची कसोटीअल्बानियामध्ये डिएलाला मंत्रिपद देण्याच्या निर्णयामुळे तीव्र वाद निर्माण झाला आहे. देशाच्या संविधानानुसार, मंत्रिपद भूषवण्यासाठी व्यक्ती माणूस असणे अनिवार्य आहे. या पार्श्वभूमीवर, विरोधी पक्ष आणि कायदे क्षेत्रातील अभ्यासकांनी या निर्णयाला जोरदार विरोध दर्शवला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे, की कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालीला कोणत्याही कायदेशीर किंवा नैतिक बंधनांमध्ये बांधता येत नाही. एआय प्रणालीला शपथ देणे, कायद्यानुसार अटक करणे किंवा निवडणुकीत पराभूत झाल्यास पदावरून दूर करणे शक्य नाही. ‘तंत्रज्ञान हे केवळ एक साधन आहे; परंतु कायद्याची अंमलबजावणी आणि जबाबदारी नेहमी मानवावरच निश्चित केली जाते,’ असा युक्तिवाद ते करत आहेत. या युक्तिवादात निश्चितच तथ्य आहे; कारण कायद्याची अंमलबजावणी आणि न्यायनिवाड्यांसाठी मानवी हस्तक्षेप आवश्यक आहे. कायद्याचे योग्य पालन व्हावे यासाठी मानवी बुद्धी आणि नैतिक विचार महत्त्वाचे आहेत. या विरोधाला उत्तर देताना, सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे की, ‘अंतिम प्रशासकीय आणि राजकीय जबाबदारी मानवी नेते आणि कर्मचाऱ्यांकडेच राहील.’ म्हणजेच, डिएला केवळ शिफारसी करेल, अंतिम निर्णय मानवच घेईल, असे सरकार म्हणत आहे. त्यामुळे हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीतच आहे, असा युक्तिवाद सरकार करत आहे. परंतु, या निर्णयामुळे भविष्यात कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एआय प्रणालीच्या निर्णयांची जबाबदारी कोण घेणार, तिची कार्यपद्धती काय असेल आणि तिच्या अधिकारांवर नियंत्रण कसे ठेवले जाईल यांसारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर अधिक विचार आणि चर्चा होण्याची गरज आहे..Premium|Narcissism: नार्सिसिझम म्हणजे काय.? नागरिकांच्या मनात काय आहे?डिएलाच्या माध्यमातून सरकारने 'शुद्धता' आणि प्रामाणिकतेचा विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा प्रयोग काहींना आशादायक वाटतो; तर काहींना केवळ 'दिखावा' वाटतो. लोकांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत आणि ते योग्य आहेत. राजकारणी त्यांच्या कठीण निर्णयांची जबाबदारी टाळण्यासाठी, डिएलासारख्या मशीनचा वापर करत आहेत का, अशी शंका लोकांना आहे. जर डिएलाने चुकीचे निर्णय घेतले; तर त्याचे नुकसान कोण भरून देणार? तसेच, डिएलाला दिलेला डेटा (माहिती) चुकीचा असेल, तर प्रशासनात गोंधळ वाढेल आणि पारदर्शकता कमी होईल, असेही काही जण म्हणत आहेत. या शंकांचे निरसन करणे अत्यंत आवश्यक आहे, जेणेकरून नागरिकांचा विश्वास टिकून राहील आणि हा प्रयोग यशस्वी होईल. सरकारने या सर्व प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे देऊन लोकांच्या मनात असलेला संशय दूर करायला हवा.अल्बानियाचा प्रयोग : जगाचे लक्षसध्या, डिएला अल्बानियाच्या सरकारी व्यवहारात पूर्णपणे समाकलित झालेली नाही. सरकारने सुरुवातीला तिचा वापर मर्यादित ठेवला आहे - नगर परिषद स्तरावर, लहान प्रकल्प आणि निविदा मानकीकरणासारख्या कामांसाठीच ती वापरली जात आहे. यामुळे सरकारला या प्रणालीची कार्यक्षमता तपासण्याची आणि आवश्यक सुधारणा करण्याची संधी मिळत आहे. अल्बानिया सरकारचे भविष्यकालीन ध्येय देशातील सर्व ८३ मंत्रालयांसाठी अशाच एआय प्रणाली विकसित करण्याचे आहे. मात्र, हे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट कधी साध्य होईल आणि त्यासाठीचे नियम व तपशील काय असतील, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. सरकार यासंदर्भात विचारपूर्वक आणि क्रमाक्रमाने पुढे वाटचाल करत आहे.जगभरातील प्रसारमाध्यमे या प्रयोगाला एक ऐतिहासिक पाऊल मानत आहेत. अनेक देश आपल्या प्रशासनात सुधारणा घडवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास उत्सुक आहेत. त्यामुळे अल्बानियाच्या या प्रयोगावर त्यांची बारीक नजर आहे. या प्रयोगातून मिळणारे अनुभव आणि धडे इतर देशांसाठी निश्चितच उपयुक्त ठरू शकतात, ज्यामुळे प्रशासकीय सुधारणांसाठी एक नवीन दिशा मिळेल. अल्बानियाचा हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास, तो जागतिक स्तरावर प्रशासकीय तंत्रज्ञानामध्ये एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो..तंत्रज्ञान, कायदा आणि समाज यांचा समन्वयतंत्रज्ञान, कायदा आणि समाज यांच्यात योग्य समन्वय साधणे अत्यंत आवश्यक आहे. केवळ तंत्रज्ञानावर आंधळा विश्वास ठेवल्यास, नागरिकांचे लोकशाहीवरील नियंत्रण कमी होऊ शकते. त्यामुळे प्रशासकीय पारदर्शकता वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा योग्य आणि विचारपूर्वक वापर करणे गरजेचे आहे. आपल्याला हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे, की सरकारी यंत्रणेतील अपारदर्शकता, गुंतागुंतीचे नियम आणि मानवी चुकांमुळे सामान्य माणसाला नाहक त्रास सहन करावा लागतो. एआय प्रणालीच्या माध्यमातून सरकार नागरिकांचा विश्वास परत मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे; परंतु प्रशासकीय कार्यात माणसाच्या विवेकाचा आणि नैतिक मूल्यांचा सहभाग नेहमीच महत्त्वाचा असेल. कारण नैतिकता, सहानुभूती आणि सामाजिक न्याय हे मानवी निर्णयक्षमतेचे अविभाज्य भाग आहेत आणि ते कोणत्याही तंत्रज्ञानाने पूर्णपणे बदलले जाऊ शकत नाहीत. अखेरीस अल्बानियाचा हा प्रयोग यशस्वी होईल की नाही, हे आताच सांगणे कठीण आहे. परंतु, तंत्रज्ञान, समाज आणि कायद्याच्या योग्य संयोगाने आपण एक चांगला, पारदर्शक आणि न्यायपूर्ण समाज निर्माण करू शकतो, यात शंका नाही. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास, तो केवळ अल्बानियासाठीच नव्हे; तर संपूर्ण जगासाठी एक आदर्श निर्माण करू शकेल.. 