Premium|Study Room : तृप्ती चव्हाण यांनी इतक्या सहज मुलाखत कशी दिली? त्यामागे मेहनत काय होती?

आधिकाऱ्याचे नाव तृप्ती सुधाकर चव्हाणपोलीस उपनिरीक्षक २०१९महिला व बालविकास प्रकल्प अधिकारी २०२२मुलाखतीची कालावधी :१६ ते १८ मिनिटपॅनेल मा. देशपांडे सरमेंबर १ - मा. रजनीश सेठ सरमेंबर २ - मा. महेश शिंदे सरपॅनेलमा. देशपांडे सरटोकन द्या व क्रमांक सांगा.प्रश्न : फोटो तुमचाच का? कधीचा? काय फरक आता तुमच्यात?उत्तर : होय सर, माझाच आहे. सर, फोटो २०१९ चा आहे. सर, फोटोमध्ये मी सलवार घातलेला आहे व केस मोकळे आहेत. सध्या मी साडी घातलेली आहे व सोबत केस बांधलेले आहेत. प्रश्न : कडधान्य विचारले मॅडम.उत्तर : मग नीट १० कडधान्य सांगितले. अगोदर पण मी १० सांगितले होते. कडधान्य : मूग, मटकी, चना, चवळी, राजमा, काळा घेवडा, पांढरा घेवडा, बाजरी, तीळ, तूर. मिलेट्स - बाजरी, नाचणी, कांगणी, राळे, वरी, राजगिरा, कुट्टू, जव, कोडो, कोदरा.प्रश्न : २०२३ हे कुठले वर्ष म्हणून साजरे करत आहात?उत्तर : इंटरनॅशनल इयर ऑफ मिलेट्स म्हणून आपण २०२३ हे वर्ष साजरे करतो आहोत..प्रश्न : याचा काय फायदा होणार?उत्तर : सर, इंटरनॅशनल इयर ऑफ मिलेट्स म्हणून साजरे करण्याचे मला काही फायदे वाटतात ते म्हणजे.....१) मिलेट्सचे पोषण व आरोग्यासाठी असणाऱ्या फायद्याबद्दल जागरूकता वाढविणे.२) जागतिक अन्न सुरक्षेसाठी मिलेट्समध्ये असणारी क्षमता वर्धित करणे.३) मिलेट्सचे स्थिर उत्पादन आणि वापर वाढविणे.४) जागतिक स्तरावर मिलेट्स संशोधन आणि विकासासाठी सहकार्य आणि विचार करणे.५) मिलेट्सचे उत्पादन आणि वापर वाढविण्यासाठी निधी व गुंतवणूक आकर्षित करणे.प्रश्न : मिलेट्सचे इम्पॉर्टन्स सांगा.उत्तर :१) सर, मिलेट्समध्ये कॅल्शियम, आयर्नचे प्रमाण जास्त आहे.२) मिलेट्स ग्लूटेन फ्री आहे.३) मिलेट्स हे ड्रॉट टॉलरंट क्रॉप आपण म्हणतो, जे कमी पाण्यातही वाढते.४) ग्लोबल डिमांड खूप वाढत आहे व इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्युसर ऑफ मिलेट्स आहे, त्यामुळे निर्यात वाढेल.प्रश्न : हेल्थ बेनिफिट्स सांगा?उत्तर : सर, मिलेट्स हे ग्लूटेन फ्री आहे. मिलेट्समध्ये कोलेस्टेरॉल व साखर कमी आहे. त्यामुळे डायबिटीजच्या पेशंटला त्याचे सेवन सांगितले जाते. सोबतच सर, मिलेट्स हे पचायला हलके आहे. त्यामुळे डायटमध्ये याचा वापर वाढत आहे. (मिलेट्सवर आणखी ३-४ प्रश्न विचारले, पण त्याच संदर्भात होते.)प्रश्न : प्रोडक्शन कसे वाढवाल? हे सगळे करून फायदा होईल का? अॅग्रिकल्चरच्या नवीन टेक्नॉलॉजी सांगा.उत्तर :१) एआयचा वापर अॅग्रिकल्चरमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात करता येतो.२) ड्रोन३) अॅनिमल ट्रॅकिंग४) व्हर्टिकल फार्मिंग५) सॉइल अँड वॉटर सेन्सर्सप्रश्न : व्हॉट इज बीबीएफ? उपयोग सांगा.उत्तर : बोर्ड बेड फरोसर, बीबीएफचा मुख्य उद्देश सॉइल कन्झर्वेशन आहे. (सर म्हणाले, मुख्य पण म्हणताय, चूक पण करताय.) मी माफी मागितली व म्हणाले, माझ्या माहितीप्रमाणे मला हा एक उद्देश माहिती आहे.प्रश्न : हॉबी काय तुमची?उत्तर : सर, मला कविता करायला आवडतात.प्रश्न : कविता करता की कॉपी पेस्ट करता?