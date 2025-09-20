Premium| Anil Parab: डान्स बार प्रकरणात गृह राज्यमंत्र्यांना शिंदेंनी संरक्षण का?

‘डान्स बार’प्रकरणी गृह खाते सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर दबावाचा आरोप, गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिलेले संरक्षण, उद्धव आणि राज ठाकरे यांचे एकत्र येणे, महायुतीमधील कुरबुरी आदी अनेक मुद्द्यांवर शिवसेना नेते, माजी परिवहन अन् सांस्कृतिक कार्यमंत्री अनिल परब यांच्याशी सरकारनामाचे प्रतिनिधी सचिन वाघमारे यांनी साधलेला संवाद....विधान परिषदेत मंत्री योगेश कदम यांच्या आईच्या नावे असलेल्या ‘डान्स बार’चा मुद्दा तुम्ही लावून धरला होता? या प्रकरणात पुरावेही सादर केले, त्यानंतर तुम्ही राज्यपालांकडे जाऊन आलात. मात्र, त्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही?मुख्यमंत्री फार संवेदनशील आहेत. ते कारवाई करतील, अशी आमची अपेक्षा होती. परंतु आता असे वाटायला लागले, की ते हतबल आहेत. त्याचे कारण असे आहे, की गृहमंत्री किंवा गृह राज्यमंत्री राज्याची कायदा व सुव्यवस्था सांभाळतात. ती त्यांची जबाबदारी असते. कायद्याने ‘डान्स बार’ला बंदी आहे. ज्या ‘डान्स बार’मुळे राज्यातील असंख्य कुटुंबे उद्ध्वस्त झालीत. ते बंद करण्याचे काम तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी केले. त्यामुळे प्रत्येक गृहमंत्र्यांसाठी ही अभिमानाची गोष्ट आहे. परंतु दुर्दैवाने या राज्यात गृह राज्यमंत्र्यांच्या घरातच आईच्या नावाने काढलेला ‘बार’ हा ‘डान्स बार’ म्हणून चालला आहे. .यात शरमेची गोष्ट म्हणजे या बारवर पोलिस कारवाई करतात. त्याबाबतची कागदपत्रे मी दिली. पोलिसांनी ३० मे २०२५ ला छापा टाकला त्यात २२ बारबाला सापडल्या. यावेळी या बारमध्ये अश्लील नृत्य, हावभाव केले जात होते. या सगळ्याचे पोलिसांनी चित्रीकरण केले आहे अन् पंचनामेही केले आहेत. त्यात हे सर्व लिहिले आहे. या बारवर आतापर्यंत तीनदा छापे पडले आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी ‘डान्स बार’ चालतो हे कोणी नाकारू शकत नाही. ते म्हणतात, की हा बार आम्ही चालविण्यासाठी दिला होता. मात्र, त्यांची त्यातून सुटका होणार नाही. महाराष्ट्रासाठी ही अतिशय लाजिरवाणी गोष्ट आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात तातडीने कारवाई करायला हवी होती. परंतु मित्रपक्षाच्या साथीने हे सरकार चालले असल्याने मुख्यमंत्री हतबल दिसत आहेत..योगेश कदम यांना मुख्यमंत्री पाठीशी घालत आहेत का?मुख्यमंत्री पाठीशी घालत आहेत, असे म्हणणे आता योग्य ठरणार नाही. मात्र, मित्रपक्षाचा दबाव त्यांच्यावर जरूर आहे. या दबावामुळे ते त्यांना पाठीशी घालत असावेत, असे माझे मत आहे.म्हणजेच त्यांच्यावर एकनाथ शिंदे यांचा दबाव आहे का?नक्कीच. त्यांच्यावर एकनाथ शिंदेंचा दबाव आहे. धर्मवीर चित्रपट तुम्ही बघितला असेल. या चित्रपटात शेट्टी मंडळी ‘डान्स बार’ चालवतात अन् महिलांची अप्रतिष्ठा होते म्हणून शिंदेंनी त्या काळात ‘डान्स बार’ फोडले, असे चित्रीकरण केले आहे. विधानसभेत त्यांनी सांगितले होते, की मी ‘डान्स बार’ फोडले आहेत. त्यामुळे हेच ते एकनाथ शिंदे आहेत का? एकीकडे ‘डान्स बार’ फोडून महिलांची प्रतिष्ठा राखणारे अन् दुसरीकडे जे मंत्री असे बार चालवतात त्यांचे संरक्षण करणारे हेच एकनाथ शिंदे आहेत का, हाच प्रश्न राज्यातील जनतेला पडला आहे..रामदास कदम यांचे म्हणणे आहे, की तुम्ही बदला घेण्यासाठी योगेश कदम यांच्या ‘डान्स बार’चा मुद्दा काढला आहे.