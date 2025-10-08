Premium|Cyber Crime: सायबर गुन्हेगारांना थांबवण्यासाठी 'डेझी' आजीचा अनोखा सापळा

ब्रिजेश सिंहbrijeshbsingh@gmail.comआमच्याकडे लॅण्डलाईन असो किंवा मोबाईल, या महिन्यात एकदा तरी तुम्हाला नक्कीच असा फोन आला असेल, ज्यात पलीकडची व्यक्ती तुम्हाला सांगते की, ‘‘तुमचं एटीएम कार्ड आज ब्लॉक होणार आहे’’ आणि ते टाळण्यासाठी तुम्हाला आलेला ‘वन-टाइम पासवर्ड’ (ओटीपी) सांगावा लागेल. अशावेळी प्रत्येक सुजाण नागरिक फोन कट करतो; पण अनेकदा आपले आई-वडील किंवा आजी-आजोबा घाबरतात आणि समोरच्या व्यक्तीच्या सूचनांचे पालन करतात. काही मिनिटांतच खात्यातून पैसे गायब होतात, तो नंबर पुन्हा कधीच लागत नाही आणि दिवस मनस्तापात जातो.आता कल्पना करा की तोच फसवा माणूस एका ब्रिटिश नंबरवर फोन लावतो. त्याला वाटतं की हा नंबर ‘डेझी’ नावाच्या एका प्रेमळ आजीचा आहे. पलीकडून थरथरत्या आवाजात उत्तर येतं, ‘‘गुड मॉर्निंग बाळा... अगदी आत्ताच चहाचं आधण ठेवत होते. तू साखर घेतोस का?’’ पुढची सत्तावीस मिनिटं तो कॉलर फोनवरच असतो. तो त्याच्या बनावट बँकेच्या वेबसाईटचं स्पेलिंग पुन:पुन्हा सांगत असतो आणि डेझी आजी आपला चष्मा शोधत असते, जो तिच्या मते १९९८ पासून हरवला आहे. पार्श्वभूमीवर कुठेतरी कुत्रा भुंकतोय, नातवंडांचा किलबिलाट ऐकू येतोय आणि रेडिओवर त्या काळातलं गाणं वाजतंय, जेव्हा भारतात नुकताच रंगीत टीव्ही आला होता. घोटाळेबाजाला जेव्हा कळतं की आपली फिरकी घेतली जात आहे, तोपर्यंत त्याच्या कॉल सेंटरमधील इतर तीन साथीदारांनीही डेझी आजीच्या दुसऱ्या महायुद्धातील रेशनच्या आठवणी ऐकण्यात आपली मौल्यवान मिनिटं वाया घालवलेली असतात. .तुम्ही ओळखलंच असेल, डेझी ही कोणी साधीसुधी आजी नाही. ती एक 'कोड' आहे - एक कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित व्हॉईस बॉट, ज्याला ब्रिटिश टेलिकॉम कंपनी 'व्हर्जिन मीडिया O₂' आणि फसवणुकीच्या रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या 'जिम ब्राउनिंग' नावाच्या यूट्यूबरने मिळून तयार केलं आहे. तिचं एकमेव काम आहे गुन्हेगारांना बोलण्यात गुंतवून ठेवणं, त्यांचा वेळ वाया घालवणं आणि या दरम्यान अशी माहिती गोळा करणं, जी सायबर-सुरक्षा टीमला देता येईल. प्रायोगिक चाचणीत, या बॉटने दर आठवड्याला एक हजारपेक्षा जास्त 'स्कॅम-मिनिटं' वापरली. म्हणजेच, एका कॉल सेंटरमधील कर्मचाऱ्याची संपूर्ण शिफ्ट वाया घालवली, ज्यात त्याला काहीच साध्य झालं नाही..