Premium|Artificial General Intelligence : एजीआयचा उंबरठा; यंत्र माणसाचे गुलाम राहणार की नवे मार्गदर्शक बनणार?

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकरएजीआय ही केवळ तंत्रज्ञानातील प्रगती नाही, तर ती उत्क्रांतीमधील एक महत्त्वाची पायरी आहे. आपण अशा एका युगाच्या उंबरठ्यावर आहोत जिथं बुद्धिमत्ता ही केवळ ‘जैविक’ न राहता ती ‘डिजिटल’ स्वरूपातही उपलब्ध असेल. हे यंत्र माणसाचा गुलाम असेल की त्याचा मार्गदर्शक, हे आपण आज आखत असलेल्या नियमावलीवर अवलंबून असेल. मागच्या भागात आपण ‘नॅरो एआय’ (एएनआय) म्हणजेच विशिष्ट कामात तरबेज असलेल्या सॉफ्टवेअरबद्दल जाणून घेतलं होतं. मग ते बुद्धिबळ खेळणारा कॉम्प्युटर असो, गुंतागुंतीची आकडेमोड करणारं मॉडेल किंवा तुमच्या फोनमधली साधी ‘सिरी’ असो; पण आज जग ज्या ऐतिहासिक वळणावर उभं आहे, त्याला तंत्रज्ञानाच्या भाषेत म्हणतात : ‘आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजन्स’ (एजीआय). मार्च २०२६च्या या काळात जागतिक तंत्रज्ञान विश्वात जर सर्वात मोठी कोणती चर्चा असेल, तर ती म्हणजे ‘यंत्र माणसासारखा विचार नेमका कधी करणार?’ आणि ‘त्यानंतर मानवाचं अस्तित्व कसं असेल?’ एजीआय म्हणजे केवळ गती नव्हे, तर ती एक प्रकारची ‘डिजिटल जाणीव’ आहे असं काहींचं म्हणणं आहे. .गंमत अशी आहे, की एजीआय हा शब्द सर्वत्र वापरला जात असला, तरी जगातल्या आघाडीच्या संशोधकांमध्ये आजही याच्या व्याख्येवरून एकमत झालेलं नाही. एजीआय समजून घेण्यासाठी आपल्याला ते विविध दृष्टिकोनांतून पाहावं लागेल. काही तज्ज्ञांच्या मते ही मानवी बुद्धिमत्तेची हुबेहूब प्रतिकृती आहे. एखादा माणूस ज्याप्रमाणे नवीन गोष्ट शिकतो, जुन्या अनुभवांतून बोध घेतो आणि अचानक आलेल्या प्रसंगात स्वतःचं डोकं चालवून निर्णय घेतो, तशीच अष्टपैलू बुद्धिमत्ता यंत्रात असणं म्हणजे एजीआय. यात केवळ माहितीची साठवणूक नसते, तर ‘तर्कसंगती’ (Reasoning) महत्त्वाची असते.अँड्र्यू एनजी (Andrew Ng) यांच्यासारख्या एआय क्षेत्रातल्या दिग्गजांचं मत यात थोडं वेगळं आणि महत्त्वाचं आहे. त्यांच्या मते, एजीआय हा शब्द सध्या तंत्रज्ञानापेक्षा ‘मार्केटिंग’साठी जास्त वापरला जातोय. ते म्हणतात, की जर एआय एखाद्या कुशल प्रोफेशनल माणसाप्रमाणे आर्थिक मोबदला मिळवून देणारी कामं करू शकलं, तरच त्याला एजीआय म्हणणं योग्य ठरेल; पण आजच्या घडीला आपण त्यापासून खूप लांब आहोत. दुसरीकडे, ‘ओपन एआय’ (OpenAI) सारख्या कंपन्यांनी याची व्याख्या अत्यंत व्यावहारिक केली आहे. त्यांच्या मते, अशी स्वायत्त यंत्रणा जी मानवापेक्षा अधिक चांगल्या प्रकारे आर्थिक मूल्य असलेली बहुतांश कामं करू शकेल, तीच खरी एजीआय..Premium|Smart Home for Seniors : ज्येष्ठांसाठी स्मार्ट होम; एआयच्या साथीने वृद्धत्वाचा आनंद.