Premium| Voter Roll Controversy: डिजिटल युगातही मतचोरीचे आरोप?

सुनील चावकेलोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि भारतीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार सध्या गेल्या वर्षी पार पडलेल्या लोकसभा आणि होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या मतदारयाद्यांच्या बेरीज-वजाबाक्यांच्या खेळात एकमेकांना आव्हाने देत, परस्पर कुरघोड्या करण्यात व्यस्त आहेत. ज्ञानेशकुमार यांना बळ लाभले आहे ते केंद्रातील सत्ताधारी भाजप आणि २०२३ साली संसदेने संमत केलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य आयुक्तांच्या कायद्याचे. राहुल गांधी यांना बळ लाभू पाहात आहे ते जनतेच्या न्यायालयाचे. कालांतराने ज्ञानेशकुमार यांना कायद्याने लाभलेल्या अधिकारांना मर्यादा येऊन या खेळाला भाजप विरुद्ध काँग्रेसप्रणित ‘इंडिया आघाडी’ आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी असे राजकीय युद्धाचे स्वरूप येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांतील मतदारयाद्यांमध्ये होत असलेले गैरप्रकार आणि बिहारमधील विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या (एसआयआर) मोहिमेविरुद्ध देशाच्या इतिहासात कधी नव्हे ते तीनशे खासदार निवडणूक आयोगाचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले. पण या अभूतपूर्व प्रकारांची संवेदनशीलपणे दखल घेण्याचे तसेच समोरासमोर चर्चेसाठी निमंत्रित करण्याचे सोडून ज्ञानेशकुमार यांनी त्यांच्यापेक्षा वरच्या पदावर असलेल्या राहुल गांधींना धमकावण्याचा पवित्रा घेतला आहे. राहुल गांधींनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याऐवजी ते जेवढा गंभीर आरोप करतील, तेवढेच सणसणीत प्रत्युत्तर देण्याचा धमकीवजा युद्धखोरीचा इशारा ज्ञानेशकुमार देत आहेत. .निवडणूक आयोगाच्या इतिहासात आजवर कोणत्याही मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी एवढी आढ्यता दाखवली नाही. दोन दशकांपूर्वी, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त लिंगडोह यांचा निवडणूक जाहीरसभांमध्ये ‘जेम्स मायकेल लिंगडोह’ असा धर्मवाचक उपरोधिक उल्लेख केला जात होता. पण लिंगडोह यांनी कधी राजकीय नेत्यांना धमकावण्याचे औद्धत्य दाखवले नाही. ते आपले अधिकार आणि मर्यादांचे भान ठेवून काम करीत राहिले. देशातील घटनात्मक पदांच्या उतरंडीमध्ये लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याचे स्थान केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री आणि माजी पंतप्रधानांसह सातव्या क्रमांकावर आहे. .मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे स्थान ९ (अ) म्हणजे नवव्या क्रमांकावर असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींपेक्षा खाली आहे. राहुल गांधी यांनी बंगळूर मध्य लोकसभा मतदारसंघातील महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्रात एक लाख २५० बोगस मतदारांसंबंधातील सर्वच आरोप बिनबुडाचे आहेत असे मानले तरी त्यांच्या आरोपांना मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी आतापर्यंत दिलेल्या टोलवाटोलवीच्या उत्तरांमुळे संदिग्धता निर्माण झाली आहे. राहुल गांधी जनतेत जाऊन हे आरोप करीत