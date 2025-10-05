Premium| Amitabh Bachchan: पडद्यावरचं त्याचं धावणं आणि अभिनयाचं तेज आजही कायम

जी. बी. देशमुखअमिताभ ११ ऑक्टोबरला ८३ वर्षांचा होणार. सध्या केबीसीचा सतरावा हंगाम सुरू आहे. वयाची ऐंशी वर्षे पूर्ण केल्यापासून गेले तीन हंगाम अमिताभ केबीसीमध्ये प्रत्येक भागात प्रवेश करताना धावत येत असतो. वयाच्या नवव्या दशकात त्याचा धावण्याचा ढंग वय दाखवत असला, तरी त्याचे चाहते मात्र त्याने तरुण वयात अनेक सिनेमांत, अनेक प्रसंगांत वठवलेलं रोमांचकारी धावणं आठवत असतात. अमिताभचा वेडा चाहता असलेला आमचा एक मित्र शाळकरी जीवनापासूनच एका गोष्टीवर ठाम असायचा, की सूट घालावा तर अमिताभने, पडद्यावर दारू प्यावी ती अमिताभने आणि जीवाच्या आकांतानं पडद्यावर धावावं, तेदेखील अमिताभनेच. अमिताभच्या अदाकारीच्या एका एका पैलूवर पानंची पानं खर्ची पडतील. आज आपण अमिताभनं पडद्यावर लगावलेल्या अशाच निवडक धावांची चर्चा करू या. अमिताभ त्याच्या कारकीर्दीत अनेक अटीतटीच्या प्रसंगात पडद्यावर धावला आहे. पडद्यावरची अमिताभची धावण्याची लकब बघण्यातसुद्धा एक वेगळीच गंमत असते. चित्रपटातील वेगवेगळ्या परिस्थितीत त्याचं धावणं प्रत्येक वेळेला नवीन अर्थ देऊन जात असतं. ‘दीवार’मध्ये शेवटच्या प्रसंगात इन्स्पेक्टर असलेला भाऊ शशी कपूर रिव्हॉल्व्हर रोखून थांबण्याचं आवाहन करीत असताना चर्चगेटच्या रिकाम्या फुटपाथवरून आईला भेटायच्या ओढीनं धावणारा विजय, ‘शोले’मध्ये गब्बरची माणसं पाठीमागून बंदुकीच्या गोळ्या डागत असताना लाकडी पुलावरून धावणारा जय, ‘शक्ती’मधील शेवटच्या प्रसंगात बापाच्या भूमिकेतील पोलिस अधिकारी दिलीपकुमार रिव्हॉल्व्हर रोखून थांबण्याचं आवाहन करीत असताना विमान-धावपट्टीच्या परिसरात धावणारा विजय किंवा ‘डॉन’ सिनेमात पोलिसांचा ससेमिरा चुकवत मुंबईच्या धोबीघाटातून धावणारा ‘तोतया डॉन’ विजय. प्रत्येक वेळी वेगळाच रोमांच आणि दमदार ॲक्शन! त्याची अशीच वैविध्यपूर्ण धाव ‘काला पत्थर’, ‘मिस्टर नटवरलाल’ इत्यादी सिनेमांतसुद्धा होती; पण त्यानं ‘अंधा कानून’मध्ये घेतलेली एक धाव भयंकर होती, जीवघेणी होती. .‘दीवार’ चित्रपटातील अमिताभचा पॉवरपॅक्ड अभिनय शब्दात पकडणं कठीणच. आदर्शवाद आणि वास्तव यातील उच्चस्तरीय संघर्षात सुमारे अडीच तास प्रेक्षक दंग होऊन जातो. सिनेमाच्या शेवटी पोलिस इन्स्पेक्टर असलेला भाऊ शशी कपूर त्याला रिव्हॉल्व्हर उगारून शरण येण्यास सांगतो आणि आईला भेटीचं वचन दिलेला अमिताभ मुंबईतील चर्चगेटवरच्या मोठमोठ्या इमारतींच्या पॅसेजमधून धावू लागतो. भाऊ नाइलाजाने बंदूक चालवितो आणि गोळी त्याच्या खांद्यावर लागते. तो तोल जाऊन पडतो, पुन्हा उठतो. ते धावणं, तो मुद्राभिनय. प्रेक्षक गुंगून गेलेले असतात. त्याच्या धावण्यातून त्याचा तोपर्यंतचा सगळा संघर्ष व्यक्त होत असतो. नाचण्याच्या वेळी मुद्राभिनय महत्त्वाचा असं सांगितलं जातं, पण धावतानादेखील भूमिकेतील असोशी चेहऱ्यावर आणण्याचं अजब कसब अमिताभमध्ये होतं. त्याचं धावणं प्रेक्षणीय होतं.