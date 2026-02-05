Premium|American soft power decline : अमेरिकी प्रभावाच्या ऱ्हासाची सुरवात

मनीष दाभाडे - आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे विश्लेषक आहेत.दावोस येथील जागतिक आर्थिक मंचावर अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतेच दिलेले भाषण हे केवळ एका अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाचे धोरणात्मक वक्तव्य नव्हते, तर ते आजच्या अमेरिकन सॉफ्ट पॉवरच्या अवस्थेचे उघड आणि अस्वस्थ करणारे प्रतिबिंब होते. बहुपक्षीय संस्थांविषयी उपेक्षा, सहयोगाऐवजी दबावाची भाषा, आणि जागतिक जबाबदाऱ्यांपेक्षा संकुचित राष्ट्रीय हितांवर दिलेला भर या साऱ्यांचे ते भाषण एकत्रित रूप होते. त्याच मंचावर, काही अंतराने, कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी दिलेले भाषण मात्र पूर्णपणे वेगळ्या विश्वातील वाटले. नियमाधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे संरक्षण, आर्थिक एकात्मतेचे शस्त्रीकरण होण्याचे धोके, आणि मध्यम शक्तींनी एकत्र येऊन वर्चस्ववादी प्रवृत्तींना रोखण्याची गरज यावर त्यांनी ठामपणे भर दिला. ही दोन भाषणे एकत्र वाचली, तर आजच्या जागतिक व्यवस्थेत अमेरिका आकर्षणाचे केंद्र राहिलेली नाही, तर अस्वस्थता, अविश्वास आणि अनिश्चिततेचे कारण बनत चालली आहे, हे स्पष्टपणे समोर येते..अमेरिकेची जागतिक ताकद कधीच केवळ तिच्या लष्करी सामर्थ्यावर किंवा आर्थिक आकारमानावर आधारलेली नव्हती. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने जे नेतृत्व उभे केले, त्याचा कणा म्हणजे सॉफ्ट पॉवर. लोकशाही मूल्ये, कायद्याचे राज्य, संस्थात्मक स्थैर्य, सांस्कृतिक आकर्षण आणि बहुपक्षीय सहकार्याची तयारी. मार्शल प्लॅन, संयुक्त राष्ट्रसंस्थेची स्थापना, जागतिक आरोग्य व्यवस्था, मुक्त व्यापाराची चौकट आणि विकास साहाय्य या सर्व गोष्टी अमेरिकन प्रभावाच्या साधनांपेक्षा अधिक, अमेरिकन वैधतेचे स्रोत होत्या. त्यामुळे अनेक देश अमेरिकेच्या मागे उभे राहिले ते दबावामुळे नव्हे, तर विश्वासामुळे..Premium|US military intervention in Venezuela 2026 : नवा 'डोन्रो सिद्धांत': अमेरिकेचा व्हेनेझुएलावर थेट प्रहार; जागतिक राजकारणात युद्धाचे नवे ढग!.याच सॉफ्ट पॉवरमुळे अमेरिकेला जागतिक नेतृत्वाचा खर्च तुलनेने कमी पडत असे. गठबंधने टिकवणे, संकटांच्या काळात देशांना एकत्र आणणे, नियम घडवणे आणि त्यांचे पालन करवून घेणे, हे सर्व कठोर शक्तीपेक्षा सॉफ्ट पॉवरमुळे अधिक सहज शक्य झाले. शीतयुद्धातही अमेरिकेचे अंतिम यश केवळ शस्त्रास्त्रांच्या स्पर्धेमुळे नव्हते, तर तिच्या मूल्यांनी आणि जीवनपद्धतीने निर्माण केलेल्या आकर्षणामुळे होते. जगातील कोट्यवधी लोकांसाठी अमेरिका ही शक्तीचे नव्हे, तर संधीचे, स्वातंत्र्याचे आणि प्रतिष्ठेचे प्रतीक होती. परंतु ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात पहिल्याच वर्षात हे ऐतिहासिक भांडवल झपाट्याने घटताना दिसते. जानेवारी २०२५ पासून ट्रम्प प्रशासनाने जाणीवपूर्वक बहुपक्षीयतेपासून दूर जाण्याची दिशा स्वीकारली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेतून पुन्हा एकदा बाहेर पडणे, हवामानविषयक करार झुगारणे, आणि परकीय विकास सहाय्यावर कठोर निर्बंध घालणे, हे निर्णय केवळ धोरणात्मक बदल नव्हते, तर अमेरिकेच्या जागतिक नैतिक भूमिकेपासून माघार घेण्याचे स्पष्ट संकेत होते. अमेरिका आता स्वतःला जागतिक सार्वजनिक हिताचा स्वाभाविक संरक्षक मानत नाही, हे या निर्णयातून ठळकपणे दिसते.