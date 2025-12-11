Premium|Assam Special Revision (SR) : घुसखोरीच्या वादात आसामला ‘एसआर’चा वेगळा मार्ग; विरोधकांचा प्रश्न कायम

देशातील १२ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘एसआयआर’ लागू करण्यात आले असले, तरीही आसाममध्ये ‘एसआर’ ही प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. आसाममध्ये घुसखोरीच्या मुद्द्यावर १९८०च्या दशकामध्ये मोठी आंदोलने झाली होती. त्यातील मागणीनुसार, तेथे ‘एनआरसी’ प्रक्रिया राबविण्यात आली. आता आसाममध्येही व्यापक पडताळणी मोहीम राबविल्यास ‘एसआयआर’चे निकष लावायचे की ‘एनआरसी’चे हा प्रश्न गोंधळ वाढणारा असल्याने निवडणूक आयोगाने मतदारांची विशेष पडताळणी करण्याचा मध्यम मार्ग निवडला आहे. निवडणूक आयोगाने मतदारयाद्यांची सखोल तपासणीची व्यापक मोहीम (एसआयआर) सुरू केली आहे. पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूक होत असलेल्या पश्चिम बंगाल, केरळ, तमिळनाडू, पुदुच्चेरी या राज्यांसह छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अंदमान-निकोबार, लक्षद्वीपमध्येही मतदारांची पडताळणी सुरू झाली आहे. बिहारमध्ये ‘एसआयआर’द्वारे होणाऱ्या मतदारयाद्यांच्या शुद्धीकरणावर विरोधी पक्षांनी रान पेटवले होते. ही प्रक्रिया मागच्या दरवाजाने राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) लागू करण्यासाठी असल्याचेही आरोप झाले. आता ‘एसआयआर’च्या याच विरोधाची पुनरावृत्ती पश्चिम बंगाल, केरळ, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेशसह अन्य राज्यांमध्ये सुरू झाली आहे. पश्चिम बंगाल, केरळ, तमिळनाडू आणि पुदुच्चेरीप्रमाणेच आसाममध्येही पुढील वर्षी विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. मात्र निवडणूक आयोगाने आसाममध्ये मतदारयाद्यांची विशेष व्यापक पडताळणीऐवजी (एसआयआर) ‘विशेष पडताळणी’ (एसआर - स्पेशल रिव्हिजन) करण्याची घोषणा केली आहे. आसामला हा वेगळा निकष का, असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. त्याचे उत्तर शोधण्यासाठी आसाममधील घुसखोरी, स्थलांतर आणि नागरिकत्व अशा मुद्द्यांची गुंतागुंतही समजून घेणे आवश्यक आहे. .Premium|Parliament Winter Session 2025 : विरोधाची भिस्त प्रादेशिक पक्षांवर.घुसखोरांचा वादआसाममध्ये मतदारयाद्यांमधील गोंधळ जुना आहे आणि नागरिकत्वाचा प्रश्नही तितकाच चिघळलेलाही आहे. याला स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे, आसामी विरुद्ध बांगलादेशी घुसखोर या संघर्षाचीही किनार आहे. हा संघर्ष सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक अंगानेही होता आणि आहे. आसाममध्ये १९४७नंतर आणि १९७१च्या बांगलादेश युद्धानंतर स्थलांतर वाढले. त्यातून स्थानिक आसामी समुदायांमध्ये अल्पसंख्य ठरण्याची आणि असुरक्षिततेची भावना वाढली. नागरिक कोण आणि घुसखोर कोण, या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी विद्यार्थी संघटनांचे १९८०च्या दशकात व्यापक आंदोलन झाले. त्यातून १९८५मध्ये राजीव गांधी पंतप्रधान असताना आसाम करार अस्तित्वात आला. या करारानुसार २५ मार्च १९७१ नंतर आसाममध्ये आलेल्या कोणालाही नागरिक मानले जाणार नाही असे ठरले. परंतु त्याआधी आलेल्यांच्या नागरिकत्वाबद्दलही प्रश्न होते. त्यामुळे एक जानेवारी १९६६पूर्वी आसाममध्ये आलेले सर्व भारतीय नागरिक असतील, असे मान्य करण्यात आले. एक जानेवारी १९६६ ते २७ मार्च १९७१ दरम्यान आलेल्यांना नागरिकत्व देण्यात आले. मात्र पुढील १० वर्षे मतदानाच्या अधिकार देण्यात आला नाही..नागरिकत्वाचा गोंधळत्यानंतरही वैध नागरिक आणि अवैध स्थलांतरित हा वाद कायम राहिल्याने त्याचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी आसाममध्ये २०१३पासून राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) प्रक्रिया राबविण्यात आली. २०१९मध्ये आसाममधील ‘एनआरसी’चे प्रकाशन करण्यात आले. त्यात जवळपास १९ लाखांहून अधिक लोक नागरिकत्वापासून वंचित राहिल्यानेही गोंधळ कायम आहे. नागरिकत्व नाकारले गेलेल्यांमध्ये स्थानिक आसामी, आदिवासी, बंगाली, हिंदू, मुस्लिम यासह वेगवेगळ्या समुदायांमधील लोक असल्याने गोंधळ आणखी वाढला. याच मालिकेत २०१९मध्ये आलेल्या ‘सीएए’ म्हणजेच नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यालाही आसाममध्ये विरोध झाला होता. यात पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानातून धार्मिक छळामुळे स्थलांतर करणाऱ्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन आणि पारशी स्थलांतरितांना नागरिकत्व मिळण्याची तरतूद असली, तरी १९७१नंतर आलेल्यांना आसाममध्ये नागरिकत्व मिळणार नाही, या आसाम करारातील मुख्य तरतुदीचे उल्लंघन त्यातून होत असल्याचा आक्षेप होता.