‘शोले’मध्ये गब्बरची माणसं मागे लागली आहेत. अमिताभचा घोडा उलथून पडला आहे. गोळीबार सुरू आहे. लाकडी पुलावरून अमिताभ जीवाच्या आकांतानं पळत आहे आणि एक गोळी थेट पाठीत घुसते. तोल जातो, पण पळणं सुरूच आहे. आता ‘दिवार’ आणि ‘डॉन’मधील दोन धावांपेक्षा ही धाव खूपच वेगळी आहे. डाकूंपासून स्वत:ला वाचवत मित्र आणि त्याच्या प्रेयसीला सुखरूप ठेवायचं आहे. त्यात जीव देण्याची तयारी आहे. पूर्ण प्रसंग अमिताभच्या लाकडी पुलावरील धावेतून व्यक्त झाला आहे. .‘डॉन’ सिनेमात डीएसपी साहेबांनी तस्करांच्या टोळीत ‘डॉन’ म्हणून घुसविलेला तोतया विजय जेव्हा त्याचं बिंग फुटतं तेव्हा पोलिसांचा ससेमिरा चुकवत मुंबईच्या गल्ल्यांमधून धावत धोबी तलाव परिसरात धोबी वस्तीत वाळत घातलेल्या कापडांमधून धावत सुटतो. धावण्याच्या या दृश्यातून ‘दिवार’मधील सुटाबुटातल्या गंभीर व्यक्तिमत्त्वाच्या अमिताभची धाव आणि इथल्या उत्तर प्रदेशमधील एका सर्वसाधारण माणसाची संकटातील धाव यातील फरक ठळकपणे लक्षात येतो. देहबोलीतील हा फरक केवळ अमिताभच दाखवू जाणे. इतकंच काय ‘डॉन’ सिनेमात पोलिस मागे लागले असताना खराखुरा सुटाबुटातल ‘डॉन’ जेव्हा रेल्वे रुळावरून धावतो तेव्हा त्याचा आब वेगळा असतो आणि नंतर ‘डॉन’ बनलेला विजय पोलिसांचा ससेमिरा चुकवत धावतो तेव्हा त्याच्या धावण्यातून त्यांच्या मानसिकतेतील फरक पावलागणिक दिसून येतो. धावण्यातही अभिनय असतो? अमिताभला विचारा. .आधी उल्लेख झालेल्या ‘शक्ती’, ‘अदालत’, ‘काला पत्थर’ इत्यादी सिनेमांत अमिताभच विविध प्रसंगांत धावणं असंच त्या त्या प्रसंगातील गांभीर्य व्यक्त करणारं होतं, प्रसंगानुरूप होतं. पण ‘अंधा कानून’ चित्रपटातील अमिताभची धाव मात्र जीवघेणी होती. या मुख्य कथेला जोडकथा होती, एका प्रामाणिक वनाधिकारी जानिसार अख्तर म्हणजेच अमिताभची. अमरीश पुरी या लाकडांच्या ठेकेदाराला जंगलात अवैध कामं करण्यास प्रतिबंध घालताच तो जानिसार अख्तरला स्वतःच्याच खुनाच्या आरोपात अडकवून खुद्द परागंदा होऊन जातो. अमिताभला चौदा वर्षांची शिक्षा झाल्यावर त्याची बायको (माधवी) एकुलत्या एका मुलीला ठार मारून स्वतः आत्महत्या करून घेते. शिक्षा भोगून अमिताभ जेव्हा जेलच्या बाहेर येतो तेव्हा ज्या व्यक्तीच्या खुनाच्या आरोपात तो शिक्षा भोगून आला असतो, तीच व्यक्ती म्हणजे अमरीश पुरी एका सार्वजनिक सभेत भाषण देत आहे, असं त्याला दिसून येतं. प्रेक्षकांत उभा असलेला अमिताभ आणि व्यासपीठावरून बोलणारा अमरीश पुरी यांची नजरानजर होते. दोघांनाही ओळख पटते. अचानक व्यासपीठावरून उतरून अमरीश पुरी रस्त्यावर पळू लागतो. अमिताभसुद्धा त्याचा पाठलाग