Premium|The Art of Anju Dodiya : स्वतःची ओळख सापडणे ही कठीण गोष्ट...

हर्ष भटकळलहानपणी ही मुलगी चित्रकार होईल असे कुणी सांगितले असते तरी त्यावेळी ते कुणाला खरे वाटले नसते, अंजू दोडिया चित्र काढतात ते बाह्यजगाला दाखवण्यासाठी नाही तर त्यांची कल्पनाशक्ती स्मरणगंध, भावनाविश्व यांच्याशी नाट्यपूर्ण संवाद त्या साधत असतात. त्यांचे प्रत्येक पेंटिंग हा मनाचा गाभा शोधण्याचा प्रयत्न असतो. अंजू दोडिया यांच्यासाठी कलाजगत हे आत्मरूपही नाही किंवा चित्ररूपही नाही. जणू त्यांच्या मनाच्या रंगमंचावर कल्पनाशक्ती, स्मरणशक्ती आणि भावना एकत्र येऊन निरनिराळे आकार घेत असतात. देशातल्या आजच्या सर्वोत्कृष्ट कलावंतामध्ये अंजू दोडिया यांना विशेष स्थान आहे. त्यांच्या कलाकृती देशविदेशातील अग्रगण्य संग्रहालयात प्रदर्शित झाल्या आहेत. मात्र आपल्या यशाबद्दल बोलताना त्यांना काहीसा संकोच वाटतो. फक्त त्या आपल्या पेंटिंगबद्दल बोलतात तेव्हा मात्र त्यांना आवाज फुटतो. अंजू दोडिया यांच्या लेखी कीर्तीला महत्त्व नाही. त्यांना रस आहे ती आपली नजर वृद्धींगत करण्यात. .सौंदर्य न्याहाळून मंत्रमुग्धबालपणीची आठवण काढली तर त्या मोठेपणी चित्रकार होतील याच्या खाणाखुणा दिसत नाहीत. आठवते ते फक्त त्यांना वाटलेले प्रतीकांचे अतीव आकर्षण. ‘मला वेगवेगळ्या गोष्टी पाहणे आवडत राहिले आहे,’ त्या म्हणतात. फुले, आजींच्या कपाटातील वस्तू, त्यांच्या वडिलांनी स्कॅन्डिनेवियन देशातून आणलेली एखादी सुंदर फुलदाणी, रोजच्या जीवनात दिसणारे बदलते रंग हे सारे त्यांच्या स्मरणात घट्ट रुतून बसले आहेत. त्यांचे वडील व्यवसायाच्या निमित्ताने बरेच हिंडत असत. त्यांच्या घरात दुर्मिळ अशी टाइम आणि ‘लाइफ’ सारखी आंतरराष्ट्रीय नियतकालिके येत असत. त्या प्रत्येक अंक काळजीपूर्वक पाहत असत आणि त्यांतील फोटो कापून त्या नीट जपून बॅगेत ठेवत. आता त्यांना या गोष्टीचे आज हसू येते. पण अजाणता त्या आपल्या दृश्य स्मृतींची जपणूक करत असत. ‘रंग आणि सुंदर दृश्य पाहण्यात वेगळाच आनंद मिळत असे.’ तरुणपणात त्यांना वाटायचे की आपण लेखक व्हावे. शब्दात असो वा चित्रातून असो त्या शोधात होत्या आपल्या कल्पनाशक्तीतून हे विश्व समजून घेण्याचा मार्ग. जमवाजमव करण्याची प्रबळ इच्छा, निरीक्षण आणि स्मरणशक्ती यांतून त्यांना सहजपणे मार्ग दिसला तो पेंटिंगचा..Premium|Mukkam Post Bombilwadi National Award : चित्रपट नव्हे; कथा जगण्याचा प्रवास.जेजे स्कूलमधील प्रवेशकाही काळ व्यावहारिक विचार करावा लागला. आपण जर आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी झालो तर एक स्त्री म्हणून आपल्याला अधिक मोकळीक मिळेल या विचारांनी त्या मुंबईतल्या एच.आर. कॉलेजमध्ये कॉमर्स शिकण्यासाठी गेल्या. काही महिन्यातच त्यांच्या लक्षात आले की हा मार्ग त्यांच्यासाठी योग्य नव्हता. ‘मला वैताग आला,’ त्यांना आठवते. बारावी संपवून त्या जेजे स्कूल ऑफ आर्टमध्ये गेल्या. ‘त्यावेळी माझ्या लक्षात आले की हेच माझं ठिकाण!’ अभ्यासक्रमाचे स्वरूप पुस्तकी जास्त होते. त्यांच्या फरक पडला तो तेथील एकूण वातावरणामुळे. तेथील सहाध्यायी चित्रपट, साहित्य, नाटक आणि चित्रांची प्रदर्शने यांबद्दल हिरिरीने वाद घालायचे. एकमेकांना पुस्तके वाचायला द्यायचे. युरोपियन सिनेमे पाहून चर्चा करत आणि कला क्षेत्रातील नवीन प्रकारांचा आढावा घेत. तिच्यासारखेच औत्सुक्यपूर्ण नजरेने जगाकडे पाहणारे अवतीभोवती आहेत हे त्यांना पहिल्यांदा जाणवले.