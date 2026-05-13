Premium|Study Room : २०२२ मध्ये पीएसआयच्या परीक्षेत महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांक मिळवणाऱ्या अमोल घुटुकडे यांची मुलाखत!

अमोल घुटुकडे (PSI-२०२२)(मुलाखतीत प्रथम - २८ गुण)मुलाखतीची वेळ : ८ मिनिटेपॅनेल : देवानंद शिंदे सर, मेंबर १ : IPS सरअमोल घुटुकडे : आत येऊ सर?शिंदे सर : या, टोकन दाखवा लांबून आणि येऊन नंबर सांगा.अमोल घुटुकडे : (टोकन नंबर दाखवला आणि सांगितला) बसू का सर?प्रश्न : बसा, नाश्ता केला का? काय खाल्लं?उत्तर : हो सर, उडीद वडा खाल्ला.प्रश्न : छान, आम्हाला तुमची काळजी आहे. १ वाजता आलेत. मुलांना विचारावं लागतं नाश्ता केलात का म्हणून.उत्तर : होय सर.प्रश्न : (Profile दाखवून) यामधील फोटो तुमचाच आहे का? फोटोमध्ये वेगळे दिसताय, आता केस असे का कापलेत?उत्तर : पोलीस Dept. हे एक शिस्तप्रिय Dept. आहे. एक शिस्तप्रिय look दिसण्यासाठी अशा प्रकारे केस कापलेत.प्रश्न : सध्या कोणत्या post वर आहात का?उत्तर : नाही सर.प्रश्न : आता Clerk च्या एवढ्या जागा आहेत, त्यामध्ये झालंय का तुमचं? एवढे दिवस काय करताय?उत्तर : Clerk साठी नाहीये. आत्तापर्यंत मी स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करत आहे.प्रश्न : घरी कोण कोण असतं? शेती किती आहे? वडील आणि आई काय करतात?उत्तर : वडील शेती करतात आणि शेळीपालन करतात. आई त्यांना मदत करते. शेती २ एकर आहे. एक भाऊ आणि एक बहीण आहे.प्रश्न : घरची परिस्थिती नाही, तर मग जॉब करायचा ना?उत्तर : सर, मी २०१८ ला Degree pass out झाल्यापासून एक वर्ष जॉब केला. परंतु त्या क्षेत्रात समाधान नसल्यामुळे मी स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवण्यासाठी ठरवून आलो.प्रश्न : Degree कशामध्ये झाली?उत्तर : BE Electronics & Telecommunicationप्रश्न : Physical ला किती मार्क आहेत?उत्तर : ९७.५ सरप्रश्न : खूपच छान मार्क घेतले. (Very Good) (IPS सरांकडे बघून म्हणाले, ‘सर पहा, Candidate खूपच fit दिसतोय.’)उत्तर : Thank you Sir!प्रश्न : Lead किती?उत्तर : Open ४१.५, Category - ५५.५प्रश्न : तुम्ही कोणत्या जिल्ह्यामधून आलात?उत्तर : साताराप्रश्न : मी तुम्हाला जिल्हा सोडून वेगळे प्रश्न विचारतो. सांगा, दादाभाई नौरोजी यांचे टोपण नाव काय आहे?उत्तर : (मला आठवलं नाही) Sorry Sir, मी वाचलेय पण मला आठवत नाही.प्रश्न : त्यांची राजकीय कामगिरी सांगा.उत्तर : १८८६ ला राष्ट्रीय काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. त्यांनी दारिद्र्यावर पण काम केले आहे. जनतेच्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचे सनदशीर कार्य केले.प्रश्न : थांबा आता.. बाळ गंगाधर टिळक यांचे टोपण नाव सांगा.उत्तर : लोकमान्यप्रश्न : मुख्यमंत्र्यांनी एक योजना आणली आहे, तीर्थक्षेत्र दर्शनाची. ती कोणासाठी आणि वय काय?उत्तर : (मी वय ६१ पासून पुढील लोकांसाठी आहे असे सांगितले आणि कोणासाठी हे सांगताना मी म्हटलं, वृद्ध लोकांसाठी.)प्रश्न : म्हणजे तुम्ही प्रशासनामध्ये गेल्यावर आम्हाला वृद्ध समजणार काय?उत्तर : Sorry Sir, मला आठवत नाही.प्रश्न : अहो, ज्येष्ठ नागरिक असं आहे ना ते.उत्तर : हो सर, असंच आहे..Premium|Study Room : तृप्ती चव्हाण यांनी इतक्या सहज मुलाखत कशी दिली? त्यामागे मेहनत काय होती? .मेंबर १ - IPS सरप्रश्न : Degree pass out कधी? आणि कुठे केलात?उत्तर : सर, २०१८ pass out आहे आणि जॉब पुणेमध्ये काही दिवस आणि खोपोली location ला केला.प्रश्न : काय job केलात?उत्तर : सर, मी Assistant System Engineer या पदावर काम केलंय. तसेच Networking मध्ये Assistant म्हणून काम केलंय.प्रश्न : तुमच्या Degree चा आणि तुमच्या job चा पोलीस Dept. मध्ये काय फायदा कराल?उत्तर : सर, पोलीसांसमोर सध्याचे आव्हान म्हणजे Cyber Crime आहे. माझ्या अनुभवाचा आणि माझ्या knowledge चा उपयोग मी Cyber Security मध्ये करेन.प्रश्न : कोणते कोणते Cyber Crime आहेत?उत्तर : सर, Phishing, Vishing, viruses पसरवणे, stalking, bullying (असे ५ ते ६ प्रकार सांगितले.)प्रश्न : छान! अजून काही सांगू शकता का नवीन?उत्तर : सर, AI मध्ये सुद्धा खूप research चालू आहे, जे की पोलीस Dept. मध्ये उपयोगी येईल.प्रश्न : AI काय आहे आणि त्यामध्ये काय आहे?उत्तर : सर, मानवासारखा विचार आणि कृती करण्यासाठी मशीन तयार करायचे, की ते आपल्या आदेशांचे पालन करेल. Face Recognition हे खूप महत्त्वाचे tool पोलीस Dept. साठी उपयोगी येऊ शकते.शिंदे सर : तुम्ही कोणत्या विद्यापीठामधून येता?उत्तर : सर, कोल्हापूर विद्यापीठशिंदे सर : असं नाव आहे का विद्यापीठाचं?उत्तर : Sorry Sir, Shivaji University, Kolhapur (असं correction केलं)शिंदे सर : येऊ शकता तुम्ही.उत्तर : Thank you Sir. (खूप ठरवून गेलो होतो ‘Have a good day’ म्हणायचं, पण राहून गेलं.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.