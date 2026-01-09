पुणे - एवढा कुठं विचार करत बसता, करून टाका..! हे वाक्य तुम्हाला तुमच्या नातेवाईक किंवा मित्रमंडळींकडून कधी ना कधी हमखास ऐकायला मिळाले असेल. अनेकांना हा अनुभव आलेला असेल की एखाद्या गोष्टीबद्दल तुम्ही इतकी माहिती घेत जाता किंवा इतका विचार करत जाता की तुम्ही फक्त विचारच करत बसता. कुठल्याही निर्णयापर्यंत पोहोचतच नाही. मग तो साधा फोन घ्यायचा असो किंवा आयुष्याचे निर्णय असो. आपल्याला निष्कर्षापर्यंत येताच येत नाही. असं एखाददुसऱ्या गोष्टीत झालं तर ठीक आहे पण प्रत्येकच निर्णयाच्या बाबतीत असं होत असेल तर..? तर कदाचित हे Analysis Paralysis किंवा Decision Paralysis असू शकतं. शुद्ध मराठी भाषेत सांगायचं झालं तर ‘निर्णय लकवा’.पण मग हे Analysis Paralysis होणे म्हणजे काय? मुळात हे का होतं? फक्त व्यक्तीगत पातळीवर असतं की संस्थात्मक पातळीवर देखील अशा गोष्टी होतात? याचा मानसिक आरोग्याशी काही संबंध आहे का? मला Analysis Paralysis होतो आहे हे कसं ओळखायचं? आणि होत असेल तर त्याच्याशी कसं डील करायचं? हे सगळं आपण सकाळ+ च्या विशेष लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया..Premium| Emotional Intelligence: आयक्यू महत्वाचा की भावनिक बुद्धिमत्ता? .Analysis Paralysis म्हणजे काय?Analysis Paralysis ही औपचारिक व्याख्या किंवा संज्ञा नाही; पण तो एक पॅटर्न आहे. मानसशास्त्रीय व्याख्येत सांगायचं झालं तर निर्णय घेताना अतिविचार करणे, अतिविश्लेषण करणे आणि पर्यायांचे सतत मूल्यमापन यामुळे तुमची कृती थांबणे किंवा निर्णय न घेता येणे.Analysis Paralysis ची स्थिती कोणत्या गोष्टींमुळे येते?१) गरजेपेक्षा जास्त माहिती उपलब्ध असल्याने गोंधळआजच्या डिजिटल युगात कोणत्याही विषयावर इंटरनेटवर हजारो मते आणि डेटा उपलब्ध असतो. जेव्हा आपल्याकडे गरजेपेक्षा जास्त माहिती जमा होते, तेव्हा आपला मेंदू गोंधळून जातो. कोणती माहिती बरोबर आणि कोणती चुकीची हे ठरवण्यातच इतकी ऊर्जा खर्च होते की निर्णय घेणे अशक्य होते. हा माहितीचा अतिरेक तुमच्या निर्णयक्षमतेवर परिणाम करतोय का? संशोधन काय सांगते?‘एशियन जर्नल ऑफ मॅनेजमेंट अन्ड कॉमर्स’ मध्ये २०२५ या वर्षात प्रसिद्ध झालेल्या Decision paralysis in data-rich firms: When business analytics becomes a strategic liability या विषयावर या विषयाचा अभ्यास करण्यात आला आहे. या अभ्यासात डेटा आणि विश्लेषणाचा अतिरेक एखाद्या संस्थेला पुढे नेण्याऐवजी डोकेदुखी कसा ठरू शकतो का? यावर संशोधन करण्यात आले आहे. त्यामध्ये हे समोर आले की, भरपूर डेटा म्हणजे कंपनीसाठी योग्य निर्णय नव्हे. त्याउलट जर या डेटाचे नीट विश्लेषण केले नाही किंवा अति विश्लेषण केले तर हा डेटा कोणत्याही निर्णयापर्यंत न पोहचू देणारा ठरू शकतो. अनेकदा प्रत्येक व्यक्ती आपला मुद्दा समोर मांडताना डेटाचा आधार घेऊन मांडत असल्याने कोणत्याच एका निर्णयापर्यंत पोहोचता येत नाही. त्यामुळे कंपनीचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यास ऊशीर होऊ शकतो आणि त्यातून व्यवस्थापक पदांवर काम करणाऱ्या व्यक्तींचा आत्मविश्वास कमी होऊ शकतो. यासाठी त्यांनी १९७१ मध्ये झालेल्या एका संशोधनाचा संदर्भ देत म्हटले आहे की, माहितीने समृद्ध असलेल्या जगात Poverty of attention दिसून येते. ज्या कंपन्यांकडे खूप जास्त डेटा असतो, तिथले मॅनेजर्स अधिक लवकर 'ॲनालिसिस पॅरालिसिस'चे बळी ठरतात. जास्त माहितीमुळे त्यांचा धोरणं आखण्याचा वेग मंदावतो आणि कल्पकताही कमी होते. माहिती जास्त असण्यापेक्षा ती सोपी असणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण यामध्ये नोंदवण्यात आले आहे..Premium|AI Therapy: एआय थेरपिस्ट तुमच्या मानसोपचारतज्ज्ञांची जागा घेतायेत का? संशोधन काय सांगतंय..?.