असल्यामुळे त्यांना देशभरातून समर्थनही मिळत आहे. पत्रकार परिषदेला सामोरे जाताना मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार आपल्या एकूणच शिरजोरपणाच्या वृत्तीमुळे सर्वसामान्यांचा मोठ्या प्रमाणावर रोष ओढवून घेत आहेत. एवढेच नव्हे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह बहुतांश सत्ताधारी नेत्यांशी संबंधित समाजमाध्यमांच्या प्लॅटफॉर्म्सवरही या रोषाची लागण झालेली दिसत आहे. त्याचे कारण ज्ञानेशकुमार यांची मुख्य निवडणूक आयुक्तपदामुळे अहंकाराच्या सीमारेषेवर पोहोचलेली अनावश्यक आक्रमकता..मतदान गैरमार्गाचा प्रवास जुनाचभारतातील निवडणुका आणि त्या जिंकण्यासाठी होणारा गैरमार्गांचा अवलंब हा विषय देशातील लोकशाहीच्या जन्माइतकाच जुना आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी सहजासहजी लक्षात येणार नाही अशा कल्पक गैरमार्गांचा वापर करण्याचे तंत्र भारतात नवे नाही. निवडणुका जिंकण्यासाठी आवश्यक असलेल्या हरतऱ्हेच्या गैरप्रकारांचा अवलंब करण्यात राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षही कधी मागे राहिलेले नाहीत. ज्यांच्यापाशी गुंडगिरी करण्याची क्षमता नाही ते मतदारांना आर्थिक प्रलोभनांद्वारे पैशाला कल्पकतेची जोड देऊन निवडणुका जिंकण्याचा प्रयत्न करतात. ज्यांच्यापाशी पैसा नाही, अशा राज्यांमध्ये गुंडगिरीच्या माध्यमातून दहशत निर्माण करुन निवडणुका जिंकल्या जातात. जिथे पैसा आणि बळ मर्यादित स्वरुपात आहे, त्या राज्यांमधील निवडणुकांमध्ये प्रतिस्पर्धी पक्षांना जिंकण्याची समान संधी असते. .अनेकदा भावनात्मक मुद्यांवर जनभावनेच्या लाटेवर स्वार होत मिळालेल्या विजयानंतर सत्ता सहजतेने टिकवणे शक्य होत नाही. अशावेळी साम-दाम-दंड-भेदाच्या नावाखाली हातात असलेल्या सत्तेचा वापर करुन भ्रष्ट मार्गांनी निवडणुका जिंकण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा सर्व प्रकारच्या भ्रष्ट तंत्राची सुरुवात कदाचित पंडित नेहरुंच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या १९५२ सालच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासूनच झाल्याचा दावा भाजप नेते करीत आहेत, तर निवडणुकांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या भ्रष्ट तंत्राची ‘डिस्कव्हरी’ अलीकडेच झाल्याचे राहुल गांधी भासवत आहेत. .भारताचे डिजिटल युगात पदार्पण होईपर्यंत म्हणजे २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत सर्व प्रकारच्या भ्रष्ट मार्गांनी निवडणुका जिंकण्याचे काम विनासायास सुरु होते. उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल यासारख्या राज्यांमध्ये निवडणुकांमध्ये मतदानकेंद्रे बळकावून सर्वांदेखत मतांची दरोडेखोरी होत होती, तर आर्थिकदृष्ट्या संपन्न राज्यांमध्ये ती जनतेच्या नजरेत भरणार नाही अशा सुप्त आर्थिक प्रलोभनांनी मते मिळविली जात होती. बुद्धिवंतांच्या पश्चिम बंगालमध्ये ‘ईव्हीएम’च्या डिजिटल युगातही ठराविक अंतराने रांगेत उभे राहून डाव्या पक्षांचे कार्यकर्ते अंगठ्याला उग्र गंध असलेले अत्तर लावून ईव्हीएमचे बटण दाबायचे आणि तेच बटण रांगेतल्या इतर मतदारांनी दाबले की नाही याची मतदानकेंद्रांबाहेर त्यांच्या अंगठ्याचा वास घेऊन शहानिशा करायचे. प्रलोभनाने किंवा धाकदपटशाने वश केलेल्या मतदारांनी आपल्याला हवे तसे मतदान केले की नाही याची शहानिशा करण्याची ही पद्धत परिणामकारक होती. पण ‘दृश्य’ स्वरुपातली असल्यामुळे त्याची व्याप्ती मर्यादित होती. बिहार आणि उत्तर प्रदेशात मतदान केंद्रेच बळकावून मते ‘छापली’ जायची..