Premium|Aravalli Protection Movement : ‘अरावली आयसीयू’मध्ये; लोकांचा संघर्ष आणि न्यायालयीन लढा

देशातील सर्वांत प्राचीन पर्वतरांगा असलेल्या अरावलीच्या संरक्षणासाठी एकत्र आलेल्या अरावली विरासत जन अभियानतर्फे अरावली संरक्षण यात्रा सुरू झाली आहे. गुजरातपासून सुरू झालेल्या या यात्रेचा ४० दिवसांनी राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत समारोप होईल. ७०० किलोमीटर लांबीच्या यात्रेमध्ये गुजरात, राजस्थान, हरियाना या चार राज्यांमध्ये अरावली पर्वतरांगांच्या परिसरात राहणाऱ्या लोकांना अरावलीचे महत्त्व समजावून सांगितले जाणार आहे. अरावलीचा नेमका मुद्दा, न्यायालयातील लढा आणि आता यात्रेच्या निमित्ताने रस्त्यावर उतरून सुरू झालेले आंदोलन या पार्श्वभूमीवर अरावली पर्वतरांगांना ''अत्यंत महत्त्वाचे पर्यावरणीय क्षेत्र'' म्हणून घोषित केले जावे, अशी मागणी करणारे जलसंवर्धनात जागतिक कीर्तीचे काम केलेले आणि जलपुरुष म्हणून ओळखले जाणारे तरुण भारत संघाचे संस्थापक राजेंद्रसिंह यांची सरकारनामाचे प्रतिनिधी अजय बुवा यांनी घेतलेली मुलाखत...Premium|Study Room : अरावली : कागदी व्याख्येत अडकलेली भारताची पर्यावरणीय सुरक्षा.अरावली पर्वत रांगांच्या संरक्षणाचा विषय नेमका काय आहे?सर्वोच्च न्यायालयाने २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी आदेश देताना अरावली पर्वत रांगांच्या बाबतीत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या तांत्रिक समितीने सुचविलेली शंभर मीटर उंचीची व्याख्या मान्य केली होती. म्हणजे १०० मीटर किंवा त्यापेक्षा उंच असलेला भूभाग अरावलीच्या टेकड्या किंवा पर्वतरांगांचा हिस्सा मानला जाईल. यातून कमी उंचीच्या टेकड्यांवर खाणकाम वाढण्याची आणि पर्यावरणाच्या हानीची भीती निर्माण झाली. याला कडाडून विरोध झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २९ डिसेंबर २०२५ रोजी १०० मीटर उंचीची व्याख्या मान्य करणारा आपला आधीचा निर्णय स्थगित केला. तसेच अरावली पर्वत रांगांची व्याख्या ठरविण्याबाबतच्या यापूर्वीच्या सर्व समित्यांच्या शिफारसींचे अध्ययन करण्यासाठी उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती नेमण्याचाही प्रस्ताव दिला. यात एक लक्षात घ्यायला हवे, की खाणकामामुळे नष्ट झालेले ‘पर्वत’ पुन्हा कधीही पूर्ववत होत नाहीत. नद्या, तलाव यांचे पुनरुज्जीवन करता येते; त्यांना पुन्हा पूर्वीप्रमाणे जिवंत करता येते. पण पर्वत कोणत्याही प्रकारे पुन्हा तसाच घडवणे शक्य नाही. आपल्या डोळ्यांसमोर घडणारा हा महाविनाश आपण स्वीकारता कामा नये..अरावलीला कायदेशीर संरक्षण नाही?अरावलीच्या संरक्षणासाठी आजतागायत कोणताही ठोस कायदा अस्तित्वात नाही. अरावलीवर उगवणाऱ्या जंगलांच्या संरक्षणासाठी कायदा करण्यात आला आहे; मात्र मूळ पर्वतरूप जसेच्या तसे टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेला कायदा आज सर्वांत आधी गरजेचा आहे. याआधी सात मे १०९२ रोजी अरावली संरक्षणासाठी कायदा करण्यात आला होता; पण तो केवळ अलवार - गुडगाव या भागापुरताच पुरताच मर्यादित राहिला. त्यानंतर संपूर्ण अरावलीसाठी उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयांनीही चांगले निर्णय दिले होते. मात्र त्या निर्णयांविरुद्ध खाणमाफिया संघटितपणे लढत राहिले.म्हणजे, यासाठी अरावली संरक्षण यात्रा काढली जात आहे का?