बरेचसे शिक्षक ॲबस्ट्रॅक्ट चित्रकलेशी जवळीक साधत, त्यात प्रभाकर कोलते हेही होते. नंतरच्या काळात जरी अंजू दोडिया ह्या व्यक्तिचित्रणात्मक कलेसाठी नावाजल्या गेल्या तरी गंमत म्हणजे त्या जेजे स्कूलमध्ये शिकल्या रंग,रेषा आणि कॉम्पोझीशन (चित्रांची रचना) यांच्या महत्त्वाविषयी. चित्र कशाचे याला विशेष संदर्भ नव्हता. ‘तुम्हाला कितीही महत्त्वाचे सांगायचे असेल पण जर ते चित्र दिसायला कच्चे वाटले तर बाकीचे सारे निरर्थक असायचे,’ त्या म्हणतात.नजर पक्की करणेइंटरनेटचा प्रसार होईपर्यंत माहिती मिळवायला वेळ लागत असे. ग्रंथसंग्रहालय हेच माहिती शोधायचे साधन असायचे. जोसेफ बॉईज, रॉबर्ट रॉशेनबर्ग, फिलिप्स गस्टन यांची पुस्तके वाचली जात, त्यांतील उतारे काढून ठेवले जात. प्रदर्शनासाठी तयार केलेले कॅटलॉग आणि परदेशी मासिके जपून ठेवली जात. कारण त्यावेळी समकालीन कलाकृती इथे फारशी पाहायला मिळत नसे. ‘आमची शिकण्याची भूक फार मोठी होती,’ त्या सांगतात. काही वर्षानंतर जेव्हा त्यांना मूळ चित्रे जी त्यांनी आधी छापलेली पाहिली होती ती प्रत्यक्ष पाहायला मिळाली तेव्हा छापताना किती हरवले जाते ते त्यांच्या लक्षात आले. दुसरी एक गोष्ट अनपेक्षितपणे त्यांच्या लक्षात आली. शिकत असताना त्यांना जपानी उकीओ-इ प्रिंटची प्रतिकृती करण्याचे आवडत नसे. नंतर जेव्हा त्यांना उतामारो सारख्या श्रेष्ठ चित्रकाराच्या कामाशी त्यांचा परिचय झाला तेव्हा कुठे त्यांना त्यातील सौंदर्याचा अंदाज आला. ‘मी फार थोडे पाहिले होते, म्हणून ते नाकारले गेले.’ या अनुभवामुळे त्या कधीही न विसरण्यासारखी एक गोष्ट शिकल्या. कलावंताने आपली नजर नेहमी मोकळी ठेवली पाहिजे..स्वतःच्या शैलीचा शोधशिक्षण संपल्यावर अंजू दोडिया या ॲबस्ट्रॅक्ट चित्रकलेपासून हळूहळू दूर गेल्या. त्या वॉटरकलरमध्ये छोट्या स्त्रीप्रतिमांभोवती रेंगाळू लागल्या. त्यांनी त्यांना एक नाव दिले: ‘फिक्शनल सेल्फ’ (माझेच कल्पित रूप). ते रूप काही आत्मपर नाही असा त्यांचा आग्रह आहे. ते सेल्फ पोर्ट्रेट तर नक्कीच नाही. निरनिराळ्या स्त्रीच्या भाववृत्ती नाजूक असो की बिनधास्त स्केलवर आणि भाववृत्ती मग त्या नाजूक असो वा बंडखोर, घाबरट, खेळकर किंवा विचारमग्न अशा त्या दाखवू शकत होत्या. ह्या स्त्रीप्रतिमेतून त्या कल्पनाशक्ती आणि अनुभव यांत गुंतून न पडता समन्वय साधू शकत होत्या. ‘माझ्या पेंटिंगमधून मी कधी गोष्टी सांगितल्या नाही. त्यात फक्त एखादा क्षण टिपलेला असे.’ ग्रीक पुराणकथा, सिनेमा, प्रबोधन काळातील युरोपियन चित्रकला आणि साहित्य यांचा त्यांच्या कामात प्रवेश झाला. मात्र त्यांचा निर्देश फक्त रूपकात्मक होता, उदाहरण दाखल नव्हे. सेंट सेबस्टियनचे बाण तर पेन्सिलीचे रूप धारण करत. हळूहळू सृजन हाच त्यांचा कलाकृतींचा मुख्य विषय बनला. सृजनाचा उल्हास, सुरुवात करण्यापूर्वीची काळजी, प्रत्येक कलावंताच्या मनात शंकाकुशंकांचा उडणारा गोंधळ. पुन्हा पुन्हा त्या पेंटिंग ह्या प्रक्रियेभोवतीच रुंजी घालत होत्या.