Premium|Artificial Intelligence: दिसतं तसं नसतं...

संदीप वासलेकर-saptrang@esakal.comदुबईतील ग्लोबल एंटरप्रेन्युअर्स कॉन्क्लेव्हपासून ते साओ पाउलो येथील होरासिस वार्षिक बैठकीपर्यंत अनेक उद्योग नेत्यांच्या परिषदांमध्ये गेल्या काही महिन्यांत मी सहभागी झालो. उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांसाठी ‘एआय’ हा आता नवीन आवडता विषय आहे. परंतु बहुतेक उद्योग नेत्यांना ‘एआय’ म्हणजे काय याची खूप उथळ स्वरूपाची समज आहे..या परिषदांमध्ये नेते त्यांच्या वर्तनावर ‘एआय’चा कसा प्रभाव पडला, किंवा ते ‘एआय’ला कसे शिक्षित करू शकतात किंवा एजंटिक एआय ऑफिसमध्ये त्यांची कामे कशी करतील याबद्दल बोलले. ही चॅट जीपीटी आणि इतर मॉडेल्सबद्दलची चर्चा आहे, जे ‘एआय’स्पेक्ट्रमच्या मध्यम स्तरावर आहेत. .Premium| Artificial Intelligence: खेळाचे मैदान आणि रणनीती आता 'एआय' ठरवर का?.धक्कादायक म्हणजे, ही मंडळी शेतात आणि रुग्णालयांमध्ये खरी उपयुक्तता प्रदान करू शकणाऱ्या ‘अरुंद एआय’ मॉडेल्सचा किंवा आपल्या ग्रहावर आणि त्यापलीकडे जीवनाची संकल्पनाच बदलून टाकणाऱ्या उच्च-स्तरीय वैज्ञानिक मॉडेल्सचा फारसा उल्लेख करत नाहीत.‘एआय’शस्त्रास्त्रांची शर्यत वैज्ञानिक एआयबद्दल आहे. ती चॅट जीपीटी, जेमिनी किंवा ग्रोक सारख्या संभाषणात्मक एआयबद्दल नाही. पीटर थिएल, डेमिस हसाबिस, एलोन मस्क आणि त्यांच्या चिनी आणि कोरियन समकक्षांना विचारा..अरुंद ‘एआय’आणि वैज्ञानिक ‘एआय’महाराष्ट्र राज्यातील बारामती आणि भारतातील इतर अनेक ग्रामीण जिल्ह्यांमध्ये, शेतकऱ्यांना आता मोबाइल अॅप्सद्वारे हवामानाचे स्वरूप, टोळधाडीचे हल्ले आणि मातीची परिस्थिती याबद्दल लवकर सूचना मिळत आहेत. हे अॅप्स मायक्रोसॉफ्ट किंवा अमेझॉन क्लाउड प्लॅटफॉर्मवर होस्ट केलेल्या एआय मॉडेल्सवर अवलंबून असतात. आणि ते स्थानिक पातळीवर शेती-स्तरीय डेटाशी जुळवून घेतले गेले आहेत. सकाळ मीडिया ग्रुप आणि बारामती अॅग्रिकल्चर ट्रस्टचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार यांनी दुबईतील परिषदेत सांगितले की, उत्पादकता ४० टक्के वाढली आहे. जर अशा कृषी प्रकल्पांसाठी फेडरेटेड लर्निंगचा वापर केला तर मायक्रोसॉफ्ट आणि इतर परदेशी क्लाउड सेवांवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते. शेतावरील या प्रकल्पांमध्ये वापरले जाणारे ‘एआय’ ‘अरुंद एआय’ आहे. ते चॅट जीपीटीचा शोध लागण्यापूर्वी विकसित केले गेले होते..दक्षिण कोरियाची आघाडीलंडनमध्ये, डीपमाइंडमधील टीम भविष्यातील कामासाठी आधार म्हणून प्रथिन संरचनेचा शोध वापरतात. ते गणितीय सूत्रे शोधण्यासाठी, मानवी जीनोमचे विच्छेदन करण्यासाठी आणि पृथ्वीच्या संरचनेचे विश्लेषण करण्यासाठी मॉडेल्सची अल्फा मालिका तयार करण्यात व्यस्त आहेत. मे २०२५ मध्ये रिलीज झालेला अल्फा इव्हॉल्व्ह एजंट एआय कोडला स्वतःला सुधारण्यास सक्षम करू शकतो..