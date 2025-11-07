Premium| ASEAN Summit: महाशक्तींच्या स्पर्धेत 'आसियान' आपली तटस्थता टिकवू शकेल का?

डॉ. मनीष दाभाडेजगातील महत्त्वाचे आर्थिक केंद्र असणाऱ्या आसियान देशांची ४७वी परिषद नुकतीच क्वालालंपूर येथे झाली. आसियान अजूनही संवाद, व्यापार आणि सांस्कृतिक एकतेचे केंद्र राहू शकते. मात्र, या घोषणांना कृतीची जोड मिळाली नाही, तर पुढील दशकात या संघटनेचे केंद्रस्थान हळूहळू कमी होऊ शकते, हे या परिषदेने दाखवून दिले.मलेशियाची राजधानी क्वालालंपूर येथे २६ ते २८ ऑक्टोबर या काळामध्ये आग्नेय आशियाई देशांच्या ‘आसियान’ या संघटनेची ४७वी परिषद झाली. आजच्या जगातील बदलत्या आणि अनिश्चित परिस्थितीमध्ये या परिषदेला ऐतिहासिक महत्त्व होते. या संघटनेच्या व्यासपीठावर अमेरिका, चीन आणि भारत या तिन्ही मोठ्या देशांकडून आपले आणि प्रादेशिक हितसंबंधांसाठी प्रयत्न करण्यात आले. त्याचबरोबर आपले ऐक्य आणि तटस्थता टिकवून ठेवत प्रादेशिक व्यापार आणि राजनैतिक केंद्र म्हणून स्वतःची भूमिका अधिक मजबूत करण्याचे आव्हान आज ‘आसियान’ देशांसमोर आहे. ‘समावेशकता आणि शाश्वतता’ हा या परिषदेचा मुख्य विषय होता. त्यातून या परिषदेचे यजमान मलेशियाने आसियान देशांना आर्थिक सहकार्य आणि सामूहिक जबाबदारीच्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न केला. .व्यापाराच्या चर्चेचे केंद्र‘मोठ्या देशांच्या स्पर्धेमध्ये आसियानची तटस्थता आणि केंद्रस्थान यांची जागा आकुंचन पावत आहे,’ असे मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांनी उद्घाटनपर भाषणात सांगितले. हे त्यांचे विधान वास्तववादी असून, यातून त्यांनी आसियान देशांसमोर असणाऱ्या आव्हानांना अधोरेखित केले. अनेक दशके केंद्रस्थानी राहणे ही आसियानची ओळख राहिली आहे; मात्र आज मोठ्या शक्तींच्या स्पर्धेमुळे ती भूमिका जपणे अधिक अवघड झाले आहे. यावर्षी ‘व्यापार’ हा चर्चेचा मुख्य मुद्दा ठरला. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मलेशियाबरोबर नव्या व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली. या करारामुळे औद्योगिक आणि कृषी उत्पादनांसाठी बाजार खुले झाले आणि दुर्मिळ खनिजांच्या पुरवठा साखळीवर एकत्रित काम करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले. अमेरिकेने आयात शुल्क १९ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याचे वचन दिले आहे. या कराराने हिंद-प्रशांत प्रदेशात आर्थिक अस्तित्व पुन्हा प्रस्थापित करण्याची अमेरिकेची धडपड स्पष्ट दिसून आली. याचबरोबर, आसियानच्या परिषदेच्या निमित्ताने अमेरिका आणि चीनची शिष्टमंडळे स्वतंत्रपणे चर्चेत सहभागी झाली होती. त्यामुळे आसियान पुन्हा एकदा जागतिक व्यापारातील चर्चेचे केंद्र ठरले..संधी आणि जोखीमहीसध्याची परिस्थिती आसियानसाठी संधी आणि जोखीम दोन्ही निर्माण करणारी आहे. एका बाजूला गुंतवणुकीच्या आणि व्यापारवाढीच्या नव्या शक्यता निर्माण होत आहेत; दुसऱ्या बाजूला या दोन्ही महासत्तांच्या संघर्षात अडकण्याचा धोका आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून भाषण केले. ‘आपण फक्त व्यापार भागीदार नाही, तर सांस्कृतिक आणि मूल्याधिष्ठित भागीदार आहोत. जागतिक दक्षिणेत आपण एकत्र उभे आहोत,’ असे विधान त्यांनी केले. यातून भारत आणि आसियान यांचे संबंध केवळ आर्थिक नाहीत, तर सांस्कृतिक व राजनैतिक स्तरावरही अधिक सखोल होत आहेत, असे त्यांनी अधोरेखित केले.तथापि, या सर्व पार्श्वभूमीवर जागतिक व्यापारयुद्धाचे सावट आहे. अमेरिकेच्या आयात शुल्क धोरणांनी आणि चीनच्या दुर्मिळ खनिज निर्यात नियंत्रणांनी आग्नेय आशियातील अर्थव्यवस्थांवर परिणाम केला आहे. मलेशिया, थायलंड, व्हिएतनाम यांसारखे देश दोन्ही बाजूंकडून भरडले जात आहेत. ‘व्यापारावरील निर्बंध आणि निर्यात नियंत्रण आता भूराजकीय स्पर्धेतील नवे शस्त्र झाले आहे,’ याकडे मलेशियाने यापूर्वीच लक्ष वेधले आहे. त्यामुळेच आंतर-आसियान व्यापार वाढविण्यावर या परिषदेत भर देण्यात आला; परंतु निर्णयप्रक्रियेतील एकमताच्या अटीमुळे यातील प्रगती संथगतीने होत आहे..