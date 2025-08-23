Premium| AI in Elections: निवडणुकांमध्ये 'एआय'चा वापर लोकशाहीसाठी वरदान की शाप?

कल्याणी शंकरगेले वर्ष भारतासह अनेक महत्त्वाच्या देशातील निवडणुका झाल्या. या सर्व निवडणुकांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेने अर्थात ‘एआय’ने महत्त्वाची भूमिका बजावली. एकूण मतदानाचा अंदाज घेणे, मतदारांच्या भूमिकेतील बदल ओळखणे, मतदारांचा प्राधान्यक्रम समजावून घेणे, प्रचार मोहिमेचे वेळापत्रक तयार करणे आणि विशिष्ट मतदारांसाठी प्रचार मोहीम आयोजित करणे अशा अनेक गोष्टींसाठी ‘एआय’चा वापर केला गेला. वर्षाखेरीस बिहारमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीतही ‘एआय’चा वापर होणार आहे. ‘एआय’मुळे राजकीय प्रचार, मतदारांशी संवाद आणि निवडणूक व्यवस्थापन कसे बदलू शकते, यावर जगभर गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. भारतातही त्याची सुरुवात झाली आहे..गेले वर्ष ‘हाय प्रोफाइल’ निवडणुकांचे वर्ष होते. त्यामध्ये भारतासह अनेक महत्त्वाच्या देशातील निवडणुकांचा समावेश होता. या सर्व निवडणुकांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेने अर्थात ‘एआय’ने महत्त्वाची भूमिका बजावली. एकूण मतदानाचा अंदाज घेणे, मतदारांच्या भूमिकेतील बदल ओळखणे, मतदारांचा प्राधान्यक्रम समजावून घेणे, प्रचार मोहिमेचे वेळापत्रक तयार करणे आणि विशिष्ट मतदारांसाठी ही मोहीम आयोजित करणे अशा अनेक गोष्टींसाठी ‘एआय’चा वापर केला गेला. .त्यामुळे गेल्या वर्षाला ‘एआय निवडणूक वर्ष’ असे म्हटले तर ते वावगे ठरू नये. ६० देशांमध्ये या प्रकारे निवडणुकीसाठी एक विशिष्ट अशी यंत्रणा राबविण्यात आली. कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी स्वतंत्र व्यवस्था राबली.सुरक्षाविषयक तज्ज्ञ श्नेयर यांनी याबाबत नोंदवलेले निरीक्षण महत्त्वाचे आहे. लोकशाही ही फक्त निकालावर अवलंबून नसून, त्यामागील मानवी प्रक्रियेवरही अवलंबून असते. काही जणांच्या मते कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रक्रिया सुधारण्यासाठी आली आहे, ती बदलण्यासाठी नव्हे. .या वर्षाच्या अखेरीस बिहार विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भारतात पुन्हा एकदा ‘एआय’चा वापर होणार आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहार ही दोन महत्त्वाची राज्ये असून, कोणाला कोणता ‘जॅकपॉट’ मिळतो हे पाहण्यासाठी राजकीय पक्ष बारकाईने घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहेत. राष्ट्रीय; तसेच प्रादेशिक पक्ष आगामी निवडणुकीसाठी तयारी करत आहेत. ‘जेडीयू’ आपले स्थान टिकवण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखालील ‘महागठबंधन’ बिहार ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहे..शाप की वरदान, यावर खलकृत्रिम बुद्धिमत्ता हळूहळू भारतासह जगभरातील निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकत आहे. ‘एआय’ शाप आहे की वरदान, यावरही खल सुरू आहे. विविध भागांत मतदारांना ‘एआय’च्या माध्यमातून लक्ष्य केले जात आहे. विशेष म्हणजे, अनेक मतदारांना मिळालेली माहिती किंवा दिशाभूल करणारी माहिती सहजपणे पटत आहे, असे दिसते. जगभरातील निवडणूकविषयक घडामोडी जोरदार सुरू आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेत झालेल्या बदलांमुळे विविध मुद्द्यांवरून विचारमंथन सुरू आहे. ‘एआय’ अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे राजकीय प्रचार, मतदारांशी संवाद आणि निवडणूक व्यवस्थापन कसे बदलू शकते यावर गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. राजकीय पक्ष नव्या पद्धतींनी तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत..भारतात काय घडले?