या प्रक्रियेचा कळस म्हणजे ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अमेरिकेने ६० हून अधिक आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधून बाहेर पडण्याचा घेतलेला निर्णय. संयुक्त राष्ट्रसंस्थेच्या अनेक घटकांपासून ते आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीपर्यंत, ज्यात भारत आणि फ्रान्ससारख्या देशांनी नेतृत्व केले होते. अमेरिकेने सहभाग मागे घेतला. हे निर्णय खर्च कपात किंवा कार्यक्षमतेच्या नावाखाली घेतलेले नाहीत, तर बहुपक्षीय संस्थांबद्दलच्या मूलभूत वैचारिक शत्रुत्वातून आलेले आहेत. संस्थात्मक उपस्थिती म्हणजे प्रभाव, अजेंडा ठरवण्याची क्षमता आणि दीर्घकालीन विश्वास निर्माण करण्याचे साधन असते. त्यातून बाहेर पडणे म्हणजे तो प्रभाव स्वेच्छेने सोडून देणे होय..ट्रम्प यांच्या परराष्ट्रधोरण शैलीने या ऱ्हासाला अधिक वेग दिला आहे. ग्रीनलॅडविषयीचे वर्तन आणि युरोपीय देशांवर टॅरिफ लादण्याच्या धमक्या यामुळे ट्रान्सअटलांटिक संबंध गंभीररीत्या ताणले गेले आहेत. नाटोमधील सहयोगींशी सल्लामसलत करण्याऐवजी सार्वजनिक दबाव आणि आर्थिक दडपशाहीचा मार्ग स्वीकारला जात आहे. या भूमिकेमुळे अमेरिकेची एक स्थिर, विश्वासार्ह नेतृत्व देणारी शक्ती ही ओळख न राहता एक अनिश्चित आणि आक्रमक राष्ट्र म्हणून नवी ओळख होत आहे. कॅनडासोबतचे संबंध याचे सर्वात ठळक उदाहरण आहेत. अमेरिकेचा सर्वात जवळचा आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या सुसंगत सहयोगी देश आज उघड टॅरिफ धमक्यांना आणि सार्वजनिक अपमानाला सामोरा जात आहे. कॅनडाला '५१ वे राज्य' होण्याची उपरोधिक सूचना करणे ही केवळ भाषिक चूक नव्हे, तर परस्पर सन्मानाच्या पायावर उभ्या असलेल्या संबंधांवर घाव घालणारी भूमिका आहे. सॉफ्ट पॉवरचे मूलभूत तत्त्व म्हणजे आकर्षण आणि स्वेच्छा. ट्रम्प यांच्या शैलीत मात्र भीती आणि दबाव हे केंद्रस्थानी आले आहेत.या सगळ्याचा थेट परिणाम म्हणजे जागतिक पातळीवर अमेरिकेबद्दलचा विश्वास आणि आदर लक्षणीयरित्या कमी झाला आहे. अनेक सहयोगी देश आता अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली उभे राहण्यापूर्वी अधिक सावध झाले आहेत. काही देश पर्यायी व्यवस्था, पर्यायी भागीदारी आणि पर्यायी नेतृत्व शोधत आहेत. ही अमेरिकन प्रभावाच्या दीर्घकालीन ऱ्हासाची स्पष्ट चिन्हे आहेत. या पोकळीचा सर्वाधिक फायदा चीन घेत आहे. अमेरिका ज्या संस्थांमधून बाहेर पडते, तेथे चीन आपली उपस्थिती वाढवत आहे. जागतिक आरोग्य, हवामान, पायाभूत सुविधा आणि वित्तपुरवठा या क्षेत्रांत चीन स्वतःला अधिक सक्रिय आणि सातत्यपूर्ण भागीदार म्हणून सादर करत आहे. बेल्ट अँड रोड उपक्रम, वाढती गुंतवणूक आणि बहुपक्षीय मंचांवरील सहभाग यांमुळे चीन अमेरिकेने सोडलेल्या जागा भरून काढत आहे. अमेरिकन सॉफ्ट पॉवरचा ऱ्हास म्हणजे चीनसाठी धोरणात्मक संधी आहे..महत्त्वाचे म्हणजे, सॉफ्ट पॉवरचा ऱ्हास हा केवळ प्रतिमेचा प्रश्न नाही. तो नियमाधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या स्थैर्याशी जोडलेला आहे. अमेरिका जेव्हा नियम घडवणाऱ्या संस्थांपासून दूर जा 