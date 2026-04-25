Premium|Study Room : तृप्ती चव्हाण यांनी इतक्या सहज मुलाखत कशी दिली? त्यामागे मेहनत काय होती?

Police Sub Inspector Interview Tips : एमपीएससी मुलाखतीमध्ये पोलीस उपनिरीक्षक पदाचे प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिला अधिकाऱ्याने कृषी, नवीन कायदे आणि सामाजिक प्रश्नांवर दिलेली अभ्यासपूर्ण उत्तरे प्रशासकीय सेवेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी दिशादर्शक ठरत असून, त्यांचा हा मुलाखत अनुभव सध्या चर्चेत आहे.
आधिकाऱ्याचे नाव
तृप्ती सुधाकर चव्हाण
पोलीस उपनिरीक्षक २०१९
महिला व बालविकास प्रकल्प अधिकारी २०२२

मुलाखतीची कालावधी :१६ ते १८ मिनिट

पॅनेल मा. देशपांडे सर
मेंबर १ - मा. रजनीश सेठ सर
मेंबर २ - मा. महेश शिंदे सर

मा. देशपांडे सर
टोकन द्या व क्रमांक सांगा.

प्रश्न : फोटो तुमचाच का? कधीचा? काय फरक आता तुमच्यात?
उत्तर : होय सर, माझाच आहे. सर, फोटो २०१९ चा आहे. सर, फोटोमध्ये मी सलवार घातलेला आहे व केस मोकळे आहेत. सध्या मी साडी घातलेली आहे व सोबत केस बांधलेले आहेत. (सरांनी सुचविले, फोटो बदलून घ्या.)

प्रश्न : अॅग्रिकल्चर झाले आहे, मग कडधान्य सांगा.
उत्तर : सांगताना मी ‘मिलेट्स’ने सुरुवात केली. मी थोडी गोंधळले होते व सध्या मिलेट्स फार चर्चेत असल्यामुळे ते झाले असावे.

प्रश्न : कडधान्य विचारले मॅडम.
उत्तर : मग नीट १० कडधान्य सांगितले. अगोदर पण मी १० सांगितले होते. कडधान्य : मूग, मटकी, चना, चवळी, राजमा, काळा घेवडा, पांढरा घेवडा, बाजरी, तीळ, तूर. मिलेट्स - बाजरी, नाचणी, कांगणी, राळे, वरी, राजगिरा, कुट्टू, जव, कोडो, कोदरा.

प्रश्न : २०२३ हे कुठले वर्ष म्हणून साजरे करत आहात?
उत्तर : इंटरनॅशनल इयर ऑफ मिलेट्स म्हणून आपण २०२३ हे वर्ष साजरे करतो आहोत.

Related Stories

No stories found.