अरावली या क्षणाला ‘आयसीयू’मध्ये आहे. अरावली वेगाने नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. अरावलीवर लवकरात लवकर करून तिला वाचवायला हवे. आम्ही अरावलीला समजून घेण्यासाठी, लोकांची मने, हृदय आणि हात अरावलीला जोडण्यासाठी ही यात्रा काढतो आहोत. ही यात्रा लोकांना अरावलीशी जोडेल.अरावलीचा मुद्दा आता पर्यावरणापेक्षा अधिक राजकीय मुद्दा बनला आहे का?भारतात विचित्र स्थिती आहे, ज्या मुद्द्यांवर राजकारण करायला हवे त्यावर होत नाही आणि ज्यावर व्हायला नको त्यावर हिरिरीने राजकारण केले जाते. त्यामुळे मोठे नुकसान होते. तरी देखील डोंगरांचे, पर्वतरांगांचे खरोखर राजकारण करायचे असेल तर त्यांच्यासाठी चांगला कायदा करायला हवा. ज्याआधारे आपल्याला सांगता येईल. कोलंबियामधील सांता मार्ता हा सध्या सर्वांत पवित्र पर्वत मानला जातो. मी दोन महिन्यांपूर्वी तिथे गेले होतो. तेव्हा तिथे असेच विनाशकारी संकट येऊ घातले होते. त्यावेळी मी मोठ्या थाटात भाषण ठोकले होते, की आम्ही अरावलीत सात मे १९९२ ला सर्व खाणी बंद करून अरावलीला वाचवले होते. कोलंबियातील लोकांना सांता मार्ता वाचविण्यासाठी पुढे यायला हवे, असे सांगितले. परंतु २० नोव्हेंबर २०२४ ला या सर्व गोष्टींवर पाणी ओतले गेले.त्याआधी आमच्याकडे लढण्यासाठी किमान एक अधिसूचना होती. आता तेही उरले नाही..Premium|Study Room : अरावली : कागदी व्याख्येत अडकलेली भारताची पर्यावरणीय सुरक्षा.ही स्थिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर तयार झाली, असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का?परिस्थिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरच बिघडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे, की अरावलीच्या क्षेत्रात काहीही करायचे असेल तर ते तोपर्यंत करता येणार नाही, जोपर्यंत २० नोव्हेंबरच्या आदेशाची स्पष्टता होत नाही. म्हणजेच तिथे काही नवे काही करता येणार नाही आणि सध्या असलेली स्थिती बिघडवताही येणार नाही. असे असताना सर्वोच्च न्यायालयाने २१ जानेवारी २०२६ रोजी उच्चाधिकार समितीला हरियानामध्ये प्रस्तावित अरावली झू सफारी प्रोजेक्ट तपासण्यास सांगितले. अरावलीचे मूळ प्रकरण सरन्यायाधीशांसमोर होते आणि हा आदेशही सरन्यायाधीशांच्याच खंडपीठाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने अरावली वाचविण्याच्या नावाखाली आतापर्यंत जे काही केले होते, त्याच्या उलट हा आदेश आहे. त्यामुळे आम्हाला वाटले की यात्रा काढण्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे म्हणून गुजरातमधून यात्रा सुरू करण्याचे ठरवले.यात्रेची सुरुवात करण्यासाठी गुजरातची निवड करण्याचे काही विशेष कारण आहे?याचे एकमेव कारण म्हणजे अरावलीचा प्रारंभ गुजरातपासून आहे. अरावली पर्वत रांगा गुजरातच्या हिंमतनगरमधून सुरू होतात. आणि दिल्लीत रायसीना हिल्सपर्यंत येऊन पोहोचतात. या पर्वतरांगा आडव्या आहेत. पश्चिमेकडून उत्तरेकडे येणाऱ्या. आपल्याकडे दक्षिणेकडून उत्तरेकडे येणाऱ्या पर्वत रांगा आहेत. केवळ अरावलीच्या पर्वत रांगाच पश्चिमेकडून उत्तरेकडे आलेल्या आहेत. त्यांची सुरवात गुजरातमधून झाली असल्याने म्हणून आम्ही हा निर्णय घेतला की यात्रेची सुरवात गुजरातपासून केली जावी.ही यात्रा कशी असेल आणि त्यातून काय साध्य करण्याचा हेतू आहे?