उत्तर : सर, पूर्णपणे कॉपी पेस्ट म्हणता येणार नाही, पण इन्स्पिरेशन नक्कीच कॉपी पेस्ट आहे. (तिघेही फार हसले.)प्रश्न : मग रिसेंट केलेली कविता म्हणता? आठवते का एखादे कडवे?उत्तर : होय सर (मणिपूर इन्सिडेंट)‘’ रे माणसा का झालास दगड पाहुनीतो क्रूर काफिला ढळत नाही का हा तोलगोविंद येईल हा भास होताअडकत तिचा श्वास होतामनात आहे संतापाच्या धाराफुटत नाही ओठात स्वर,’’(सर म्हणाले, अरे वा! छान करता कविता. आणखी एखादे कडवे. मी पुढचे म्हणून दाखवले.)(सर - पब्लिश केल्यात का कुठे? नाही. सर, तेवढा मोठा संग्रह नाही. सर करा थोड्या थोड्या....)मेंबर १ : मा. रजनीश सेठ सर (मी आत गेल्यावर ‘जय हिंद’ केले होते.)प्रश्न : काय करता सध्या तुम्ही?उत्तर : सर, मी महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमी, नाशिक येथे पोलीस उपनिरीक्षक पदाचे प्रशिक्षण घेत आहे. (अच्छा म्हणून ते जय हिंद होते का, गूड. सर बाकी पॅनेलला म्हणाले, या आल्या तेव्हा जय हिंद केले.).प्रश्न : मला आयपीसी, सीआरपीसी चा फरक सांगा.उत्तर : सर, इंडियन पेनल कोड १८६० मध्ये गुन्हे, त्यांची डेफिनिशन व शिक्षा नमूद आहेत. क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९७३ मध्ये तपास, ट्रायल आणि पनिशमेंटची डिटेल प्रोसीजर नमूद केली आहे. आयपीसी आपल्याला 'व्हॉट इज क्राइम' सांगते, तर सीआरपीसी 'हाऊ टू प्रोसीक्यूट क्राइम' सांगते. (इथे मी इयर्स मेंशन केले, त्यामुळे पॅनेलला आपली अचूकता कळावी, त्यांना कळावे की नॉलेज सुपरफिशियल नाही.)प्रश्न : नवीन कायदे काय प्रकार?उत्तर : सर, आयपीसी, सीआरपीसी, एव्हिडन्स या कायद्यांना रिप्लेस करणारे नवीन ३ कायदे येणार आहेत.१) भारतीय न्याय संहिता२) भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता३) भारतीय साक्ष संहिताप्रश्न : बेसिक डिफरन्स काय?उत्तर : जुन्या कायद्यांमध्ये जे ब्रिटिश काळापासून अस्तित्वात आहे, त्यात भारतीयांना शिक्षा देणे हा उद्देश होता, तर नवीन कायद्यांचा उद्देश लोकांना न्याय मिळवून देणे हा आहे.प्रश्न : काय चेंजेस केलेत, काय काढले?उत्तर : सर,१) 'बाल' या शब्दाची नेमकी व्याख्या स्पष्ट केलेली आहे.२) झिरो एफआयआर देशभरात लागू.३) 'लिंग' या शब्दाची विस्तृत व्याख्या.४) इलेक्ट्रॉनिक डॉक्युमेंट्स.५) महिला व बालकासंबंधित गुन्हे स्ट्रिंजंट केले आहेत. (मला नेक्स्ट प्रश्न विचारेपर्यंत मी बोलत होते.)प्रश्न : तुम्ही काय चेंजेस कराल?उत्तर : सर, मला वाटते दोषसिद्धीचा भार हा शिफ्टिंग असावा. (यावर चर्चा झाली.)प्रश्न : आयपीसीची एखादी कलम एक्सप्लेन करा.उत्तर : मी घरफोडी एक्सप्लेन केली. त्यात ८-१० कलमे आहेत, ते सर्व सांगितले. आता मी खून, रेप इत्यादी न सांगता घरफोडी का सांगितली, तर पोलीसांना घरफोडीत चोर सापडणे कठीण जाते, मोठी डोकेदुखी असते. डिटेल माहिती होती व चर्चा होऊ शकत होती. (सर इतर पॅनेलला म्हणत होते, ह्यांचे खूप गुन्हे असतात. रिकव्हरीचा मोठा विषय आहे.)प्रश्न : पोलीस प्रशासनात महिलांच्या समस्या सांगा.