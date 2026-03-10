Premium|Artificial Intelligence : Ai डियाची कल्पना! गुंतवणूकविश्वात नव्या युगाचा प्रारंभ

गौरव बोरा - gauravbora89@gmail.comमानवी इतिहासात काही मोजक्याच अशा घटना घडल्या आहेत, ज्यांनी संस्कृतीचा आणि अर्थव्यवस्थेचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलून टाकला. अठराव्या शतकातील वाफेचे इंजिन, विसाव्या शतकातील इंटरनेट आणि आता एकविसाव्या शतकातील ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ अर्थात ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (एआय). आज आपण अशा एका उंबरठ्यावर उभे आहोत, जिथे गुंतवणूक करण्याच्या पारंपरिक पद्धती कालबाह्य ठरत आहेत आणि तंत्रज्ञानाधारित एका नव्या युगाचा प्रारंभ होत आहे. या युगात प्रत्येक सर्वसामान्य माणसाला तंत्रज्ञानाच्या बळावर श्रीमंत होण्याची समान संधी उपलब्ध आहे. त्याचा वापर आपण कसा करून घेतो, यावर सारेकाही अवलंबून असेल..‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ अर्थात ‘एआय’चा विषय सध्या सर्वत्र चर्चिला जात आहे. शेअर बाजार, रिअल इस्टेट ते थेट व्यवसायातील कार्यक्षमता, प्रत्येक क्षेत्रात ‘एआय’ने आपले पाय रोवले आहेत. यानिमित्ताने गुंतवणूकविश्वातही एक आधुनिक दालन खुले झाले आहे. बदलत्या काळात त्याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न करू या.१. ‘एआय’ म्हणजे नक्की काय आणि त्याचा गुंतवणुकीशी संबंध काय?सोप्या भाषेत सांगायचे तर, मानवी मेंदूप्रमाणे विचार करण्याची, शिकण्याची आणि निर्णय घेण्याची यंत्रांची क्षमता म्हणजे ‘एआय’. गुंतवणुकीच्या जगात ‘डेटा’ हे सर्वांत मोठे हत्यार आहे. दररोज जगात अब्जावधी व्यवहार होतात, हजारो कंपन्यांचे अहवाल प्रसिद्ध होतात आणि लाखो बातम्या येत असतात. एका माणसाला या सर्व माहितीचे विश्लेषण करणे अशक्य आहे. येथेच ‘एआय’चे महत्त्व अधोरेखित होते. एआय अल्गोरिदम सेकंदाच्या आत या अफाट डेटाचे विश्लेषण करून भविष्यातील बाजाराच्या हालचालींचा अंदाज लावू शकतो.२. शेअर बाजारातील ‘अल्गोरिदम ट्रेडिंग’ची क्रांतीशेअर बाजारात आता ‘माणूस विरुद्ध माणूस’ असा सामना राहिलेला नसून, तो आता ‘अल्गोरिदम विरुद्ध अल्गोरिदम’ असा झाला आहे.वेग आणि अचूकता : हाय-फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंगद्वारे एआय सॉफ्टवेअर एका सेकंदात हजारो व्यवहार करतात. यामुळे मानवी भावना (भीती आणि लोभ) गुंतवणुकीतून बाद होतात.पॅटर्न रेकग्नेशन : गेल्या २०-३० वर्षांतील चार्टचा अभ्यास करून ‘एआय’ अशा काही पॅटर्नचा शोध घेते, जे मानवी डोळ्यांना सहजासहजी दिसत नाहीत.जोखीम व्यवस्थापन : एखादा शेअर किती खाली येऊ शकतो किंवा बाजारात मोठी घसरण कधी येऊ शकते, याचे भाकीत ‘एआय’ अधिक अचूकपणे करू लागले आहे..३. ‘रोबो-ॲडव्हायझरी’ : सर्वसामान्यांसाठी खासगी बँकरपूर्वी पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट ही केवळ श्रीमंतांची मक्तेदारी होती. पण आता ‘एआय’मुळे ‘रोबो-ॲडव्हायझर’ उपलब्ध झाले आहेत.वैयक्तिक गुंतवणूक : तुमचे वय, उत्पन्न, जबाबदाऱ्या आणि रिस्क घेण्याची क्षमता यानुसार ‘एआय’ स्वतःहून तुमच्यासाठी सर्वोत्तम म्युच्युअल फंड किंवा शेअर निवडते.