२) अधिकाधिक पर्यायांचा विचार करून मेंदू थकतोजेव्हा निवडीसाठी खूप जास्त पर्याय उपलब्ध असतात तेव्हा तुलना करणे कठीण होते. प्रत्येक पर्यायाचे फायदे-तोटे तपासताना Cognitive Fatigue येतो म्हणजेच मेंदू थकतो ज्यामुळे माणूस निर्णय घेण्याचे टाळतो. संशोधनानेही सिद्ध...‘जर्नल ऑफ न्यूरोसायन्स’ मध्ये २०२५ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या The Neurobiology of Cognitive Fatigue and Its Influence on Effort-Based Choice अभ्यासात मानवी मेंदूच्या Dorsolateral Prefrontal Cortex आणि Insular Cortex या भागांचा अभ्यास करण्यात आला. यामध्ये थकवा आणि निर्णयक्षमता यांचा परस्पर संबंध सांगण्यात आला आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती मानसिकरित्या थकलेली असते तेव्हा ती जास्त कठीण किंवा बौद्धिक काम टाळण्याचा प्रयत्न करते. जेव्हा आपण थकतो तेव्हा मेंदूच्या Right Insula मध्ये बदल होतात व हे काम करणे फायद्याचे आहे की नाही याबाबत सिग्नल देतात. आधीची संशोधने फक्त शारीरिक थकव्यावर (उदा. वजन उचलणे) आधारित होती. पण या अभ्यासाने दाखवून दिले की, शारीरिक कष्टासाठी आणि मानसिक कष्टासाठी मेंदूची एकच 'कॉमन सिस्टीम' काम करते. शरीराला थकवा जाणवतो तेव्हा मेंदूचे जे भाग सक्रिय होतात, तेच भाग आपण गणिते सोडवताना किंवा कठीण विचार करताना थकल्यावरही सक्रिय होतात. बौद्धिक कामामुळे मेंदूत ग्लुटामेट (Glutamate) सारखी रसायने साचू शकतात. सततच्या कामानंतर मेंदूत काही 'विषारी द्रव्ये' साचू शकतात, ज्यांना बाहेर काढण्यासाठी किंवा रिसायकल करण्यासाठी मेंदूला विश्रांतीची गरज असते. मेंदूची ही बदललेली स्थिती आपल्याला 'थकवा' म्हणून सिग्नल देते. या एकूणातच संशोधनाचे सार असे आहे की, जेव्हा माणूस खूप जास्त विचार करतो, तेव्हा मेंदूतील हे भाग थकतात. यातून व्यक्तीला कठीण किंवा रिस्क असलेले निर्णय घेणे नकोसे वाटते..३) माझा निर्णय पूर्णपणे बरोबर असावा असा हट्टमाझा निर्णय हा १००% बरोबरच असायला हवा ही वृत्ती ‘अॅनालिसिस पॅरालिसिस’ चे मोठे कारण आहे. चुकीचा निर्णय घेण्याची भीती माणसाला अधिक माहिती शोधण्यास भाग पाडते. परिपूर्णतेच्या नादात वेळ निघून जातो, पण निर्णय होत नाही. मानसशास्त्र सांगते..प्रसिद्ध मानसशास्त्रज्ञ बॅरी श्वार्ट्झ यांनी त्यांच्या The Maximizers vs. Satisficers या त्यांच्या थिअरीमध्ये नेमके हेच सांगितले आहे. त्यांनी लोकांचे दोन गटांत वर्गीकरण केले. मॅक्सिमायझर्स हे असे लोकं ज्यांना खात्री हवी असते की त्यांचा निर्णय १००% बरोबर आहे. आणि दुसरे सॅटिस्फायझर्स. हे असे लोक असतात जे स्वतःचे काही निकष ठरवतात आणि ते पूर्ण करणारा पर्याय मिळाला की निर्णय घेऊन मोकळे होतात.या संशोधनात त्यांना असं आढळून आलं की, मॅक्सिमायझर्सना नेहमी वाटते की, आपण घेतलेल्या निर्णयापेक्षा एखादा चांगला पर्याय उपलब्ध असू शकतो. ही भीती त्यांना अधिक माहिती गोळा करण्यास भाग पाडते. मॅक्सिमायझर्सनी घेतलेले निर्णय तांत्रिकदृष्ट्या चांगले असले तरी, ते स्वतः त्या निर्णयावर कधीच समाधानी नसतात. उलट, ते नेहमी स्वतःला दोष देत राहतात. विचारात अडकतात. जास्तीत जास्त माहिती शोधण्याच्या नादात त्यांच्या मेंदूवर प्रचंड ताण येतो, ज्यामुळे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अधिक क्लिष्ट होते..