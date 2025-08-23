Premium| Election Commission's Credibility: निवडणूक आयोग सत्ताधारी पक्षाच्या 'हातातली बाहुली' बनली आहे का?

अॅड. श्रीनिवास बिक्कडदेशात सध्या सर्वांत जास्त निवडणूक आयोग आणि मतचोरीची चर्चा आहे. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या भारताच्या एकूणच प्रतिमेला त्यामुळे मोठा धक्का बसला आहे. निवडणुकीत काही ठिकाणी गैरप्रकार झाल्याच्या घटना पाहिलेल्या आहेत, पण निवडणूक आयोगच सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल असे काम करत असेल तर त्या निवडणुका हा केवळ ‘फार्स’ आहेत का, असा प्रश्न जनतेच्या मनात निर्माण झाला आहे. ही परिस्थिती निर्माण होण्यास निवडणूक आयोगच जबाबदार आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२४ अन्वये भारतीय निवडणूक आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. निवडणूक आयोगाला भारतीय राज्यघटनेच्या चार स्तंभांपैकी एक मानले जाते. निवडणूक आयोग ही एक स्थायी घटनात्मक संस्था आहे. .देशातील निवडणुकांसंदर्भातील मार्गदर्शन आणि नियंत्रणाचा अधिकार राज्यघटनेने निवडणूक आयोगाला दिला आहे. मतदारयाद्या तयार करणे, त्यात सुधारणा आणि सर्व पात्र मतदारांची नोंदणी करणे, निवडणुकीचे वेळापत्रक आणि तारीख निश्चित करणे, उमेदवारी अर्जांची छाननी करण्यासह सर्व निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष अन् पारदर्शकरीत्या पार पाडणे ही कामे निवडणूक आयोगाला करावी लागतात.काही काळापासून निवडणुकांच्या निष्पक्ष अन् पारदर्शक प्रक्रियेबाबतच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. निवडणूक आयोगावर एवढा संशय घ्यावा असे वाटण्याचे कारण अगदी स्पष्ट आहे. हे कारण म्हणजे २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुका. .या निवडणुकीत देशातील चित्र सत्ताधारी भाजपाच्या विरोधात होते. सर्व निवडणूकपूर्व चाचण्या व ‘एक्झिट पोल’, प्रसारमाध्यमांतून अन् जनतेतही सत्ताबदल होणार असेच वातावरण होते. पण निकाल मात्र वेगळाच लागला. हा निकाल अनाकलनीय, अविश्वसनीय व आश्चर्यकारक होता अन् ही शंका पाच महिन्यांतच महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनी आणखी अधोरेखित केली. ज्या महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीने लोकसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवले त्यांचे विधानसभेला पूर्ण पानिपतच झाले...अन् येथेच संशय अधिक बळावला..काँग्रेसने महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा अभ्यास केला. त्यावेळी असे लक्षात आले, की मतदारयाद्या अन् मतदानात गडबड आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत, महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत मतदारांची संख्या होती ८.९८ कोटी तर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत या संख्येत नैसर्गिक वाढ ९.२९ कोटी झाली. म्हणजेच पाच वर्षांत ३१ लाख मतदारांची वाढ झाली. परंतु २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर केवळ पाच महिन्यांतच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ही संख्या अचानक ९.७० कोटींवर पोहोचली, म्हणजे तब्बल ४१ लाख मतदार वाढले. शासनाच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील प्रौढांची एकूण संख्या ९.