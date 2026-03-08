Premium|Artificial Intelligence Technology : एआय आणि एजंट्सच्या हाती विनाशाच्या चाव्या?

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकर- saptrang@esakal.comजग आता एका अशा वळणावर उभं आहे, जिथे युद्ध हे केवळ भूमीवर नाही तर क्लाऊड (Cloud) आणि कोडमध्ये (Code) लढलं जाणार आहे. एआय हे केवळ साधन उरलेलं नसून, तो आता युद्धभूमीवरचा सर्वात प्रभावी ‘कमांडो’ ठरत आहे. युद्धाचं हे बदलतं स्वरूप जितकं तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत आहे, तितकंच ते मानवी अस्तित्वासाठी धोकादायक ठरू शकतं.आजचं युद्ध हे केवळ सीमेवरच्या तोफांच्या आवाजापर्यंत मर्यादित उरलेलं नाही, तर ते आता सिलिकॉन चिप्स आणि अल्गोरिदमच्या अदृश्य जगात शिरलं आहे. गेल्या २० वर्षांचा इतिहास पाहिला तर तंत्रज्ञानानं युद्धाची व्याख्याच बदलून टाकली आहे. २००३च्या इराक युद्धापासून ते अफगाणिस्तानातल्या ड्रोन हल्ल्यांपर्यंत अमेरिकेनं सॅटेलाइट गाइडेड मिसाईल्स आणि रिमोटली पायलटेड एअरक्राफ्ट्सचा वापर करून एका नव्या पर्वाची सुरुवात केली होती; पण गेल्या १५ ते १८ महिन्यांत जे घडतंय ते यापूर्वीच्या तंत्रज्ञानापेक्षा कितीतरी पटीनं भयानक आणि वेगळं आहे. आता युद्धात फक्त मशिन नाही, तर स्वयंनिर्णय घेणारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि एजंटिक एआय या गोष्टी उतरल्या आहेत..Premium|Artificial Intelligence: कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा धोकादायक खेळ; पिढीच्या भावनिक नात्यांवर संकट.या युद्धाचा ऐतिहासिक प्रवास बघितला तर तो दुसऱ्या महायुद्धापासूनच सुरू झाला होता. जेव्हा जर्मनीनं ‘इनिग्मा’ कोड वापरून संदेश कोडभाषेत लपवले, तेव्हा ते कोड फोडण्यासाठी अॅलन ट्युरिंगनं जे यंत्र बनवलं ते आजच्या एआयचं अगदी सुरुवातीचं रूप होतं. शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका आणि रशिया यांनी रडार आणि क्षेपणास्त्र नियंत्रणासाठी साधे अल्गोरिदम्स वापरायला सुरुवात केली होती. १९९१च्या गल्फ वॉरमध्ये आपण स्मार्ट बॉम्ब बघितले, पण आजचं एआय हे त्याहून खूप पुढं गेलं आहे. आता रणांगणावर फक्त हत्यारं नाही तर स्वतःचा मेंदू असलेल्या सिस्टिम्स उतरल्या आहेत.या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इराण आणि इस्राईल यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षात ‘अँथ्रोपिक क्लॉड’ (Anthropic Claude)सारख्या प्रगत एआय मॉडेल्सचा वापर झाल्याच्या चर्चांनी जागतिक राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे. एका वृत्तानुसार अमेरिकेतील प्रशासकीय यंत्रणांनी युद्धाची रणनीती आखण्यासाठी, प्रचंड डेटाचं विश्लेषण करण्यासाठी आणि शत्रूच्या पुढील हालचालींचा अचूक अंदाज वर्तविण्यासाठी या एआय टूल्सची मदत घेतली. हे केवळ माहिती मिळवण्यापुरतं मर्यादित नव्हतं, तर कूटनैतिक आणि लष्करी स्तरावर निर्णय घेण्यासाठी डिसीजन सपोर्ट सिस्टीम म्हणून एआयचा आधार घेतला गेला. जेव्हा आपण एजंटिक एआयबद्दल बोलतो तेव्हा त्याचा अर्थ असा होतो, की हे एआय स्वतःहून एखादं ध्येय पूर्ण करण्यासाठी पावलं उचलू शकतं. म्हणजे फक्त प्रश्नाचं उत्तर देणं नव्हे, तर रणांगणावर पुढे काय करायचं हे ठरवून त्याप्रमाणे कृती करणं हा या तंत्रज्ञानाचा मुख्य उद्देश आहे. दुसरीकडे