हा प्रयोग भारतीय वाचकांसाठी दोन कारणांमुळे महत्त्वाचा आहे. पहिलं, यापैकी बहुतेक कॉल्स भारतातूनच केले जातात किंवा किमान भारतीय सर्व्हरमधून जातात. दुसरं, हेच तंत्रज्ञान तितक्याच सहजतेने हिंदी, तमिळ किंवा मराठी बोलू शकतं आणि भारतातील इंजिनिअर्स आधीच अशी ‘देशी डेझी’ तयार करण्याच्या शर्यतीत उतरले आहेत. .हा सापळा काम कसा करतो?संशयास्पद नंबर थेट ब्लॉक करण्याऐवजी (जे कधीही न संपणारं काम आहे), व्हर्जिन मीडियाने लॉटरी लागल्याचं आमिष दाखवणाऱ्या वेबसाईटवर काही कमी वापरले जाणारे ‘हनीपॉट’ (Honeypot) नंबर्स पेरले. घोटाळेबाजाने फोन लावताच, डेझी उत्तर द्यायची. तिची सॉफ्टवेअर प्रणाली आश्चर्यकारकपणे सोपी आहे : वृद्ध ब्रिटिश लोकांच्या बोलण्याच्या पद्धतीवर प्रशिक्षित केलेलं एक लँग्वेज मॉडेल, रिअल-टाइम ‘स्पीच-टू-टेक्स्ट’ इंजिन, एका ऐंशी वर्षांच्या अभिनेत्रीच्या आवाजातून क्लोन केलेला ‘टेक्स्ट-टू-स्पीच’ व्हॉईस आणि कॉलरच्या आवाजातील वाढता संताप ओळखणारं ‘इमोशन क्लासिफायर’. जर घोटाळेबाज ओरडला, तर डेझी तिच्या श्रवणयंत्राबद्दल माफी मागते आणि त्याला हळू बोलण्यास सांगते. जर त्याने बँकेचे तपशील मागितले, तर ती हसत-खेळत एखादा आकडा चुकवते आणि मग कीबोर्डवरून मांजर चालून गेल्याचं कारण सांगते.सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, हा बॉट आपली भूमिका कधीच सोडत नाही, कारण त्याचा उद्देश कबुलीजबाब मिळवणं नसून वेळ वाया घालवणं आहे. डेझी जेवढी जास्त मिनिटं फोनवर बोलते, तेवढ्या मिनिटांसाठी ती कुठल्यातरी खऱ्याखुऱ्या आजी-आजोबांना फसवणुकीपासून वाचवते.सायबर-गुन्हेगारी हा मोठ्या संख्येवर अवलंबून असलेला व्यवसाय आहे. उद्योगातील अंदाजानुसार, एका स्कॅमरला एक बळी शोधण्यासाठी सुमारे २०० लोकांना संपर्क साधावा लागतो. गिफ्ट-कार्ड, क्रिप्टो आणि यूपीआय फसवणुकीतून मिळणारा सरासरी नफा प्रति यशस्वी कॉल सुमारे नऊ हजार रुपये आहे. जर हा यशस्वी होण्याचा दर कमी झाला -कारण डेझी आणि तिच्यासारखे बॉट्स १० ते १५ टक्के कॉल्सचा वेळ खाऊन टाकत असतील- तर त्यांचं संपूर्ण आर्थिक गणितच कोलमडतं. ‘‘हे म्हणजे रेल्वे रुळावर बसण्यासारखं आहे,’’ असं मुंबईतील एका ‘व्हाइट-हॅट हॅकरने’ नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं. ‘‘तुम्हाला इंजिन रुळावरून खाली उतरवण्याची गरज नाही; तुम्हाला फक्त त्याचा वेग इतका कमी करायचा आहे की गुन्हेगार त्याचं कमाईचं लक्ष्य गाठू शकणार नाही.’’ .डेझी ही कोणी साधीसुधी आजी नाही. ती एक ‘कोड’ आहे -एक कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित व्हॉईस बॉट, ज्याला ब्रिटिश टेलिकॉम कंपनी आणि फसवणुकीच्या रॅकेटचा पर्दाफाश करणारी ‘जिम ब्राउनिंग’ नावाच्या यूट्युबरने मिळून तयार केलं आहे. तिचं एकमेव काम आहे गुन्हेगारांना बोलण्यात गुंतवून ठेवणं आणि यादरम्यान अशी माहिती गोळा करणं, जी सायबर-सुरक्षा टीमला देता येईल..