याउलट अँथ्रॉपिकचे डॅरियो आमोदेई याला एका वेगळ्या उंचीवर नेतात. त्यांच्या मते, एजीआय म्हणजे अशी यंत्रणा जी एकाच वेळी जगातला सर्वोत्कृष्ट शास्त्रज्ञ, वकील, इंजिनिअर आणि कवीही असेल. थोडक्यात सांगायचं तर, जिथे आजचा एआय फक्त ‘दिलेलं काम’ करतो, तिथे एजीआय ‘स्वतःचं उद्दिष्ट ठरवून’ ते साध्य करण्यासाठी मार्ग शोधेल.आज आपण २०२६च्या उंबरठ्यावर उभे असताना एक गोष्ट स्पष्ट दिसते, की आपण ‘एजंटिक एआय’च्या (Agentic AI) युगात प्रवेश केला आहे. अँड्र्यू एनजी यांच्या मते हेच सध्याचं खरं क्रांतिकारक पाऊल आहे. आजची एआय मॉडेल्स केवळ चॅटिंग करत नाहीत, तर ती आता ‘एजंट्स’ बनली आहेत. उदाहरणार्थ, आजचा एआय विचार करू शकतो, की ‘मला जर हे सॉफ्टवेअर बनवायचं असेल, तर आधी मला डेटा गोळा करावा लागेल, मग कोड लिहावं लागेल आणि तो टेस्ट करावा लागेल.’ जर कोडमध्ये चूक झाली, तर तो स्वतःच ती दुरुस्त करतो. ही ‘स्वयं-दुरुस्ती’ (Self-correction) ही एजीआयच्या दिशेनं पडलेलं सर्वात मोठं पाऊल आहे; मात्र तरीही दोन महत्त्वाच्या गोष्टींमध्ये यंत्रं आजही मागे आहेत. पहिलं म्हणजे ‘लॉन्ग-होरायझन प्लॅनिंग’, म्हणजेच एखाद्या प्रकल्पावर सलग तीन-चार महिने लक्ष केंद्रित करून काम करण्याची चिकाटी यंत्रांत अजून पूर्णपणे आलेली नाही. दुसरं म्हणजे ‘कॉमन सेन्स’. दोन वर्षांच्या मुलाला जी उपजत समज असते की काचेचा पेला जमिनीवर पडला तर फुटेल, ती समज विकसित करण्यासाठी यंत्रांना आजही अतोनात डेटा लागतो. याच मर्यादा ओलांडण्यासाठी सध्या जगभरातील लॅबोरेटरीजमध्ये युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत.एजीआयच्या आगमनाचा काळ हा सध्या जागतिक स्तरावर सर्वात मोठा चर्चेचा विषय ठरला आहे. सिलिकॉन व्हॅलीतल्या दिग्गजांची मतं पाहिली तर एक गोष्ट स्पष्ट होते, की हे तंत्रज्ञान आता दशकांपासून दूर नसून केवळ काही वर्षांच्या अंतरावर आहे. एलॉन मस्क यांच्या मते, २०२६च्या अखेरीस एखादं यंत्र मानवी बुद्धिमत्तेची बरोबरी करेल. पण अँड्र्यू एनजी या बाबतीत सावध आहेत. ते म्हणतात की, आपण एजीआयपासून अजून कित्येक दशकं लांब असू शकतो. त्यांच्या मते, ‘यंत्र माणसासारखं सर्वगुणसंपन्न होणं’ ही गोष्ट आपण जितकी सोपी समजतोय तितकी ती नाही. जर कोणी म्हणत असेल, की २०२६ मध्ये एजीआय येईल, तर त्यांनी बहुधा एजीआयची व्याख्याच खूप सोपी करून ठेवली असावी..