करू लागतो. रस्त्यातील एका अज्ञात माणसाच्या हातातील तलवार हिसकावून अमिताभ त्वेषात धावू लागतो. घाबरलेला अमरीश पुरी पुढे आणि अमिताभ लांब ढांगा टाकत एका हातात नंगी तलवार घेऊन मागे. जो माणूस मेलाच नाही अशाच्या खुनाबद्दल भोगलेली शिक्षा, त्यामुळे झालेली कुटुंबाची वाताहत आणि एकूणच न्यायव्यवस्थेवरील रोष इतक्या भावनांची एकत्रित वेदना घेऊन धावणाऱ्या अमिताभसोबतच संतापलेले प्रेक्षकही धावत असतात. डोळ्यात रक्त उतरलेल्या एका प्रामाणिक माणसाची अन्यायाविरुद्ध पेटून उठलेली ती धाव असते. नोकरी, बायको, मुलगी, घरदार गमावून रस्त्यावर भणंगावस्थेत अस्ताव्यस्त दाढी घेऊन फिरणाऱ्या या माणसाला जेव्हा या सगळ्याला कारणीभूत असलेला कारस्थानी डोळ्यासमोर दिसतो, तेव्हा त्याच्या धावेत यमराजाची पावलं दिसून येतात. आता ब्रह्मदेवही अमरीश पुरीला वाचवू शकणार नाही, असा भाव अमिताभच्या डोळ्यात उतरलेला असतो. .‘अंधा कानून’मधील हाती नंगी तलवार घेऊन धावणारा अमिताभ बेचाळीस वर्षांत कधी विस्मृतीत गेलाच नाही. जीव वाचविण्यासाठी वाट फुटेल तिकडे पळणारा अमरीश पुरी न्यायालयाच्या आवारात पोहोचतो आणि शेवटी सुनावणी सुरू असलेल्या कोर्टाच्या एका कक्षात घुसून न्यायमूर्तीकडे जीवाची भीक मागतो. न्यायाधीशांसोबतच इतरही उपस्थितांना काही कळायच्या आत डोळ्यात रक्त उतरलेला अमिताभ त्या जागी येतो आणि भरकोर्टात अमरीश पुरीला उताणा पाडून त्याच्या पोटावर तो गतप्राण होईपर्यंत दोन्ही हातानं तलवारीची मूठ धरून वार करीत राहतो.इथे फिल्मी योगायोग असा, की कोर्टाच्या खुर्चीत आजही तेच न्यायाधीश असतात, ज्यांनी अमरीश पुरीच्या खुनासाठी आधीच अमिताभला शिक्षा दिलेली असते. सुमारे सात ते आठ मिनिटं कोर्टाला उद्देशून भावनांनी ओथंबलेलं एक जबरदस्त भाषण अमिताभ करतो, ज्याचा सार असतो, की ‘आपका कानून किसी इन्सान को एकही जुर्म के लिये दो बार सजा नहीं दे सकता.’ अमरीश पुरीच्या मागे धावण्याची सुरुवात केल्यापासून ते अमिताभचे कोर्टातील स्वगत संपेपर्यंतची सुमारे पंधरा मिनिटं आपण अमिताभमय झालेले असतो. चित्रपटातील इतर सगळ्या गोष्टी आता नगण्य ठरलेल्या असतात आणि लक्षात असतो, तो कोर्टातील थरारक ड्रामा. सुन्न झालेले प्रेक्षक सुडाची मुख्य कथा विसरलेले असतात आणि अमिताभने भरकोर्टात पाडलेला अमरीश पुरीचा खून किती योग्य होता, ते सांगण्यासाठी भूमिका बनवत असतात.साध्या धावण्याच्या क्रियेचं कसलं आलं आहे कौतुक? पण पन्नास वर्षांच्या वर प्रेक्षकांवर गारूड कायम राखण्यामागे अमिताभच्या अभिनयातील विशिष्ट पैलू कसे जबाबदार आहेत, ते त्याच्या विविध सिनेमांतील वैविध्यपूर्ण धावण्यावरून लक्षात येते. लोकप्रियतेच्या धावपट्टीवर त्याचं धावणं अद्यापही सुरूच असण्यामागील इंगीतही त्याच्या अशाच वैशिष्ट्यांमध्ये दडलेलं आहे.(लेखक अमिताभ बच्चन यांच्या चित्रपट कारकिर्दीचे अभ्यासक आहेत.) 