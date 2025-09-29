Premium| Bihar Election: बिहारमध्ये प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराजचा प्रभाव किती असणार?

संजय कुमारबिहार निवडणुकीचे वेध आता लागले आहेत. या निवडणुकीतील राजकीय समीकरणे कशी असतील, याबाबत उलटसुलट कयास केले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध निवडणूक विश्लेषक, रणनीतिकार प्रशात किशोर यांनी स्थापन केलेला जनसुराज पक्ष किती आव्हान निर्माण करतो याबाबत उत्सुकता आहे. विविध राज्यांत यापूर्वीही नवे पक्ष स्थापन झाले आहेत. त्यापैकी काहींना निवडणुकांत भरघोस यश मिळाले, काहींना मध्यम यश, तर काहींना अपयशही मिळालेले आहे. याचा केलेला उहापोह...भारतीय लोकशाही ही आपल्या विविधतेमुळे जगात एक अनोखा प्रयोग मानली जाते. इथे एकीकडे राष्ट्रीय स्तरावर भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि काँग्रेससारख्या प्रस्थापित पक्षांचे वर्चस्व दिसते, तर दुसरीकडे प्रादेशिक पातळीवर असंख्य पक्ष स्थापन होऊन लोकांचे प्रतिनिधित्व करताना दिसतात. नव्या पक्षांचा उदय हा लोकशाहीच्या गतिमानतेचे लक्षण आहे. पण या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वाधिक चर्चेत येणारा प्रश्न म्हणजे, नवीन पक्षांना कितपत संधी मिळते? ते पहिल्याच निवडणुकीत यश मिळवतात की अपयशाच्या गर्तेत जातात? .याच प्रश्नाच्या संदर्भात बिहारमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीत प्रशांत किशोर यांचा जनसुराज पक्ष (जेएसपी) हा नवा पक्ष चर्चेत आला आहे. पक्षाने केवळ निवडणुकीत उतरायचे जाहीर केले नाही, तर थेट सर्व २४३ जागांवर उमेदवार उभे करण्याची तयारी केली आहे. ही घोषणा म्हणजे या नव्या पक्षाकडे आत्मविश्वास असल्याचे आणि लोकसंपर्क मोहिमेत त्यांना काही प्रमाणात आधार मिळत असल्याचे निदर्शक आहे. मात्र, तरीही या पक्षाची निवडणुकीतील खरी ताकद किती आहे हे मतमोजणीच्या दिवशीच समोर येणार आहे. सध्या बिहार विधानसभा निवडणुकीबाबत सर्वाधिक विचारला जाणारा प्रश्न म्हणजे, प्रशांत किशोर यांनी स्थापन केलेल्या जनसुराज पक्ष (जेएसपी) आगामी निवडणुकीत नेमका प्रभाव टाकणार. त्यांच्या अस्तित्वाचा काय परिणाम दिसणार? जनसुराज पक्षाच्या प्रशांत किशोर यांना बिहारमध्ये ठिकठिकाणी चांगला प्रतिसाद मिळाला असला तरी यंदा म्हणजेच २०२५ च्या निवडणुकीत त्यांना कितपत यशापयश मिळेल, हे आताच नेमकेपणाने सांगणे कठीण आहे. .नव्या पक्षांचा उदयास्तभारतामध्ये नवे पक्ष जन्माला येणे ही काही अनोखी गोष्ट राहिलेली नाही. प्रत्येक दशकात एक किंवा दोन असे नवे राजकीय प्रयोग दिसतात. त्यामागे कधी एखाद्या लोकप्रिय नेत्याचा करिष्मा, कधी सामाजिक न्यायाची हाक, कधी भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन, तर कधी प्रादेशिक अस्मितेचा मुद्दा अशा विविध कारणांचा पाया असतो. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, दरवर्षी काही डझन नवे पक्ष नोंदणीसाठी अर्ज करतात. परंतु त्यातील फारच थोडे निवडणूक लढवितात आणि त्याहून कमी पक्ष विजयी ठरतात. त्यामुळे प्रश्न असा उभा राहतो की, एखाद्या नव्या पक्षाचे यश–अपयश ठरविणारे घटक नेमके कोणते?.भारताच्या विविध राज्यांत यापूर्वीही नव्या पक्षांनी निवडणुका लढवल्या आहेत. काहींना भरघोस यश मिळाले, काहींना मध्यम यश, तर काहींना अपयशही मिळालेले आहे. फक्त दहा वर्षांपूर्वी आम आदमी पक्षाची (आप) भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन झाली आणि २०१३ मध्ये दिल्ली निवडणुकीत हा पक्ष प्रथम उतरला. \\त्यावेळी त्यांना बहुमत मिळाले नव्हते. (२८ जागा, ३० टक्के मते), तरी काँग्रेसच्या मदतीने सरकार स्थापन करण्यात आप यशस्वी ठरला. नंतर २०१५ आणि २०२० निवडणुकीत आपने प्रचंड विजय मिळवला, पण यंदा, २०२५ च्या दिल्ली निवडणुकीत हा पक्ष सत्तेतून बाहेर फेकला गेला. या काळात २०२२ मध्ये पंजाबमध्ये आपने ऐतिहासिक विजय मिळवला. .