मतपेटी ते ईव्हीएमः भ्रष्टमार्ग सुरूच‘ईव्हीएम’च्या आगमनामुळे मतांची चोरी थांबली नाही, तर तिला अदृश्य असे डिजिटल आवरण म्हणजेच ‘आधुनिक रूप’ लाभले. ‘ईव्हीएम’मध्ये जमा झालेली मतेच कोणाला कळणार नाही आणि दिसणार नाही, अशा अदृश्य पद्धतीने चोरी केली जात असल्याचे आरोप होऊ लागले. कुठल्याही निवडणुकीत रिंगणात असलेले प्रमुख दोन-तीन उमेदवार वगळता अन्य उमेदवारांच्या खात्यात पाच ते दहा टक्के मते जातात. पण अशा मतांचीही ‘पाकिटमारी’ होत असल्याचे आरोप अनामत रक्कम गमावणारे हौसे-गवसे-नवसे उमेदवार करु लागले. .दोन दशकांपूर्वी निदान लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांमध्ये काय होणार याचा अंदाज निवडणूक प्रचारादरम्यानच्या सुप्त अंतर्प्रवाहातून यायचा. त्याआधारे ओपिनियन आणि एक्झीट पोलमधून निकालांचे अंदाज व्यक्त व्हायचे. जिथे मतदान केंद्रे बळकावली जायची, अशा मतदारसंघांच्या निकालांचाही या अंदाजांमध्ये समावेश असायचा. पण गेल्या काही वर्षांपासून अनेकदा वारे ज्या दिशेने वाहताना दिसतात, त्याच्या नेमक्या विरुद्ध दिशेने निवडणुकांचे निकाल लागताना दिसतात. मतदान पूर्व सर्वेक्षणाचे (ओपिनियन पोल) अंदाज, मतदानोत्तर सर्वेक्षणाचे (एक्झीट पोल) अंदाज आणि अंतिम निकाल यात अनेकदा मोठी विसंगती आढळून येते. .त्यामुळे अनेक नावाजलेल्या निवडणूक शास्त्राचे अभ्यासक (सेफॉलॉजिस्ट) आणि निवडणूक तज्ज्ञांचे अंदाज ईव्हीएमच्या डिजिटल युगाने मोडीत काढले आहेत. गेल्या वीस वर्षांमध्ये मतपेट्या ते ईव्हीएम असा मतदानाच्या प्रक्रियेचा प्रवास झाला असला तरी गैर आणि भ्रष्ट मार्गांनी निवडणुका जिंकल्या जात असल्याचे आरोपांना पूर्णविराम लागण्याऐवजी ते आणखीच वाढले आहेत. नेहरुंच्या काळात मतपेट्यांमध्ये नायट्रिक अॅसिड टाकून त्यातील मतपत्रिकाच नष्ट केल्या जायच्या असा आरोप भाजपकडून केला जातो, तर आज मतदानानंतर मूळ ईव्हीएमच्या जागी मतमोजणीच्या वेळी पूर्णपणे बॅटरी चार्ज असलेली दुसरीच ईव्हीएम अवतरते, असा आरोप विरोधी पक्ष करतात..तंत्रज्ञानातही गैरमार्गाची घुसखोरीमतदारयाद्यांमध्ये विशिष्ट पक्षधार्जिण्या मतदारांची नावे घुसडणे, त्यासाठी पररराज्यांतील लोकांना मतदार बनविणे, प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षांच्या मतदारांची नावे वगळणे, बोगस मतदारांची संख्या वाढविणे, त्यांना एकाच दिवशी अनेक मतदान केंद्रावर मतदान करणे शक्य व्हावे म्हणून बोटावर लावली जाणारी शाई साह्याने क्षणार्धात पुसली जाईल अशा विशिष्ट रसायनाचा वापर करणे, मतदानाच्या आदल्या रात्री विरोधकांच्या मतदारांचे खिसे गरम करुन त्यांच्या बोटांना शाई लावून नकारात्मक मते निष्प्रभ करणे, मतदान केंद्रांमध्ये विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधींची निवड करणे आणि किंवा प्रलोभनांनी वश करुन त्यांची पक्षनिष्ठा पातळ करणे, मतमोजणीचा कल विरोधात जात असेल तर अचानक काही तासांसाठी वीज पुरवठा खंडित करणे, पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याची प्रतिष्ठा पणाला लागलेल्या निवडणुकीच्या मतमोजणीत जिल्हाधिकाऱ्यावर दबाव आणून निकाल बदलणे, विरोधी पक्षांमधील दिग्गज, पण त्रासदायक ठरलेल्या नेत्यांचा पराभव घडवून आणणे आणि त्याचवेळी विरोधी पक्ष व पर्यायाने लोकशाही ‘जिवंत’ ठेवण्यासाठी सत्ताधीशांच्या आवडत्या विरोधकांच्या विजयाला हातभार लावणे, अशा अनेक पद्धतींनी निवडणुका लढल्या जातात..