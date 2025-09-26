प्रीमियम आर्टिकल

Premium| UPSC Selection Statistics: 'यूपीएससी' परीक्षेच्या प्रत्येक टप्प्यावर उमेदवारांची निवड कशी आणि कोणत्या निकषांवर होते?

Gender Gap in India's Toughest Exam: 'यूपीएससी' परीक्षेतील स्पर्धेची पातळी दिवसेंदिवस वाढत आहे. आकडेवारीनुसार महिलांचा यशाचा दर पुरुषांपेक्षा जास्त आहे, पण अंतिम निवडीत हे प्रमाण बदलते.
UPSC exam analysis

UPSC exam analysis

esakal

सरकारनामा टीम
Updated on

युगांक गोयल, कृती भार्गव

यूपीएससी सनदी सेवा परीक्षांसंदर्भातील अहवाल या प्रक्रियेत किती कठीण, गुंतागुंतीची अन् किती तीव्र स्पर्धा आहे याचे प्रभावी चित्र उभे करतात. वाढणारी स्पर्धा, तसेच या परीक्षांच्या संरचनात्मक अडथळ्यांमुळे उमेदवारांवर प्रचंड मानसिक दडपण येते.

या अहवालांद्वारे या परीक्षेचे स्वरूप, तीव्र स्पर्धा नीट समजून घेणे हे भावी इच्छुकांसाठी अत्यावश्यक आहे. कारण यामुळे त्यांना केवळ त्यांच्यासमोरील आव्हानांचा अंदाजच नाही, तर समोरच्या मर्यादित संधींचा मार्गदर्शक नकाशाही समजण्यास मदत होते.

Loading content, please wait...
UPSC
UPSC exam
Data Analysis
Service Selection Board
Gender Equality in India

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com