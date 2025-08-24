Premium| Albert Ekka: १९७१ च्या युद्धात प्राणांची पर्वा न करता अल्बर्ट एक्काने शत्रूचा पराभव केला. त्यांचा पराक्रम आजही सैनिकांना प्रेरणा देतो

मेजर मोहिनी गर्गे – कुलकर्णी (निवृत्त)mohinigarge2007@gmail.comलष्करी इतिहासातल्या काही लढाया भूभागावरून ओळखल्या जातात, तर काही मात्र आपल्या प्राणासह सर्वस्व समर्पित करणाऱ्या वीरांच्या नावाने अमर होतात! ‘राष्ट्र प्रथम’ या मंत्राचं मूर्तिमंत उदाहरण असणाऱ्या या लढाया म्हणजे येणाऱ्या अनेक पिढ्यांसाठी स्फूर्तीचा अखंड स्रोतच! १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धातली गंगासागरची लढाई अशाच एका वीर योद्ध्याच्या नावाने प्रसिद्ध आहे. हा परमवीर म्हणजे लान्सनायक अल्बर्ट एक्का! पेटलेला ईशान्य १९७१ चं वर्ष! ईशान्येकडे फोफावणाऱ्या दहशतवादाचा बंदोबस्त करण्यासाठी भारतीय सैन्याच्या अनेक मोहिमा आकार घेऊ लागल्या. प्रत्यक्ष युद्धाला तोंड फुटलं. या युद्धादरम्यान १४ गार्ड्स बटालियनला एक अत्यंत महत्त्वाचं कार्य सोपवण्यात आलं. ते म्हणजे - गंगासागर येथील शत्रूच्या मजबूत तटबंदी असलेल्या चौकीवर ताबा मिळवणं. ही चौकी तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानातील (आता बांग्लादेश) ब्राह्मणबारिया जिल्ह्यात अगरताळपासून ६ किलोमीटर दूर पश्चिमेला होती. ढाक्याला जोडणाऱ्या एका प्रमुख रेल्वेमार्गावर असलेल्या या शत्रूच्या ठिकाणाला सामरिक दृष्टीने खूप महत्त्व होतं. ९ वर्षांचा अनुभव गाठीशी असलेला अल्बर्ट तिथे सज्ज झाला!.बालपण आणि प्रवासलान्सनायक अल्बर्ट एक्काचा जन्म २७ डिसेंबर १९४२ रोजी (आताच्या झारखंड राज्यात) गुमला जिल्ह्यातील झारी गावात झाला. ज्युलियस आणि मरियम एक्का यांच्या या मुलाचे पाय पाळण्यातच दिसत होते. अत्यंत काटक असा हा आदिवासी कुटुंबातला मुलगा घनदाट जंगलात मनसोक्त हिंडत असे, शिकार करत असे. निसर्ग जणू त्याचं घरच! अत्यंत चपळ अशा त्या देहाला कशाचीच भीती नाहीच मुळी. त्याला साहसाचं जन्मजात वेड होतं. लहानपणापासूनच त्याने उराशी बाळगलेलं स्वप्नं होतं की, सैनिक होऊन लढाईवर जायचं! आणि तो दिवस खरोखर आला! वयाच्या विसाव्या वर्षी मेकॅनाईज्ड इन्फंट्री अर्थात् सशस्त्र (यांत्रिक) पायदळात, ‘ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स’च्या १४ व्या बटालियनमध्ये तो रुजू झाला. पट्टीचा खेळाडू असणाऱ्या अल्बर्टला सैन्यात चांगली संधी मिळाली. हॉकीमध्ये त्याने विशेष कामगिरी करून दाखवली. खेळातली संघभावना, स्वतःला झोकून देत काम करण्याची समर्पित वृत्ती, शिस्त यांची कास धरत तो एक निष्ठावान सैनिक म्हणून घडला..