Premium| UPSC Selection Statistics: 'यूपीएससी' परीक्षेच्या प्रत्येक टप्प्यावर उमेदवारांची निवड कशी आणि कोणत्या निकषांवर होते?

युगांक गोयल, कृती भार्गवयूपीएससी सनदी सेवा परीक्षांसंदर्भातील अहवाल या प्रक्रियेत किती कठीण, गुंतागुंतीची अन् किती तीव्र स्पर्धा आहे याचे प्रभावी चित्र उभे करतात. वाढणारी स्पर्धा, तसेच या परीक्षांच्या संरचनात्मक अडथळ्यांमुळे उमेदवारांवर प्रचंड मानसिक दडपण येते. या अहवालांद्वारे या परीक्षेचे स्वरूप, तीव्र स्पर्धा नीट समजून घेणे हे भावी इच्छुकांसाठी अत्यावश्यक आहे. कारण यामुळे त्यांना केवळ त्यांच्यासमोरील आव्हानांचा अंदाजच नाही, तर समोरच्या मर्यादित संधींचा मार्गदर्शक नकाशाही समजण्यास मदत होते..भारतामधील सर्वाधिक प्रतिष्ठित आणि कठीण मानली जाणारी स्पर्धा म्हणजे संघ लोकसेवा आयोगाच्या (युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन- यूपीएससी) सनदी सेवा परीक्षा (सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन) होय. या लेखमालेत (भाग १ व २) २०१७ ते २०२१ या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या ‘यूपीएससी’च्या वार्षिक अहवालांचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. त्या आधारे परीक्षेतील महत्त्वाचे प्रवाह, कल, आकृतिबंध आणि संपूर्ण निवड प्रक्रिया उलगडून दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या आकडेवारीच्या विश्लेषणातून विविध शैक्षणिक पार्श्वभूमी, लिंगभेद आणि सामाजिक समूहांनुसार यशाचे प्रमाण, तीव्र स्पर्धा अन् वास्तव समजून घेणे शक्य होते..आव्हानाचे गांभीर्य‘यूपीएससी सनदी सेवा परीक्षा’ ही केवळ ज्ञान तपासणारी चाचणी नाही. तर ती उमेदवाराच्या धैर्य, चिकाटी आणि मानसिक स्थैर्याची कसोटी आहे. २०२१ मध्ये या परीक्षेसाठी तब्बल १०.९ लाख उमेदवारांनी प्राथमिक परीक्षेसाठी अर्ज केला, मात्र, अंतिम निवड झालेल्यांची संख्या केवळ ७४८ इतकी राहिली. अनेक वर्षांपासून अत्यल्प यशाचा हा दर जवळपास स्थिर आहे. अनेक विद्यार्थी या परीक्षेसाठी चार ते सहा वर्षे सलग प्रयत्न करत राहतात, या संधी आजमावण्यासाठी त्यांना मोठा खर्च उचलावा लागतो. त्यामुळे त्यांचा मानसिक ताणही वाढतो. त्यामुळे ‘यूपीएससी’च्या अधिकृत आकडेवारीचे विश्लेषण ही केवळ आकडेवारी राहत नाही, तर ती आपल्याला कोण यशस्वी होते, अडथळे कुठे आहेत-अत्यल्प संधी कुठे आहे अन् या प्रक्रियेचा सामाजिक समतोल व भारताच्या प्रशासकीय यंत्रणेच्या भविष्यावर काय परिणाम होतो, हे दर्शवते..आकडेवारीतील वास्तवउपलब्ध आकडेवारीतून स्त्री अन् पुरुषांच्या यशातील स्पष्ट तफावत दिसून येते. नागरी सेवा मुख्य परीक्षेत सर्व जाती-जमातींमध्ये महिला उमेदवारांचा निवडीचा दर पुरुषांपेक्षा अधिक आहे. अनेकदा ही तफावत दुप्पट असते. उदाहरणार्थ २०२१ मध्ये अनुसूचित जातींतील (एससी) महिलांचा यशाचा दर १४.४ टक्के इतका होता, तर ‘एससी’ पुरुष उमेदवारांचा यशाचा दर फक्त ७.