पण राजकारणात यश जितक्या झपाट्याने येते तितक्याच वेगाने कधी कधी निसटूनही जाते. दिल्लीतील २०२५ च्या निवडणुकीत आपला सत्तेतून बाहेर जावे लागले. यातून दिसते की लोकांना नवा प्रयोग काही काळ आकर्षित करतो, पण दीर्घकाळ सत्ता टिकवण्यासाठी केवळ लोकप्रियतेपेक्षा कारभाराची गुणवत्ता, संघटनशक्ती आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोन, धोरण हे घटक अधिक महत्त्वाचे ठरतात.नव्या पक्षांची वाटचालआप या नव्या पक्षाची ही यशोगाथा असली तरी सर्व नवीन पक्षांना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जम बसवता आलेला नाही. देशातील विविध राज्यांत अशा नव्या पक्षांच्या स्थापनेनंतर त्यांना मिळालेले अपयश आपण पाहूयात....महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) : २००६ मध्ये राज ठाकरे यांनी हा पक्ष स्थापन केला. पहिल्यांदा २००९ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी १४३ पैकी १३ जागा जिंकल्या. पण पुढील निवडणुकांत त्यांची कामगिरी मोठ्या प्रमाणात घसरली. युनायटेड पीपल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) : २०१५ मध्ये प्रमोद बोरोंनी असाममध्ये स्थापना केली. बोडोलँड भागात सर्वसमावेशक कल्याणावर त्यांचा प्रचारात भर होता. २०२१ निवडणुकीत लढविलेल्या ८ पैकी ६ जागा त्यांनी जिंकल्या (यशाचा दर सुमारे ७५ टक्के). हा पक्ष भाजपप्रणित आघाडीतील महत्त्वाचा घटक ठरला.जनसेना पार्टी : २०१४ मध्ये पवन कल्याण यांनी स्थापना केली. पहिल्यांदा २०१९ च्या निवडणुकीत १३७ जागा लढवल्या, पण केवळ १ जागा जिंकली. मात्र, २०२४ मध्ये तेलगु देसम पार्टी आणि भाजपसोबत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (एनडीए) सामील होऊन त्यांनी २१ जागा लढविल्या अन् सर्व जागांवर विजय मिळवला, ज्यामुळे एनडीएला आंध्रप्रदेशात प्रचंड बहुमत मिळाले..टिपरा मोथा पार्टी : २०२१ मध्ये त्रिपुरात स्थापन. पहिल्याच २०२३ च्या निवडणुकीत १३ जागा जिंकून प्रमुख विरोधी पक्ष ठरला. आदिवासी हित आणि ‘ग्रेटर त्रिपुरा लँड’च्या मागणीवर प्रचार केंद्रित.राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्ष (आरएलपी) : २०१८ मध्ये हनुमान बेनीवाल यांनी राजस्थानात हा पक्ष स्थापना केला. पहिल्याच निवडणुकीत २०० पैकी ३ जागा आणि २ टक्के मते मिळवली. शेतकरी व ग्रामीण मतदारांमध्ये पाया मजबूत केला आहे.रेव्होल्यूशनरी गोवन्स पार्टी (आरजीपी) : २०२२ च्या गोवा निवडणुकीपूर्वी स्थापना. पहिल्याच निवडणुकीत सेंट अँद्रे मतदारसंघ जिंकला व अनेक मतदारसंघांत मजबूत प्रभाव दाखवला. स्थानिक मुद्द्यांवर आधारित चळवळ म्हणून उदयास आली.लोक जनशक्ती पार्टी (एलजेपी) : २००० मध्ये रामविलास पासवान यांनी बिहारमध्ये स्थापना केली. पहिल्यांदा २००५ निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलासोबत आघाडी करून २०३ पैकी २९ जागा जिंकल्या..नव्या पक्षांची कामगिरीबिहार विधानसभा निवडणुकांत सर्वात चर्चेत असलेला प्रश्न म्हणजे प्रशांत किशोर यांची जनसुराज पार्टी (जेएसपी) कशी कामगिरी करणार?या पक्षाने जाहीर केले आहे की ते सर्व २४३ विधानसभा जागांवर उमेदवार उभे करतील.सध्या पक्षाकडे काही प्रमाणात मतदार आकर्षित होत असल्याचे वृत्तांकनातून दिसत आहे.परंतु २०२५ निवडणुकांत हा पक्ष किती यशस्वी ठरेल, हे सांगणे कठीण आहे..