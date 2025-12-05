मुंबई - आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जसं जगभरात वेगाने बदल घडवतं आहे त्याचप्रमाणे एआयच्या या जगातही मोठे बदल होताना दिसत आहे. गुगलनंतर अॅपल या जागतिक स्तरावरील कंपनीच्या महत्त्वाच्या पदावर पुन्हा एक भारतीय नाव आलेले दिसत आहे. ॲपल इंटेलिजन्स २०२४ मध्ये लाँच झाल्यापासून झालेले सर्वात मोठे अंतर्गत बदल आहेत. अॅपल कंपनीत दीर्घकाळ AI प्रमुख असलेले जॉन जियानंद्रेआ हे निवृत्त होण्याआधीच अमर यांची त्यांच्या जागी निवड करण्यात आली आहे. नेतृत्त्वात झालेले हे बदल हे कोणत्या कारणामुळे झालेले आहेत. अमर सुब्रमण्यम कोण आहेत, गुगल आणि मायक्रोसॉफ्टमध्ये काम करून आलेल्या सुब्रमण्यम यांची अॅपलने निवड का केली आहे, अॅपल आगमी काळात कोणत्या गोष्टींवर भर देणार आहे..? या सगळ्या गोष्टी सकाळ+ च्या या विशेष लेखाच्या माध्यमातून समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. .ॲपल आता AI नेतृत्व का बदलत आहे?सध्या एआयच्या जगात दिवसागणिक नविन घडामोडी घडत आहेत. जागतिक स्तरावर अॅपलचे प्रतिस्पर्धी असलेले गुगल, मेटा यांच्याशी स्पर्धा करण्यात तुलनेने अॅपल मागे पडत असल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत होते.२०२२ मध्ये ChatGPT ची लोकप्रियता प्रचंड वाढली. AI मध्ये आलेल्या या लाटेनंतर ॲपलला पुन्हा स्पर्धेत आणण्यासाठी ॲपल इंटेलिजन्स लॉन्च करण्यात आणले गेले पण याला युजर्सकडून हवा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही.त्यामुळेच कंपनीला नेतृत्त्व बदल करणे भाग पडले. जॉन जियानंद्रेआ हे २०१८ मध्ये ॲपलमध्ये रुजू झाले असून ते मशीन लर्निंग आणि AI स्ट्रॅटेजीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते. ते पुढील काही दिवसांत नि़वृत्त होणार आहेत. मात्र तोपर्यंत ते कंपनीमध्येच राहणार असून ते पुढील काळासाठी कंपनीत सल्लागार म्हणून काम पाहतील. .मार्केटमधील वाढती स्पर्धा आणि सिरीला झालेला ऊशीरएकीकडे मार्केटमध्ये होत असलेली वाढती स्पर्धा आणि दुसरीक़डे सिरी हा अॅपलचा मह्त्वकांक्षी प्रकल्प जो २०२६ मध्ये सुरू होणे अपेक्षित होते. हा प्रकल्प आर्टिफिशय इंटेलिजन्सवर आधारित आहे. अॅपलमध्ये AI-केंद्रित या अपग्रेडसाठी कंपनीने एका वर्षापेक्षा अधिक काळ उत्सुकता निर्माण केली होती पण ते त्यांना पुढे ढकलावे लागले. अॅपलचे सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंगचे उपाध्यक्ष क्रेग फेडरिघी यांनी जूनमधील कंपनीच्या डेव्हलपर कॉन्फरन्समध्ये सांगितले होते की, सिरीचे हे काम हे उच्च दर्जाचे असून ते उद्धिष्ट गाठण्यासाठी आणखीन काही काळ जावा लागेल.त्यानंतर महिन्याभरातच कंपनीचे सीईओ टिम कुक यांनी सिरीच्या कामात प्रगती होत असल्याचे सांगत, पुढील वर्षी म्हणजे २०२६ मध्ये ते लाँच करण्याचे आश्वासनही दिले होते.‘न्यू यॉर्क टाइम्स’ने दिलेल्या वृत्तानुसार सिरी या अॅपलच्या एआय असिस्टंट या प्रणाली तितकीशी चालू न शकल्यानेच जॉन जियानंद्रेआ यांना कंपनीने बाजूला केले. मार्केटमधील वाढती स्पर्धा आणि सिरीला न मिळणारे यश या दबावातून कंपनीने त्यांच्या नेतृत्त्वात बदल केले. .अमर सुब्रमण्य कोण आहेत?