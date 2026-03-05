प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Study Room : कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा गैरवापर टाण्यासाठी नियमनाची तातडीची गरज आहे!

AI Technology Trends : भारतात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वेगाने विस्तार होत असून शेती, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल घडत आहेत; तंत्रज्ञानातील प्रगतीसोबतच नैतिकता, रोजगार आणि माहितीची गोपनीयता जपण्याचे मोठे आव्हान आता देशासमोर उभे ठाकले आहे.
AI Technology Trends

AI Technology Trends

esakal

स्टडीरूम
Updated on

लेखक : सत्यजित हिंगे

नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या India AI Impact Summit मध्ये जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रणी व्यक्ती, धोरणकर्ते आणि संशोधकांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence AI) संदर्भातील वाढत्या आव्हानांवर सखोल चर्चा केली. विशेषतः जनरेटिव्ह एआयच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या प्रभावामुळे समाजरचना, रोजगार व्यवस्था, शिक्षण प्रणाली आणि नैतिक प्रशासन यांवर होणाऱ्या परिणामांचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आल्याचे सर्वांनी अधोरेखित केले. तंत्रज्ञानाचा वेग आणि धोरणनिर्मितीची गती यामधील वाढती दरी लक्षात घेता, सक्षम आणि संतुलित नियमनाची तातडीची गरज अधोरेखित करण्यात आली.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज केवळ तांत्रिक साधन राहिलेली नाही; ती अर्थव्यवस्थेचा, शासनप्रक्रियेचा आणि दैनंदिन जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग बनत आहे. आरोग्य, कृषी, वित्तीय सेवा, न्यायव्यवस्था आणि शिक्षण या क्षेत्रांत एआयचा वापर वेगाने वाढत आहे. मात्र, या प्रक्रियेत डेटा गोपनीयता, अल्गोरिदमिक पक्षपात, चुकीची माहिती प्रसार आणि डिजिटल दरी यांसारखी गंभीर सामाजिक आव्हाने निर्माण होत आहेत. विशेषतः जनरेटिव्ह एआयद्वारे तयार होणारी दिशाभूल करणारी माहिती लोकशाही प्रक्रियांवर परिणाम करू शकते, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.

Loading content, please wait...
India
Technology
usa
Innovation
artificial intelligence
AI and Creativity

Related Stories

No stories found.