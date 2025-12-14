Premium|War animals armour : गजशास्त्र, अश्वशास्त्र: हत्ती-घोड्यांना 'सैनिकां'प्रमाणे तयार करण्याची प्राचीन भारतीय कला

प्रीमियम आर्टिकल

गजशास्त्र, अश्वशास्त्र: हत्ती-घोड्यांना 'सैनिकां'प्रमाणे तयार करण्याची प्राचीन भारतीय कला

Medieval Indian military history : प्राचीन आणि मध्ययुगीन भारतीय युद्धात घोडे आणि हत्ती यांचा संरक्षणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'कश्का', 'गर्दनी', 'हौदां' आणि 'हथझूल' अशा विशेष आयुधांची आणि त्यांच्या महत्त्वकांक्षांची माहिती या लेखात दिली आहे.
गिरिजा दुधाट
गिरिजा दुधाट- dayadconsultancies@gmail.com

माणूस निसर्गातल्या बाकी सजीवांपेक्षा फार वेगळा आहे. माणूस निसर्गातला एकमेव असा प्राणी आहे, जो दुसऱ्या प्राणिपक्ष्यांना पाळू शकतो! भटकं जगणं सोडून माणूस शेतीकडे वळला आणि अनेक कामांसाठी, विशेषत: प्रवास, शिकार, ताकदीची कामे अशांसाठी त्याला कृत्रिम आधाराची गरज वाटायला लागली. माणसाने बल, वेग, क्रौर्य, आकार यांमध्ये त्याच्याहून कित्येक पटीने श्रेष्ठ असणाऱ्या प्राण्यांना पाळले व त्याच्या अफाट बुद्धिमत्तेची चुणूक दाखवून दिली.