५४ कोटी असताना ९ कोटी ७० लाख मतदार कसे झाले ?.आकडेवारीतील तफावतमतदानाच्या दिवशी संध्याकाळी प्राथमिक मतदानाची टक्केवारी ५८.२२ टक्के होती आणि संध्याकाळी पाचनंतर मतदानासाठी कुठेही मोठ्या रांगा नव्हत्या अन् कुठेही रात्री उशिरापर्यंत मतदान सुरू नव्हते. असे असताना एकाच रात्रीत मतदानाची अंतिम आकडेवारी ६६.०५ टक्के एवढी कशी वाढली? ही तब्बल ७.८३ टक्क्यांची वाढ म्हणजेच ७६ लाखांहून अधिक मतदारांनी सायंकाळनंतर मतदान केले असे दर्शवते. २०२४ ते २०१९ पर्यंत झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मतदानाची प्राथमिक टक्केवारी व अंतिम टक्केवारी यात अर्धा ते एक टक्क्याची तफावत दिसून आली आहे मग २०२४ च्या निवडणुकीच तब्बल ७.८३ टक्के वाढ झालीच कशी? .याला जनमताची चोरी नाही तर काय म्हणायचे?काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने निवडणूक आयोगाकडे जाऊन या संदर्भात लेखी तक्रार दाखल केली आणि ७६ लाख वाढीव मतदानाबद्दल प्रश्न विचारले. कोणत्या मतदारसंघात मोठ्या रांगा लागल्या होत्या याचे ‘सीसीटीव्ही फुटेज’, डिजिटल मतदारयाद्या देण्याची मागणीही करण्यात आली. पण अद्याप निवडणूक आयोग याचे उत्तर देत नाही. काहीही गडबड झालेली नाही एवढेच छापील उत्तर देऊन निवडणूक आयोग जबाबदारी झटकू पहात आहे. निवडणूक आयोग सहकार्य करत नाही, खुलासा करत नाही, माहिती देत नाही हे लक्षात आल्यानंतर काँग्रेसने याचा अभ्यास केला आणि जे समोर आले यातून भयंकर कांड उघड झाले. .राहुल गांधींचेच सत्यकर्नाटकातील महादेवपुरा मतदारसंघात एक लाख २५० मतांची चोरी केल्याचे निदर्शनास आले. मतचोरी ही पाच वेगवेगळ्या प्रकारे केली, हे त्यांनी खुलासेवार सांगितले. एकाच पत्त्यावर मोठ्या प्रमाणात मतदार; एका दोन खोल्यांच्या घरात १५० मतदार, दाखवले पण पाहणी केली असता हे लोक त्या ठिकाणी रहातच नाहीत, पूर्वी कधीही रहात नव्हते हे दिसले. एकाच व्यक्तीचे पाच ते सहा मतदान केंद्रांवर वेगवेगळ्या मतदारसंघांत. ७० वर्षांच्या महिलेची नवमतदार म्हणून नोंदणी नावात आणि छायाचित्रांत फेरफार करून पुन्हा नोंदणी, असे अनेक प्रकार उघड झाले आहेत. महाराष्ट्रातील शिर्डी मतदारसंघात एकाच इमारतीत सात हजार मतदारांची नोंदणी केली, पण त्यांच्याकडे रहिवासी दाखला नाही अन् ते स्थानिकही नाहीत, हेही उघड झाले. .एकाच ‘इपिक नंबर’वर सहा-सहा मतदारसंघांत नावनोंदणी झालेली आहे. पालघर, पनवेलसह राज्यातील अनेक मतदारसंघांतूनही असे प्रकार समोर आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाराणसी मतदारसंघात सुरुवातीला ते पिछाडीवर होते, नंतर काही तास कोणतीच आकडेवारी बाहेर येऊ दिली गेली नाही. अखेर पंतप्रधान मोदी हे एक लाख मतांची विजयी झाल्याचे घोषित करण्यात आले. आम्ही खात्रीने सांगतो वाराणसी मतदारसंघाची आकडेवारी निवडणूक आयोगाने सार्वजनिक करावा म्हणजे कळेल नरेंद्र मोदी कसे जिंकले आहेत. .काँग्रेस नेते अन् लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाची ही ‘पोलखोल’ केल्यानंतर अनेक प्रसारमाध्यमांनी त्याची सत्यता पडताळणी केली अन् जे राहुल गांधी यांनी जे सांगितले ते सत्य आहे हेही अधोरेखित झाले. राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीवरूनच हा घोटाळा उघड केला पण त्यावर कारवाई करणे, खुलासा करणे दूरच निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी यांची पत्रकार परिषद संपण्यापूर्वीच नोटीस बजावली. .