मेड-इन-इंडिया : देशी ‘डेझी’ची निर्मितीजपानमध्ये ‘एनटीटी डोकोमो’ या कंपनीने ‘डेझी-चान’ नावाचं जपानी व्हर्जन आधीच आणलं आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, यामुळे ‘वांगिरी’ (one-ring scam) प्रकारच्या फसवणुकीत १८ टक्क्यांनी घट झाली आहे. आपल्या देशात, बंगळूरमधील ‘स्पूफबेट’ (SpoofBait) नावाचं एक स्टार्टअप ‘शकुंतला आंटी’ नावाच्या बॉटची चाचणी करत आहे. या बॉटच्या व्यक्तिमत्त्वात बॉलीवूडचे किस्से, जेवणाच्या पाककृती आणि यूपीआय पिनबद्दलचा अंतहीन गोंधळ यांचा मिलाफ आहे. या प्रतिनिधीला ऐकवलेल्या सुरुवातीच्या रेकॉर्डिंगमध्ये, दिल्लीच्या लहेजातील एक कॉलर हताश होताना दिसतो, जेव्हा शकुंतला आंटी त्याला विचारते, ‘‘माझ्या मुलाने २००४ मध्ये घेतलेल्या काळ्या-पांढऱ्या फोनवर गुगल पे चालतं का?’’ तब्बल २२ मिनिटांनंतर तो माणूस अखेर वैतागून ओरडतो, ‘‘आंटी, फक्त ते हिरवं बटण दाबा!’’ त्यावर त्या त्याला लोणच्याच्या पाककृती सांगायला लागतात.आता सुरू होईल ‘एआय’ची शर्यतसुरक्षा क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा इशारा आहे की घोटाळेबाजही याला प्रत्युत्तर देतील. स्वस्त व्हॉईस-क्लोनिंग साधनांमुळे गुन्हेगार आता एखाद्या संकटात सापडलेल्या मुलाचा किंवा बँक मॅनेजरचा आवाज तयार करू शकतात. त्यामुळे घोटाळेबाजांच्या टोळ्या डेझीसारखे वेळ वाया घालवणारे बॉट्स ओळखण्यासाठी स्वतःचे बॉट्स वापरतील, हे आता केवळ काळाचा प्रश्न आहे. ‘‘शेवटी परिस्थिती अशी होईल की एक एआय दुसऱ्या एआयशी बोलत बसेल आणि माणसं आरामात चहा पित बसतील,’’ असं फ्री सॉफ्टवेअर मूव्हमेंट ऑफ इंडियाचे संशोधक श्रीनिवास कोडली विनोदाने म्हणतात. पण गंमत म्हणजे, यातही बचाव करणाऱ्यांचा हेतू साध्य होतो : बॉट-टू-बॉट संभाषणात वाया जाणारं प्रत्येक मिनिट म्हणजे एका खऱ्याखुऱ्या व्यक्तीला फसवणुकीपासून वाचवलेलं एक मिनिट. .Premium| US Visa Restrictions: ट्रम्प प्रशासनाने वाढवलेल्या व्हिसा शुल्कामुळे अमेरिकेचेच नुकसान?.पुढे काय व्हायला हवं?भारतीय ग्राहकांसाठी खरी उपलब्धी या प्रणालीच्या एकत्रीकरणात (Integration) आहे. भविष्याची कल्पना करा, जिथे तुमचा मोबाईल ऑपरेटर तुम्हाला एक मोफत ‘स्कॅम सेफगार्ड’ पर्याय देईल. अनोळखी नंबरवरून आलेला कॉल आपोआप एका एआय गेटकीपरकडे जाईल, जो विचारेल, ‘‘तुम्हाला जोडण्यापूर्वी, तुम्हाला कोणाशी बोलायचं होतं?’’ एक सामान्य माणूस तुमचं नाव सांगेल; पण स्क्रिप्ट वाचणारा बॉट किंवा अंदाजे बोलणारा घोटाळेबाज सहसा यात अपयशी ठरेल. त्यानंतरच तुमच्या खिशातला फोन वाजेल.