कमी खर्च : मानवी सल्लागाराची फी जास्त असते, पण ‘एआय’आधारित प्लॅटफॉर्म अत्यंत कमी शुल्कात ही सेवा देतात. यामुळे छोट्या गुंतवणूकदारही आता मोठ्या नफ्याच्या शर्यतीत सामील झाला आहे.४. ‘एआय क्रांती’चे लाभार्थी : कोणती क्षेत्रे आघाडीवर राहतील?गुंतवणूकदार म्हणून आपण केवळ ‘एआय’ वापरत नाही, तर ज्या कंपन्या ‘एआय’ बनवत आहेत किंवा वापरत आहेत, त्यात गुंतवणूक करण्याची ही मोठी संधी आहे.अ) डेटा सेंटर आणि सेमीकंडक्टर : एआय चालविण्यासाठी ‘प्रोसेसिंग पॉवर’ लागते. यासाठी लागणाऱ्या चिप बनविणाऱ्या कंपन्या आणि या सर्व्हरना साठवून ठेवण्यासाठी लागणारी ‘डेटा सेंटर’ हा गुंतवणुकीचा ‘हॉटस्पॉट’ आहे. भारतातील रिअल इस्टेट कंपन्या आता डेटा सेंटरच्या उभारणीकडे वळत आहेत.ब) बँकिंग आणि विमा : ज्या बँका ‘एआय’चा वापर करून कर्जवसुली सुधारतील आणि फसवणुकीचे व्यवहार रोखतील, त्यांचा नफा मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. ‘चॅटबॉट’मुळे बँकांचा ग्राहकांशी संवाद सुधारला असून, मनुष्यबळाचा खर्च कमी होत आहे. (खाली दिलेली चौकट पाहावी)५. ‘डेटा’ हेच नवे सोनेज्या कंपन्यांकडे ग्राहकांच्या सवयींचा मोठा ‘डेटा’ आहे, त्या कंपन्या ‘एआय’च्या मदतीने भविष्यातील मागणी ओळखू शकतात. उदाहरणार्थ, रिलायन्स जिओ किंवा डी-मार्ट सारख्या कंपन्यांना ग्राहकाला उद्या काय हवे आहे, हे आजच समजते. यालाच ‘प्रेडिक्टिव्ह ॲनालिसिस’ म्हणतात. त्यामुळे गुंतवणूक करताना अशा कंपन्या निवडाव्या लागतील, ज्या ‘डेटा’चा प्रभावी वापर करत आहेत..६. आगामी आव्हाने आणि जोखीमनाण्याला दुसरी बाजूही असते. ‘एआय’च्या नव्या युगात गुंतवणूक करताना काही धोकेही आहेत:सायबर सुरक्षा : ‘एआय’चा वापर करून होणारे ‘हॅकिंग’ आणि आर्थिक फसवणूक हे मोठे आव्हान आहे.ब्लॅक बॉक्स सिस्टीम : अनेकदा ‘एआय’ एखादा निर्णय का घेते, हे मानवाला समजत नाही. जर चुकीच्या डेटावर ‘एआय’ शिकले, तर मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते.अति-मूल्यांकन (हाय व्हॅल्युएशन्स) : ‘एआय’ या नावाखाली अनेक कंपन्यांचे शेअर आज अत्यंत महाग झाले आहेत. यात ‘बबल’ असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.‘एआय’चा आयटी क्षेत्रासाठी धक्का की संधी?अलीकडील काळात भारतातील माहिती तंत्रज्ञान अर्थात आयटी क्षेत्रावर मोठा दबाव दिसून येत आहे. ‘निफ्टी आयटी निर्देशांक’ जवळपास तीन वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आला असून, फक्त एका महिन्यात सुमारे २० टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरण झाली आहे. जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांमधील नरमाई, अमेरिकेतील मागणीतील अनिश्चितता, ‘टेरिफ’ धोरणातील अनिश्चितता आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ‘एआय’मुळे होणारा व्यवसायातील बदल या सर्व कारणांचा एकत्रित परिणाम बाजारात दिसत आहे.भारतीय आयटी कंपन्यांचे पारंपरिक व्यवसाय मॉडेल हे मोठ्या प्रमाणावर ‘मनुष्यबळ आधारित सेवा’ या पद्धतीवर आधारित होते. म्हणजे ग्राहकांच्या गरजेनुसार सॉफ्टवेअरचा विकास आणि मेंटेनन्स सेवा देणे. मात्र, ‘एआय’मुळे अनेक कामे ऑटोमेशनद्वारे जलद आणि कमी खर्चात पूर्ण होऊ लागली आहेत. यामुळे ग्राहक असलेल्या कंपन्या खर्च कमी करण्यावर भर देत आहेत. याचा थेट परिणाम नव्या प्रोजेक्टमध्ये विलंब, किमतीवर दबाव, काँट्रॅक्ट साइज कमी होणे, मार्जिनवर परिणाम यांवर होणार आहे. म्हणूनच गुंतवणूकदारांमध्ये भीती निर्माण झाली आणि आयटी शेअरमध्ये विक्री वाढली..