दक्षिण कोरियाची राजधानी सोलमध्ये, २३ वर्षीय शास्त्रज्ञ मिन्ह्योंग ली यांनी हायस्कूल आणि विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांची एक टीम तयार केली आहे. त्यांनी स्पेसर विकसित केले आहे, जे जीवशास्त्र आणि रसायनशास्त्रात मूळ संशोधन कल्पना स्वायत्तपणे निर्माण करण्यासाठी डिझाइन केलेले एक एआय फाउंडेशन मॉडेल आहे. त्यांनी एक लाख ८० हजार संशोधन पत्रांचा डेटा सेट म्हणून वापर केला आणि अध्यक्ष ट्रम्प यांनी सुरू केलेल्या ५०० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणूकीसह स्टारगेट प्रकल्पाच्या तुलनेत फक्त ३५ लाख डॉलर्स खर्च केले. डीपमाइंड मॉडेल्स आणि स्पेसर हे ओपन ‘एआय’, एक्सएआय, डीपसीक, बायडू किंवा अलिबाबा यांनी आतापर्यंत तयार केलेल्या कोणत्याही गोष्टींपेक्षा वैज्ञानिकदृष्ट्या अधिक परिष्कृत आहेत..बीजिंगमध्ये, चिनी अकादमी ऑफ सायन्सेसमधील शास्त्रज्ञ स्पाइकिंग ब्रेन मॉडेल विकसित करत आहेत. जर ते यशस्वी झाले तर न्यूरल नेटवर्क्सची नक्कल करणारे आणि आज लार्ज लँग्वेज मॉडेल्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या डेटाचा एक अंश वापरून एआय विकसित करणे शक्य होईल..भविष्यातील काही शोधांमुळे डेटा आणि उर्जेच्या वापरात मोठी घट होऊ शकते. ते कर्करोग आणि इतर असाध्य रोगांवर उपाय शोधण्यास मदत करू शकतात, महासागरांमधून उर्जेचा नवीन स्रोत शोधू शकतात, नवीन रसायनांची शिफारस करू शकतात आणि वातावरणातून कार्बन स्वच्छ करू शकतील अशा जैविक पदार्थांचे संश्लेषण करू शकतात. न्यूरो-सिम्बॉलिक एआय, न्यूरो-मॉर्फिक कंप्युटिंग आणि क्वांटम कंप्युटिंग विकसित करण्यासाठी विविध प्रयोगशाळांमध्ये प्रयत्न सुरू आहेत. एनव्हीडिया क्वांटम कॉम्प्युटिंगमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे. चिनी आणि कोरियन कंपन्या क्वांटम कंप्युटिंगमध्ये देखील गुंतवणूक करत आहेत. जर ते यशस्वी झाले तर ‘एआय’चे लँडस्केप बदलेल. डेटा सेंटर आणि ऊर्जा उत्पादन मधील बरीच गुंतवणूक अनावश्यक होईल..आपण वैज्ञानिक मॉडेल्स किंवा भविष्यातील क्वांटम मॉडेल्सशी संवाद साधू शकत नाही, जसे आपण चॅट जीपीटी किंवा त्याच्या चुलत भावांसोबत करतो. ते एजंटिक एआयपेक्षा अधिक प्रगत असतील. जो कोणी या मॉडेल्सवर नियंत्रण ठेवेल तो मानवतेचे भविष्य नियंत्रित करेल. शेती आणि वैद्यकीय निदानात वापरले जाणारे सिंगल डोमेन अरुंद ‘एआय’ मॉडेल्स स्पेक्ट्रमच्या एका टोकाला आहेत. अल्फा मालिका, स्पेसर आणि स्पाइकिंग ब्रेन सारखे वैज्ञानिक एआय मॉडेल्स स्पेक्ट्रमच्या दुसऱ्या टोकाला आहेत. चॅट जीपीटी आणि ग्रोक, जेमिनी सारखे आपण वापरत असलेले एआय मध्यभागी कुठेतरी आहेत. चॅटबॉट्सना एआयशी समतुल्य करणे म्हणजे असे म्हणणे आहे की सीपीयूकडे दुर्लक्ष करून मॉनिटरची स्क्रीन संगणक आहे असे मानणे..