अशा सेवेसाठी टेलिकॉम कंपन्या, बँका आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांमध्ये सहकार्याची आवश्यकता असेल, परंतु यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान आधीच अस्तित्वात आहे. भारताची देशांतर्गत यूपीआय प्रणाली आधीच रिअल-टाइम धोका ओळखते; त्यात व्हॉईस-लेयर हनीपॉट जोडणं तांत्रिकदृष्ट्या क्षुल्लक आहे. मोठा अडथळा मानसिकतेचा आहे: कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी हे स्वीकारायला हवं की फसवणूक प्रतिबंध हा आता केवळ खर्चाचा विषय नसून स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे.नैतिकतेचा प्रश्नफसवणूक करणारा बॉट वापरल्याने आपणही त्यांच्यासारखेच वाईट ठरतो का? कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हे एखाद्याला गुन्हा करण्यास प्रवृत्त करण्यापेक्षा (entrapment) पोलिसांच्या सापळ्यासारखं (decoy) आहे, कारण डेझी फक्त एक संधी उपलब्ध करून देते, जी गुन्हेगार स्वतःहून स्वीकारतो. तरीही, यासाठी स्पष्ट नियमांची गरज आहे : चुकीने लागलेल्या निरपराध कॉलरचे रेकॉर्डिंग न करणे, जो गुन्हा घडलाच नसता तो करण्यास प्रवृत्त न करणे आणि विश्लेषण पूर्ण झाल्यावर ऑडिओ त्वरित हटवणे. .Premium| H-1B Visa fee hike: अमेरिकेत व्हिसा शुल्क वाढले; भारतीय विद्यार्थ्यांचे स्वप्न धोक्यात. पर्याय म्हणून कॅनडा-यूकेकडे वाढता ओढा.कर्माचं फळ : चोरांवर सव्वाशेरचला, हेही मान्य करूया की, एका निर्दयी घोटाळेबाजाला एका काल्पनिक आजीसमोर तिचा चष्मा शोधण्यासाठी गयावया करताना पाहण्यात एक समाधानकारक आणि काव्यगत न्याय आहे. त्या नाटकात वाया जाणारं प्रत्येक मिनिट म्हणजे तो घोटाळेबाज एखाद्या खऱ्या आई-वडिलांना त्यांच्या आयुष्यभराची जमापुंजी हस्तांतरित करण्यासाठी धमकावत नाहीये.इंग्लंडच्या एका शांत उपनगरात संध्याकाळ होत आहे आणि डेझी अजूनही तिच्या कामावर आहे. तिथे किटली कधी उकळत नाही, चहा कधी बनत नाही आणि विणकामाच्या सुया फक्त सर्व्हर रॅकमध्येच आवाज करतात. जगाच्या दुसऱ्या कोपऱ्यात, एका कोंदट ऑफिसमध्ये, एक लाल दिवा बंद होतो. हेडसेट घातलेला माणूस तो डोक्यावरून काढून फेकतो, ज्या देशाच्या टेलिकॉम नेटवर्कला तो समजू शकला नाही त्याला शिव्या घालतो आणि पुढच्या नंबरवर फोन लावतो - आणि आशा करूया की तो नंबर असा असेल, ज्याचं उत्तर जगातील सर्व वेळ असलेला एखादा अल्गोरिदम देणार नाही.(लेखक मंत्रालय माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक आहेत. त्यांचे ‘द क्लाऊड चॅरियट’ हे पुस्तक प्रसिद्ध आहे.)... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.