आम आदमी पक्षाचे (आप)२०१२–२०१३ : भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून उदय.२०१३ दिल्ली निवडणूक२८ जागा जिंकल्या.३० टक्के मते मिळवली.बहुमत न मिळाल्याने काँग्रेससोबत मिळून सरकार स्थापन केले.२०१५ व २०२० दिल्ली निवडणूक : प्रचंड बहुमत, सलग सत्ता.२०२२ पंजाब निवडणूक : मोठा विजय, पंजाबमध्ये सत्ता मिळवली. २०२५ दिल्ली निवडणूक : पराभव, सत्तेपासून दूर.महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे)स्थापना : २००६, संस्थापक - राज ठाकरे.२००९ महाराष्ट्र निवडणूक : १४३ जागांवर लढले, १३ जागा जिंकल्या.पुढील निवडणुकांमध्ये पक्षाची कामगिरी सतत घसरत गेली..युनायटेड पीपल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल)स्थापना : २०१५, संस्थापक - प्रमोद बरो.आसामच्या बोडोलँड प्रांतावर लक्ष केंद्रित.२०२१ आसाम विधानसभा निवडणूक :८ जागांवर लढले.६ जागांवर विजय (७५ टक्के यशाचा दर).भाजप आघाडीत महत्त्वाचा घटक बनला..टिपरा मोथास्थापना : २०२१, त्रिपुरा. २०२३ त्रिपुरा निवडणूक :१३ जागा जिंकल्या. विशेषतः आदिवासी भागांत प्रभाव.मुख्य मागणी : ''ग्रेटर टिपरालँड'' या स्वतंत्र प्रांताची मागणी.स्थिती : स्थापन झाल्यानंतर केवळ दोन वर्षांत मुख्य विरोधक बनले..जनसेना पार्टीस्थापना : २०१४,संस्थापक - अभिनेता पवन कल्याण.२०१९ आंध्र प्रदेश निवडणूक :१३७ जागांवर लढले.फक्त १ जागा जिंकली.२०२४ निवडणूक :भाजपा व तेलुगु देसम पक्ष (टीडीपी) सोबत आघाडी.२१ जागांवर लढले आणि सर्व २१ जिंकल्या.एनडीएला मोठा फायदा झाला..राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी)स्थापना : २०१८, संस्थापक - हनुमान बेनीवाल.२०१८ राजस्थान निवडणूक :२०० पैकी ३ जागा जिंकल्या. २ टक्के मते मिळवली.लक्ष्य : शेतकरी व ग्रामीण प्रश्न.स्थिती : सुरुवातीला कमी यश, पण ग्रामीण मतदारांमध्ये पाया..रिव्होल्युशनरी गोअन्स पार्टी (आरजीपी)स्थापना : २०२१–२२.२०२२ गोवा निवडणूक :पहिल्याच निवडणुकीत सेंट आंद्रे जागा जिंकली.इतर मतदारसंघातही चांगला प्रतिसाद.स्थानिक हक्क, प्रादेशिक अस्मितेवर भर..लोक जनशक्ती पार्टी (एलजेपी)स्थापना : २०००,संस्थापक - रामविलास पासवान.२००५ बिहार निवडणूक :काँग्रेस व राजद सोबत आघाडी.२०३ पैकी २९ जागा जिंकल्या.स्थिती : सुरुवातीलाच मोठे यश, मजबूत सुरुवात..Premium| RBI Retail Direct : सरकारी रोख्यांमध्ये थेट गुंतवणुकीचा मार्ग .नव्या पक्षांच्या अनुभवांमधून शिकवणसर्व नवीन पक्ष एकसारखे यशस्वी होत नाहीत.काहींना लगेच मोठे यश मिळते (आप, यूपीपीएल, जनसेना, टिपरा मोथा).काहींची सुरुवात चांगली असूनही नंतर घसरण (मनसे).काहींची पहिल्याच प्रयत्नात जोरदार कामगिरी (एलजेपी, आरजीपी).कोणताही एकसारखा प्रवाह दिसून येत नाही..Premium| Benzene Discovery: षटकोनी रिंगाची रचना असलेल्या बेंझीनचा शोध कसा लागला आणि त्याचे महत्त्व काय आहे?.पहिल्याच निवडणुकीत जर नव्या पक्षामागे प्रभावी नेतृत्व, सामाजिक आधार किंवा ठोस युती असेल. तर संबंधित नवा पक्ष यश मिळवण्याची शक्यता वाढते. परंतु तरीही नव्या पक्षांच्या कामगिरीचा कोणताही एक ठोस प्रवाह दिसत नाही.काही पक्षांनी पहिल्याच निवडणुकीत धमाकेदार प्रवेश केला, तर काहींना अपयश मिळालेले दिसते. म्हणूनच, जनसुराज पक्ष २०२५ च्या बिहार निवडणुकीत किती यशस्वी होईल हे सांगणे कठीण आहे. पण सर्व २४३ जागांवर निवडणूक लढवण्याची घोषणा ही पक्षाच्या आत्मविश्वासाची आणि जनसामान्यांत त्यांना मिळत असलेल्या पाठबळाची खूण आहे.(वरील सर्व विचार माझे व्यक्तिगत असून, मी ज्या संस्थेशी संबंधित आहे तिचे विचार नाहीत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.