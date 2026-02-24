Premium|Liang Metanduno cave painting : इंडोनेशियातील लियांग मेटांडुनो गुहेतील ६७,८०० वर्षे जुने चित्र; प्राचीन कलेचा नवा आयाम

राकेश मोरे - rakesh.more@esakal.comइंडोनेशियातील सुलावेसी भागातील घनदाट जंगलात एका प्राचीन गुहेत मानवी हाताचा असा एक ठसा सापडला, ज्याने जगाचा इतिहास बदलण्यास भाग पाडले. हे गुहाचित्र तब्बल ६७,८०० वर्षे जुने असल्याचा दावा पुरातत्त्व शास्त्रज्ञांनी केला. या शोधामुळे जगातील सर्वात प्राचीन कलेचा मान आता युरोपऐवजी आशियातील इंडोनेशियाला मिळाला आहे. मानवी उत्क्रांतीचा एक नवा आयाम त्यातून उद्धृत होतो! जागतिक पातळीवर इंडोनेशिया एक प्रमुख पर्यटनस्थळ आहे. इंडोनेशियाला निसर्गसंपन्नतेचे मोठे वरदान लाभले आहे. इंडोनेशियातील बाली, माउंट अगुंग, जावा यांसारख्या भागातील अनेक ठिकाणे केवळ अद्भुत अशीच. इंडोनेशियाच्या आग्नेय सुलावेसीजवळील मुनाचा उष्णकटिबंधीय बेटसमूह... हिरव्यागार झाडांनी वेढलेले डोंगर, चुनखडीच्या गुहा आणि त्यांच्यात दडलेला हजारो वर्षांचा इतिहास. या बेटावरील लियांग मेटांडुनो नावाची गुहा स्थानिकांसाठी काही नवीन नाही. सुलावेसी बेटावर प्राचीन चित्र असलेल्या जवळपास २४२ गुहा आहेत. दरवर्षी त्यात भर पडत असते. तेथे भिंतींवर रंगवलेल्या उडणाऱ्या मानवी आकृत्या, प्रवाशांनी भरलेली बोट, घोड्यावर स्वार झालेले योद्धे, कोंबड्या, डुक्कर आदी अनेक चित्रांकडे पाहत लोक थक्क होतात. लाल, तपकिरी आणि काही ठिकाणी काळ्या रंगात रेखाटलेली ही चित्रे काही हजार वर्षांपूर्वीची मानली जात होती; परंतु २०१५ मध्ये एक संशोधक या गुहेत वेगळ्याच शोधासाठी आला. त्याचं नाव आधि अगुस ओक्टावियाना. .Premium|Hollywood synthetic artist: हॉलीवूडमध्ये कृत्रिम कलाकार टिली नॉरवूडचे आगमन, मानवी कलाकारांच्या भविष्यावर संकट.इंडोनेशियाच्या नॅशनल रिसर्च ॲण्ड इनोव्हेशन एजन्सीमध्ये कार्यरत असलेला ओक्टावियाना अनेक वर्षे सुलावेसी प्रांतातील मुनाच्या परिसरात हातांच्या स्टेन्सिल्सचा शोध घेत होता. या प्रदेशात प्रागैतिहासिक काळातील मानवी कलेचा ठेवा दडलेला असल्याची त्याला खात्री होती. लियांग मेटांडुनोच्या छताकडे पाहताना, एका तपकिरी रंगात काढलेल्या कोंबडीच्या चित्राजवळ त्याला काही अस्पष्ट ठसे दिसले. सुरुवातीला ते काही साधे रंगाचे डाग असावेत, असे वाटले; पण नीट पाहिल्यावर ओक्टावियानाला मानवी बोटांसारखे आकार दिसू लागले. ते होते दोन हातांचे स्टेन्सिल्स. त्यांपैकी एका हाताची बोटे टोकदार, जणू एखाद्या प्राण्याच्या नखांसारखी भासत होती.