उत्तर : इन जनरल ज्या समस्या आहेत :१) सॅनिटेशन२) हेल्थ इश्यू३) फॅमिली४) युनिफॉर्म इश्यू(हे बोलत असताना माझ्याकडे डेटा होता की युनिफॉर्म इश्यू कुठल्या रिपोर्टमध्ये दिला आहे, हेल्थ इश्यूच्या रिपोर्टचा डेटा इत्यादी.)प्रश्न : महिला साइड पोस्टिंग मागतात, ते चुकीचे नाही का?उत्तर : मी डिनाय केले नाही, पण सर, यामागे महिलांना ज्या व्यथा असतात, त्या कन्सिडर केल्या पाहिजेत.१) प्रेग्नन्सी२) घरातील लोकांचे आजारपण(सर म्हणाले, ते आपण कन्सिडर करतोच. मी म्हणाले, सर, पण सगळ्याच महिला साइड पोस्टिंग मागत नाहीत. बऱ्याच महिला फ्रंट लाईनला काम करतात. मी डीजीपी मॅडमचे उदाहरण तसेच इतर बरीच उदाहरणे दिली. पण त्याच ग्रिल करून कंटिन्यू होत होते. मग मीच त्यांना सांगितले, सर, मला स्वतःला मेन ब्रांचला काम करायला आवडेल. सर म्हणाले, आम्हाला मेन ब्रांचला काम करणारेच हवेत : गूड.)(मध्येच देशपांडे सरांनी प्रश्न विचारला.)प्रश्न : प्रेफरन्स सांगा, फर्स्ट डीवायएसपी ना?उत्तर : होय सर, फर्स्ट डीवायएसपी, डीसी, सीडीएप्रश्न : व्हाय डीवायएसपी?उत्तर : सर, यासाठी काही कारणे आहेत -१) सर, आत्तापर्यंत कुठेही गुन्हेगारी, मारामारी होत असे, तिथे मला बघ्याची भूमिका घ्यावी लागत होती. पण डीवायएसपी हे पद मला त्याकरिता काम करायला मदत करेल.२) माझी सध्या पोलीस उपनिरीक्षक पदावर निवड झालेली आहे. मला याच विभागात वरिष्ठ पदावर काम करण्याची इच्छा आहे.३) डायव्हर्सिटी ऑफ जॉब यातून मला वेगवेगळ्या ब्रांचेसमध्ये काम करता येईल.४) पोलीस प्रतिनियुक्तीच्या संधी व प्रमोशन चॅनल.मेंबर २ - मा. महेश शिंदे सरप्रश्न : सरांनी तुम्हाला मिलेट्स विषयी विचारले. बजेटमध्ये काय शब्द वापरला आहे त्यासाठी?उत्तर : सर, बजेटमध्ये मिलेट्सला श्री अन्न हा शब्द वापरला आहे. (इझी होतं. सर व्हेरी गूड म्हणाले, अगोदरच्या कॅन्डिडेटला हे माहित नव्हतं.)प्रश्न : विदर्भ आणि मराठवाडा मागास आहे असे म्हणतात. खरं आहे का? तुम्हाला काय वाटतं?उत्तर : सर, विदर्भ आणि मराठवाड्याची प्रगती उर्वरित महाराष्ट्राएवढी चांगली नाही, असे म्हणता येईल. त्यासाठी मला काही कारणे वाटतात :१) एखाद्या ठिकाणची जिओग्राफिकल लोकेशन ही त्याच्या विकासात मोठा वाटा निभावते. यामुळे वाहतुकीच्या सोयी मर्यादित होतात. विदर्भ व मराठवाड्याला पोर्ट्सची उपलब्धता नाही.२) विदर्भ व मराठवाड्यात सापडणारा कच्चा माल, जसे कापूस, संत्री, यावर आधारित मोठे उद्योग तिकडे दिसून येत नाहीत.३) नाशिकमध्ये वायनरी, कोल्हापूरमध्ये दुग्ध व्यवसाय, औरंगाबादमधील डीएमआयसी, कोकणात मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क असतील तसे मोठे प्रोजेक्ट विदर्भात पाहायला मिळत नाहीत.४) उर्वरित महाराष्ट्रात सहकार फ्लॉरिश झाला, तो विदर्भ व मराठवाड्यात दिसून येत नाही. (अजून थोडी माहिती सांगितली.)प्रश्न : हिस्टॉरिकल काय कारण वाटते?उत्तर : सर, मला वाटते मध्ययुगीन कालखंडात मराठवाड्यात निजामाची हुकूमत होती. ते रिग्रेसिव्ह विचारांचे होते. कुठलीही विकासात्मक कामे त्यांनी केलेली दिसत नाहीत. तेच पश्चिम महाराष्ट्रात इंग्रजांची राजवट होती. त्यांनी बरेच धरणे बांधली, विकासात्मक कामे केली. रस्ते, रेल्वेचा विकास केला. (सर इतर पॅनेलला संबोधून म्हणाले - हे खूप मोठं रिझन आहे.) (हे उत्तर मी आपलंच सहज दिलं होतं. माझ्या मनाला याचा गंध नव्हता. म्हणतात ना, देव तारी त्याला कोण मारी.).