सन २०२४च्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एआय’ प्लॅटफॉर्मचा वापर केला. ‘नमो टॉक’ हे त्याचे उदाहरण. मतदारांशी थेट संवाद साधण्यासाठी आणि त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे रिअल टाइम देण्यासाठी या पद्धतीचा मोदींनी अवलंब केला. एकाच वेळी वेगवेगळ्या ठिकाणी होणाऱ्या अनेक सभांमध्ये भाषण करण्यासाठी पंतप्रधानांनी ‘होलोग्राम’चाही वापर केला. या तंत्रज्ञानामुळे मोदी प्रत्यक्ष उपस्थित न राहता अधिक मतदारांपर्यंत पोहोचू शकले. .बिहार निवडणुकीत ‘एआय’चा वापर होणार असून, त्यातून राजकीय प्रचार अधिक प्रभावी करण्याच्या नव्या पद्धती उपलब्ध होतील. विशिष्ट समुदायापर्यंत जाहिरात पोहोचवणे, मतदारांच्या मतांचे विश्लेषण आणि मतदानाची टक्केवारीचा अंदाज आदी गोष्टी ‘एआय’मुळे शक्य होतील, असे म्हटले जाते. ही साधने प्रचार अधिक कार्यक्षम आणि प्रभावी बनवू शकतात; परंतु त्यांच्यासोबत काही आव्हानेही येणार आहेत..वापरात नैतिकतेचा अभावकृत्रिम बुद्धिमत्तेचा राजकारणातील वापर संमिश्र स्वरूपाचा आहे. मतदारांना योग्य माहिती मिळविण्यासाठी, उमेदवाराबाबत सत्य जाणून घेण्यासाठी ‘एआय’चा वापर करण्यात येत आहे. मात्र, हेच ‘एआय’ खोटी आणि चुकीची तथ्य असलेली माहितीही पसरविण्याचे काम करीत आहे. अनेक मतदारांना सोशल मीडियावर आलेल्या मजकुराची सत्यासत्यता पडताळण्यासाठी अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. चुकीची माहिती मोबाइलवर उपलब्ध होत असल्यामुळे अनेक मुद्द्यांची चर्चा सुरू झाली आहे. .गेल्या वर्षी देशात झालेल्या निवडणुकीत विविध राजकीय पक्षांनी ‘एआय’चा वापर करून खोटे व्हिडिओ, ऑडिओ तयार केले; याशिवाय अपमानास्पद टिप्पणीही ‘एआय’च्या माध्यमातून करण्यात आली आणि चुकीचे रचितकथन तयार करण्याचा प्रयत्न झाला. अनेक महत्त्वाच्या आणि प्रसिद्ध राजकीय व्यक्तींविरोधात हे झाले. ‘एआय’च्या अनिर्बंध आणि नैतिकता सोडून केलेल्या वापरामुळेच हे घडले, हे लक्षात घ्यायला पाहिजे..अनेक आव्हानेकृत्रिम बुद्धिमत्तेसमोर अनेक आव्हाने आहेत. ‘एआय’मध्ये मतदारांचा सहभाग लक्षणीयरीत्या वाढवण्याची क्षमता आहे. मागील निवडणुकांमध्ये अंदाजे दोन टक्के मजकूर ‘एआय’द्वारे तयार झाला होता. मात्र, या छोट्या टक्केवारीचा मुख्य भर संपर्क साधणे आणि मतदारांचा सहभाग वाढवणे यावर होता. मतदारांना राजकीय प्रक्रियेशी प्रभावीपणे जोडून घेणे, हे ‘एआय’च्या सकारात्मक वापराचे उदाहरण म्हणून वापरले जाते. ‘एआय चॅटबॉट्स’ हे उमेदवारांसाठी एक शक्तिशाली साधन म्हणून वापरले जाते. सोशल मीडिया आणि मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म वापरण्याबरोबरच मतदारांशी वैयक्तिक संबंध प्रस्थापित करण्यात त्याचा निश्चित मदत होईल. .उमेदवार चॅटबॉट्स वापरून मतदारांचे प्रश्न व चिंता थेट सोडवू शकतात; मिळालेल्या अभिप्रायाचा वापर प्रचारामध्ये सुधारणा करण्यासाठी करू शकतात. राजकीय पक्षदेखील मतदारांची पार्श्वभूमी, मतदानाचा इतिहास आणि इतर संबंधित घटकांच्या आधारे वैयक्तिक संदेश पाठवण्यासाठी ‘एआय’चा उपयोग करू शकतात. प्रत्येक मतदारांशी थेट साधलेल्या या संवादामुळे मतदारांमध्ये व्यक्तिगत नात्याची एक भावना वाढीस लागणार आहे..संभाव्य धोक्यांचा उल्लेखसन २०२४च्या भारतातील निवडणुकांमध्ये झालेला ‘एआय’चा वापर एक चाचणी म्हणू केला गेला. निकाल अनेकांनी भाकीत केल्याइतके धक्कादायक नव्हते, पण मिळणारी माहिती सतत बदलत होती आणि अंदाजही बदलत होते, हे लक्षात घ्यायला हवे. सन २०२४च्या ‘ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट’मध्ये ‘एआय’कडून निर्माण केली जाणारी दिशाभूल, मतदारांचे मनोव्यापार, आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास कमी होणे यांसारख्या संभाव्य धोक्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. .