ऑस्ट्रेलियातील ग्रिफिथ विद्यापीठातील पुरातत्त्वशास्त्रज्ञ आणि भू-रसायनशास्त्रज्ञ मॅक्सिम ऑबर्ट अन् त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या चित्रांचे वय निश्चित करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला. त्यांनी ‘लेझर-अब्लेशन युरेनियम-सीरिज डेटिंग’ ही पद्धत वापरली. या पद्धतीत चित्रांवर कालांतराने साचलेल्या कॅल्शियम कार्बोनेटच्या सूक्ष्म थरांचे नमुने घेतले जातात. संशोधकांनी चुनखडीच्या भिंतीवर तयार झालेल्या केवळ पाच मिलिमीटरच्या कॅल्साइट थरांचे नमुने घेतले. त्यानंतर लेझरच्या साहाय्याने त्या थरांमधील युरेनियम आणि थोरियम या घटकांच्या विघटनाचे प्रमाण मोजले गेले. युरेनियम काळानुसार थोरियममध्ये रूपांतरित होत जाते. या बदलाचा वेग मोजून त्या थराचे आणि परिणामी चित्राचे किमान वय निश्चित करता येते. या पद्धतीने जे निष्कर्ष समोर आले, त्यांनी साऱ्या जगाचे लक्ष वेधले. टोकदार बोट असलेला हाताचा ठसा किमान ६७,८०० वर्षे जुना असल्याचे स्पष्ट झाले. दुसरा हात सुमारे ६०,९०० वर्षांपूर्वीचा असल्याचे आढळले. म्हणजेच हे आजपर्यंत मानवाने रेखाटलेले सर्वात जुने गुहा-चित्र ठरले. हे शोध ‘नेचर’ या आंतरराष्ट्रीय जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झाले. .Premium|Moon Landing Conspiracy : चंद्रावर माणूस उतरलाच नाही? 'मून लँडिंग'च्या भयंकर षड्यंत्र सिद्धांतांमागचे सत्य काय?.हात की नख?गुहाचित्रातील हातांच्या ठशांची शैली वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. सुलावेसी प्रदेशात आढळणारी ही खास शैली इतरत्र दिसत नाही, असे ऑबर्ट याने म्हटले आहे. विशेषतः एका हाताच्या बोटांची टोकं जाणीवपूर्वक टोकदार केली असल्याचे दिसते. एखादा हात भिंतीवर ठेवून त्यावर रंग फुंकून त्याचे ठसे तयार करणे ही शैली प्राचीन आहे. रंग हाताभोवती फुंकला, की भिंतीवर हाताचा नकारात्मक ठसा उमटतो. मुनातील हे चित्र त्याच पद्धतीने तयार केलेले आहे.सर्जनशीलता आणि बुद्धिमत्ताइंडोनेशियातील शोधामुळे एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आला तो म्हणजे, मानवाची प्रगती नेमकी कुठे आणि केव्हा झाली? मानवाने लिहिण्याची कला आत्मसात केली आणि मानवी जीवनातील घटनांचे लेखी पुरावे उपलब्ध झाले तेव्हापासून इतिहासकाळाचा प्रारंभ झाला, असे मानले जाते. त्यापूर्वीच्या मानवी जीवनाच्या काळाला प्रागैतिहासिक काळ म्हटले जाते. आजवर मानवी संस्कृती, कला आणि कल्पकता यांचा उगम युरोपमध्ये झाला, असा पाश्चात्त्य जगाचा दावा होता; मात्र या शोधामुळे हे सिद्ध झाले, की जगाच्या वेगवेगळ्या कोपऱ्यांत मानवाने एकाच वेळी स्वतःला कलेच्या माध्यमातून व्यक्त करायला सुरुवात केली होती. युरोपमधील गुहाचित्रे कार्बन डेटिंगद्वारे सहज दिनांकित करता येत होती; पण आग्नेय आशियातील चित्रे बहुधा लोखंडाच्या ऑक्साइडपासून तयार झालेल्या ओकर रंगात असल्याने कार्बन डेटिंग शक्य नव्हते. नव्या लेझर-आधारित तंत्रामुळे मात्र हे अंतर भरून निघाले. यापूर्वी २०१९ मध्ये याच संशोधकांनी सुलावेसीतील मारोस-पांकप गुहांमध्ये अर्धमानव-अर्धप्राणी (थेरीअँथ्रोप्स) आकृती आणि शिकारीचे दृश्य शोधले होते. ती भित्तिचित्रे सुमारे ५१,२०० वर्षांपूर्वीची होती. मुनातील नव्या शोधामुळे हा इतिहास सुमारे १६,६०० वर्षांनी मागे गेला.