संकट नसून संक्रमण!प्रत्येक तांत्रिक क्रांतीच्या सुरुवातीला जुन्या व्यवसाय मॉडेलवर दबाव येतो, पण दीर्घकालीन काळात नव्या संधी निर्माण होतात. ‘एआय’मुळे भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी संधी निर्माण होत आहेत-१. उच्च मार्जिन सेवा : एआय सोल्यूशन, डेटा अॅनालिटिक्स आणि क्लाउड सेवा अधिक नफा देऊ शकतात.२. नवे व्यवसाय मॉडेल : पारंपरिक सेवा मॉडेलपासून प्रॉडक्ट आणि प्लॅटफॉर्म मॉडेलकडे बदल.३. जागतिक मागणी वाढ : जगभरातील कंपन्यांना ‘एआय’ परिवर्तनासाठी भागीदारांची गरज आहे.४. ऑटोमेशनमुळे खर्च नियंत्रण : दीर्घकालीन मार्जिन सुधारण्याची शक्यता.जर भारतीय आयटी कंपन्यांनी ‘एआय’ स्वीकारण्यात वेग दाखवला, तर पुढील काही वर्षांत त्यांना अनेक फायदे मिळू शकतात. सध्या आयटी क्षेत्रात दिसणारी घसरण ही कायमची नसून, एका मोठ्या तांत्रिक संक्रमणाची सुरुवात आहे. ‘एआय’ हा धोका नाही, ती एक संधी आहे. मात्र, या संधीचा फायदा त्या कंपन्यांनाच होईल, ज्या वेगाने बदल स्वीकारतील. म्हणजेच अल्पकालीन दबाव असला, तरी दीर्घकालीन संधी मोठी आहे.गुंतवणूकदारांसाठी संकेतशेअर बाजारातील सध्याची घसरण ही भीतीमुळे आहे, पण सर्व व्यवसाय पूर्णपणे नकारात्मक झालेले नाहीत. मोठ्या आयटी कंपन्यांकडे मजबूत बॅलन्सशीट, मोठे ग्राहक नेटवर्क आणि तांत्रिक कौशल्य आहे. त्यामुळे या ‘एआय संक्रमणा’त टिकून राहण्याची शक्यता जास्त आहे. अल्पकालीन अस्थिरता राहू शकते, कमाईवाढ काही काळ मंदावू शकते; पण दीर्घकालीन वाढीची क्षमता कायम असेल. त्यामुळे घाबरून निर्णय घेण्याऐवजी दीर्घकालीन दृष्टी ठेवणे महत्त्वाचे आहे. सध्याचा टप्पा हा आयटी क्षेत्रासाठी आव्हानांचा असला तरी भविष्यातील वाढीची पायाभरणी देखील याच काळात होत आहे..निष्कर्ष : संधी की संकट?कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) ही गुंतवणुकीच्या जगातील एक दुधारी तलवार आहे. जे गुंतवणूकदार या तंत्रज्ञानाचा योग्य पद्धतीने स्वीकार करतील, ते संपत्तीनिर्मितीच्या शर्यतीत खूप पुढे जातील. मात्र, जे पारंपरिक जुन्या विचारांना चिटकून राहतील, त्यांना मागे पडण्याची भीती आहे. आपण एका अशा युगात आहोत, जिथे ‘बुद्धिमत्ता’ ही केवळ निसर्गाची देणगी राहिलेली नसून, ती आता प्रयोगशाळेत तयार होत आहे. या नव्या इंजिनाच्या मदतीने भारतीय गुंतवणूकदाराने जागतिक बाजारपेठेवर आपली मोहोर उमटवण्याची हीच योग्य वेळ आहे.थोडक्यात सांगायचे तर :काल : अनुभवावर आधारित गुंतवणूक.आज : माहितीवर आधारित गुंतवणूक.उद्या : कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित गुंतवणूक.हा केवळ तंत्रज्ञानाचा बदल नाही, तर हा गुंतवणुकीच्या विश्वातील एक नवा अध्याय आहे. जिथे प्रत्येक सर्वसामान्य माणसाला तंत्रज्ञानाच्या बळावर श्रीमंत होण्याची समान संधी उपलब्ध आहे. त्याचा वापर आपण कसा करून घेतो, यावर सारे काही अवलंबून असेल.(डिस्क्लेमरः हा लेख केवळ शैक्षणिक माहितीसाठी असून, ती गुंतवणुकीची शिफारस नाही. गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्यावा.)(लेखक आर्थिक आणि गुंतवणूक क्षेत्रातील अभ्यासक-विश्लेषक आहेत. ९९६०४९९०६४).‘एआय’ ः क्षेत्रनिहाय वापर, फायदे आणि जोखीम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 