प्रीमियम आर्टिकल

Premium| Anil Parab: डान्स बार प्रकरणात गृह राज्यमंत्र्यांना शिंदेंनी संरक्षण का?

Dance Bar Controversy: डान्स बार प्रकरणी गृह राज्यमंत्री अडचणीत आले आहेत. या प्रकरणात त्यांना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री संरक्षण देत असल्याचा आरोप अनिल परब यांनी केला आहे.
Maharashtra politics dance bar

Maharashtra politics dance bar

esakal

सचिन वाघमारे
Updated on

‘डान्स बार’प्रकरणी गृह खाते सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर दबावाचा आरोप, गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिलेले संरक्षण, उद्धव आणि राज ठाकरे यांचे एकत्र येणे, महायुतीमधील कुरबुरी आदी अनेक मुद्द्यांवर शिवसेना नेते, माजी परिवहन अन् सांस्कृतिक कार्यमंत्री अनिल परब यांच्याशी सरकारनामाचे प्रतिनिधी सचिन वाघमारे यांनी साधलेला संवाद...

Loading content, please wait...
Chief Minister
Eknath Shinde
Anil parab
Political Controversy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com