रामदास कदम हे ‘डान्स बार’चे समर्थन करीत आहेत का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. त्या मुळे मी नाही तर अन्य कोणीतरी हा प्रश्न विचारला असता. तेच म्हणतात ना ‘काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी दुसऱ्यांच्या घरावर दगड मारू नये’. त्यामुळे मी नाही मारला असता तर अन्य कोणी तरी मारला असता. काचेच्या घरात राहतात ना, अनैतिक गोष्टी करतात ना, तुमच्या पत्नीच्या नावाने ‘डान्स बार’ सुरू आहे ना? त्यानंतरही ते बदला घेत असल्याचा आरोप करीत आहेत. माझी चौकशी झाली, त्यात काहीच निष्पन्न झाले नाही. त्यामुळे यांचीही चौकशी व्हावी. या प्रकरणाचे सर्व पुरावे मी दिले आहेत..नारायण राणे अन् रामदास कदम हे दोन नेते सातत्याने तुमच्यावर टीका करीत असतात. राणे यांनी शिवसेना सोडल्यापासून त्यांच्याशी वैर आहे का?माझे कोणाशीच वैर नाही. रामदास कदम अथवा त्यांचा मुलगा. मी रत्नागिरी जिल्ह्याचा पालकमंत्री असताना सर्वाधिक कामे योगेश कदम यांची केली आहेत. माझे त्यांच्याशी वैयक्तिक वैर नाही. माझे नारायण राणे यांच्यासोबतही वैर नाही. पक्षाचा मी कार्यकर्ता आहे. माझ्या पक्षाची बाजू मी लावून धरणार. बाजू मांडणार. माझ्या पक्षावर आरोप करणाऱ्यांना उत्तर देणे हे माझे काम आहे.. महापालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी तुमचे अनेक नगरसेवक एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेले आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत तुमची सत्ता परत येईल का?गेल्या २५ वर्षांपासून मुंबई महापालिकेत आमची सत्ता आहे. यापूर्वीही शिवसेनेत फूट पडली होती. २००५ ला नारायण राणे गेले. त्यानंतर राज ठाकरे गेले. त्यानंतर २००७ मध्ये शिवसेनेची मुंबई महापालिकेत सत्ता आली होती. शिवसेनेचा नगरसेवक कोण होतो? शिवसेनेतील कोणीतरी एक कार्यकर्ता. या कार्यकर्त्याला घडवते कोण तर शिवसेना किंवा विभागातील शिवसैनिक. ते त्या नगरसेवकांसोबत गेलेत का तर त्याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत आम्ही दर पाच वर्षांनी ४० ते ५० टक्के नगरसेवक बदलत असतो. त्याचे कारण असे आहे, की काही ठिकाणी आरक्षण येते तर काही ठिकाणी कामे न केलेली मंडळी असतात. त्यामुळे त्यांना बदलावे लागतात. शिंदेसोबत गेलेले ५० ते ५५ जण आहेत. हे नगरसेवक आहेत. त्यांच्यासोबतचे कार्यकर्ते गेले नाहीत. शिवसेना पक्ष हा कार्यकर्त्याच्या जोरावर निवडणूका जिंकतो. कार्यकर्ते आमच्यासोबत असल्याने चिंता नाही. मुंबईत आमचे दहा आमदार निवडून आले आहेत..नारायण राणे, छगन भुजबळ यांनी शिवसेना सोडली त्यावेळी शिवसेनेचे फार मोठे नेते त्यांच्यासोबत गेले नव्हते. तर एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत अनेक बडे नेते गेले याची कल्पना नव्हती का?छगन भुजबळ यांनी पक्ष सोडला त्यावेळी त्यांच्यासोबत १८ आमदार गेले होते. नारायण राणे यांनी पक्ष सोडला त्यावेळी ९ आमदार त्यांच्यासोबत होते. शिंदे यांच्यासोबतही सुरुवातीला तेवढेच आमदार होते. मात्र, यांनी पक्षावर जो दरोडा घातला तो भाजपच्या मदतीने घातला. भाजपने जी पक्ष चोरण्याची भूमिका घेतली. तिसऱ्या वेळी पक्ष फोडला नाही तर पक्ष चोरला. हा दरोडा त्यांनी भाजपच्या मदतीने घातला. त्यांना निवडणूक आयोगाची मदत झाली. आमच्या पक्षाला न्यायालयातूनही अजून न्याय मिळालेला नाही..महायुतीतील पक्षात अंतर्गत कुरबुरी आहेत का?गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भाजपची सत्ता आहे. मात्र, निष्ठावंत मंडळींना संधी दिली जात नसल्याने पक्षात मोठी नाराजी आहे. प्रत्येक पक्षाला त्याचा पक्ष वाढविण्याचा अधिकार आहे. बाहेरचे लोक घेण्याचा त्यांना अधिकार आहे. मात्र, हे करीत असताना पक्षातील नेत्यांवरच अन्याय केला जात आहे. भाजपचा जो मूळ कार्यकर्ता आहे, त्यांच्यासोबत आम्ही काम केले आहे. त्यामुळे निष्ठावंत नेते इतके दुःखी आहेत, की भाजपकडे बघण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन बदललेला आहे. भाजपमध्ये सध्या ३५ टक्के मूळ भाजपचे तर ६५ टक्के आयात केलेले कार्यकर्ते असा ‘फॉर्म्युला’ आहे. ज्यांनी पक्षासाठी दिवस-रात्र काम केले, ज्यांनी त्या काळी आमच्यासोबत खांद्याला खांदा लावून काम केले, ज्या मंडळींनी पक्षासाठी सतरंज्या उचलल्या, त्यांनाच दूर करण्याचे काम केले जात आहे..भाजपमधील कोणत्या नेत्यावर अन्याय झाला आहे का?भाजपने ज्येष्ठ नेते असलेल्या माधव भांडारी यांना आतापर्यंत काय दिले? मधू चव्हाण यांना एकदा आमदारकी दिली आहे. त्यासाठीही बाळासाहेब ठाकरे यांनी प्रयत्न केले होते. शिवसेनेच्या कोट्यात आलेली आमदारकी बाळासाहेबांनी त्यावेळी मधू चव्हाण यांना दिली होती. त्यावेळी महाजन साहेबांनी ही जागा देण्याची विनंती केली होती. त्यातच आज कित्येक जण मंत्रिमंडळाच्या बाहेर आहेत. त्यामध्ये संजय कुटे यांच्यासारखा विदर्भातील चेहरा मंत्रिमंडळात नाही. त्यामुळे भाजपमधीलच मंडळींना त्याचे दुःख होत आहे. विशेषतः सर्व जवळच्या नेत्यांना लांब केले जात आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या जवळ इतर पक्षातील आयात असलेले नेते मंडळीच दिसत आहेत..योगेश कदम शिवसेनेत असताना असा बार सुरू असल्याचा आरोप तेव्हा का केला नाहीत?‘रेस्टॉरंट’ आणि ‘बार’ चालविण्यास कोणाचा आक्षेप नाही. हे कायदेशीर आहे. रामदास कदम यांचा हा बार जुना आहे. तेव्हापासून चालत होता त्याला आक्षेप घेण्याचे काहीच कारण नाही. नुसत्या बारला कोणाचाच आक्षेप नाही. ‘डान्स बार’ चालवण्याला आमचा तीव्र आक्षेप आहे. या ‘डान्स बार’वर २०२३ मध्ये छापा पडला होता. त्यावेळी एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होते. गृह राज्यमंत्र्यांनी आपल्या आईच्या नावे ‘डान्स बार’ चालवायचा, हे आक्षेपार्ह आहे. या मंत्र्यांनी कुठल्याही अनैतिक गोष्टीला पाठीशी घालणार नाही अशी शपथ घेतली आहे. मी सभागृहात वाळूचोरी व ‘डान्स बार’चा मुद्दा मांडला आहे. त्यामुळे या दोन्ही प्रकरणात राजनीमा घ्यावा असे माझे मत आहे..Premium| Modi's Japan Visits: मोदींच्या जपान आणि चीन दौऱ्यामुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणात बदल?.राज अन् उद्धव ठाकरेंची युती होणार असल्याचे दिसत आहे. महापालिकेत ठाकरे बंधू एकत्र आले तर त्याचा फायदा होणार आहे. मात्र, जागावाटप करीत असताना त्याचा ‘फॉर्म्युला’ काय असणार?दोन्ही भावंडानी एक गोष्ट संगितले आहे, की मराठी माणसाच्या हितासाठी आम्ही एकत्रित येत आहोत, आमचे वैयक्तिक प्रश्न फार गौण आहेत. त्यामुळे युतीमध्ये जागावाटप ही अडचण असेल असे मला वाटत नाही. जेव्हा एकदा ठरले आहे, की महाराष्ट्राच्या हितासाठी आपण युती करतो तर बाकी अडचणी येणार नाही. .Premium|Indian politics: राजकारण ही परीक्षा किंवा फॅशन नाही, ती तारेवरची कसरत आहे. फुटलेल्या फुग्यात हवा भरण्याची कला जो शिकतो, तोच खरा राजकारणी!. प्रत्येकाला आपली ताकद कुठे आहे ते माहीत आहे. त्यामुळे यामध्ये काही अडचण येईल, असे वाटत नाही. निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर चर्चेतून हा प्रश्न सुटेल. दोन्ही भाऊ आज तर एकत्रच आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले आहे, की हात पकडला आहे तो सोडण्यासाठी नाही. तर राज ठाकरेंनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना समजावून सांगितले आहे, की आम्ही एकत्र आलो आहोत तरी तुम्ही कशासाठी भांडत आहात? त्यामुळे दोन्ही भाऊ एकत्रित निवडणूक लढतील असेच चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 