Premium|War animals armour : गजशास्त्र, अश्वशास्त्र: हत्ती-घोड्यांना 'सैनिकां'प्रमाणे तयार करण्याची प्राचीन भारतीय कला

गिरिजा दुधाट- dayadconsultancies@gmail.comमाणूस निसर्गातल्या बाकी सजीवांपेक्षा फार वेगळा आहे. माणूस निसर्गातला एकमेव असा प्राणी आहे, जो दुसऱ्या प्राणिपक्ष्यांना पाळू शकतो! भटकं जगणं सोडून माणूस शेतीकडे वळला आणि अनेक कामांसाठी, विशेषत: प्रवास, शिकार, ताकदीची कामे अशांसाठी त्याला कृत्रिम आधाराची गरज वाटायला लागली. माणसाने बल, वेग, क्रौर्य, आकार यांमध्ये त्याच्याहून कित्येक पटीने श्रेष्ठ असणाऱ्या प्राण्यांना पाळले व त्याच्या अफाट बुद्धिमत्तेची चुणूक दाखवून दिली. .Premium|Dabgar community shield makers India : खड्गसखी.प्राण्यांचा वापरमाणसासोबत हजारो वर्षांपासून राहू लागलेल्या प्राण्यांपैकी घोडे (त्यांच्या वेगामुळे), हत्ती (त्यांच्या आकार आणि ताकदीमुळे) आणि उंट (वाळवंटी, रूक्ष प्रदेशात त्यांच्या शारीरिक वैशिष्ट्यांमुळे) हे प्राणी त्याच्या युद्धसंस्कृतीमध्ये समाविष्ट झाले. भारतात अगदी प्राचीन काळापासून हत्ती, घोडे यांचा वापर युद्धांमध्ये करण्यात आला आहे. सहज म्हणून एखादा प्राणी पाळणं वेगळं आणि युद्धासाठी म्हणून प्राणी पाळणं, त्यांना रणांगणातला कोलाहल, रक्तपात, क्रौर्य यांची सवय करून त्या दृष्टीने प्रशिक्षण देणं हे महत्प्रयासाचं काम! म्हणूनच प्राचीन भारतातल्या युद्धशास्त्रात शस्त्रांना समांतर गजशास्त्र, अश्वशास्त्र या स्वतंत्र शाखा विकसित झाल्या. हत्ती, घोडे यांच्यासारख्या अभिमानी प्राण्यांना युद्धासाठी तयार करणं, त्यांची निगा, आयुधं, संरक्षण, आहार, औषधं अशा अनेक पैलूंबद्दल प्राचीन, मध्ययुगीन भारतीय ग्रंथांमध्ये, चित्रांमध्ये रोचक तपशील सापडतात.घोड्याचे रक्षण‘टपटप टपटप टाकीत टापा चाले माझा घोडा..’ ही अशी गाणी म्हणायला कितीही ‘फॅन्सी’ वाटलं, तरी घोड्यासारखा नाचरा प्राणी सांभाळणं आणि त्याला युद्धात नेणं हे कर्मकठीण काम! वेग, ताकद, डौल, तीक्ष्ण नाक आणि स्मरणशक्ती या सगळ्या जमेच्या बाजू असल्या, तरी तब्येत आणि जखमा याबाबतीत घोडा अगदी नाजूक! त्यामुळे युद्धभूमीवर लढणारे घोडे उतरवताना त्यांच्या संरक्षणाचीही तितकीच जय्यत तयारी करावी लागायची. लढाईमधल्या घोड्यांचे डोकं, मान, पाठ, शेपटी यांच्या संरक्षणासाठी विशेष संरक्षक आयुधं वापरली जायची. प्राचीन काळात चामडे वाकवून, मध्ययुगीन काळात लोखंड किंवा सोन्याच्या पट्ट्या घोड्याच्या डोकं आणि तोंडाच्या आकारात वाकवून डोक्यावर बांधल्या जायच्या, याला म्हटलं जायचं ‘कश्का’. घोड्याच्या मानेच्या वरच्या भागाचं रक्षण व्हावं म्हणून धातू