६ टक्के होता. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जमातींतील (एसटी) महिलांनी २० टक्के यशाचा दर नोंदवला, तर पुरुषांचा दर केवळ ७.४ टक्के इतकाच राहिला. हे प्रमाण केवळ या एका वर्षापुरती मर्यादित नाही; गेल्या अनेक वर्षांत असाच कल राहिला आहे. याचा अर्थ असा की ‘यूपीएससी’च्या परीक्षेस बसलेल्या महिला उमेदवारांमध्ये प्रयत्नाचे यशात रुपांतर करण्याची कार्यक्षमता पुरुषांच्या तुलनेत जास्त आहे. एकूण अर्ज करणाऱ्या महिलांची संख्या पुरुषांपेक्षा कमीच आहे. तरीही प्रस्तुत आकडेवारी टक्केवारीच्या स्वरूपात मोजलेली असल्यामुळे, महिलांचा मुख्य परीक्षेतील यशाचा दर अधिक ठळकपणेअधोरेखित होतो..चाळणी अन् वाढती स्पर्धापरीक्षेतील विविध टप्प्यांवर उमेदवार चाळणीच्या आकडेवारीतून हे स्पष्ट होते, की प्राथमिक परीक्षेच्या टप्प्यात स्पर्धा झपाट्याने वाढत आहे. यातील दोन पैलू विशेष उल्लेखनीय आहेत :१ प्राथमिक परीक्षेत पात्र ठरणाऱ्यांचे प्रमाण घटले आहे. २०१७ ते २०२१ दरम्यान सर्वच गटांमध्ये एकूण परीक्षार्थींपैकी पात्र ठरणाऱ्यांची टक्केवारी सातत्याने खाली आली आहे. यावरून स्पर्धा तीव्र होत असल्याचे, प्रश्नपत्रिकेचा दर्जा अधिक कठीण झाल्याचे किंवा अर्जदारांचा आकडा प्रचंड वाढल्याचे संकेत मिळतात. .उदाहरणार्थ, सामान्य (जनरल) गटातील पुरुष उमेदवारांचा यशाचा दर २०१७ मधील ४.४८ टक्क्यांवरून २०२१ मध्ये अवघ्या २.५४ टक्क्यांपर्यंत घसरला. महिलांसाठी तोच दर १.६८ टक्क्यांवरून केवळ ०.९७ टक्क्यांपर्यंत खाली आला. अशाच प्रकारची घसरण ‘एससी’, ‘एसटी’ आणि ‘ओबीसी’ उमेदवारांतही दिसते. सरासरी १ ते १.५ टक्क्यांनी घट झाली आहे.२लिंगभेद अधिक ठळक - प्राथमिक परीक्षेतील निवड प्रक्रियेत पुरुष उमेदवारांच्या यशाचा दर महिलांपेक्षा जवळपास तीनपट जास्त आहे. २०२१ मध्ये ‘ओबीसी’ पुरुषांच्या यशाचा दर २.२२ टक्के होता, तर ‘ओबीसी’ महिलांचा केवळ ०.६६ टक्के. तसेच, ‘एससी’ पुरुष १.४९ टक्के, तर फक्त फक्त ०.५४ टक्के ‘एससी’ महिला यशस्वी झाल्या. यातून स्पष्ट होते, की स्पर्धेची धार प्राथमिक टप्प्यातच अधिक तीव्र झाली आहे अन् महिलांसाठी ही चाळणी त्यांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी करत आहे .मुख्य परीक्षेत वाढती स्पर्धाप्राथमिक टप्प्यानंतरची तीव्र स्पर्धा मुख्य परीक्षेतही कायम दिसते. २०१७ ते २०२१ दरम्यान सर्व गटांमध्येच मुलाखतीसाठी पात्र ठरणाऱ्यांचे प्रमाण घटले आहे. ओबीसी उमेदवारांच्या यशाचा दर २०१७ मधील २.८० टक्क्यांवरून २०२१ मध्ये १.७३ टक्के इतका घसरला. ‘एससी’ उमेदवारांचा दर २.०२ टक्क्यांवरून १.२० टक्क्यांपर्यंत खाली आला. अगदी सामान्य (जनरल) गटातही यशदर ३.६१ टक्क्यांवरून २ टक्क्यांच्या खाली आला. पुरुष उमेदवारांचा मुलाखतीसाठी पात्र ठरण्याचा दर महिलांपेक्षा सतत जवळपास तीनपट अधिक राहिला आहे. हेच चित्र प्राथमिक परीक्षेतील चाळणीतही दिसले होते, त्याचेच प्रतिबिंब येथे उमटते. .