अमर सुब्रमण्य हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स विषयातील संशोधक असून ते भारतीय वंशाचे आहेत. त्यांनी बेंगलोर विद्यापीठातून १९९७ ते २००१ च्या काळात इंजिनिअरिंगची पदवी घेतली आहे. तर त्यांनी कॉम्पुटर सायन्स या विषयात पीएचडी केली आहे. त्यांनी आयबीएममधून कामाची सुरूवात केली. त्यांनी यापूर्वी मायक्रोसॉफ्टमध्ये AI चे कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष म्हणून काम केले आहे. तसेच, त्यांनी गुगलमध्ये १६ वर्षे घालवली आहेत, जिथे ते जेमिनी AI असिस्टंटचे अभियांत्रिकी प्रमुख होते. AI उद्योगातील आघाडीच्या संशोधकांमध्ये त्यांचे नाव घेतले जाते.अॅपलमध्ये ते कोणत्या पदावर काम करणार आहेत..?ॲपलमध्ये सुब्रमण्य AI चे उपाध्यक्ष म्हणून काम करतील आणि ते कंपनीचे सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंगचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष क्रेग फेडरिघी यांना रिपोर्ट करतील.अमर यांच्याकडे कोणत्या जबाबदाऱ्या आहेत.?अमर यांच्याकडे प्रामुख्याने फाउंडेशन मॉडेल्स तयार करणे, AI संशोधन आणि AI सुरक्षितता याची जबाबदारी असणार आहे.जॉन जियानंद्रेआ यांच्याकडील जबाबदाऱ्या आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी सबिह खान आणि सेवा प्रमुख एडी क्यू यांच्याकडे देण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे..Premium|AI at Workplace: कामाच्या ठिकाणी एआय वापरणं तुमच्यात असुरक्षिततेची भावना निर्माण करतंय का..?.खरोखरच ॲपल AI स्पर्धेत मागे पडत आहे का?२०२५ मध्ये ॲपलच्या शेअर्समध्ये १६% वाढ झाली असली तरी, ते मायक्रोसॉफ्ट, गुगल यांसारख्या इतर तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या तुलनेत मागे आहेत. प्रतिस्पर्धक कंपन्या AI डेटा सेंटर्स, मालकीचे चिप्स (मालकी हक्क) आणि फ्रंटियर-स्केल मॉडेल्समध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करत आहेत. त्या तुलनेत अॅपलची गुंतवणूक संकुचिक असल्याने ते स्पर्धेत काहीसे मागे असल्याचे चित्र आहे.अॅपलमध्ये पुढील काळात काय बदल होऊ घातलेत..?ॲपलने ChatGPT अॅपलमध्ये सामाविष्ट करण्यासाठी OpenAI सोबत करार केला आहे. फोन कंपनी असलेली अॅपल सध्या AI मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याच्या तयारीत आहे.ॲपलचे माहितीची सुरक्षा, गोपनीयता आणि कार्यक्षमता याला आधीपासूनच कंपनीने प्राधान्य दिले आहे. ते क्लाउड-ऐवजी ऑन-डिव्हाइस प्रोसेसिंगला जास्त महत्त्व देत आहेत. या आवश्यक असणाऱ्या मॉडेल्ससाठी पुढील काळात काम केले जाणार आहे. २००७ मध्ये आयफोन लाँच झाल्यापासून ॲपलने हार्डवेअरमध्ये आपले वर्चस्व कायम ठेवले आहे. मात्र येत्या काळात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या पार्श्वभूमीवर हे बदल केले जाणार आहेत. सुब्रमण्यम हे एआय विषयातील तज्ज्ञ असल्याने यांच्यासारखे नेतृत्व बदल अत्यंत महत्त्वाचे ठरतील..Premium|Microsoft AI Diffusion Report: जगभरात AI कोणत्या देशात अधिक वापरलं जातंय आणि त्याचे परिणाम काय?.एकीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे भारतीयांना अमेरिकेतून काढून टाकण्याची विधानं करत असतानाच दुसरीकडे मात्र जागतिक स्तरावरील अमेरिकन कंपन्यांमध्ये मात्र मोठमोठ्या पदांवर भारतीय किंवा भारतीय वंशाच्या व्यक्तींची नियुक्ती होताना दिसत आहे. त्यामुळे एकीकडे भारतासाठी ही अभिमानाची बाब असली तरी दुसरीकडे हा काळजीचा विषय ठरला आहे. --------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 