बनावट मतदारयाद्यांवरून रणकंदनकेंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपची सत्ता आल्यापासून चुरशीने लढल्या गेलेल्या अटीतटीच्या निवडणुकांचे निकाल अनपेक्षित लागल्यानंतर त्याचे खापर ईव्हीएम आणि आता मतदारयाद्यांवर फोडले जात आहे. ईव्हीएमचा वादग्रस्त विषय मागे पडून आता मतदारयाद्यांमध्ये लाखोंच्या संख्येने बोगस नावे घुसडून निवडणुका जिंकल्या जात असल्याच्या मुद्यावरुन रणकंदन सुरु झाले आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या झारखंड, हरियाना, महाराष्ट्र, जम्मू आणि काश्मीर आणि दिल्ली अशा पाच विधानसभा निवडणुकांमध्ये गैरमार्गांनी मतदारयाद्या फुगविण्याच्या पॅटर्नची सुरुवात झाल्याचा काँग्रेससह ‘इंडिया आघाडी’तील बहुतांश पक्षांचा आरोप आहे. .निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारयाद्या फुगविण्याच्या पॅटर्नवरुन घुमजाव करण्यासाठी दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत बांगलादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी घुसखोरांना मतदारयाद्यांमधून हुसकावून लावण्याच्या नावाखाली मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे वगळण्यात आली. ३३ महिने मुख्य निवडणूक आयुक्त राहिलेले राजीवकुमार यांच्या वादग्रस्त कारकीर्दीला या निवडणुकीने विराम दिला. त्यांचे सहकारी ज्ञानेशकुमार ४७ महिने मुख्य निवडणूक आयुक्तांची भूमिका बजावून एकोणविसाव्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी २६ जानेवारी २०२९ रोजी निवृत्त होतील. .दिल्लीत मतदार याद्यांमधून नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेला मतदारयाद्या शुद्ध करण्याचे नाव देत राजीवकुमार यांचा ‘वसा’ ज्ञानेशकुमार यांनी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आक्रमकपणाने पुढे राबविण्याचा संकल्प सोडला आहे. मृत, गैरहजर आणि कायमचे स्थलांतरित अशा तीन श्रेण्यांमध्ये ज्ञानेशकुमार यांच्या निवडणूक आयोगाने ६५ लाखांहून अधिक मतदारांची नावे वगळून बिहारच्या निवडणुकीसाठी याद्या ‘शुद्ध’ केल्या आहेत. अंतिम याद्या जाहीर होतील तेव्हा हा आकडा कदाचित एक कोटीच्या घरात जाण्याची भीती विरोधी पक्ष व्यक्त करीत आहेत..निवडणूक आयोगाची कर्तव्यात कसूरमतदार आणि राजकीय पक्ष हे कोणत्याही निवडणुकीत मुख्य भागधारक असतात, तर निवडणूक आयोग तटस्थ पंचाचे काम बजावत असतो. मतदार आणि निवडणूक लढणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या आक्षेपांचे निराकरण करुन मुक्त, निःपक्ष वातावरणात निवडणुका पार पाडणे हे निवडणूक आयोगाचे आद्यकर्तव्य. ते बजावण्यात सध्याचा निवडणूक आयोग कमी पडत असल्याचे आता अवघा देश अनुभवत आहे. राहुल गांधी आणि काँग्रेसने हरियाना आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांच्या मतदारयाद्या मशीन रिडेबल (डिजिटल) स्वरुपात मिळाव्यात, अशी आयोगाकडे मागणी केली. त्याचबरोबर या दोन्ही राज्यांमधील मतदानाचे सीसीटीव्ही फूटेजचीही मागणी केली. .