सैनिकातला ‘साधा माणूस’अल्बर्टच्या वरिष्ठांनी सांगितलेल्या काही आठवणींप्रमाणे, अतिशय शांत आणि अंतर्मुख स्वभावाचा अल्बर्ट आपल्या कामात व्यग्र असे. या नादात आपण गणवेश कसा घातला आहे, बेल्ट व्यवस्थित आहे की नाही? अशा गोष्टींचं भान त्याला राहतच नसे. वरिष्ठांनी सांगितल्यावर त्याला पुन्हा पुन्हा बेल्ट नीट लावावा लागत असे. दुर्गम भागात आजूबाजूच्या प्रवाहातले खेकडे पकडून आणायचे आणि त्यांना भाजून, तिखट-मीठ लावून खाणं हा त्याचा आवडता छंद होता. त्याचा निशाणा जबरदस्त होता. राहणीमान साधं असलं तरी एक दिवस या सैनिकाने भारताच्या अत्युच्च पदकावर आपलं नाव कोरलं!गोळी लागल्यावरही छावणी ताब्यातईशान्येकडचा हा भाग प्रचंड दलदलीचा होता. अगदी गुडघ्यापर्यंतच्या दलदलीत पाय फसल्याने चालत जाण्यापेक्षा रेल्वे ट्रॅकच्या शेजारून पुढे कूच करायचं ठरलं. हा रेल्वे ट्रॅक ८-१० फूट उंचीवर होता. अल्फा कंपनी उजवीकडे, तर ‘ब्रावो’ डावीकडे अशी रचना होती. लान्सनायक गुलाब सिंह आणि अल्बर्ट एक्का सगळ्यात पुढे होते. पाकिस्तानी सैन्य दिसताच त्यांच्यावर आक्रमण करायचं असे आदेश होते. सुरुवातीला पेट्रोलिंग करताना आढळून आलं की, रेल्वे ट्रॅकच्या या परिसरात पाकिस्तानी सैनिक फिरत त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या हल्ल्याचा अंदाज नव्हता.आपल्या सैन्याने हे ओळखलं की, तिथे कोणत्याही प्रकारचे सुरुंग पेरलेले नव्हते. त्यांनी ट्रॅकच्या बरोबर पुढे जात रहाण्याचा निर्णय घेतला. कंपनी कमांडर मेजर ओ.पी. कोहली होते. पुढे जात असताना आपल्या एका सैनिकाचा पाय पाकिस्तानने लावलेल्या ट्रीप वायरवर पडला. आकाशात अचानक उजेड चमकला. त्यात दिसलं, जिथे अल्बर्ट एक्का उभा होता, तिथून ४० फुटांवर पाकिस्तानी छावणी होती. तिथे त्यांचे सैनिक तैनात होते. उजेड दिसताच पाकिस्तानी सैनिकाने विचारलं, ‘‘कोण आहे तिकडे...?’’ अल्बर्ट त्वेषाने गरजला, ‘‘तुझा बाप!’’ क्षणाचाही विलंब न करता, अत्यंत चपळाईने पुढे जात अल्बर्टने त्याच्या पोटात संगीन खुपसली. तिथेच मागे आणखी ४ सैनिक होते. त्यांनी ‘लाइट मशीन गन’मधून गोळीबार सुरू केला. अल्बर्टच्या दंडाला गोळी लागली, पण ती छावणी मात्र भारती सैन्याने ताब्यात घेतलीच!.सैनिकी बाणापाकिस्तानी सैन्य अधिक पुढे येताच आपलं सैन्य तुटून पडलं. दोन्ही कंपन्या वेगळ्या झाल्या. अल्बर्ट अगदी वाघासारखा लढत होता. मेजर कोहली त्याच्या बरोबर होते. तेवढ्यात आणखी एक गोळी आली आणि तिने थेट अल्बर्टच्या मानेचा वेध घेतला. अगदी मर्मस्थानी बसली. त्या आघाताने अल्बर्ट जोरात खाली पडला. आश्चर्य म्हणजे, तशाही अवस्थेत तो वीर उठून उभा राहिला आणि मेजर कोहली यांच्याबरोबर पुढे चालू लागला. इकडे भारतीय सैन्य रेल्वे सिग्नल इमारतीपर्यंत पोहोचलं. तिथून पाकिस्तानी सैन्य लाइट मशीन गनने गोळ्यांचा वर्षाव करत होतं. त्या मशीन गनला शांत करणं अत्यंत गरजेचं होतं. त्याच वेळी भारतीय सैनिकाचं मूर्तिमंत शौर्य व सैनिकी बाणा बघायला मिळाला.