शांतपणे मिळालेली कीर्तीत्यांच्या पेंटिंगचे पहिले प्रदर्शन १९९१ मध्ये गॅलरी केमोल्डमध्ये भरले. ती एक महत्त्वाची घटना होती. त्यानंतर त्यांच्या कलाकृती या महत्त्वाच्या वैयक्तिक संग्रहात दिसू लागल्या आणि देशापरदेशातील प्रदर्शनात फिरत राहिल्या. देशातील एक महत्त्वाच्या कलाकार म्हणून त्या गणल्या जाऊ लागल्या. त्यांना आठवण येते ती या क्षेत्रातील यशमुद्रा किंवा किमतीचे आकडे यांची नव्हे तर त्यांनी त्यांना योग्यपणे उत्तेजन दिले त्यांची.त्यांनी लिहिलेल्या एका छोट्या लेखनाचे कौतुक तैयब मेहता यांनी केले. अकबर पदमसी यांनी त्यांना चिनी चित्रकलेवरील पुस्तके दिली. नीलिमा शेख यांनी त्यांचा जपानी कलाकार उतामारो यांच्याशी परिचय करून दिला. गीव पटेल हे तर त्यांचे दोस्तच आणि नेहमीच एक पेंटर या नात्याने त्यांना मार्गदर्शन करत असत. अंजू दोडिया या आपल्या कामाचे मोजमाप प्रदर्शनातील यश म्हणून करत नाहीत तर इतर कलाकार, साहित्यिक, पुस्तके, कल्पना यांनी त्यांची जडणघडण केली यांच्याशी झालेला अखंड संवाद म्हणून पाहतात..कलाकार घरातचलग्न, संसार, घरकाम यांनी त्यांच्या कामाचे स्वरूप बदलले. पेंटर सुधीर पटवर्धन हे त्यांचा डॉक्टरी व्यवसाय आणि पेंटिंगचे काम यात कसा सुरेख समन्वय साधतात याचे त्यांना भारी कौतुक वाटते. कलाकाराला फक्त प्रेरणा मिळून भागत नाही तर कलेसाठी जाणीवपूर्वक वेळ काढावा लागतो याची त्यांना जाणीव होते. त्यांना कुटुंबापासून मिळालेला आधार याबद्दल त्या कृतज्ञ आहेत. असा आधार अनेक स्त्रियांना मिळत नाही याची त्यांना जाणीव आहे.‘कला जागृत ठेवण्यासाठी योग्य नियोजनाची आवश्यकता असते याबद्दल फार क्वचितच विचार होतो,’ त्या म्हणतात. ‘जॉमेट्री ऑफ ॲश’ (राखेतून प्रकटणारी भूमिती) या त्यांच्या अलीकडच्या प्रदर्शनाची प्रेरणा या विचारातूनच मिळाली. आजकालच्या जीवनाचे रूपकात्मक चित्र त्यांनी मोठमोठे पृष्ठभाग त्याहून मोठ्या प्रमाणावर दाखवून साध्य केले आहे. मोठमोठ्या सामाजिक आणि राजकीय प्रश्नांना हात घालण्याऐवजी त्या जवळच्या खोली, अंगण, छोट्या वस्तू, क्षणिक भावना यातून सुरुवात करतात आणि त्यातून वृहद् अर्थ सहजपणे सुचवतात.स्वतःचा शोधआमच्या संवादाच्या अखेरीस त्या प्रत्येक कलाकाराला आव्हानात्मक अशा गोष्टींचा त्या उल्लेख करतात. ‘सर्वात कठीण गोष्ट म्हणजे स्वतःची ओळख सापडणे.’ शैली बदलत राहते, कलेच्या व्यवहारात चढ-उतार येतात, नवनवीन पद्धती लोकप्रिय होतात, परंतु कलाकाराचे कर्तव्य तेच राहते. बाह्य प्रलोभनांना बळी न पडता स्वतःच्या अंतर्मनाशी प्रामाणिक राहणे. विषय महत्त्वाचा म्हणून त्यावरील कलाकृती ही महत्त्वाची ठरत नाही. निर्जीव वस्तूंचे चित्र जर प्रामाणिकपणे आणि विश्वासपूर्वक काढले तर ते अविस्मरणीय होऊ शकते. त्यांच्या नम्रतेमागे दडलेला आत्मविश्वास हा त्यावरून लक्षात येतो. त्या यशाचा क्वचित उल्लेख करतात. त्यांना ध्यास असतो तो पुन्हा स्टुडिओत जाऊन काम करण्याचा. कोरा कॅनव्हास घेऊन सुरुवात करण्याचा. अंजू दोडिया या चित्र काढतात ते बाह्यजगाला दाखवण्यासाठी नाही त्यांची कल्पनाशक्ती स्मरणगंध, भावनाविश्व यांच्याशी नाट्यपूर्ण संवाद त्या साधत असतात. त्यांचे प्रत्येक पेंटिंग हा त्यांच्या मनाचा गाभा शोधण्याचा प्रयत्न असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं 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