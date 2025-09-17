Premium| 'Stree Shakti' Scheme: आंध्र प्रदेशची 'स्त्री शक्ती' योजना महिलांसाठी वरदान?

आंध्र प्रदेशमध्ये ‘स्त्री शक्ती’ या मोफत बस प्रवासाच्या योजनेने महिला प्रवाशांसाठी एक नवीन क्रांती घडवून आणली आहे. ही योजना सुरू होऊन एक महिना पूर्ण झाला असून, याचा फायदा कोट्यवधी महिलांनी घेतला आहे. राज्याच्या परिवहन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेमुळे केवळ महिलांच्या प्रवासाचा खर्चच वाचला नाही, तर सार्वजनिक वाहतुकीच्या वापरातही लक्षणीय वाढ झाली आहे. ही ‘स्त्री शक्ती’ योजना नेमकी काय आहे? एका महिन्याच्या कालावधीत योजनेच्या लाभार्थ्यांची आकडेवारी किती? आणि या योजनेमुळे महिलांचं सक्षमीकरण करण्यात कसा फायदा होईल? हे सगळं आपण आजच्या 'सकाळ प्लस'च्या लेखात वाचणार आहोत... .काय आहे ही ‘स्त्री शक्ती’ योजना?सरकारने ही योजना १५ जून २०२४ रोजी तेलगू देसम पक्षाचे अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू केली. 'स्त्री शक्ती' ही योजना तेलगू देसम पक्ष, जन सेना आणि भाजप यांच्या युतीने २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या 'सुपर सिक्स' आश्वासनांपैकी एक आहे. या योजनेचा उद्देश महिला, विद्यार्थिनी आणि तृतीयपंथी प्रवाशांना सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणं आणि त्यांना आर्थिक मदत करणं हा आहे. या योजनेअंतर्गत आंध्र प्रदेशातील महिला, विद्यार्थिनी आणि तृतीयपंथीयांना APSRTC म्हणजेच सरकारी बसमध्ये पूर्णपणे मोफत प्रवास करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांना प्रवासासाठी मोठा आधार मिळाला आहे. ही योजना 'पल्ले वेलुगु', 'अल्ट्रा पल्ले वेलुगु', 'एक्सप्रेस', 'सिटी ऑर्डिनरी' आणि 'मेट्रो एक्सप्रेस' या पाच प्रकारच्या बस सेवांमध्ये लागू आहे..एका महिन्याची आकडेवारीया योजनेची सुरुवात होऊन फक्त एक महिना झाला आहे, आणि या अल्प कालावधीतच या योजनेने मोठं यश मिळवलं आहे.६. ७ कोटी महिलांनी केला मोफत प्रवास: फक्त एका महिन्यात तब्बल ६. १७ कोटी महिला, विद्यार्थिनी आणि तृतीयपंथीयांनी शून्य भाड्याच्या तिकिटांनी प्रवास केला आहे. हे आकडेच या योजनेचं यश म्हणावं लागेल.सरकारचा खर्च: महिलांना मोफत प्रवासाची सुविधा देण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने एका महिन्यात २३३ कोटी रुपयांचं अनुदान दिलं आहे.प्रवाशांच्या संख्येत वाढ: 'स्त्री शक्ती' योजना सुरू होण्यापूर्वी, दररोज सरासरी २६ लाख प्रवासी बसने प्रवास करत होते. आता ही संख्या वाढून जवळपास ३७ लाख प्रति दिन झाली आहे. याचाच अर्थ, मोफत प्रवासाच्या सुविधेमुळे एकूण प्रवाशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे..महिला प्रवाशांचं प्रमाण वाढलंया योजनेमुळे सार्वजनिक बसमध्ये महिला प्रवाशांचं प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढलं आहे. आधी महिला प्रवाशांचं प्रमाण ३०% ते ३५% होतं, ते आता ६३% पर्यंत पोहोचलं आहे. त्याच वेळी, पुरुष प्रवाशांचं प्रमाण ३७% इतकं आहे.पुरुष प्रवाशांची संख्या घटली नाही: एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, महिला प्रवाशांचं प्रमाण वाढलं असलं, तरी पुरुष प्रवाशांची एकूण संख्या कमी झालेली नाही. याउलट, बसने प्रवास करणाऱ्या एकूण प्रवाशांच्या संख्येत वाढ दिसून येते.