भित्तिचित्र म्हणजे प्रागैतिहासिक काळात गुहा किंवा दगडांच्या भिंतीवर बनवलेली चित्रे. त्यात आपण प्राणी, मानव, चिन्हे किंवा हाताचे ठसे पाहतो. आपल्यासारखेच शरीर असणारा आणि दोन पायांवर चालणारा माणूस पृथ्वीतलावर राहत होता; परंतु त्याचे जीवन रानटी पशूप्रमाणे होते. तो डोंगराच्या कडेकपारीत किंवा गुहेत राहत होता. तो प्राण्यांची शिकार करून अन्नाची गरज भागवत असे. त्या प्राण्यांच्या कातडीचा वस्त्र म्हणून वापर करत असे. आग पेटवून त्याचा उपयोग करणे व दगडापासून हत्यारे बनवणे या गोष्टी त्याने साध्य केल्या होत्या. त्याच्या दगडी हत्यारांमुळेच या काळाला अश्मयुग किंवा प्रागैतिहासिक काळ म्हणतात. ज्या प्राण्यांची तो शिकार करी त्याच प्राण्यांची रेखाटने त्याने गुहेच्या आत केलेली आहेत. विश्वभरातील अनेक पुरातत्त्वशास्त्रीय शोध हे या चित्रांमुळेच पुन्हा पुन्हा चर्चेत येत असतात, कारण हे चित्र कलात्मक अभिव्यक्ती आणि मानवी विचारशक्तीचा आरंभिक पुरावा आहेत, असे म्हटले जाते. जगातील अनेक प्रागैतिहासिक गुहा चित्रांप्रमाणे भारतातही अशा प्रकारच्या चित्रांचे नमुने असलेल्या अनेक गुहा सापडल्या आहेत व अजूनही सापडत आहेत..स्थलांतराचा मागोवाहा शोध केवळ कलेपुरता मर्यादित नाही; तो मानवाच्या स्थलांतराच्या इतिहासाशीही संबधित आहे. संशोधनानुसार आधुनिक मानव सुमारे ६०,००० ते ९०,००० वर्षांपूर्वी आफ्रिकेतून बाहेर पडला. मध्यपूर्व आणि दक्षिण आशियामार्गे तो ‘आजच्या सुमात्रा, जावा आणि बोर्निओ’ या भागात पोहोचला. त्या काळी समुद्राची पातळी कमी होती. तरीसुद्धा ऑस्ट्रेलियात पोहोचण्यासाठी समुद्र ओलांडणे आवश्यक होते. सुलावेसी आणि वॉलेसिया प्रदेशातील बेटांवरून, बोटींनी प्रवास करत मानवाने साहुल या भूभागात प्रवेश केला असावा. मुनातील ६७,८०० वर्षे जुन्या चित्रांमधून हे कळते, की त्या काळात इथे मानवाचे अस्तित्व होते आणि तो केवळ समुद्र पार करणारा कुशल नावाडी नव्हता; तर एक संवेदनशील कलाकारही होता. ही गुहा केवळ निवारा नव्हती; ती एक सांस्कृतिक केंद्र होती. येथे विचार, श्रद्धा आणि कल्पनाशक्ती यांचे रंग मिसळले गेले. आजही ओक्टावियाना नव्या बेटांकडे लक्ष ठेवून आहे. गुगल मॅप्सवर एखादे दुर्गम बेट दिसले की तो म्हणतो, ‘इथे एखादी गुहा असू शकते... आणि कदाचित आणखी एखादे शैलचित्र.’ निधी मिळाल्यास तो पुन्हा शोधमोहीम राबवणार आहे. ओक्टावियाना या भागात अधिक उत्खनन करण्याच्या तयारीत आहे. त्याला विश्वास आहे, की येथील गुहेत अनेक गुपिते दडलेली आहेत, ज्यांचा शोध घेतला तर मानवी उत्क्रांतीचा नवा इतिहास जगासमोर आणता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.