प्रश्न : जिओग्राफिकल सांगा.उत्तर : हे सांगताना मी म्हणाले, सर पावसाचे प्रमाण कमी आहे, शेती उपजाऊ नाही. सर, जमीन उपजाऊ आहे, पाऊस पण सफिशंट पडतो, पण पाणी जमिनीत पर्कोलेट होत नाही.प्रश्न : बीबीएफ काय आहे, सांगा. व्यवस्थित.उत्तर : ब्रॉड बेड फरो ही सॉइल कन्झर्वेशनची एक मेथड आहे. सर, वॉटर कन्झर्वेशनसाठी वापरली जाते. (तो पर्कोलेशन ऑफ वॉटरच्या मुद्द्यामुळे रीकॉल झाले.)प्रश्न : अॅग्रिकल्चर कुठे झाले आहे?उत्तर : डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला.प्रश्न : पंजाबराव देशमुखांविषयी सांगा.उत्तर : सर, माननीय पंजाबराव देशमुखांविषयी मी काही मुद्दे सांगू इच्छिते -१) शेतकऱ्यांची कर्जातून मुक्तता व्हावी म्हणून कर्ज लवाद कायदा पारित केला.२) शेतकरी संघाची स्थापना केली.३) भारत कृषक समाजाची स्थापना व त्याच्याच विद्यमाने राष्ट्रीय कृषी सहकारी खरेदी-विक्री संघाची स्थापना केली.४) अंबाबाई मंदिर अस्पृश्यांसाठी खुले व्हावे म्हणून सत्याग्रह केला.५) प्राथमिक शिक्षकांच्या समस्या मिटवण्यासाठी मोलाचा वाटा उचलला.६) सोबत माननीय जवाहरलाल नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळात कृषीमंत्री होते.७) त्यांनी श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेची स्थापना केली.प्रश्न : जिल्ह्याची तीन वैशिष्ट्ये? (चंद्रपूर)उत्तर : सर,१) चंद्रपूरमधील फॉरेस्ट एरिया हा महाराष्ट्रात तिसऱ्या क्रमांकावर येतो. गडचिरोली, रत्नागिरी, चंद्रपूर. त्यावर आधारित महाराष्ट्रातील ६ राष्ट्रीय उद्यानांपैकी एक ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान हे चंद्रपूरमध्ये आहे.२) चंद्रपूर शहर हे एका गोंडकालीन किल्ल्याच्या आतमध्ये वसलेले आहे, ज्याला चार दरवाजे आहेत.३) चंद्रपूर हे कोळशाने समृद्ध आहे. त्यावर आधारित चंद्रपूर सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन चंद्रपूरमध्ये आहे..प्रश्न : ३ समस्याउत्तर : सर,१) कोळशाच्या खाणीमुळे होणारे प्रदूषण व तापमान वाढ२) मॅन-अॅनिमल कॉन्फ्लिक्ट३) इलिगल माइनिंग, कोळशाची चोरीप्रश्न : वडील काय करतात?उत्तर : सर, माझ्या वडिलांचा स्वतःचा व्यवसाय आहे. (डेंटल)प्रश्न : काय काम करतात?उत्तर : मी एक्सप्लेन केले. ठीक आहे, येऊ शकता. मी थँक यू म्हटले, हॅव अ गूड डे सर, जय हिंद केले व निघाले.• तसा मुद्दा जुना आहे, पण तुम्ही सांगा. (मला वाटले, आपसात बोलत आहेत. मी निघाले होते.) मॅडम, तुम्हालाच बोलतोय. मी म्हटले, मला माफ करा सर.प्रश्न : हाऊसवाइफला सॅलरी दिली पाहिजे का?उत्तर : नाही सर, हाऊसवाइफला सॅलरी देण्यात येऊ नये. घरातील कमावणाऱ्या व्यक्तीच्या पैशावर तिचा पूर्ण अधिकार असावा. सॅलरी देऊन त्यांचे काम सीमित होईल, असे मला वाटते. तिचा आपल्या यशातला वाटा मोजता येण्यासारखा नाही, मग सॅलरी देऊन त्या प्रेमाचा अपमान होऊ नये, असे मला वाटते.चालेल, येऊ शकता. थँक यू सर, हॅव अ गूड डे सर.