मानवतेचे शेवटचे दिवसवैज्ञानिक‘एआय’मॉडेल्स एक किंवा दोन दशकांत आपल्याला जीवनात क्रांती घडवू शकतात. परंतु ते जीवनाचा नाश देखील करू शकतात. जर त्यांचे योग्यरित्या नियमन केले नाही तर ‘एआय’ सुरक्षा तज्ञांना काळजी वाटते की ते मानवी नियंत्रणाबाहेरील जैविक घटक किंवा अण्वस्त्रांच्या निर्णय समर्थन प्रणालींमध्ये सायबर संरक्षणांना बायपास करण्यास सक्षम फसवे अल्गोरिदम तयार करू शकतात..Premium| AI in Mathematics: आंतरराष्ट्रीय गणित ऑलिंपियाडमध्ये AI ला सुवर्णपदक?.हे देखील शक्य आहे की यापैकी काही मॉडेल्स अखेर अल्गोरिदमच्या स्व-उत्क्रांतीपासून स्व-प्रतिकृतीकडे संक्रमण करतील. ज्या दिवशी पहिली स्व-प्रतिकृती जगात जन्म घेईल ती मानवी प्रजातींच्या वर्चस्वाच्या शेवटच्या टप्प्याची पहिली सकाळ असेल. त्या दिवशी, विज्ञानावर मानवी वर्चस्वाची शर्यत संपेल आणि मानवतेवर वैज्ञानिक वर्चस्वाची शर्यत सुरू होईल. अलीकडेच, सॅम ऑल्टमन म्हणाले की पुढील काही वर्षांत काहीतरी गंभीर घडू शकते. भविष्यातील ‘एआय’मानवतेसाठी वरदान आणेल की सार्वत्रिक अराजकतेला कारणीभूत ठरेल, हे भविष्य ठरवेल. परंतु उद्याच्या‘एआय’चे जग हे अतिशय वेगळे असेल हे नक्की. चॅटबॉट्स, डेटा सेंटर्स, पायाभूत सुविधांना उर्जा देण्यासाठी लहान अणुऊर्जा प्रकल्प आणि ईमेल सुधारण्यासाठी किंवा कविता आणि कायदेशीर कागदपत्रे लिहिण्यासाठी ‘एआय’असे जे आजचे चित्र आहे, ते येत्या १५-२० वर्षात पूर्ण बदललेले असेल. जर सध्याचे ‘एआय’तुमचे मन हाताळू शकते, तर भविष्यातील ‘एआय’ तुमचे जीवन हाताळेल किंवा कदाचित पृथ्वीवरील जीवनाची संकल्पनाच संपवेल..'एआय' स्पेक्ट्रमचा आढावाएआय प्रकार\tमॉडेल्सची उदाहरणे\tउद्देश / वापराचे क्षेत्र\tडेटा आणि ऊर्जेची गरजनॅरो एआय ( खालचा स्तर)\tFarmBeats, एआय प्रकार\tमॉडेल्सची उदाहरणे\tउद्देश / वापराचे क्षेत्र\tडेटा आणि ऊर्जेची गरजनॅरो एआय ( खालचा स्तर)\tFarmBeats, निदान करू शकणारे एआय\tशेती, आरोग्यसेवा, लॉजिस्टिक्स\tखालचा स्तर ते मध्यमजनरल एआय (मध्यम स्तर)\tचॅटजीपीटी, ग्रोक \tमजकूर निर्मिती, संभाषण कार्ये\tउच्चस्तरीयसायंटिफिक एआय (उच्च स्तर)\tअल्फा फोल्ड, स्पेसर स्पीकिग ब्रेन १.०\tविज्ञान, गणित, जीवशास्त्रातील शोध\tमध्यम ते उच्च स्तरीय (कार्यक्षमता वाढत आहे).'एआय'चा वापर आज मर्यादित कारणांसाठी आहे. भविष्यात मात्र याचा वापर पूर्ण जीवन हाताळण्यासाठी होऊ शकतो. चिनी आणि कोरियन कंपन्या क्वांटम कंप्युटिंगमध्ये देखील गुंतवणूक करत आहेत. जर ते यशस्वी झाले तर 'एआय'चे लँडस्केप बदलेल. डेटा सेंटर आणि ऊर्जा उत्पादनामधील बरीच गुंतवणूक अनावश्यक होईल.. 