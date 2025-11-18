Premium|Diella AI Minister Albania : डिएलाच्या निमित्ताने आदर्शाचे नवे पाऊल

प्रीमियम आर्टिकल

AI in public administration : अल्बानियाने सप्टेंबर २०२५ मध्ये भ्रष्टाचारावर मात करण्यासाठी 'डिएला' या कृत्रिम बुद्धिमत्तेला मंत्रिमंडळात स्थान दिले. ही जीपीटी मॉडेलवर आधारित प्रणाली सरकारी निविदा आणि कागदपत्रे तपासण्याचे काम करते.
सप्टेंबर २०२५ मध्ये अल्बानियाने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले, ज्यामुळे जगभरात खळबळ उडाली. या देशाने आपल्या मंत्रिमंडळात ‘डिएला’ नावाच्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेला (एआय) मंत्रिपद दिले! हा निर्णय केवळ धाडसी नव्हता; तर प्रशासकीय सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाकांक्षी आणि दूरदृष्टीचा प्रयत्न होता. अल्बानियामध्ये अनेक वर्षांपासून भ्रष्टाचाराची समस्या होती, ज्यामुळे देशाच्या विकासाला खीळ बसली होती आणि नागरिकांचा सरकारवरील विश्वास उडाला होता. त्यामुळे सरकारने या समस्येवर मूलभूत बदल करण्याची गरज ओळखली. डिएलाच्या माध्यमातून प्रशासनात पारदर्शकता आणणे, निर्णयप्रक्रिया जलद करणे आणि नागरिकांसाठी सुलभ सेवा निर्माण करणे हे सरकारचे ध्येय आहे.