आणि कापड यांच्या मिश्रणातल्या झालर बनवून मानेवर घातलं जायचं ज्याला म्हटलं जायचं ‘गर्दनी’. घोड्याच्या संपूर्ण अंगाच्या रक्षणासाठी जाड कापड आणि धातूच्या पट्ट्या यांच्यापासून बनवलेलं झुलीप्रमाणे संरक्षक आयुध बनवलं जायचं ज्याला फारसीमध्ये ‘अर्तक-इ-काजेम’ म्हटलं जायचं. शेपटीच्या रक्षणासाठी ‘दुमची’ किंवा ‘बलबंध’ नावाचं सहसा चामड्याचं बनवलेलं आणि घोड्याच्या शेपटीच्या आकाराचं आयुध वापरलं जायचं. घोड्याचे लगाम आणि त्याला घोडेस्वाराकडून दिले जाणारे इशारे यांच्यात समन्वय असावा यासाठी घोड्याच्या डोक्याला चामडी पट्टे किंवा धातूच्या साखळ्या विशिष्ट पद्धतीने गोलाकार बांधल्या जायच्या ज्याला ‘अनी’ म्हटलं जायचं. घोडा युद्धातल्या कोलाहलाने, गोंधळाने उधळू नये यासाठी त्याच्या तोंडात विशिष्ट उपकरण बसवलं जायचं जे असायचं ‘सिप्र’ आणि याची बांधणी घोड्याच्या डोक्याभोवती बांधलेल्या ‘सिरदुआली’ पट्ट्याला जोडलेली असायची. या आयुधं, उपकरणांव्यतिरिक्त युद्धातल्या घोड्यांच्या सजावटीसाठी कलगी, रश्मी, चौरी असे विविध अलंकारही वापरले जायचे..Premium|Konkan Coastal Journey : कुतूहलानं रंगलेली कोकणातील सफर.हत्तीहत्ती हा आकाराने, शक्तीने जितका अवाढव्य आणि बुद्धिमान तितकाच तो संवेदनशील प्राणी. हत्ती हा फक्त मनानेच नाही, तर शरीरानेसुद्धा संवेदनशील असतो. युद्धामध्ये त्याच्या कुठल्याही अवयवाला जास्त धक्का पोहोचणं, इजा होणं हे हत्ती आणि हत्तीस्वार दोघांसाठीही धोकादायकच! त्यामुळे युद्धात उतरणाऱ्या हत्तींना अगदी सैनिकांसारखे चिलखतं, संरक्षक आयुधं घालून तयार केलं जायचं. हत्ती आकाराने मोठे असल्याने त्यांच्या पाठीवर तसंच बसणं आणि लढणं तर शक्य नाही, मग आधारासाठी म्हणून निर्मिती झाली ‘हौदां’ची! हौद म्हणजे हत्तीच्या पाठीवर लाकूड/कापड/ बांबू/ धातू यांच्या साहाय्याने तयार केलेली मोठी मखर. हा हौदा छत नसलेला आहे की असलेला, लहान आहे की मोठा, यावरून त्याचे फिरकी, चारजामा, छत्रीदार असे विविध प्रकार असायचे. त्याच्या आकारानुसार यात एक ते चार माणसे त्यांच्या शस्त्रास्त्रांसहित बसू शकतील एवढी जागा असायची.युद्धातल्या हत्तींच्या शरीराचे पाठ, डोकं, सुपासारखे कान, डोळे आणि सदानकदा वळवळणारी सोंड हे भाग वार करण्यासाठी नेहमी सोपे असायचे. त्यामुळे या भागांना कायम संरक्षण द्यावं लागायचं. सोंडेच्या संरक्षणासाठी वापरली जायची ‘पाखर’. ही पाखर धातूच्या पट्ट्या, जाळ्या आणि कापड यांच्या मिश्रणातून तयार केली जायची. हत्तीचं डोकं (गंडस्थळ) ते सोंड असा भाग या पाखरीमध्ये झाकला जायचा. काही पाखर अर्धी सोंड झाकणाऱ्या, तर काही पूर्ण सोंड झाकणाऱ्या असायच्या. एखाद्यावर