ग्रामीण भागात जास्त प्रतिसाद: ए. अप्पलाराजू, जे ए.पी.एस.आर.टी.सी. चे कार्यकारी संचालक आहेत, यांच्या मते, ही योजना विशेषतः 'पल्ले वेलुगु' आणि 'एक्सप्रेस' सेवांमध्ये जास्त लोकप्रिय झालेली दिसते. याचाच अर्थ ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील महिलांनी या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घेतला आहे. याउलट, विजयवाडा आणि विशाखापट्टणम यांसारख्या शहरांमधल्या 'सिटी ऑर्डिनरी' आणि 'मेट्रो एक्सप्रेस' सेवांमध्ये महिला प्रवाशांची संख्या तुलनेने कमी आहे..योजनेचा मोठा प्रभाव'स्त्री शक्ती' योजनेमुळे फक्त महिलांना फायदा झाला नाही, तर परिवहन महामंडळालाही त्याचा फायदा झाला आहे.बसमधले प्रवासी वाढले: या योजनेमुळे बसमधल्या आसन क्षमतेचा वापर ९०% पर्यंत वाढला आहे, जो आधीच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे.मुख्यमंत्र्यांनी केलं कौतुक: या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीबद्दल मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांनीही चौथ्या कलेक्टर परिषदेत परिवहन विभागाचं कौतुक केलं आहे..वाढत्या प्रवाशांमुळे निर्माण झालेली आव्हानंप्रवाशांच्या संख्येत अचानक वाढ झाल्याने APSRTC च्या उपलब्ध संसाधनांवर ताण आला आहे. त्यामुळे काही नवीन आव्हानं निर्माण झाली आहेत.बसेसची कमतरता: प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेता, काही मार्गांवर बसेसची संख्या अपुरी पडत आहे. यामुळे प्रवाशांना बससाठी जास्त वेळ थांबावं लागत आहे, आणि बसमध्ये गर्दी वाढली आहे.कर्मचाऱ्यांवरील ताण: जास्त प्रवासी असल्यामुळे चालक आणि वाहक यांच्यावर कामाचा ताण वाढला आहे. त्यांना जास्त फेऱ्या माराव्या लागत आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या कामाच्या वेळेवर परिणाम झाला आहे.सुधारित पायाभूत सुविधांची गरज: वाढत्या गर्दीला सामावून घेण्यासाठी बस डेपो, थांबे आणि इतर पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे.या आव्हानांवर मात करण्यासाठी, APSRTC अधिक बसेस खरेदी करण्याचा आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवण्याचा विचार करत आहे..महाराष्ट्रातील बस सेवा आणि इतर राज्यांमधील मोफत योजनाआंध्र प्रदेशात 'स्त्री शक्ती' योजना सुरू झाली असली, तरी महाराष्ट्रातही महिलांसाठी काही विशेष सवलती आहेत. महाराष्ट्रातील महिलांना राज्य परिवहन मंडळाच्या सर्व बसमध्ये ५०% तिकीट सवलत मिळते. यामुळे महाराष्ट्रातील महिलांनाही प्रवासात मोठा दिलासा मिळाला आहे.याचप्रमाणे, दिल्लीमध्ये केजरीवाल सरकारने 'पिंक पास' योजना सुरू केली आहे, ज्याद्वारे महिलांना सर्व डीटीसी आणि क्लस्टर बसेसमध्ये मोफत प्रवास करता येतो. कर्नाटक राज्यातही 'शक्ती' योजना सुरू आहे, ज्यामध्ये महिलांना राज्य सरकारच्या बसेसमध्ये मोफत प्रवास करता येतो. तामिळनाडूमध्येही महिलांना शहरांतर्गत बसेसमध्ये मोफत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध आहे..या योजनांमुळे महिलांच्या सक्षमीकरणाला चालना मिळत आहे आणि त्यांना शिक्षण, नोकरी आणि इतर कामांसाठी घराबाहेर पडणं सोपं झालं आहे.'स्त्री शक्ती' योजना ही केवळ एक सरकारी योजना नाही, तर महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी उचललेलं एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेने महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बद 