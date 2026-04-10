Premium|Study Room : भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेपुढील सायबर युद्धाचे नवे रणांगण!

लेखक : गौरव कुमार बाळेबदललेले युद्धाचे स्वरूपविसाव्या शतकातील युद्धे ही प्रामुख्याने भौगोलिक सीमांवर भूदल, नौदल आणि वायुदलाद्वारे लढली जात होती. मात्र, एकविसाव्या शतकात माहिती तंत्रज्ञानाच्या अफाट विस्तारामुळे 'सायबर स्पेस' हे पाचवे युद्धक्षेत्र (Fifth Domain of Warfare) म्हणून उदयास आले आहे. आज भारतासारख्या वेगाने डिजिटल होणाऱ्या देशासाठी 'डेटा' हे केवळ आर्थिक इंधन नसून ते राष्ट्रीय सुरक्षेचे केंद्रस्थान बनले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि सायबर सिक्युरिटी हे दोन घटक आता भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या रणनीतीमध्ये अविभाज्य बनले आहेत. 'इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या' (MeitY) ताज्या आकडेवारीनुसार, भारतात दरवर्षी सायबर हल्ल्यांच्या प्रमाणात सरासरी ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढ होत आहे. हे हल्ले केवळ तांत्रिक बिघाड नसून भारताच्या प्रगतीला खीळ घालण्याचा एक जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.कृत्रिम बुद्धिमत्तेची आव्हानेकृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे सायबर सिक्युरिटीसमोरील आव्हाने आता अधिक जटिल आणि 'अदृश्य' झाली आहेत. 'मॅकेफी' (McAfee) च्या अहवालानुसार, भारतातील ६९% नागरिकांना 'डीपफेक' द्वारे तयार केलेले खोटे ऑडिओ आणि व्हिडिओ ओळखणे कठीण जाते, ज्याचा फायदा घेऊन देशविरोधी शक्ती समाजात धार्मिक आणि जातीय तेढ निर्माण करत आहेत. याशिवाय, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित प्रगत 'मालवेअर' स्वतःचे कोडिंग बदलण्याची क्षमता ठेवतात, ज्यामुळे पारंपारिक सुरक्षा कवच त्यांना शोधण्यात अपयशी ठरते. २०२३-२४ मध्ये भारताच्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर दररोज ५०,००० हून अधिक अयशस्वी सायबर हल्ल्यांचे प्रयत्न नोंदवले गेले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने बँकिंग, ऊर्जा क्षेत्र आणि संरक्षण संस्थांना लक्ष्य करून देशाची आर्थिक आणि सामरिक माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला गेला.अंतर्गत सुरक्षेपुढील आव्हानेभारताच्या अंतर्गत सुरक्षेसमोर सध्या 'क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर' (CII) चे रक्षण करणे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. आपल्या देशाचे वीज ग्रीड, अणुऊर्जा केंद्रे आणि वित्तीय संस्था यांवर होणारा एखादा यशस्वी मोठा सायबर हल्ला संपूर्ण देशाला अंधारात लोटू शकतो किंवा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ठप्प करू शकतो. तसेच, 'डेटा सोव्हरेंटी' (माहितीचे सार्वभौमत्व) हा देखील एक कळीचा मुद्दा आहे, कारण आजही भारतीय नागरिकांचा मोठा डेटा परदेशातील सर्व्हरवर साठवला जातो, जो राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी एक मोठा धोका ठरू शकतो. शेजारील देशांकडून पुरस्कृत केलेले हॅकर गट (State-sponsored Actors) सातत्याने भारतीय सरकारी संकेतस्थळांवर आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न करत असतात. हे एक प्रकारचे 'छद्म युद्ध' (Proxy War) असून, ज्याला तोंड देण्यासाठी भारताला अधिक सक्षम व्हावे लागेल.सुरक्षा यंत्रणांची भूमिकाया आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारत सरकारने 'नॅशनल सायबर सिक्युरिटी पॉलिसी' द्वारे एक भक्कम सुरक्षा चौकटीचे नियोजन केले आहे. 'इंडियन सायबर सिक्युरिटी को-ऑर्डिनेशन सेंटर' (I4C) हे गृह मंत्रालयांतर्गत राज्यांमध्ये समन्वय साधण्याचे काम करत आहे, तर 'CERT-In' ही संस्था सायबर हल्ल्यांविरुद्ध 'रॅपिड रिस्पॉन्स फोर्स' म्हणून २४ तास कार्यरत आहे. विशेषतः २०२३ मध्ये संमत झालेला 'डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा' (DPDP Act) हा नागरिकांच्या माहितीला कायदेशीर कवच देण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल ठरले आहे. याव्यतिरिक्त, संरक्षण दलांतर्गत स्थापन करण्यात आलेली 'सायबर कमांड' भारताच्या डिजिटल सीमांचे रक्षण करण्यासाठी सज्ज झाली असून, भविष्यातील डिजिटल आक्रमणांना चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी लष्करी आणि नागरी संस्थांमध्ये समन्वय साधला जात आहे.निष्कर्ष'सायबर सिक्युरिटी' ही आता केवळ तांत्रिक समस्या उरलेली नसून ती देशाच्या अस्तित्वाशी आणि अखंडतेशी जोडलेली महत्त्वाची बाब आहे. भारताला जर ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनायचे असेल, तर आपली प्रगती ही अभेद्य सायबर सिक्युरिटी कवचाच्या छायेतच होणे अनिवार्य आहे. भविष्यात केवळ लष्करी शक्तीवर विसंबून न राहता, आपल्याला कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून आपले 'सायबर डिफेन्स' अधिक प्रगत आणि स्वयंचलित करावे लागेल. शेवटी, 'सायबर साक्षरता' हीच खऱ्या अर्थाने भारताची सर्वात मोठी डिजिटल ढाल ठरणार आहे.