निवडणूक आयोगाला काहीच लपवायचे नसेल तर काँग्रेस हा देशातील मुख्य आणि जबाबदार प्रतिस्पर्धी पक्ष असून तो मतदारयाद्या आणि सीसीटीव्ही फूटेजचा दुरुपयोग करणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र घेऊन राजीवकुमार आणि ज्ञानेशकुमार यांना ती मागणी पूर्ण करता आली असती. पण मशीन रिडेबल मतदारयाद्यांमध्ये झालेले हरतऱ्हेचे गैरप्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करुन उघड होऊ शकतात. तीच गोष्ट सीसीटीव्ही फूटेजलाही लागू होते. सीसीटीव्ही फूटेजच्या विश्लेषणातून कोणत्या व्यक्तीने, किती मतदानकेंद्रांवर मतदान केले, हेही उघड होणार आहे. मतदारयाद्या आणि सीसीटीव्ही फूटेजच्या दुरुपयोगाऐवजी मतदानादरम्यान झालेले गैरप्रकार उघड होण्याची भीती तर निवडणूक आयोगाला वाटत नाही? .विधानसभा निवडणुकांमध्ये झालेल्या गैरप्रकारांवर संबधित उमेदवारांनी ४५ दिवसात आक्षेप घेतले नाही तर निवडणुकीशी संबंधित संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डेटा ४५ दिवसांनंतर नष्ट करण्याचे आदेश देताना निवडणूक आयोगाला कशाची भीती वाटते? हा डेटा नष्ट करण्याऐवजी अमर्याद क्षमता असलेल्या क्लाऊड सर्व्हरवर का साठवला जाऊ नये?सीसीटीव्ही फूटेज बघायला ३६०० वर्षे लागतील, असे तारे राजीवकुमार यांनी तोडले, तर सीसीटीव्ही फूटेजमुळे आया-बहिणींच्या खासगीपणाला धक्का बसेल, असा केविलवाणा तर्क याच आयाबहिणींची मतदानासाठी रांगेत लागलेली छायाचित्रे आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणाऱ्या ज्ञानेशकुमार यांनी दिला..Premium| Balochistan Liberation Army: बलुचिस्तानच्या प्रश्नातून अमेरिकेने पाकिस्तानला पुन्हा जवळ केले, यामागचा हेतू भारतावर दबाव टाकणे हा आहे.भारतीय निवडणूक आयोगाची प्रतिष्ठा जगभरात आहे. त्यावर प्रश्नचिन्ह लावणारे राहुल गांधी बेजबाबदार असतील तर तेवढेच बेजबाबदार आपणही आहोत, हे राजीवकुमार आणि ज्ञानेशकुमार यांनी त्यांच्या हास्यास्पद युक्तिवादाने दाखवून दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही राजीवकुमार निवडणूक रोख्यांची माहिती प्रसिद्ध करण्याचे शेवटपर्यंत टाळत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशाचा दणका दिला तेव्हा कुठे बिहारच्या मतदारयाद्यांतून नाव वगळलेल्या ६५ लाखांहून अधिक मतदारांची नावे मशीन रिडेबल स्वरुपात प्रसिद्ध करण्याचा ज्ञानेशकुमार यांचा नाईलाज झाला..Premium| US Tariffs: टॅरिफमुळे भारताला ३५ अब्ज डॉलर्सचं नुकसान होवू शकतं. हे ३ उपाय भारताला या संकटातून वाचवू .'पक्ष-विपक्ष-समकक्ष' असा आविर्भाव आणणारे ज्ञानेशकुमार तटस्थ नाहीत, हे त्यांच्या सहा महिन्यांतील निर्णयांतून आणि कृतीतून दिसून आले आहे. राहुल गांधी यांचे दावे खोटेही असतील तर त्यांना बळ देण्याचे काम पक्षपातीपणा लपवू न शकलेल्या ज्ञानेशकुमारांनी केले आहे. निवडणुकांमधील बेरीज-वजाबाक्यांच्या खेळाची सूत्रे निवडणूक आयोगाच्या हातून निसटून जायला वेळ लागणार नाही, याची राजकीय रणांगणावर सुरु झालेल्या मोर्चेबांधणीतून दिसत आहे. 