हे धोके लोकशाहीची पवित्रता टिकवण्यासाठी निवडणुकांमध्ये ‘एआय’वर नियमावली आणण्याचे महत्त्व अधोरेखित करतात. निवडणूक आयोग ‘एआय’चा वापर मतदान व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी, निवडणूक प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि संपूर्ण निवडणूक अनुभव सुधारण्यासाठी करत आहे. यात मतदार नोंदणी, मतमोजणी, आणि निकालांचे अंदाज अशा कामांचा ‘एआय’मध्ये समावेश होतो. त्यातून निवडणुकीची कार्यक्षमता आणि अचूकता वाढवण्याची क्षमता दिसून येते. .नियमावलीची गरज‘एआय’चे फायदे आणि तोटे दोन्ही लक्षात घेता, निवडणुकांसह इतर क्षेत्रांत ‘एआय’साठी योग्य नियमावलीची गरज आहे. सध्या असे कोणतेही नियम उपलब्ध नाहीत. दोन-तीन वर्षांपूर्वी ब्रिटनमध्ये झालेल्या एका ‘एआय’ परिषदेत भारतासह अनेक देशांनी सहभाग घेतला. अलीकडेच, ‘एआय’साठी योग्य नियमांची गरज मांडताना इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयात ‘एआय’च्या वापरातील धोके स्पष्ट केले आहेत. ‘एआय’निर्मित मजकुरासाठी पारदर्शक नियम व खुलासा करण्याची मागणी केली आहे. .निवडणुकीच्या प्रक्रियेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपयुक्त ठरू शकते. ‘फिस्कल नोट’ हे ‘टूल’ धोरणनिर्मितीत मदत करते; तसेच कोणत्या धोरणांना प्राधान्य आहे याची माहिती गोळा करू शकते. त्याचप्रमाणे ‘आय साइड विथ’ हे ‘टूल’ उमेदवारांना स्वतःबद्दल जाणून घेण्यास आणि ते मतदारांच्या विचारांशी जुळतात का हे पाहण्यास मदत करते. मतदार प्रश्नमंजूषेप्रमाणे यंत्रणा तयार करून त्यांच्या विश्वासांशी सुसंगत उमेदवार शोधू शकतात..धोरणनिर्मितीत बदलनिवडणूक व्यवस्थापनातही कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपयुक्त ठरत आहे. निवडणुका स्वस्तात पार पाडता येतात आणि मतदारांच्या धोरणात्मक पसंतीबाबत माहिती गोळा करता येते. ‘एआय’ धोरणनिर्मितीत मदत करू शकते. काही जणांच्या मते ‘गुगल’, ‘फेसबुक’ यांसारख्या कंपन्यांमुळे आपल्या रोजच्या आयुष्यात गोपनीयता हरवत चालली आहे.‘एआय’ त्यापुढे जावून शेवटी जगावर ताबा मिळवेल, असेही म्हटले जाते. निवडणुकांमध्ये ‘एआय’च्या भविष्यातील परिणामांमध्ये गोपनीयतेचा ऱ्हास आणि काही मोजक्या तंत्रज्ञानातील दिग्गजांच्या हाती सत्तेचे केंद्रीकरण यांसारख्या गोष्टी होऊ शकतात. भविष्यातील लोकशाहीसाठी या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची पावले उचलणे आवश्यक ठरणार आहे..Premium| US Tariffs: टॅरिफमुळे भारताला ३५ अब्ज डॉलर्सचं नुकसान होवू शकतं. हे ३ उपाय भारताला या संकटातून वाचवू शकतात!.जगभरातील निवडणुकांत ‘एआय’चा वापरअमेरिका (सन २०२०) : अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर झाला. मतदारांच्या डेटाचे विश्लेषण करून टार्गेट ग्रुपसाठी जाहिराती व चॅटबॉट्सद्वारे संपर्क झाला.भारत (२०१९ व २०२४) : लोकसभा निवडणुकांमध्ये सोशल मीडिया विश्लेषण, मतदारांचा कल ओळखणे, होलोग्राम भाषणे आदीमध्ये उपयोगब्राझील (२०२२) : ऑक्टोबर २०२२ मध्ये झालेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकांमध्ये खोट्या बातम्या शोधण्यासाठी ‘एआय’ प्रणाली व मतमोजणीतील अचूकता वाढवण्यासाठी वापर.ब्रिटन (२०१९ व २०२४) : डिसेंबर २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आणि २०२४ च्या स्थानिक निवडणुकांमध्ये डेटा विश्लेषण, मतदार प्रोफाइलिंग यासाठी ‘एआय’चा वापर.Premium|India US trade deal: ‘ट्रम्प टॅरिफ’च्या सावटाखाली भारतीय निर्यातीला मोठा फटका बसू शकतो. या संकटातून मार्ग शोधण्यासाठी भारताने स्पर्धात्मक धोरणे आखली पाहिजेत.ऑस्ट्रेलिया (२०२२) : फेडरल निवडणुकीत मतदार सहभाग वाढवण्यासाठी ‘एआय’आधारित जनमत संकलन.केनिया (२०२२) : सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदार पडताळणी आणि सुरक्षेसाठी ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर.फ्रान्स (२०२२) : अध्यक्षपदाच्या निवडणुकांमध्ये ऑनलाइन अभिप्राय विश्लेषणासाठी ‘एआय’चा वापर.कॅनडा (२०१९ व २०२१) : ऑक्टोबर २०१९ आणि सप्टेंबर २०२१ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये वैयक्तिक संदेश मोहिमा तयार करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.