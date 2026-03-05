Premium|Study Room : कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा गैरवापर टाण्यासाठी नियमनाची तातडीची गरज आहे!

लेखक : सत्यजित हिंगेनवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या India AI Impact Summit मध्ये जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रणी व्यक्ती, धोरणकर्ते आणि संशोधकांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence AI) संदर्भातील वाढत्या आव्हानांवर सखोल चर्चा केली. विशेषतः जनरेटिव्ह एआयच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या प्रभावामुळे समाजरचना, रोजगार व्यवस्था, शिक्षण प्रणाली आणि नैतिक प्रशासन यांवर होणाऱ्या परिणामांचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आल्याचे सर्वांनी अधोरेखित केले. तंत्रज्ञानाचा वेग आणि धोरणनिर्मितीची गती यामधील वाढती दरी लक्षात घेता, सक्षम आणि संतुलित नियमनाची तातडीची गरज अधोरेखित करण्यात आली.कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज केवळ तांत्रिक साधन राहिलेली नाही; ती अर्थव्यवस्थेचा, शासनप्रक्रियेचा आणि दैनंदिन जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग बनत आहे. आरोग्य, कृषी, वित्तीय सेवा, न्यायव्यवस्था आणि शिक्षण या क्षेत्रांत एआयचा वापर वेगाने वाढत आहे. मात्र, या प्रक्रियेत डेटा गोपनीयता, अल्गोरिदमिक पक्षपात, चुकीची माहिती प्रसार आणि डिजिटल दरी यांसारखी गंभीर सामाजिक आव्हाने निर्माण होत आहेत. विशेषतः जनरेटिव्ह एआयद्वारे तयार होणारी दिशाभूल करणारी माहिती लोकशाही प्रक्रियांवर परिणाम करू शकते, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली..रोजगाराच्या दृष्टीने पाहता, एआयमुळे उत्पादकता वाढेल, नव्या कौशल्यांची मागणी निर्माण होईल आणि काही क्षेत्रांत नव्या संधी उपलब्ध होतील, हे वास्तव आहे. परंतु त्याच वेळी पारंपरिक आणि पुनरावृत्ती स्वरूपाच्या नोकऱ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उद्योग, सेवा आणि सर्जनशील क्षेत्रांत स्वयंचलन वाढत असताना कामगारांच्या पुनर्कौशल्य (reskilling) आणि उन्नत कौशल्य (upskilling) कार्यक्रमांची गरज प्रकर्षाने जाणवते. अन्यथा तंत्रज्ञानामुळे सामाजिक विषमता अधिक तीव्र होण्याचा धोका आहे.शिक्षण क्षेत्रात एआयचा वापर विद्यार्थ्यांना वैयक्तिकृत शिक्षण अनुभव देऊ शकतो. अभ्यासक्रम सुलभ करणे, मूल्यमापन अधिक अचूक करणे आणि डिजिटल साधनांद्वारे ज्ञानप्राप्ती सुलभ करणे या बाबी सकारात्मक आहेत. तथापि, विद्यार्थ्यांच्या सर्जनशीलतेवर आणि चिकित्सक विचारक्षमतेवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ नये, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. तसेच, ग्रामीण आणि शहरी भागातील डिजिटल पायाभूत सुविधांतील तफावत दूर न केल्यास शिक्षणातील असमानता वाढू शकते..Premium|India AI Impact Summit 2026 : काय आहे नव्या 'डिजिटल वसाहतवादाचा' धोका? अमेरिका आणि चीनच्या मक्तेदारीला भारत कसे देणार चोख प्रत्युत्तर?.नैतिक प्रशासनाच्या दृष्टीने एआयचा वापर पारदर्शकता वाढवू शकतो, निर्णयप्रक्रिया अधिक वेगवान करू शकतो आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये कार्यक्षमता आणू शकतो. परंतु, अल्गोरिदमिक निर्णयप्रक्रिया पारदर्शक आणि जबाबदार नसेल तर नागरिकांच्या हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे ‘मानवकेंद्री एआय’ ही संकल्पना स्वीकारून, तंत्रज्ञानाचा वापर मानवी मूल्ये आणि घटनात्मक तत्त्वांशी सुसंगत राहील याची खात्री करणे गरजेचे आहे.शिखर परिषदेत मांडण्यात आलेल्या चर्चांमधून एक महत्त्वाचा संदेश स्पष्ट झाला, एआयचे नियमन केवळ तांत्रिक प्रश्न नाही; तो सामाजिक न्याय, लोकशाही मूल्ये आणि मानवी प्रतिष्ठेशी संबंधित व्यापक प्रश्न आहे. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात तंत्रज्ञानाचा वापर समावेशक आणि जबाबदार पद्धतीने होणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी सरकार, उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि नागरी समाज यांच्यात समन्वय आवश्यक आहे..कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही भविष्याची शक्ती आहे; परंतु ती समाजहिताच्या चौकटीत राहील यासाठी दूरदृष्टीपूर्ण धोरण, नैतिक मार्गदर्शक तत्त्वे आणि प्रभावी अंमलबजावणी यांचा संगम घडवणे हाच काळाचा आदेश आहे. नियमन आणि नवोन्मेष यांचा समतोल साधत, मानवकेंद्री आणि न्याय्य डिजिटल भारत घडविणे हेच खरे आव्हान ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.