वेदनेवर मात करत आगेकूचकाळरात्र हळूहळू पुढे सरकत होती. भोवती किर्र अंधार. कुठे टोचणारे खडे, कुठे खुपणारं कोरडं गवत, कुठे अंगावर चढणाऱ्या जंगली मुंग्या! युद्धभूमीच ती! तिथल्या कथा रम्य असतात परंतु, प्रत्यक्षात मात्र ती भीषण असते. अल्बर्टचा हात स्वतःच्या मानेकडे गेला. हाताला काही तरी ओलं लागलं... ते काय? दिसायला काही मार्ग नव्हता. मग जाणवलं, ते भळभळ वाहणारं रक्त होतं! ओला हात पॅंटला पुसून तो पुढचा विचार करू लागला..मोहीम फत्तेसगळं बळ एकवटून अल्बर्टने पुन्हा एकदा रायफल घट्ट धरली. पहाटेची चाहूल लागली. सरपटत तो पुढे निघाला. सरपटताना गोळी लागलेला हात जसा अंगाखाली यायचा, तशी वेदनेची एक भयंकर कळ अंगात उठत होती. गळ्याला लागलेल्या गोळीमुळे वाहणारं रक्त ओघळत होतं. त्याही अवस्थेत कुठेही न थांबता रेल्वे सिग्नल इमारतीच्या दिशेने तो पुढे जातच होता. 'हँड ग्रेनेड'ची पिन काढून त्याने तो इमारतीकडे भिरकावला. त्याच्या स्फोटाने पाकिस्तानी सैन्याचं धाबं दणाणलं. तिथे असणाऱ्या एका जुन्या शिडीवरून लंगडत तो वर चढला. खिडकीमधून आत उडी घेतली. केवढी ही ताकद! संगीन खूपसत एकेकाला तो बाजूला सारू लागला. चेहऱ्यावर उडालेलं रक्त पुसत आणखी पुढे गेला. लढता लढता मेजर कोहली १० फुटांवरून हे दृश्य बघत होते. विलक्षण अभिमान त्याच्या चेहऱ्यावरून ओसंडत होता! आता तो लवकरच बाहेर येईल आणि मी त्याला मिठी मारीन असं त्यांना वाटत होतं, पण तेवढ्यात अल्बर्ट शिडीवरून उतरताना खाली पडला आणि त्याचे प्राण गेले. देशासाठी त्याने आपल्या प्राणांचं बलिदान दिलं.विजयाची मुहूर्तमेढगंगासागरमध्ये पराभव झाल्यामुळे शत्रूंना अखौरामधून माघार घ्यावी लागली. त्यामुळे भारतीय सैन्याला ढाक्याकडे मार्गक्रमण सुरू ठेवता आलं. मात्र, या लढाईदरम्यान, लान्सनायक अल्बर्ट एक्काला वीरमरण आलं. भारतीय सैन्याच्या सर्वोच्च परंपरेचा पाईक म्हणून त्याच्या युनिटचं ब्रीदवाक्य 'पहला हमेशा पहला' हे तो प्रत्यक्षात जगला!अल्बर्ट एक्का यांच्या असामान्य शौर्यासाठी आणि निःस्वार्थ त्यागासाठी, त्यांना मरणोत्तर 'परमवीर चक्र' - भारताचा सर्वोच्च लष्करी सन्मान प्रदान करण्यात आला. त्यांचं धैर्य आणि समर्पण हे सैनिक आणि देशभक्तांच्या अनेक पिढ्यांसाठी चिरंतन प्रेरणादायी आहे. भारताचं स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी असे किती वीर अंतिम श्वासापर्यंत लढले. त्यांच्यासाठी आपले हात सदैव जोडलेले राहतील! जय हिंद! 