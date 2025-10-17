Premium| Animal Communication: प्राणी बोलणार! एआयने उलगडला निसर्गाचा संवाद

प्राण्यांचा संवाद केवळ आवाजापुरता मर्यादित नाही. अनेक प्रजाती देहबोली, गंध, रंगातील बदल आणि अगदी विद्युत संकेतांवर अवलंबून असतात. एखाद्या व्हेलला आपण संदेश पाठवू शकलो, की ‘अहो, इकडे जहाजांचा मार्ग आहे, दुसरीकडे जा!’ हे जर शक्य झाले तर? आता हे सगळे केवळ स्वप्न नाही; तर एक वैज्ञानिक शक्यता बनत चालली आहे...लहानपणी बहुतेकांनी डॉ. डूलिट्लची कथा ऐकली असेल. प्राण्यांशी बोलता येणारा तो डॉक्टर आपल्यालाही नेहमीच आकर्षित करायचा; पण ती तर फक्त कल्पनाच होती ना? मग जर आता सांगितले, की ही कल्पना वास्तवात उतरणार आहे, तर? जर आपण व्हेलच्या गाण्याचा अर्थ समजून घेऊ शकलो, हत्तींच्या चित्कारण्यातला संदेश उलगडू शकलो किंवा पक्ष्यांच्या किलबिलाटाचे रहस्य जाणून घेऊ शकलो तर? आता हे सगळे केवळ स्वप्न नाही; तर एक वैज्ञानिक शक्यता बनत चालली आहे आणि त्यामागचा जादूगार आहे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, म्हणजेच एआय. .शतकानुशतके ही केवळ एक कल्पना होती; एक सुंदर स्वप्न होते. पण, आता जगभरातील अत्याधुनिक प्रयोगशाळांमध्ये आणि अथांग महासागरांमध्ये हे स्वप्न वेगाने एका वैज्ञानिक सत्यात बदलत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) क्षेत्रातील अभूतपूर्व प्रगतीमुळे आपण एका अशा क्रांतीच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत, जिथे आपण केवळ प्राण्यांच्या भाषा उलगडू शकणार नाही; तर एक दिवस त्यांच्याशी संवादही साधू शकू. जगभरातील अनेक आघाडीचे शास्त्रज्ञ ठामपणे मानत आहेत, की आपण आता आंतर-प्रजातीय संवादाच्या (interspecies communication) एका नव्या, रोमांचक युगात प्रवेश करत आहोत..अर्थ स्पेसीज प्रोजेक्ट : प्राण्यांच्या भाषेचा शोधअमेरिकेतील ‘अर्थ स्पेसीज प्रोजेक्ट’ (ईएसपी) ही एक ना-नफा संस्था या दिशेने खंबीरपणे काम करत आहे. त्यांचे ध्येय अगदी स्पष्ट आहे - मानवेतर प्राण्यांच्या संवादाचा उलगडा करणे. २०२४ मध्ये या प्रकल्पाला १७ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे १४० कोटी रुपये) मिळाले. ही रक्कम देणारे कोण? लिंक्डइन (Linkedin)चे संस्थापक रीड हॉफमन आणि स्टीव्ह जॉब्सची पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स यांच्या धर्मादाय संस्था. इतकी मोठी रक्कम या कामाला गांभीर्याने घेतली जात असल्याचा पुरावा आहे.या मार्गातील सर्वात मोठे आव्हान नेहमीच माहितीच्या प्रचंडतेचे आणि गुंतागुंतीचे राहिले आहे. मानवी संशोधकांची एक टीम आयुष्यभर देवमाशांचे गाणे ऐकूनही त्यांच्या आवाजाच्या काही अंशांचीच नोंद करू शकली असती. कारण त्यांच्या संवादातील रचना अत्यंत गुंतागुंतीची आणि डेटा प्रचंड आहे. इथेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता सर्व चित्र बदलते. संशोधक आता अत्याधुनिक अल्गोरिदमचा वापर करत आहेत, ज्यात चेहऱ्यावरील हावभाव ओळखणाऱ्या न्यूरल नेटवर्क्सचाही समावेश आहे, जे प्राण्यांच्या आवाजाच्या प्रचंड संग्रहातून नेमके नमुने शोधून काढतात. हे मॉडेल आवाजातील चढ-उतार, वेग आणि लयीमधील असे सूक्ष्म फरक ओळखू शकतात, जे मानवी कानांना जाणवणे जवळजवळ अशक्य आहे.