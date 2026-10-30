Premium|Amazing Animal World : प्राण्यांचे जग अनुभवण्याची कुतूहलजनक गोष्ट

डॉ. संजय जोशी - sakal.avtaran@gmail.comप्राणी-पक्ष्यांच्या जगाकडे आपण अनेकदा माणसाच्या नजरेतून पाहतो. एखादा प्राणी ‘हुशार’, एखादा ‘भोळा’, एखादा ‘धूर्त’, तर एखादा ‘विश्वासू’ अशी विशेषणे आपण सहज लावतो. या मानवी दृष्टिकोनाला हजारो वर्षांची परंपरा आहे. इसापच्या बोधकथांमध्ये तर प्राणी आणि पक्षी माणसांसारखे बोलतात, विचार करतात, योजना आखतात आणि त्यांच्या कृतीतून माणसाला नीतीचा धडा मिळतो. मात्र, या परिचित प्राणीजगताच्या पलीकडे प्रत्यक्ष निसर्गात घडणारे प्राण्यांचे जीवन तितकेच विलक्षण, नाट्यमय आणि कुतूहलजनक आहे. डॉ. नीलिमा कुलकर्णी यांच्या ‘अनोखे प्राणीविश्व’ या पुस्तकातून याच वास्तव प्राणीविश्वाची ओळख होते.इसापनीतीतील प्राण्यांच्या गोष्टींचा संदर्भ घेत लेखिकेने वाचकाला एका वेगळ्याच प्रवासावर नेले आहे. इसापच्या कथांमधील प्राणी हे जणू माणसांचे प्रतिनिधी असतात; परंतु या पुस्तकातील प्राणी स्वतःच्या नैसर्गिक जगात जगणारे, संघर्ष करणारे, जोडीदार निवडणारे, पिल्लांचे संगोपन करणारे आणि आपल्या अस्तित्वासाठी सतत प्रयत्नशील असलेले जीव म्हणून आपल्यासमोर येतात..Premium : Is Cricket Becoming a Batter’s Game? क्रिकेट की बॅट्समनचा शो? गोलंदाजांचं अस्तित्वच धोक्यात आणणारं नवं पर्व!.निसर्गात जगणे म्हणजे सततचा संघर्ष. अन्नासाठी, जागेसाठी, जोडीदारासाठी, सुरक्षिततेसाठी आणि आपल्या पिल्लांच्या संरक्षणासाठी प्रत्येक जीवाला काही ना काही स्पर्धेला सामोरे जावे लागते. या स्पर्धेचे विविध प्रकार लेखिकेने सहजसोप्या भाषेत मांडले आहेत. मात्र, या स्पर्धेकडे केवळ ‘बलवान जिंकतो आणि दुर्बल हरतो’ या सरळ समीकरणातून पाहता येत नाही. निसर्गातील जीवांनी उत्क्रांतीच्या प्रदीर्घ प्रवासात जगण्यासाठी असंख्य युक्त्या आत्मसात केल्या आहेत. कुठे सहकार्य दिसते, कुठे फसवणूक, कुठे संरक्षणाची यंत्रणा, तर कुठे परिस्थितीनुसार बदलण्याची विलक्षण क्षमता.पुस्तकातील विशेष लक्षवेधी भाग म्हणजे विविध प्राणी-पक्ष्यांच्या पिल्लांच्या संगोपनाविषयीची माहिती. माणसाला वाटते की आपल्या पिल्लांची काळजी घेणे, त्यांना शिकवणे, त्यांचे संरक्षण करणे ही केवळ मानवी भावना आहे. परंतु प्राणिजगताचे निरीक्षण केले की पालकत्वाचे कितीतरी विविध नमुने दिसतात. काही प्राण्यांमध्ये आई आपल्या पिल्लांसाठी अन्न मिळवते, तर काही प्रजातींमध्ये दोन्ही पालक संगोपनाची जबाबदारी घेतात, कोणी पिल्लांना स्वतः अन्न शोधायला शिकवतात. या घटना वाचताना ‘माया’, ‘त्याग’, ‘शिक्षण’ आणि ‘संरक्षण’ या संकल्पनांकडे पाहण्याचा आपला मानवी दृष्टिकोनही नव्याने तपासून पाहावा लागतो. प्राण्यांचे वर्तन हा उत्क्रांती, पर्यावरण आणि अस्तित्व यांच्याशी जोडलेला विषय आहे. कोणत्या परिस्थितीत कोणती वर्तणूक फायदेशीर ठरते? एखादा जीव विशिष्ट प्रकारे का वागतो? जोडीदार निवडण्यामागे कोणते संकेत असतात? पिल्लांना विशिष्ट वर्तन शिकवण्याची गरज का असते? अशा प्रश्नांची उत्सुकता पुस्तक वाचताना निर्माण होते. याचप्रमाणे प्राण्यांचे स्थलांतर हा विषयदेखील लेखिकेने अतिशय रंजक पद्धतीने मांडला आहे..वैज्ञानिक विषय सामान्य वाचकांपर्यंत पोहोचवताना सर्वांत मोठे आव्हान असते ते म्हणजे विषयाची शास्त्रीयता कायम ठेवून त्याला अवघड न बनवणे. तब्बल ४० वर्षे प्राणीशास्त्र विषयाचे अध्यापन आणि संशोधन करणाऱ्या लेखिका डॉ. नीलिमा कुलकर्णी यांनी हे आव्हान सहजपणे पेलले आहे. त्यांची भाषा सोपी आहे. मांडणी ओघवती आहे. माहिती देताना ती पाठ्यपुस्तकासारखी वाटत नाही. उदाहरणे आणि प्राण्यांच्या वर्तनातील मनोरंजक पैलू यामुळे वाचकाची उत्सुकता कायम राहते. विशेषतः तरुण वाचक आणि विज्ञानात रस निर्माण करू पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हे पुस्तक उपयुक्त ठरू शकते. यामुळे ‘अनोखे प्राणीविश्व’ हे केवळ प्राण्यांच्या गोष्टी सांगत नाही, तर त्यांच्या जगाकडे पाहण्याची नवी दृष्टी देते. मराठी भाषेमध्ये पहिल्यांदाच अशा प्रकारचं प्राण्यांच्या भावविश्वाचं अंतरंग उलगडून दाखवणारं हे पुस्तक नावाप्रमाणेच अनोखं आहे. ठाण्याच्या सृजनसंवाद प्रकाशनाच्या गीतेश शिंदे या तरुण प्रकाशकाने हे पुस्तक अतिशय देखणे केले आहे. विख्यात विज्ञान लेखिका प्राणीशास्त्रज्ञ डॉ. नंदिनी देशमुख यांनी या पुस्तकाची पाठराखण केली आहे.sanjay.joshi1958@gmail.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.