४) जबाबदारी किंवा परिणामांची भीतीजर एखाद्या निर्णयाचे परिणाम मोठे होणार असतील तर अशा परिस्थितीत परिणामांच्या भितीपोटी विचारच करत राहतो. निर्णयापर्यंत जाण्याचे धाडसच करत नाही. हे मुख्यत: करिअर किंवा मोठा आर्थिक व्यवहार करताना झालेलं पहायला मिळतं. 'काहीतरी चुकीचे घडेल' ही भीती विचारांचे चक्र थांबवू देत नाही. यामुळे माणूस सुरक्षित राहण्यासाठी निर्णय घेणे लांबणीवर टाकतो.अनुभव सांगतात...रेखा धायगुडे सांगतात की, मला माझं स्वत:चं मेडिकल सुरू करायचं होतं. त्यासाठी लागणारं भांडवलही मिळत होतं पण एवढी मोठी गुंतवणूक करून मेडिकल चांगल्या पद्धतीने जर चाललेच नाही तर काय करायचे? या विचाराने मी अजुनही माझे मेडिकल सुरू केलेले नाही. खरं तर जर-तरचा सगळा अभ्यास मी केला. चांगल्या वाईट परिणामांची माहिती घेतली तरीही अजुनही या मैत्रिणीला विचार, त्या मित्राला विचार. अमुकचा सल्ला घे, तमुकचा अनुभव विचार असेच सुरू आहे. थेट मेडिकल सुरू करण्याचे माझे अद्यापही धाडस झालेले नाही..आपल्याला Analysis Paralysis चा त्रास होतो आहे हे कसं ओळखायचं?तुम्ही तुमचे छोटे छोटे निर्णय देखील पटकन घेऊ शकत नसाल, तुम्ही कोणत्याही बाबतीत निर्णयापर्यंत यायला बाकीच्या व्यक्तींपेक्षा अधिक वेळ लावत असाल, तुम्ही एखाद्या गोष्टीचा नको इतका विचार करत असाल किंवा सतत घाबरलेला किंवा गोंधळलेला असाल तर कदाचित तुम्हाला अशा प्रकारचा त्रास असू शकतो. स्वत:ला हे तीन प्रश्न विचारा..१. या निर्णयाचे महत्त्व आणि मी यावर खर्च करत असलेला वेळ यांचे प्रमाण योग्य आहे का?२. अधिक माहिती मिळाल्यामुळे माझा निर्णय सोपा होतोय की अधिक गुंतागुंतीचा?३. मी निर्णय घेण्याला घाबरत आहे की फक्त अधिक माहिती शोधत आहे?.Analysis Paralysis शी कसे डील करायचे?Analysis Paralysis म्हणजे अतिविचारामुळे निर्णय न घेता येणे. मानसशास्त्रात हा प्रकार decision avoidance आणि anxiety-driven behavior म्हणून समजावला जातो. पण याच्याशी डील करताना खालील गोष्टी करता येतील.१) विचारांवर नाही, वर्तनावर काम कराCognitive Behavioral Therapy (CBT) चे जनक Aaron T. Beck यांनी दाखवून दिले की, संपूर्ण खात्रीची अपेक्षा हे cognitive distortion आहे. CBT नुसार, निर्णय टाळण्याने तात्पुरतं चांगलं वाटतं पण दीर्घकाळासाठी ही मोठी अडचण ठरू शकते. म्हणून CBT मध्ये विचार बदलण्याआधी कृती करायला सांगितले जाते.२) कृती आधीBehavioral Activation Theory (Lewinsohn, १९७४) नुसार प्रेरणा व स्पष्टता ही कृती केल्यानंतर वाढते. संशोधन सांगते की, लहान कृती चिंता कमी करतात आणि निर्णय घेणे सोपे करतात. त्यामुळे कृती करत करत निर्णय घेणे योग्य आहे.३) अनिश्चितता स्वीकारण्याची सवयIntolerance of Uncertainty Theory (Dugas & Ladouceur) नुसार अनिश्चिततेची भिती असणाऱ्यांमध्ये analysis paralysis जास्त दिसतो. त्यामुळे १०० टक्के खात्रीऐवजी ७० ते ८० टक्के खात्रीवर निर्णय घेण्याचा सराव उपयोगी ठरतो.४) Good enough निर्णय घ्याHerbert Simon यांच्या Satisficing Theory नुसार, पुरेसा चांगला निर्णय घेणारे लोक अधिक प्रभावी आणि समाधानी असतात, तर best शोधणारे लोक paralysis मध्ये अडकतात. त्यामुळे त्यातल्या त्यात माझ्यासाठी काय चांगले याचा विचार करून निर्णय घ्या.हे छोटे प्रयोग करूनही जर तुमची Analysis Paralysis सवय जात नसेल तर मानसोपचार तज्ज्ञांची घ्या.-------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.