ईएसपीचे उद्दिष्ट आहे - प्राण्यांच्या राज्यासाठी एक ‘रोझेटा स्टोन’ तयार करणे. रोझेटा स्टोन म्हणजे प्राचीन इजिप्शियन भाषेचा उलगडा करण्यासाठी सापडलेला दगड, ज्यामुळे हायरोग्लिफिक्स वाचता आले. तसेच, प्राण्यांच्या आवाजाचे भाषांतर करणारे साधन तयार करायचे आहे. .एआय कसे काम करते?प्राण्यांचे बोलणे समजणे इतके अवघड का? कारण त्यांच्या संवादातील रचना अत्यंत गुंतागुंतीची असते. एखाद्या संशोधकाला व्हेलच्या आवाजाचा अभ्यास करायचा असेल, तर त्याला वर्षानुवर्षे लागतील आणि तरीही तो फक्त काही टक्के आवाजांची नोंद करू शकेल. पण एआय हे चित्र पालटतो.आजची एआय अशी प्रशिक्षित केली जाते, की ती प्रचंड मोठ्या डेटामध्ये नमुने शोधू शकते. म्हणजे, हजारो तासांच्या प्राण्यांच्या आवाजातून ती सूक्ष्म फरक पकडू शकते - आवाजातील चढ-उतार, वेग, विराम, लय. मानवी कानांना जे जाणवत नाही, ते एआय पकडते. पण एआय फक्त ऐकते इतकेच नाही. ते संदर्भही जोडते. म्हणजे, कोणता आवाज कधी काढला, त्यावेळी प्राण्याचे वर्तन काय होते, दुसऱ्या प्राण्याने त्यावर कशी प्रतिक्रिया दिली - हे सगळे एआय एकत्र जमवते. लाखो वेळा असे निरीक्षण केल्यावर, आवाजांचा एक ‘शब्दकोश’ तयार होतो. एआय हळूहळू समजू लागते, की हा आवाज म्हणजे ‘धोका’... तो म्हणजे ‘अन्न’ किंवा दुसरा म्हणजे ‘आपापल्या कुटुंबाची ओळख’... .समुद्रातील संवाद : प्रोजेक्ट CETI‘प्रोजेक्ट CETI’ हा स्पर्म व्हेल या विशाल सागरी सस्तन प्राण्यांच्या भाषेवर संशोधन करतो. व्हेल माशांचे संवाद अत्यंत विलक्षण असतात. ते ‘क्लिक’ आवाज काढतात, ज्याला ‘कोडा’ म्हणतात. हे कोडा म्हणजे काही सेकंदांचे, विशिष्ट लयीत असलेले क्लिक्सचे तुकडे.शास्त्रज्ञांनी समुद्रात अत्याधुनिक यंत्रे बसवली आणि लाखो व्हेल-आवाज रेकॉर्ड केले. एआयने त्यांचे विश्लेषण केले; तर धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या. व्हेलच्या कोडामध्ये एक सुसंगत रचना आहे - जणू मानवी भाषेतल्या वाक्यांसारखी. आणखी आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, क्लिक्समधील विरामही अर्थपूर्ण असतात! म्हणजे, व्हेल केवळ आवाज काढत नाहीत; तर त्यांच्यात शांततादेखील ‘बोलते’. हे जणू मानवी भाषेतल्या स्वरांसारखे आहे.आधी या सगळ्याचे विश्लेषण करायला वर्षे लागायची. आता एआय काही दिवसांत वर्षांचा डेटा हाताळू शकते. ‘प्रोजेक्ट CETI’ला अब्जावधी व्हेल-आवाज हवे आहेत, जेणेकरून एआय अजून चांगल्या पद्धतीने ‘शिकू’ शकेल. .फक्त ऐकणे नव्हे; बोलणेही!पण शास्त्रज्ञांचे ध्येय फक्त समजून घेणे इतकेच नाही. त्यांना प्राण्यांशी बोलायचे आहे! म्हणून ते एआयने तयार केलेले प्राणी-आवाज प्राण्यांना ऐकवतात. चिंपांझी आणि काही पक्षी या आवाजांना प्रतिसाद देतात, जणू ते त्यांना समजतात! कल्पना करा, एखाद्या व्हेलला आपण संदेश पाठवू शकलो, की ‘अहो, इकडे जहाजांचा मार्ग आहे, दुसरीकडे जा!’ किंवा एखाद्या हत्तीला, ‘तुम्ही ज्या दिशेने जात आहात तिकडे अन्नाची कमतरता आहे, दुसरीकडे जा.’ हे जर शक्य झाले तर?अर्थात, पुढील मार्ग आव्हानांशिवाय नाही. प्राण्यांचा संवाद केवळ आवाजापुरता मर्यादित नाही; अनेक प्रजाती देहबोली, गंध, रंगातील बदल आणि अगदी विद्युत संकेतांवर अवलंबून असतात. एका खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक अनुवादकासाठी या सर्व संवेदी पद्धतींना एकत्रित करणे आवश्यक असेल. शिवाय, अर्थाचा उलगडा करणे आणि हेतू समजून घेणे यात एक महत्त्वाचा फरक आहे. ‘अन्नासाठीचा आवाज’ ओळखणे आणि त्यामागील भावनिक किंवा सामाजिक संदर्भ समजून घेणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.