आयोगाने राहुल गांधींना माहिती दिली नाही. उलट प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगितले. त्यानंतर दोन दिवसांत भाजपचे नेते अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मतचोरीचे प्रकार दाखवले. ज्या निवडणूक आयोगाने काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांना माहिती दिली नाही त्यांनी भाजप नेते अनुराग ठाकूर यांना माहिती कशी दिली व त्यांना नोटीस का पाठवली नाही? पनवेलमध्ये मतचोरीचा उच्चांकपनवेल मतदारसंघाच्या मतदारयादीत तब्बल ८५ हजार २११ मतदारांची नावे दुबार नोंदलेली असल्याचे समोर आले आहे. तपशील पाहता, २५ हजार ८५५ जण पनवेल मतदारसंघात दोनदा नोंदलेले आहेत. पनवेल–उरण मतदारसंघात २७ हजार २७५ नावे, पनवेल-ऐरोलीत १६ हजार ९६ नावे, तर पनवेल–बेलापूरमध्ये १५ हजार ३९७ नावे आढळली आहेत. इतकेच नव्हे तर ५८८ मतदारांचा पत्ता कुठेच लागत नाही, अशी नावे यादीत कायम ठेवली गेली आहेत. या संदर्भात महाविकास आघाडीचे उमेदवार बाळाराम पाटील यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी अशा सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांकडे वारंवार निवेदन देऊन कारवाईची मागणी केली होती. .मात्र, कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी १० सप्टेंबर २०२४ रोजी अधिकृत तक्रार दाखल केली. त्यानंतर १ ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली. ७ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी झाल्यानंतर हायकोर्टाने निवडणूक अधिकाऱ्यांना दुबार नावे मतदारयादीतून कमी करण्याचा आदेश दिला. मात्र, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाची दखल घेतली नाही. पाटील यांनी उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांचीही भेट घेऊन किमान दुबार मतदारांचे मतदान रोखण्याची विनंती केली, तरीदेखील कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. यातील ११ हजार ६०० मतदारांनी प्रत्यक्षात दोनदा मतदान केल्याचे पुरावे समोर आले आहेत. हा घोटाळा केवळ पनवेलपुरता मर्यादित नसून महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी झाला असल्याचे आपण दररोज वृत्तवाहिन्यांवर पाहात आहोत..Premium| Mount McKinley vs. Denali: अमेरिकेतील एका पर्वताच्या नामांतरावरून इतका मोठा राजकीय संघर्ष का झाला?.निवडणुका 'फार्स' ठरू नयेतबिहारमध्ये मतदारयादी पडताळणीच्या नावाखाली ६५ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. जिवंत नागरिकांना मृत दाखवून, स्थलांतर झाले असे दाखवून लाखो मतदारांची नावे वगळली आहेत. मृत दाखवले त्यातील दोघांना सर्वोच्च न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यातल्या काही जणांसोबत राहुल गांधींनी 'चाय पे चर्चा' केली. न्यायालयाने याची गंभीर देखल घेत ६५ लाख मतदार का वगळले ते कारणासह सर्व यादीच प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले. येथेही आयोग टाळाटाळ करू पाहत होता. निवडणूक आयोगाची अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली तरीही आयोगाच्या कार्यपद्धतीत फरक पडताना दिसत नाही. .Premium| Dalit Politics: सत्तेच्या राजकारणामुळे आंबेडकरी चळवळीची वैचारिक फरपट का झाली आहे?.सर्वांत घातक म्हणजे निवडणुका जिंकून देण्यासाठी आयोग सत्ताधारी पक्षाच्या हातचे बाहुले बनले आहे ही लोकशाहीची शोकांतिका आहे. पण याला चाप लागलाच पाहिजे अन्यथा निवडणुका 'फार्स'च ठरतील अन् लोकशाही संपुष्टात येईल.. 