अंतिम टप्प्यात कलाटणीतथापि, मुलाखत दिलेल्या उमेदवारांपैकी अंतिम निवड अंतिम टप्प्यात या प्रवाहाला पूर्ण कलाटणी मिळते. येथे महिलांच्या यशाचा दर पुरुषांपेक्षा ठळकपणे अधिक आहे. कधी कधी तो १० ते १५ टक्क्यांनी अधिक दिसत आहे. २०२१ मध्ये महिला उमेदवारांच्या अंतिम यशाचा दर ४९.२६ टक्के इतका होता, तर पुरुषांचा फक्त ३८.७७ टक्के होता. हाच कल ‘एसटी’ आणि सर्वसामान्य (जनरल) महिलांमध्ये अधिक ठळकपणे दिसतो. ‘एसटी’ महिलांच्या यशाचा दर २०२१ मध्ये तब्बल ६२.५ टक्के, तर पुरुषांचा केवळ ४२.८६ टक्के राहिला. त्याचप्रमाणे सर्वसामान्या (जनरल) महिलांच्या यशाचा दर ५०.७५ टक्के, तर पुरुषांचा फक्त ४०.३० टक्के होता. एकूणच या अंतिम टप्प्यातील यशाचा सरासरी दर साधारण ४०-४१ टक्के इतका स्थिर राहतो. मात्र, ‘ओबीसी’ उमेदवारांचा दर किंचित कमी (३५–३७ टक्के) असतो. त्याउलट, ‘एससी’/‘एसटी’ उमेदवारांच्या यशाचा दर ४४–४६ टक्क्यांच्या वर गेल्यामुळे याआधीची तफावत हळूहळू कमी झाली आहे..Premium| Myanmar's Instability: म्यानमारमधील अस्थिरता भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांसाठी नवी डोकेदुखी? .मानव्यविद्या शाखेचे वर्चस्वमानव्यविद्या शाखेतील (ह्युमॅनिटीज) विद्यार्थी पदवी तसेच उच्च शिक्षण पातळीव ‘यूपीएससी’ सनदी सेवा मुख्य परीक्षेत सातत्याने आघाडीवर आहेत. २०१७ ते २०२१ या काळात त्यांच्या यशाचा दर ४२ ते ४८ टक्क्यांच्या दरम्यान स्थिर राहिला असून, २०१९ मध्ये त्याने ४८.४ टक्क्यांचे शिखर गाठले. हे यश परीक्षेच्या रचनेत आणि मानव्यविद्या शाखेतील शिक्षणातील विश्लेषणात्मक अन् विवेचनात्मक प्रशिक्षणातील नैसर्गिक मेळ अधोरेखित करते. याउलट, वैद्यकीय शास्त्र (मेडिकल सायन्स)अन् अभियांत्रिकीसारख्या (इंजिनीअरिंग) तंत्रज्ञान अन् व्यावसायिक शाखांतील निकालात प्रचंड चढ-उतार दिसून येतात. उदाहरणार्थ, २०१७ मध्ये उच्च शिक्षण घेतलेल्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या यशाचा दर तब्बल ६३.२ टक्क्यांपर्यंत झेपावला होता. मात्र, नंतरच्या वर्षांत त्यांचे निकाल तुलनेने साधारण पातळीवर स्थिर झाले..Premium|Nepal Social media ban: नेपाळमधील राजकीय अस्थिरतेचा भारतावर काय परिणाम..?.संधींचा मार्गदर्शक नकाशायूपीएससी सनदी सेवा परीक्षांसंदर्भातील अहवाल ही प्रक्रिया किती कठीण, गुंतागुंतीची अन् त्यात किती प्रमाणात तीव्र स्पर्धा आहे याचे प्रभावी चित्र उभे करतात. झपाट्याने वाढणारी स्पर्धा, तसेच या परीक्षांच्या संरचनात्मक अडथळ्यांमुळे उमेदवारांवर प्रचंड मानसिक अन् शैक्षणिक दडपण येते. या अहवालांद्वारे या परीक्षेचे स्वरूप आणि त्यातील तीव्र स्पर्धा नीट समजून घेणे हे भावी इच्छुकांसाठी अत्यावश्यक आहे. कारण यामुळे त्यांना केवळ त्यांच्यासमोरील आव्हानांचा अंदाजच नाही, तर समोर येणाऱ्या मर्यादित संधींचा मार्गदर्शक नकाशाही समजण्यास मदत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 