हत्ती, माकड आणि त्यांची ‘नावे’फक्त व्हेलच नाहीत. हत्तींवरही असेच संशोधन सुरू आहे. आफ्रिकन हत्ती एकमेकांना विशिष्ट ‘नावे’ देतात, असे एआयने सिद्ध केले आहे. म्हणजे, प्रत्येक हत्तीसाठी एक वेगळा आवाज आहे, जसे आपण एकमेकांना नावाने हाक मारतो! याचप्रमाणे, ‘कॉमन मार्मोसेट’ या माकडांवरही संशोधन झाले. त्यांच्यातही एकमेकांना नावे देण्याची पद्धत आहे. ही माहिती जर आपल्याला समजली; तर आपण प्राण्यांना फक्त ‘प्राणी’ म्हणून नाही, तर ‘व्यक्ती’ म्हणून पाहू लागू. याचा सर्वात मोठा फायदा होईल वन्यजीव संरक्षणाला. कल्पना करा, जंगलात लावलेले मायक्रोफोन एखाद्या संकटात असलेल्या प्रजातीचा ‘मदतीचा आवाज’ ओळखतात आणि लगेच शासकीय यंत्रणेला सतर्क करतात किंवा एआय एखाद्या परिसंस्थेच्या ‘आवाज-स्वाक्षरी’वरून त्याचे आरोग्य तपासू शकते - समस्या दिसण्याआधीच प्राणिसंग्रहालयांमध्ये, फार्मवर, प्रयोगशाळांमध्ये असलेले प्राणी आपली वेदना, भीती किंवा आनंद व्यक्त करू शकतील. आपल्याला अंदाज लावायचा राहणार नाही. एआय ते सांगेल.पण हे सगळे इतके सोपे नाही. मोठे नैतिक प्रश्नही आहेत. जर एखाद्या प्रजातीकडे खरोखर भाषा आहे, तर आपण त्यांच्याशी कसे वागतो? त्यांना मारून खाणे, बंदिस्त ठेवणे - हे योग्य आहे का? काही शास्त्रज्ञांचा असा विचार आहे की, व्हेलसारख्या बुद्धिमान प्राण्यांना कायदेशीर अधिकार द्यावेत. एका संशोधकाने म्हटल्याप्रमाणे, ‘आम्ही केवळ आवाज ऐकत नाही, तर त्यांच्यातील व्यक्तिमत्त्व शोधत आहोत.’दुसरा प्रश्न असा की, प्राणी फक्त आवाजानेच नव्हे, तर देहबोली, गंध, रंग, अगदी विद्युत संकेतांनीही संवाद साधतात. सगळे एकत्र समजणे फार अवघड आहे. आवाजाचा अर्थ समजणे आणि त्यामागील भावना समजणे - या दोहोंत मोठा फरक आहे. ‘अन्न हवे’ हे समजणे सोपे; पण त्यामागे दडलेली भूक, उत्सुकता, नाराजी - हे समजणे अजूनही आव्हान आहे..भविष्यकाळ : काय शक्य आहे?तरीही, प्रगती थांबणार नाही. २०२५ मध्ये जगातील सर्वात मोठ्या एआय परिषदेत (NeurIPS) ‘अर्थ स्पेसीज प्रोजेक्ट’ एक विशेष कार्यशाळा घेणार आहे. यातून हे क्षेत्र आता मुख्य प्रवाहात येत आहे, हे दिसते.आता एक नवीन वैज्ञानिक आघाडी उदयास येत आहे, जी जीवशास्त्र, संगणक विज्ञान आणि तत्त्वज्ञान यांना एकत्र आणते. आपण फक्त प्राणी कसे बोलतात हे नव्हे; तर ते काय अनुभवतात, त्यांच्या मनात काय चालते - हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत.आपण कदाचित व्हेलसोबत चहा पिऊन गप्पा मारू शकणार नाही; पण लवकरच आपल्याला इतके नक्कीच समजेल, की ते धोक्याचा इशारा देताहेत, शोक व्यक्त करताहेत किंवा आपल्या लहान पिलांना हाक मारताहेत.आपण कदाचित आपल्या लाडक्या कुत्र्यासोबत बसून, ‘आज दिवस कसा गेला?’ अशा मानवी गप्पा मारू शकणार नाही; पण लवकरच आपण इतके नक्कीच समजू शकू की त्याच्या प्रत्येक भुंकण्याचा नेमका अर्थ काय आहे - अनोळखी माणसाला पाहून तो सावध करतोय की फक्त खेळायला बोलवतोय? त्याला फिरायला जायचंय की त्याची तब्येत बरी नाहीय? आपल्या धावपळीच्या जगात, अशा प्रकारची समज आपल्या आणि त्याच्यातील नाते अधिक घट्ट आणि सहानुभूतीपूर्ण बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल ठरू शकते. अखेर, तो तर सुरुवातीपासूनच आपल्याशी बोलत होता, फक्त आपल्याकडे त्याच्या भावना समजून घेण्यासाठी योग्य 'कान' नव्हते.(लेखक मंत्रालय माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक आहेत. त्यांचे 'द क्लाऊड चॅरियट' हे पुस्तक प्रसिद्ध आहे.) 