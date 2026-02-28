Premium|Study Room : आर्क्टिक समुद्री बर्फाचे महत्त्व आणि परिणाम

लेखक - सागर रेपाळेआर्क्टिक समुद्री बर्फ जागतिक हवामान संतुलन राखण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतो. तो सूर्यप्रकाश परावर्तित करून पृथ्वीचे ऊर्जा संतुलन राखतो आणि ध्रुवीय प्रदेश थंड ठेवण्यास मदत करतो.बर्फातील बदलांचा जैवविविधतेवर गंभीर परिणाम होतो. ध्रुवीय अस्वल, वालरस यांसारख्या प्राण्यांचे अस्तित्व समुद्री बर्फावर अवलंबून आहे. तसेच, आर्क्टिकमधील स्थानिक आदिवासी समुदाय त्यांच्या शिकारी, प्रजनन आणि स्थलांतरासाठी समुद्री बर्फावर अवलंबून असल्याने त्यांच्या जीवनशैलीवरही परिणाम होतो..Premium|India US Trade Deal : भारत-अमेरिका व्यापार करार: नव्या व्यापार पर्वाची नांदी ! .आर्क्टिक अॅम्प्लिफिकेशन म्हणजे काय?आर्क्टिक अॅम्प्लिफिकेशन म्हणजे ध्रुवीय प्रदेशात, विशेषतः आर्क्टिक भागात, तापमानवाढ जागतिक सरासरीपेक्षा अधिक वेगाने होण्याची प्रक्रिया होय. औद्योगिक क्रांतीनंतर मानवी क्रियांमुळे पृथ्वीचे सरासरी तापमान सुमारे १.१°से ने वाढले असून त्याचा सर्वाधिक परिणाम आर्क्टिक प्रदेशावर झाला आहे.यामागील प्रमुख कारणांमध्ये आइस-अल्बिडो फीडबॅक, लॅप्स रेट फीडबॅक, जलवाष्प फीडबॅक आणि समुद्री उष्णता वहन यांचा समावेश होतो. समुद्री बर्फ व हिम उच्च अल्बिडोमुळे सूर्यप्रकाश परावर्तित करतात. मात्र बर्फ कमी झाल्यास पाणी व जमीन अधिक उष्णता शोषतात, ज्यामुळे तापमानवाढ आणखी वाढते. यालाच आइस-अल्बिडो फीडबॅक म्हणतात (सुमारे ४०% योगदान). लॅप्स रेट फीडबॅकचे योगदान सुमारे १५% आहे..Premium|Arctic Ocean: ग्रीनलँड ताबा प्रस्तावानंतर आर्क्टिक महासागर चर्चा केंद्रस्थानी.आर्क्टिक अॅम्प्लिफिकेशनचा परिणाम काय होतो?आर्क्टिक समुद्री बर्फातील घट आणि आर्क्टिक अॅम्प्लिफिकेशनचे विविध गंभीर परिणाम दिसून येतात. समुद्री बर्फ कमी झाल्यामुळे ध्रुवीय जेट स्ट्रीम कमकुवत होतात, ज्यामुळे युरोपमध्ये तापमानवाढ व उष्णतेच्या लाटा निर्माण होतात. तसेच भारताच्या उत्तर-पश्चिम भागात अवेळी पावसाच्या घटना याच्याशी संबंधित असल्याचे आढळते.ग्रीनलँड हिमपत्राच्या वितळण्यामुळे जागतिक समुद्रसपाटीत वाढ होत आहे. जर संपूर्ण हिमपत्र वितळले, तर समुद्रसपाटीत सुमारे ७ मीटरपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. आर्क्टिक महासागराचे तापमान वाढणे, क्षारतेतील बदल आणि आम्लीकरण यामुळे सागरी जैवविविधतेवर परिणाम होतो. समुद्री जीवसृष्टी तसेच त्यावर अवलंबून असलेल्या प्रजातींना धोका निर्माण होतो.वाढत्या पर्जन्यमानामुळे लायकेनसारख्या वनस्पतींची उपलब्धता कमी होते, ज्यामुळे आर्क्टिक प्रदेशातील प्राण्यांना उपासमार व मृत्यूचा सामना करावा लागतो. याशिवाय पर्माफ्रॉस्ट वितळल्याने कार्बन व मिथेनसारखे हरितगृह वायू वातावरणात सोडले जातात, ज्यामुळे जागतिक तापमानवाढ अधिक तीव्र होते. तसेच दीर्घकाळ सुप्त अवस्थेत असलेले जीवाणू व विषाणू मुक्त होण्याची शक्यता असून भविष्यात रोगराईचा धोका निर्माण होऊ शकतो..भारतावर होणारा परिणामआर्क्टिक समुद्री बर्फातील घट भारतावरही अप्रत्यक्ष पण गंभीर परिणाम घडवून आणत आहे. अभ्यासानुसार बारेंट्स-कारा समुद्र प्रदेशातील बर्फ कमी झाल्यास भारतातील मान्सूनच्या उत्तरार्धात, विशेषतः सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यांत, अतिवृष्टीच्या घटना वाढू शकतात.समुद्री बर्फ कमी झाल्यामुळे जागतिक वातावरणीय परिसंचरणात बदल होतात. यासोबतच अरबी समुद्राचे वाढते तापमान अधिक आर्द्रता निर्माण करते, ज्यामुळे भारतात तीव्र पावसाच्या घटना घडतात. त्यामुळे पूरस्थिती आणि नैसर्गिक आपत्तींचा धोका वाढतो. या पार्श्वभूमीवर भारताने २०१४ मध्ये स्वालबार्ड (नॉर्वे) येथील कॉंग्सफजॉर्डेन फिओर्डमध्ये IndARC ही पहिली सागरी पाण्याखालील वेधशाळा स्थापन केली आहे, ज्याद्वारे आर्क्टिक महासागरातील बदलांचे निरीक्षण केले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.