याखेरीज ‘एनआरसी’मध्ये नागरिकत्व नाकारले गेलेल्यांनी दाद मागण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर परदेशी नागरिक लवादाची (फॉरेनर्स ट्रिब्युनल) स्थापना करण्यात आली. या लवादाकडे वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये हजारो खटले प्रलंबित आहेत. एकंदरीत २०१९ मध्ये ‘एनआरसी’ची प्रक्रिया होऊनही अंतिम यादी अद्याप जाहीर झालेली नाही. हा संपूर्ण घोळ पाहता आसाममध्ये नागरिकत्व ठरवण्याचे निकष अन्य राज्यांपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहेत, हा निष्कर्ष समोर येतो. अशा परिस्थितीमध्ये आसाममध्येही व्यापक पडताळणी मोहीम राबविल्यास ‘एसआयआर’चे निकष लावायचे की ‘एनआरसी’चे हा गोंधळ वाढणारा असल्याने आयोगाने मतदारांची विशेष पडताळणी करण्याचा मार्ग निवडला..Premium|The JFK Assassination Puzzle : केनेडी हत्येचे गूढ.दस्तावेजाची गरज नाहीबिहारमध्ये आणि देशाच्या अन्य राज्यांमध्ये ‘एसआयआर’ अंतर्गत पात्रततेसाठी मतदाराचे किंवा त्याच्या आई-वडिलांचे अथवा आजी-आजोबांचे नाव २००२च्या मतदारयादीत असणे आवश्यक आहे. ते नसल्यास पुराव्यांसाठी निवडणूक आयोगाने १२ दस्तावेजही ठरवून दिले आहेत. परंतु आसामची गोष्ट निराळी आहे. आसाममध्ये निवडणूक आयोगाने राज्याच्या मतदारयादीच्या विशेष सुधारणा प्रक्रियेसाठी आखलेल्या नियमांनुसार कोणत्याही मतदाराला स्वतःची पात्रता सिद्ध करण्याची गरज नाही. यासाठी पात्रतेची तारीख एक जानेवारी २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे. त्यासाठी बुथस्तरीय अधिकारी घरोघरी जाऊन मतदारांची पडताळणी करत आहेत. मात्र, मतदारांकडून पात्रता सिद्ध करण्यासाठीचा कोणताही दस्तावेज ते मागत नाहीत. केवळ मतदारांचे नाव यादीत समाविष्ट, वगळणे किंवा दुरुस्त करणे याचीच मुभा त्यांना आहे. २७ डिसेंबरला मसुदा मतदारयादी आणि १० फेब्रुवारीला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होईल..डी श्रेणीचे त्रांगडेया संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये आसामच्या ‘डी’ श्रेणीतील मतदारांचा विचार झालेला नाही. ही डी श्रेणी म्हणजे वेगळेच त्रांगडे आहे. ही श्रेणी आहे - संशयास्पद मतदारांची. आसाम करारानुसार २४ मार्च १९७१नंतर अवैधरीत्या आसाममध्ये आलेल्यांना संशयास्पद श्रेणीत टाकण्यात आले होते. त्यांचे नागरिकत्व संशयास्पद ठरविण्यात आल्याने, मतदार असूनही त्यांना मतदानाचा अधिकार नाकारला गेला. १९९७मध्ये अशा मतदारांची ओळख पटविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. सद्यःस्थितीत आसाममध्ये ९७ हजार संशयास्पद मतदार असावेत, असा अंदाज आहे. या मतदारांबाबत न्यायालयाकडून अथवा लवादाकडून अंतिम निर्णय येत नाही, तोपर्यंत त्यांची नावे मतदारयादीत समाविष्ट करता येणार नाही, असे म्हणत निवडणूक आयोगाने हात वर केले आहे. साहजिकच या विशेष पडताळणीचा या डी श्रेणीतील मतदारांना काहीही फायदा नाही..हा संपूर्ण घोळ पाहता निवडणूक आयोगाने आसाममधील ‘एसआयआर’ऐवजी ‘एसआर’साठी तेथील कायदेशीर गुंतागुंतीचा मुद्दा पुढे केला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांनी २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी १२ राज्यांमधील ‘एसआयआर’ची घोषणा करताना त्यात आसाम नसेल, असे स्पष्ट केले होते. भारतीय नागरिकत्व कायद्यात आसामसाठी असलेली वेगळी तरतूद आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली आसाममध्ये नागरिकत्व पडताळणीचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याने तेथे मतदारयाद्यांची पुनरिक्षण मोहीम राबविली जाणार नसल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले होते. त्यानंतर त्यानंतर आसाममध्ये विशेष पडताळणी मोहीम राबविण्याची घोषणा करण्यात आली. विरोधी पक्षांना आयोगाचा हा युक्तिवाद पटलेला नाही. मतदारयाद्यांमध्ये परदेशी नागरिकांची घुसखोरी हाच मुद्दा असेल, तर त्रिपुरा, मेघालय, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड आणि मणिपूर यांसारखी बांगलादेशला तसेच म्यानमारला सीमा लागून असलेली राज्ये ‘एसआयआर’ मोहिमेतून बाहेर का ठेवली, हा प्रश्न विरोधकांचा आहे. त्यामुळे ‘एसआयआर’वरून सुरू असलेला राजकीय वाद चिघळत राहील, एवढे मात्र निश्चित..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 