तटस्थतेसमोर आव्हानया परिषदेमध्ये आसियानने आत्मपरीक्षणही केले हे विशेष. संघटनेची ओळख काय आहे आणि पुढील दिशा कोणती, यावर भर देण्यात आला. पूर्व तिमोर या नव्या सदस्याला संघटनेत सामावून घेत ऐतिहासिक पाऊल उचलले. हे आसियानच्या समावेशकतेचे प्रतीक ठरले. तरीही, म्यानमारमधील संकटावर एकमत नसल्याने आणि दक्षिण चीन समुद्रातील मतभेदांमुळे संघटनेची मर्यादा पुन्हा समोर आली. सर्व सदस्यांचा सार्वभौमत्वावर भर असल्याने आसियानकडे अंमलबजावणीची यंत्रणा नाही आणि हाच या संघटनेचा सर्वांत मोठा कमकुवत दुवा ठरला आहे.व्यापार आणि राजनैतिक दृष्टिकोनातून पाहता, आसियान हे आर्थिक खुलेपणाचे व संवादाचे केंद्र राहू शकते आणि कोणत्याही एका गटाचा भाग होऊ शकत नाही, हाच या परिषदेचा मुख्य संदेश आहे. मलेशियाने अमेरिकेसोबत करार केला आणि दुर्मिळ खनिजांच्या पुरवठा साखळीमध्ये भागीदारी केली. तसेच, यावेळी अमेरिका व चीन यांच्यात चर्चा झाली. त्यातून आसियान देश स्वतःला मोठ्या देशांच्या पायाभूत केंद्रामध्ये रूपांतरित करत आहेत, हेच दिसून आले. मात्र, सर्वांसाठी व्यासपीठ असण्याची त्यांची ही भूमिका भविष्यात तटस्थतेसाठी सर्वांत मोठी कसोटी ठरू शकते..महाशक्तींची स्पर्धाअमेरिकेसाठी ही परिषद हिंद-प्रशांत क्षेत्रामध्ये पुन्हा प्रभाव प्रस्थापित करण्याचा भाग आहे. तर, चीनसाठी आसियान देशांबरोबरील संबंध ही आर्थिक उपस्थिती आणि राजकीय स्थैर्याची गोष्ट आहे. तर भारतासाठी आसियान हा 'पूर्वेकडील कृती' धोरणाचा केंद्रबिंदू आहे. या तिन्ही देशांच्या दृष्टीने आसियान अपरिहार्य आहे, परंतु प्रत्येकाची अपेक्षा वेगळी आहे आणि आसियानला या तिन्ही देशांमध्ये संतुलन राखावे लागणार आहे. त्याचबरोबर परस्पर व्यापार वाढवून, गुंतवणूक आकर्षित करून आणि पुरवठा साखळी सक्षम करून आसियानने आपली संधी कशा पद्धतीने साधावी, असे आव्हानही आसियानसमोर आहे. त्यामुळेच, 'तटस्थतेसाठी असणारे अवकाश कमी होत आहे आणि आसियानला आपल्या पारंपरिक 'आसियान मार्गा'ला आधुनिक प्रतिसाद द्यावा लागेल,' हे अन्वर इब्राहिम यांचे विधान अतिशय महत्त्वाचे आहे..या वर्षीची क्वालालंपूर परिषद फक्त एक औपचारिक बैठक नव्हती. ती एका बदलत्या प्रदेशाची कहाणी सांगणारी होती. या परिषदेमध्ये आर्थिक वाढ, शांततेचे प्रयत्न आणि भूराजकीय तणाव यांचा संगम होता. आसियान अजूनही संवाद, व्यापार आणि सांस्कृतिक एकतेचे केंद्र राहू शकते. मात्र, या घोषणांना कृतीची जोड मिळाली नाही, तर पुढील दशकात या संघटनेचे केंद्रस्थान हळूहळू कमी होऊ शकते, हे या परिषदेने दाखवून दिले. बाह्यदबावाखाली झुकायचे की आपला स्वतंत्र मार्ग तयार करायचा, हे पर्याय आसियानसमोर आहे. मात्र, हा काळ आसियानचा आहे आणि आसियानने घेतलेला निर्णय संपूर्ण आशिया-प्रशांत विभागाच्या भवितव्यावर परिणाम करणारा आहे, हेच या परिषदेतून स्पष्ट झाले..आसियानची वैशिष्ट्येस्थापना : १९६७सदस्य देश : ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थायलंड, व्हिएतनाम, पूर्व तिमोर (२०२५मध्ये सामील).लोकसंख्या : ६७.८ कोटीअर्थव्यवस्था : ३९०० अब्ज डॉलर.एक बाजारपेठ आणि उत्पादन केंद्र निर्माण करण्यासाठी आर्थिक सहकार्य, प्रादेशिक स्थैर्यासाठी राजकीय व सुरक्षा सहकार्य आणि सामाईक अस्मिता व विकासासाठी सामाजिक-सांस्कृतिक आदान-प्रदान करणे हे मुख्य उद्दिष्टे.आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र व भागीदार देशांबरोबरील अन्य करारांच्या माध्यमातून मालाचा मुक्त प्रवाह ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन देणेविभागातील नागरिकांच्या जीवनशैलीचा दर्जा वाढविण्यासाठी व्यापार, गुंतवणूक व विकासावर लक्ष केंद्रित करणेआंतरराष्ट्रीय गुन्हे, दहशतवाद यांना आळा घालणे, सागरी सुरक्षेसारख्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येते. 