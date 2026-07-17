Premium|Study Room : अरुणा शानबाग प्रकरण; पॅसिव्ह युथनेशियावरील ऐतिहासिक न्यायालयीन निर्णय!

लेखक : अभिजित मोदेप्रस्तावनाअरुणा शानबाग प्रकरण हे भारतातील अत्यंत महत्त्वाचे आणि संवेदनशील प्रकरण मानले जाते. या प्रकरणामुळे भारतात युथनेशिया म्हणजेच कृत्रिमरीत्या जीवन संपविण्याच्या मुद्द्यावर मोठी चर्चा झाली. हे प्रकरण केवळ कायद्यापुरते मर्यादित न राहता, नैतिकता, मानवी हक्क आणि वैद्यकीय निर्णय यांच्याशीही जोडले गेले.अरुणा शानबाग कोण होत्याअरुणा रामचंद्र शानबाग या मुंबईतील केईएम रुग्णालयात परिचारिका म्हणून कार्यरत होत्या. त्या कर्तव्यनिष्ठ आणि साध्या जीवनशैलीत राहणाऱ्या परिचारिका होत्या. त्यांच्या आयुष्यात १९७३ मध्ये घडलेल्या भीषण घटनेने मोठा बदल घडवला. त्या घटनेनंतर त्या दीर्घकाळ व्हेजिटेटिव्ह स्थितीत राहिल्या.घटना कशी घडली२७ नोव्हेंबर १९७३ रोजी रुग्णालयातील एका कर्मचाऱ्याने अरुणा शानबाग यांच्यावर अत्यंत क्रूर हल्ला केला. या हल्ल्यात त्यांचा गळा दाबण्यात आला आणि त्यांना गंभीर दुखापत झाली. या घटनेमुळे त्यांच्या मेंदूवर गंभीर परिणाम झाला आणि त्या कायमस्वरूपी अंथरुणाला खिळून राहिल्या. त्यानंतर जवळपास ४२ वर्षे त्यांना सतत रुग्णालयाच्या देखरेखीखाली ठेवण्यात आले..Premium|Child Abuse Awareness India : अस्वस्थ माता आणि धास्तावलेले बालपण; बाललैंगिक अत्याचाराच्या घटनांनी समाजमन सुन्न.न्यायालयात आलेले प्रकरणअरुणा शानबाग यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात युथनेशियाची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या वेळी त्यांची अवस्था अतिशय गंभीर होती आणि त्या अनेक वर्षे निष्क्रिय अवस्थेत होत्या. त्यामुळे त्यांना सतत जीवनरक्षक उपचार देत राहणे योग्य आहे की नाही, हा मुख्य प्रश्न न्यायालयासमोर मांडण्यात आला. या याचिकेत असे नमूद करण्यात आले की, दीर्घकाळ वेदना भोगणाऱ्या आणि बरे होण्याची शक्यता जवळपास नसलेल्या रुग्णालाही सन्मानाने मरण्याचा अधिकार असावा.या प्रकरणामुळे न्यायालयात केवळ वैद्यकीय प्रश्नच नव्हे, तर नैतिक आणि मानवी हक्कांशी संबंधित मुद्देही चर्चेत आले. जीवन टिकवणे हेच अंतिम ध्येय असावे का, की रुग्णाच्या स्थितीचा विचार करून कधी कधी उपचार थांबवण्याचा निर्णय घ्यावा, हा महत्त्वाचा वाद निर्माण झाला. त्यामुळे हे प्रकरण एका व्यक्तीच्या उपचारांपुरते मर्यादित राहिले नाही, तर देशात दया मृत्यूविषयी व्यापक विचारमंथन सुरू करणारे प्रकरण ठरले.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयसर्वोच्च न्यायालयाने अरुणा शानबाग यांच्यावरील याचिका त्या वेळी मंजूर केली नाही. म्हणजेच त्यांचे उपचार तातडीने थांबवण्याचा किंवा दया मृत्यू देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला नाही. तरीसुद्धा, या खटल्यातून न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली. काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये जीवनरक्षक उपचार थांबवणे शक्य आहे, असे न्यायालयाने मान्य केले..हा निर्णय भारताच्या कायदेशीर आणि वैद्यकीय व्यवस्थेसाठी ऐतिहासिक ठरला. यामुळे पॅसिव्ह युथनेशियाची संकल्पना भारतीय न्यायव्यवस्थेत अधिक स्पष्ट झाली. गंभीर आजारी, मेंदूमृत्यूच्या जवळच्या किंवा कायम निष्क्रिय अवस्थेतील रुग्णांबाबत कसे निर्णय घ्यावेत, यासाठी एक मार्गदर्शक चौकट तयार झाली. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ अरुणा शानबाग यांच्यापुरते मर्यादित न राहता, भविष्यातील अनेक प्रकरणांसाठी दिशा देणारे ठरले.पॅसिव्ह युथनेशिया म्हणजे कायपॅसिव्ह युथनेशिया म्हणजे रुग्णाचे जीवन वाचवण्यासाठी दिला जाणारा कृत्रिम उपचार किंवा जीवनसहाय्य हळूहळू थांबवणे. याचा अर्थ थेट मृत्यू घडवणे असा होत नाही. सक्रियपणे मृत्यू देणे वेगळे असते, तर पॅसिव्ह पद्धतीत उपचार थांबवले जातात. या संकल्पनेवर न्यायालयाने अत्यंत काळजीपूर्वक आणि मर्यादित स्वरूपात विचार केला.या प्रकरणाचे महत्त्वअरुणा शानबाग प्रकरणामुळे भारतीय न्यायव्यवस्थेत जीवनाचा हक्क आणि सन्मानाने मरण्याचा हक्क यावर सखोल चर्चा सुरू झाली. या निर्णयाने पुढील अनेक प्रकरणांसाठी मार्गदर्शन केले. वैद्यकीय नैतिकता, रुग्णाचा सन्मान आणि कुटुंबाचा निर्णय यांच्यात संतुलन कसे साधायचे, हा प्रश्न या प्रकरणाने पुढे आणला.निष्कर्षअरुणा शानबाग प्रकरण हे केवळ एका व्यक्तीचे नव्हे, तर संपूर्ण भारतीय समाजासाठी विचार करायला लावणारे प्रकरण आहे. यातून कायदा, मानवता आणि करुणा यांचा संबंध स्पष्टपणे दिसून येतो. हे प्रकरण आजही भारतीय न्यायशास्त्रातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.