गुजरात, राजस्थान, हरियाना आणि दिल्ली या चार राज्यांमध्ये जाणारी ही यात्रा ७०० किलोमीटर असेल. ही यात्रा गुजरातमधील तीन, राजस्थानमधील २७ आणि हरियानामधील सात जिल्ह्यांतून जात दिल्लीत पोहोचेल. यात्रा पूर्ण करण्यासाठी ४० दिवसांहून अधिक कालावधी लागणार आहे. यात्रेत संवाद असेल, बैठका होतील. चारही राज्यांमध्ये अरावली पर्वतरांगांच्या परिसरात राहणाऱ्या लोकांना अरावलीचे महत्त्व समजावून सांगितले जाणार आहे. ज्याठिकाणी विनाश होतो आहे, अशा ठिकाणी यात्रा आवर्जून जाईल. सरकारला आणि न्यायालयाला वाटते आहे की आपल्या आदेश दिल्यानंतर सर्व खाणी बंद असतील. त्या कशा सुरू आहेत हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न या यात्रेचा असेल. यात्रेत पर्यावरण कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना, संशोधक, अधिवक्ते, तज्ज्ञ, नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमी एकत्र येतील..अरावली पर्वतरांगा वाचविण्यासाठीची ही यात्रा चार राज्यांमधून जाणारी आहे. परंतु, इतर राज्यांमध्येही पर्यावरणाच्या समस्या आहेत. त्यांचे अरावलीकडे लक्ष कसे वेधणार?अगदी बरोबर. हे आम्ही असे समजावून सांगणार की आज अरावलीची समस्या समोर आली आहे. उद्या अशीच समस्या इतरत्रही उभी ठाकणार आहे. आता अरावलीपासून आंदोलन सुरू झाले आहे. त्यामुळे आज अरावलीच्या आंदोलनाशी जोडले गेले नाही तर उद्या तुमची समस्या अधिक व्यापक होईल आणि तुम्ही ती रोखू शकणार नाही. २० नोव्हेंबर २०२५ चा निर्णय येताच मी दुसऱ्या दिवसापासून तमिळनाडूतील संपर्क यात्रा सुरू केली होती. जिथे जिथे आमचे सहकारी होते तिथे त्यांना भेटून सांगितले. कारण जोपर्यंत लोकांना समजावून सांगत नाही तोपर्यंत काय करायचे हा प्रश्न त्यांच्यापुढे असतो.अरावली संरक्षण यात्रेची मुख्य मागणी काय आहे?अरावली क्षेत्राची अखंडता कोणत्याही परिस्थितीत जपणे गरजेचे आहे. वायव्य भारतात राहणाऱ्या लाखो लोकांसाठी ही पर्वतरांग परिसंस्थेची सेवा देते. आपल्या मौल्यवान वन्यजीवांच्या अधिवासाचे संरक्षण करण्यासाठी, गुजरात, राजस्थान, हरियाना आणि दिल्लीमध्ये पसरलेल्या अरावली पर्वतरांगेला ‘अत्यंत महत्त्वाचे पर्यावरणीय क्षेत्र’ म्हणून घोषित केले जावे. आपण आशेचे बीज गोळा केले नाही तर आपण पुढे जाऊ शकत नाही. आपल्याला आशेचे बीज जमा करावे लागतील. आपण तेच काम सोडून दिले तर आपण पुढे कसे जाणार. आपल्या लहान लहान लढायांना मोठ्या संघर्षाशी जोडून पाहण्याची आवश्यकता आहे..अरावलीच्या वादाचे कारणजंगल या शब्दाची कायदेशीर परिभाषेबद्दल वाद१०० मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त उंचीच्या दोन टेकड्यांमधील टेकड्यांनाही त्या पर्वतरांगांचा भाग मानला जात असे. ती परिभाषा बदलली व आता पुन्हा त्याच्या अभ्यासासाठी समिती. सर्वोच्च न्यायालयाची आपल्याच आदेशाला स्थगितीनव्या परिभाषेमुळे राजस्थानातील ९० टक्के डोंगरांचे कायदेशीर संरक्षण जाण्याची भीतीमोठ्या प्रमाणात सुरू असलेले अवैध खाणकामअतिक्रमण व रिअल इस्टेटच्या आक्रमणामुळे जंगलांना धक्कापरिणामवाळवंट वाढण्याची शक्यता lभूजलाची पातळी खालावण्याची शक्यतावायूप्रदूषण वाढणार lनैसर्गिक संतुलन बिघडणार अरावलीचा पसाराजगातील सर्वांत पुरातन पर्वतरांगांपैकी एकगुजरातमधील पालनपूरपासून दिल्लीपर्यंत त्याचा विस्तारएकूण लांबी - ६९२ किलोमीटरराजस्थानात सात जिल्ह्यांत ५५० किलोमीटरचा भागचार राज्यातील ३९ जिल्ह्यांत विस्तारथारच्या वाळवंटाचा विस्तार या पर्वतरांगेमुळे रोखला गेलाउष्ण वारे आणि धुळीच्या 