मायेची ‘पाखर’ घालणं हा वाक्प्रचार यातूनच आला की काय, असंही वाटून जातं! हत्तीच्या मोठ्या कानांना बाण, किडे, उकळती द्रव्यं अशा गोष्टींपासूनच्या रक्षणासाठी वापरलं जायचं कापडापासून बनवलेलं 'गजगाह' आणि डोळ्यांसाठी 'आँधियारी'. हत्तीच्या पाठीचं संरक्षण व्हावं म्हणून म्हणून मोठ्या कापडावर धातूच्या पट्ट्या, जाळी बसवून ते त्यांच्या पाठीवर घातलं जायचं, ज्याला म्हटलं जायचं 'हथझूल'!.प्राण्यांसाठीची शस्त्रास्त्रेयुद्धातल्या प्राण्यांसाठी जशी संरक्षक आयुधं असायची तशी खास प्राण्यांसाठी म्हणून बनवलेली शस्त्रास्त्रंसुद्धा अस्तित्वात होती. हत्तीच्या सुळ्यांना सुऱ्यासारखे पाते असणारं लोखंडी किंवा पोलादी आवरण बसवलं जायचं. याने हत्तीच्या सुळ्यांचं संरक्षण व्हायचंच, पण त्याचसोबत घातक वारांची क्षमताही वाढायची. याला म्हटलं जायचं 'दंत कवच'. अस्त्रांमध्ये हत्ती, उंट यांच्या पाठीवरून चालवण्याच्या खास तोफा बनवल्या जायच्या ज्यांना अनुक्रमे 'फीलनाळ' (हत्तीवरून चालवण्याची) आणि 'उष्ट्रनाळ' (उंटावरून चालवण्याची) म्हटलं जायचं. अठराव्या शतकातल्या निवडक चित्रांमध्ये हत्तीच्या सोंडेत चक्क दांडपट्टेसुद्धा दाखवलेले दिसून येतात. यांसोबतच आणखी एक महत्वाचे उपकरण म्हणजे प्राण्यांसाठीच्या साखळ्या. या साखळ्यांचा वापर प्राण्यांचे नियंत्रण करण्यासाठी, प्राण्यांना एका जागी ठेवण्यासाठी, समारंभांमध्ये प्राण्यांच्या सजावटीसाठी केला जात असे. साखळी म्हणजे फक्त लोखंड, पोलादापासून बनवलेल्या वस्तू नसायच्या. या साखळ्यांचे त्यांच्या कार्यानुसार म्हणजे युद्धात वापरण्यासाठी, समारंभात सजावटीसाठी अशा प्रयोजनानुसार बलबंध, बेरी, लोह लंगर, पिछवा, धर्म असे विविध प्रकारसुद्धा असायचे!.युद्धचित्रांमधील संदर्भमध्ययुगीन भारतातली विविध युद्धचित्रे बघितली, तर त्यामध्ये प्राण्यांच्या आयुधांचे हे विविध प्रकार मोठ्या संख्येने आणि वैविध्याने दिसून येतात. जुन्या काळात प्राण्यांची आयुधे तयार करण्यासाठी विघटनशील घटकांचा (कापड, चामडे, कापूस, लाकूड) अधिक वापर केला जायचा. त्यामुळे दुर्दैवाने त्यांचे सुस्थितीतले नमुने फारसे आढळून येत नाहीत. इंग्रजांच्या काळात संस्थानांचे, राज्यांचे विलिनीकरण झाल्याने हत्ती, घोडे यांच्यासारखे खर्चिक प्राणी सांभाळणं होऊ लागलं, त्यांची युद्धातली गरजही संपुष्टात आली. काळानुरूप पाळीव हत्ती-घोडे आणि पर्यायाने त्यांची उपकरणे, आयुधेसुद्धा नाहीशी होत गेली. आताच्या काळात यांचा अभ्यास करायचा, संग्रहालयांमध्ये मांडणी करायची तर चित्रे, लिखित संदर्भ यांच्या आधाराने नव्याने निर्मिती करण्याखेरीज दुर्दैवाने दुसरा पर्याय नाही! 