सॅम ऑल्टमन थोडा सावध आहे. त्यांच्या मते एजीआय ही एखादी ‘तारीख’ नसेल, तर ती एक प्रवाही प्रक्रिया असेल. फेसबुकचे मुख्य एआय शास्त्रज्ञ येन लेकुन मात्र थोडा वेगळा विचार करतात. त्यांच्या मते, जोपर्यंत यंत्रांना भौतिक जगाची (Physical World) समज येत नाही, तोपर्यंत खरं एजीआय अशक्य आहे.जेव्हा एजीआय पूर्ण क्षमतेनं अवतरेल, तेव्हा ते केवळ एक ‘टूल’ नसेल, तर ते मानवजातीची ‘सुपर-पॉवर’ असेल. विज्ञानाच्या क्षेत्रात यामुळे मोठी महाक्रांती येईल. कर्करोगासारख्या आजारावर औषध शोधण्यासाठी, लाखो रेणूंवर (Molecules) सेकंदाला कोट्यवधी सिम्युलेशन करून सर्वात प्रभावी औषध एजीआय शोधू शकेल. डेंगी, मलेरिया किंवा अगदी वृद्धापकाळावरही विजय मिळवणं शक्य होईल. शिक्षणाच्या बाबतीत तर हे तंत्रज्ञान ‘हायपर-पर्सनालाइज्ड’ गुरू म्हणून समोर येईल. तो त्याला गणित शिकवताना संगीताचं उदाहरण देईल किंवा विज्ञानाचे प्रयोग घरातल्या वस्तूंमधून करून दाखवेल; पण या सर्व प्रगतीबरोबरच नाण्याला एक दुसरी, थोडी भीतीदायक बाजूही आहे. अँड्र्यू एनजी एका गोष्टीबद्दल खास इशारा देतात, ती म्हणजे 'एआय हाइप' (AI Hype). जर आपण लोकांच्या अपेक्षा खूप वाढवल्या आणि प्रत्यक्षात एआय तेवढं करू शकलं नाही, तर गुंतवणूक कमी होऊन पुन्हा एकदा 'एआय विंटर' (AI Winter) येऊ शकतो आणि तो प्रगतीला खीळ घालेल.दुसरा प्रश्न म्हणजे 'अलाइनमेंट प्रॉब्लेम' (Alignment Problem). जर एजीआय माणसापेक्षा हुशार झालं, तर ते माणसाचं ऐकेलच कशावरून? यंत्रांना मानवी संवेदना आणि नैतिकता शिकवणं हे सर्वात मोठं आव्हान आहे. याशिवाय मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्यांवर होणारा परिणाम हादेखील कळीचा मुद्दा आहे. अँड्र्यू म्हणतात त्याप्रमाणे, एआय माणसाची जागा घेणार नाही; पण 'एआय वापरणारा माणूस' एआय न वापरणाऱ्या माणसाची जागा नक्कीच घेईल. ट्रान्सलेटर्स किंवा व्हॉइस ॲक्टर्ससारख्या काही ठरावीक नोकऱ्यांवर याचा परिणाम लवकर होऊ शकतो..शेवटी, एजीआय ही केवळ तंत्रज्ञानातील प्रगती नाही, तर ती उत्क्रांतीमधील एक महत्त्वाची पायरी आहे. आपण अशा एका युगाच्या उंबरठ्यावर आहोत जिथं बुद्धिमत्ता ही केवळ 'जैविक' न राहता ती 'डिजिटल' स्वरूपातही उपलब्ध असेल. हे यंत्र माणसाचा गुलाम असेल की त्याचा मार्गदर्शक, हे आपण आज आखत असलेल्या नियमावलीवर अवलंबून असेल. एजीआयचा हा प्रवास केवळ यंत्राचा नाही, तर तो मानवी क्षमतेच्या विस्ताराचा प्रवास आहे.यामालिकेच्या पुढच्या भागात : जेव्हा यंत्राची बुद्धी मानवी बुद्धीच्या खूप अधिक होईल, तेव्हा काय घडेल? 'आर्टिफिशियल सुपरइंटेलिजन्स' (एएसआय) आणि मानवाचे भवितव्य पाहुयात या मालिकेच्या शेवटच्या भागात! 