तंत्रज्ञानाच्या या शर्यतीत चीनची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची ठरली आहे. अलीकडच्या काही महिन्यांत समोर आलेल्या तांत्रिक अहवालांनुसार चीननं अँथ्रोपिकच्या एआय एजंट्सचा (उदा. Claude Code) वापर करून एक व्यापक एजंट एआय सायबर अटॅक करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दावे केले जात आहेत. हा सायबर हल्ला जुन्या पद्धतीचा नव्हता, जिथे माणूस बसून कोडिंग करतो. यात एआय एजंट्सना एक विशिष्ट आज्ञा दिली गेली होती, की त्यांनी स्वतःहून जगभरातल्या सॉफ्टवेअरमधल्या उणिवा शोधायच्या आणि त्यावर हल्ला करून त्यातली माहिती चोरायची. जेव्हा एआय स्वतःच हॅकर बनतं तेव्हा त्याचा वेग आणि व्याप्ती मानवी कल्पनेच्या पलीकडं असते..Premium|History of Artificial Intelligence : यंत्राला खरंच विचार करता येतो का? ७५ वर्षांपूर्वी ॲलन ट्युरिंग यांनी विचारलेल्या 'त्या' प्रश्नाने जगाचे भविष्य कसे बदलले?.युक्रेन आणि रशियाच्या युद्धात तर एआयनं युद्धाचं स्वरूप पूर्णपणे बदलून टाकलं आहे. आज रशिया-युक्रेन सीमेवर किल झोन (Kill Zone) तयार झाले आहेत, जिथे मानवी सैनिक नाही तर ड्रोन्स सतत पाळत ठेवून असतात. युक्रेननं वापरलेले सेकर स्काऊटसारखे ड्रोन्स एकाच वेळी ६४ विविध लक्ष्यांची ओळख पटवून लष्कराला माहिती देऊ शकतात. रशियानंही आता फायबर-ऑप्टिक केबलनं नियंत्रित होणारे ड्रोन्स आणले आहेत. त्यांच्यावर शत्रूच्या इलेक्ट्रॉनिक जॅमिंगचा कोणताही परिणाम होत नाही. आता रणांगणावर प्रत्यक्ष सैनिक लढण्यापेक्षा स्वॉर्म (Swarm) तंत्रज्ञानाचा वापर करून ड्रोन्सचे मोठे थवे एकमेकांशी संवाद साधत सामूहिक हल्ले करीत आहेत. मध्य पूर्वेतल्या संघर्षात इस्रायलनं लव्हेंडर (Lavender) आणि द गॉस्पेल (The Gospel)सारख्या एआय प्रणालींचा वापर करून हजारो लक्ष्यांची निवड केली. लव्हेंडरनं एका टप्प्यावर ३७ हजार संभाव्य लक्ष्यांची यादी तयार केली होती. मात्र इथे एक मोठा नैतिक पेच निर्माण झाला आहे. एआयनं दिलेली माहिती ही शंभर टक्के अचूक असेलच असं नाही. एआयनं दिलेल्या लक्ष्यावर हल्ला करताना जेव्हा नागरी वस्तीत जीवितहानी होते तेव्हा त्याची जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न आज जागतिक मानवाधिकार संघटना विचारत आहेत.या सर्व घडामोडींत पॅलँटीअर (Palantir) या कंपनीचा उल्लेख करणं महत्त्वाचं आहे. ओसामा बिन लादेनचा शोध घेण्यात पॅलँटीअरच्या डेटा अॅनालिटिक्स सॉफ्टवेअरनं महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, असा दावा केला जातो. मात्र ही कंपनी नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात राहिली आहे. अलीकडचे पॅलँटीअरवर डेटा गोपनीयतेच्या मुद्द्यावरून आणि विशिष्ट समुदायांविरुद्ध डेटाचा वापर केल्याच्या आरोपावरून खटलेही भरले गेले आहेत. विहाचं शोषण (Torture the data) करून त्यातून लष्करी गुपितं बाहेर काढणारी ही कंपनी आज आधुनिक युद्धाचा कणा बनली असली, तरी तिच्या पारदर्शकतेवर नेहमीच प्रश्नचिन्ह राहिलं आहे..तंत्रज्ञानाचा हा प्रवास गेल्या दोन दशकांपासून अतिशय वेगानं सुरू आहे. भविष्यातील युद्धं ही केवळ सीमेवरच्या सैनिकांमध्ये नाही, तर दोन देशांच्या एआय एजंट्स आणि रोबोटिक हार्डवेअरमधे लढली जातील. ज्या देशाचं एआय जास्त प्रगत असेल तो शत्रूचे रोबॉट्स उद्ध्वस्त करेल आणि त्यानंतर तिथल्या सामान्य माणसांनाही संपवून टाकेल. इतकंच काय, जर एआयला योग् 